Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

Анонимная группа хакеров Scattered LAPSUS$ Hunters в октябре 2025 г. обнародовала массивы персональных данных, в которых оказались сведения о работниках Федерального бюро расследований, Министерства внутренней безопасности и даже Министерства юстиции США. Хакеры публично обратились к мексиканским наркокартелям, требуя вознаграждения за раскрытие персональных данных агентов США.

Продажа данных на черном рынке

Киберпреступная группа Scattered LAPSUS$ Hunters обнародовала личные данные сотен сотрудников американских правоохранительных органов и потребовала выкуп у мексиканских картелей, пишет 404 Media. 20 октября 2025 г. остается невыясненным источник сбора данных.

Группа Scattered LAPSUS$ Hunters, связанная с сообществом Com, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры в октябре 2025 г. публично обратились к мексиканским наркокартелям, требуя вознаграждения за доксинг американских агентов.

Доксинг — это сбор и публикация личной информации о ком бы то ни было без его согласия. Если кто-то возьмет и выложит в сеть ваше досье — от полного Ф.И.О, до адреса регистрации и фактического постоянного место жительства, места работы т.е. офиса, и девичьей фамилии бабушки, — это в 2025 г. будет классический пример доксинга. Цель — месть, давление, запугивание или разоблачение личности в сети.

Freepik - Freepik Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР и потребовали плату у мексиканских картелей за доксинг

В опубликованных хакерами таблицах оказались личные данные 680 работников Министерства внутренней безопасности США, более 170 адресов электронной почты сотрудников ФБР и персональные данные свыше 190 служащих Минюст, подтвердили аналитики 404 Media.

Верификация данных

Журналистское расследование специалистов 404 Media совместно с аналитиками District 4 Labs подтвердили правдоподобие ряда записей. Сопоставление материалов показало наличие совпадений по именам, электронным адресам и телефонным номерам с официальными списками и публичными источниками. В числе обнаруженных контактов были адреса, по всей видимости относящиеся к жилым помещениям, а не к служебным офисам.

По информации District 4 Labs, источник получения данных хакерами Scattered LAPSUS$ Hunters остается 20 октября неизвестным. Аналитики выдвигают несколько гипотез: одна предполагает сбор разрозненных фрагментов из старых утечек различного происхождения с последующим объединением в обширные таблицы, другая — взлом внутренних ИТ-систем конкретных ведомств или подрядчиков, имеющих доступ к персональным базам. Специалисты по информационной безопасности (ИБ) подчеркивают, что любой из этих сценариев может иметь серьезные последствия для безопасности сотрудников и их семей.

Явная попытка заработать

Публикации сопровождались явной попыткой шантажа и стремлением к финансовой выгоде. Авторы хакерских Telegram-каналов обратились к мексиканским картелям, требуя перевести определенную сумму в обмен на остановку разглашения данных. В одном из сообщений хакеры прямо и грубо изложили формулу шантажа, демонстрируя цель быстро заработать через преступные сети. В некоторых постах группа намекала на планы в будущем обнародовать данные сотрудников американской налоговой службы.

Доксинг против госслужащих

В июне 2025 г. представители Министерства внутренней безопасности США сообщили USA Today о значительном увеличении числа кибератак и целенаправленных кампаний по доксингу сотрудников и их семей. При этом ведомство не раскрыло методику расчета роста, ограничившись общей оценкой уровня угрозы.

Wikipedia Рейд мексиканской армии в Матаморосе в 2012 г., они обнаружили и вывели из строя радиосеть , использовавшуюся одним из наркокартелей для передачи информации о перемещениях военных и полиции

В ответ на утечки государственные структуры начали мониторинг источников данных и блокировку страниц и приложений, которые, по их мнению, способствуют распространению персональной данных.

Конфликт с Мексикой

По информации The New York Times, в августе 2025 г. американский президент Дональд Трамп (Donald Trump), по словам сразу нескольких источников в Белом доме, тайно подписал приказ для Пентагона — о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация еще в феврале признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей на территории иностранных государств.

Приказ Трампа свидетельствует о решимости 47 президента США использовать войска для выполнения задач, которые ранее всегда считались прерогативой американских правоохранительных органов — и создает опасный прецедент. Журналисты The New York Times интересовала еще летом 2025 г., будут ли с точки зрения американского и международного права считаться убийством действия, в ходе которых американские военнослужащие, действующие вне рамок одобренного и разрешенного Конгрессом США вооруженного конфликта, начнут массово уничтожать за пределами границ США иностранцев. Хоть и подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений, но не представляющих непосредственной смертельной угрозы для безопасности Соединенных Штатов. При этом Трамп ранее уже разместил Национальную гвардию и сухопутные силы Армии США на границе с Мексикой, чтобы перекрыть хлещущий через нее поток наркотиков и нелегальных мигрантов — что многими юристами также рассматривается как нарушение американской конституции.

Еще в мае 2025 г. Дональд Трамп признал, что несколько месяцев оказывал и продолжает оказывать давление на президента Мексики Клаудию Шейнбаум (Claudia Sheinbaum) с целью добиться ее разрешения на ввод в ее страну для войны с наркокартелями американских войск. Однако она летом 2025 г. эту идею отвергла. Сама Шейнбаум также подтвердила эту информацию. «Мексика и США могут и должны сотрудничать в этой борьбе, однако вы будете сотрудничать на вашей территории, а мы на нашей», — так, по ее собственным словам, ответила она Трампу. «Соединенные Штаты не отправят в Мексику своих военных. Мы взаимодействуем, но вторжения не будет. Это абсолютно исключено».