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U.S. Department of Homeland Security DHS Министерство внутренней безопасности США Министерство национальной безопасности (МНБ)
СОБЫТИЯ
|27.08.2021
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В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов
ционной безопасности (ИБ) и важности его вклада в общую миссию. Новые правила найма ИБ-специалистов Министерства внутренней безопасности США вступают в силу 15 ноября 2021 г., отмечается в доку
|19.12.2017
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«Касперский» пошел войной на власти США
Касперский намерен судиться с властями США «Лаборатория Касперского» подает в суд на Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security — DHS). В рамках ра
|09.02.2016
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Хакеры опубликовали персданные 30 тыс. сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности США
х, сообщает Motherboard. Среди этой информации были имена, фамилии, звания, номера телефонов и адреса электронной почты 20 тыс. сотрудников Федерального бюро расследований и почти 10 тыс. сотрудников Министерства внутренней безопасности. Персональные данные 30 тыс. сотрудников Данные о сотрудниках были опубликованы злоумышленниками в открытом доступе на сайте Cryptobin в два этапа: в воскр
|15.08.2013
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Министерство внутренней безопасности США заплатило $6 млрд за услуги ИБ
мени. Во вторник, 13 августа, заместитель секретаря директората по программам национальной защиты в Министерстве внутренней безопасности Сюзанна Сполдинг (Suzanne Spaulding) объявила в официаль
|24.04.2009
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В штате Оклахома пропал ноутбук с персональными данными миллиона человек
На днях министерство здравоохранения и социальных служб штата Оклахома (Oklahoma Department of Human Services, DHS) объявило о краже ноутбука, содержавшего персональные данные около миллиона человек. В результате утечки пострадали обычные жители, которые получали различную государственную поддержку или
|15.05.2008
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Verizon заключила контракт с министерством национальной безопасности
Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications получила заказ от министерства национальной безопасности США на сумму $648,5 млн. Компания предоставит интернет-протокол и сетевые средства защиты, также как и резервную связь, чтобы помочь министерству быстро р
|10.09.2007
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США обзаводятся спутниковой контрразведкой
сентября члены комитета Конгресса США заслушали представителя министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security - DHS) о создании управления, позволяющего федеральным силовы
|15.05.2007
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«Рексофт» разработал DHS для проекта «Сахалин»
вание процесса их обработки и администрирования, а также контроля за качеством информационной продукции. Работы были завершены к концу 2005 г., а в феврале-марте 2006 г. система Data Handling System (DHS) прошла опытную эксплуатацию в Татарском проливе и в Финском заливе. Система собирает и обрабатывает информацию из сети гидрометеорологических станций, из Мировых центров метеорологических
|15.12.2006
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Америка будет искать ядерные бомбы в товарных грузах
батывают протоколы взаимодействия с портовыми службами, обеспечивающие “мягкое разрешение” проблем. Министерство национальной безопасности США (Department of Homeland Security –DHS) планирует з
|15.12.2006
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Америка будет искать ядерные бомбы в товарных грузах
батывают протоколы взаимодействия с портовыми службами, обеспечивающие “мягкое разрешение” проблем. Министерство национальной безопасности США (Department of Homeland Security –DHS) планирует з
|11.10.2006
|Министерство национальной безопасности США начнет контролировать мировую прессу
|11.10.2006
|Министерство национальной безопасности США начнет контролировать мировую прессу
U.S. Department of Homeland Security и организации, системы, технологии, персоны:
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