Российская ИT-компания «Финтех-маркет» запустила первый в России специализированный маркетплейс для МФО

Российская ИT-компания «Финтех-маркет» создала и запустила первый в России специализированный маркетплейс для микрофинансовых организаций. Сейчас на сайте «Финтех-маркет» под брендом Boostra предоставляют займы три независимых друг от друга МФО, каждая из которых имеет соответствующую лицензию ЦБ. Об этом CNews сообщили представители «Финтех-маркета».

В тестовом режиме сервис был запущен около года назад, однако сейчас онлайн-платформа Boostra предоставляет МФО уже полный цикл систем по работе с заемщиками, от выдачи займа до взыскания. Программный комплекс от «Финтех-маркет» учитывает все действующие в России регуляторные требования для МФО и заемщиков, включая ограничения по процентной ставке и долговой нагрузке, расчет ПДН и другие. Он включает биллинговую систему, обеспечивающую расчеты, CRM-систему, а также системы скоринга и верификации информации о клиентах, включая автоматизированную систему проверки паспортных данных, платежных реквизитов и банковских карт. Кроме того, на платформе работает чат-бот на основе ИИ, который информирует клиента об услугах маркетплейса. Все разработки ИT-компании «Финтех-маркет» включены в реестр отечественного ПО. Стоимость собственной разработки аналогичного специализированного ПО для микрофинансовых компаний может достигать десятки млн руб. за весь аналогичный комплекс программных продуктов и систем.

В компании ожидают, что число ее партнеров существенно возрастет в следующем году. «Регулирование российского рынка, введение ограничений по размеру кредитной ставки, ужесточение макропруденциальных лимитов, которые не позволяют выдавать займы заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку, приводят к снижению рентабельности бизнеса микрофинансовых компаний, многие небольшие МФО просто уходят с рынка, — сказала директор «Финтех-маркет» Наталья Фетисова. — Наша разработка дает возможность существенно снизить затраты на запуск и ведение микрофинансового бизнеса в условиях новых ограничений и неблагоприятной рыночной конъюнктуры».