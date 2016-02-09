Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of Homeland Security DHS Министерство внутренней безопасности США Министерство национальной безопасности (МНБ)
Публикаций - 147, упоминаний - 198
U.S. Department of Homeland Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Internet Stock Report 992 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|W3Techs 12 1
|Fortune Global 100 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru