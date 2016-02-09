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U.S. Department of Homeland Security DHS Министерство внутренней безопасности США Министерство национальной безопасности (МНБ)

U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ)


09.02.2016 Хакеры опубликовали персданные 30 тыс. сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности США
15.08.2013 Министерство внутренней безопасности США заплатило $6 млрд за услуги ИБ
15.05.2007 «Рексофт» разработал DHS для проекта «Сахалин»
11.10.2006 Министерство национальной безопасности США начнет контролировать мировую прессу
11.10.2006 Министерство национальной безопасности США начнет контролировать мировую прессу

Публикаций - 147, упоминаний - 198

U.S. Department of Homeland Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 18
Microsoft Corporation 22497 17
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 13
Google LLC 10352 11
Apple Inc 10683 8
Intel Corporation 11262 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Huawei 3222 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Oracle Corporation 6035 6
Twitter 2493 5
Cisco Systems 4720 5
Sony 6145 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 46 4
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 4
HP Inc. 5313 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 3
AT&T Inc 1563 3
Safran - Sagem 169 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Perimetrix 273 3
Red Hat 1183 3
Accenture - Аксенчер 810 3
Adobe Systems 1443 2
Lexmark - Лексмарк 282 2
Sandworm - Хакерская группировка 2 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 2
Check Point Software Technologies 694 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 23 2
Novellus Systems 79 2
PayPal 634 2
Alphabet 85 2
Best Buy 209 2
InfoWatch - Инфовотч 842 2
UK NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 8 2
Palantir 10 2
DJI 53 2
Lenovo Group 2077 1
Lockheed Martin 730 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 4
Sony Pictures Entertainment 135 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
UBS AG 295 2
Air France 50 2
Abbott Laboratories 11 1
NGI Fund 34 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Marks & Spencer 24 1
KIA Motors 91 1
Universal Store Team 1 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Самолёт ГК 216 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Sequoia Capital 102 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Ford 386 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Роснефть НК 434 1
Visa International 1809 1
Tesla Motors 285 1
Muddy Waters 7 1
Walt Disney Company 556 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
Мортон 25 1
Citi - Citigroup 283 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Barclays 90 1
Colonial Pipeline 23 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 47
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 33
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 32
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 23
Администрация Президента РФ 904 18
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 16
Правительство РФ 8292 16
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 14
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 11
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 11
Президент Российской Федерации 3770 11
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 2
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 11 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 5 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 3 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 17 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Демократическая политическая партия США 91 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 4 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
OSA - Open Source for America 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 15
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 13
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 9
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 6
Website - Вебсайт 9736 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 775 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 5
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 4
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
Сервер - Серверные платформы 10956 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 680 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 337 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 358 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 344 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 620 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 6
Microsoft Windows 10 11713 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Google Dragonfly 27 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 112 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 2
Kaspersky Internet Security 366 2
Linux OS 7669 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 2
Microsoft Office 3247 2
Apple iPad 3663 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
Microsoft Office 365 834 1
Dropbox - Файловый хостинг 436 1
Intel Amber Lake 25 1
Apple Siri - Голосовой помощник 340 1
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 83 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 43 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 57 1
Microsoft Security Essentials - MSE 125 1
ByteDance TikTok 141 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 192 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 1
Apple iCloud 240 1
Google Android 11959 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 224 1
Microsoft Windows XP 2291 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 16 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 204 1
Nokia Symbian OS 1388 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 23
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 14
Касперский Евгений 290 14
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 12
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Путин Владимир 2542 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 4
Bush George - Буш Джордж 301 3
Мельникова Анастасия 197 3
Joyce Rob - Джойс Роб 3 3
Гинятуллин Роман 61 3
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 2
Hayden Michael - Хэйден Майкл 7 2
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 2
Biden Joe - Байден Джо 58 2
Зенкин Денис 262 2
Kent Suzette - Кент Сюзетт 2 2
Гостев Александр 81 2
Chambers John - Чемберс Джон 116 2
Scott Tony - Скотт Тони 7 2
Кирюхин Дмитрий 79 2
Graves Margie - Грейвс Марджи 2 2
Галушкин Олег 173 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 57 1
Водясов Алексей 114 1
Яхина Ирина 40 1
Лаженесс 2 1
Шилак Ксения 28 1
Shoemaker John - Шумайкер Джон 1 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Gamble Kane - Гэмбл Кейн 1 1
Песков Дмитрий 79 1
White Jeffrey - Уайт Джеффри 3 1
Wyden Ron - Уайден Рон 16 1
Clay Brad - Клэй Брэд 1 1
Giuliano Mark - Джулиано Марк 1 1
Фролов Павел 44 1
Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
Scarlett John - Скарлетт Джон 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 128
Россия - РФ - Российская федерация 108428 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 18
Америка Северная 2650 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 12
США - Колумбия - Вашингтон 1169 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Европа 12319 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 5
Ирак - Республика 666 5
Канада 3319 5
Израиль 1756 5
США - Флорида 734 5
Украина 6212 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 4
США - Лос-Анджелес 681 4
США - Калифорния 3381 4
США - Нью-Йорк 2616 4
Южная Корея - Республика 4394 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Япония 10069 3
США - Вашингтон - Сиэтл 388 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
США - Иллинойс 317 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
США - Техас 813 3
США - Орегон 236 2
Норвегия - Королевство 1155 2
США - Аризона 468 2
Индия - Республика 4263 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
США - Иллинойс - Чикаго 403 2
Швейцария - Цюрих 254 2
Иран - Исламская Республика Иран 954 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Сингапур - Республика 1574 2
Америка 2011 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Мошенничество - Махинации 2142 3
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 28 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 6 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 1
ТК ЕС - Таможенный Кодекс Европейского Сообщества - Шенгенский кодекс - Таможенный кодекс Шенгенской зоны 1 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 36 1
Антитеррор 170 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 17 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 6 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Федеральное законодательство 1944 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
WSJ - The Wall Street Journal 1225 10
NYT - The New York Times 956 10
The Washington Post 298 6
Associated Press 1975 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Bloomberg 1009 3
ZDnet 584 3
WikiLeaks 113 3
Forbes - Форбс 591 3
CNET - Издание 1580 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
Nextgov 19 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Ведомости 375 2
The Register 1286 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
The Verge - Издание 482 2
Phys.org 972 2
Wired - Издание 217 1
The Oregonian 7 1
FCW 5 1
DarkReading.com 89 1
The Intercept 9 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 1
FT - Financial Times 1118 1
Business Insider 192 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
AppleInsider 384 1
Politico 10 1
EWeek 179 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
LiveScience 153 1
Computer Weekly 370 1
BetaNews 46 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Ars Technica 364 1
The Guardian - Британская газета 320 1
Times 500 1
Internet Stock Report 992 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
W3Techs 12 1
Fortune Global 100 138 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 6 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
Black Hat - Конференция 77 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 2
Oracle OpenWorld 65 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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