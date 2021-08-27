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U.S. Department of Homeland Security DHS Министерство внутренней безопасности США Министерство национальной безопасности (МНБ)

U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ)

СОБЫТИЯ


27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов

ционной безопасности (ИБ) и важности его вклада в общую миссию. Новые правила найма ИБ-специалистов Министерства внутренней безопасности США вступают в силу 15 ноября 2021 г., отмечается в доку
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США

Касперский намерен судиться с властями США «Лаборатория Касперского» подает в суд на Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security — DHS). В рамках ра
09.02.2016 Хакеры опубликовали персданные 30 тыс. сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности США

х, сообщает Motherboard. Среди этой информации были имена, фамилии, звания, номера телефонов и адреса электронной почты 20 тыс. сотрудников Федерального бюро расследований и почти 10 тыс. сотрудников Министерства внутренней безопасности.  Персональные данные 30 тыс. сотрудников Данные о сотрудниках были опубликованы злоумышленниками в открытом доступе на сайте Cryptobin в два этапа: в воскр
15.08.2013 Министерство внутренней безопасности США заплатило $6 млрд за услуги ИБ

мени. Во вторник, 13 августа, заместитель секретаря директората по программам национальной защиты в Министерстве внутренней безопасности Сюзанна Сполдинг (Suzanne Spaulding) объявила в официаль
24.04.2009 В штате Оклахома пропал ноутбук с персональными данными миллиона человек

На днях министерство здравоохранения и социальных служб штата Оклахома (Oklahoma Department of Human Services, DHS) объявило о краже ноутбука, содержавшего персональные данные около миллиона человек. В результате утечки пострадали обычные жители, которые получали различную государственную поддержку или

15.05.2008 Verizon заключила контракт с министерством национальной безопасности

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications получила заказ от министерства национальной безопасности США на сумму $648,5 млн. Компания предоставит интернет-протокол и сетевые средства защиты, также как и резервную связь, чтобы помочь министерству быстро р
10.09.2007 США обзаводятся спутниковой контрразведкой

сентября члены комитета Конгресса США заслушали представителя министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security - DHS) о создании управления, позволяющего федеральным силовы
15.05.2007 «Рексофт» разработал DHS для проекта «Сахалин»

вание процесса их обработки и администрирования, а также контроля за качеством информационной продукции. Работы были завершены к концу 2005 г., а в феврале-марте 2006 г. система Data Handling System (DHS) прошла опытную эксплуатацию в Татарском проливе и в Финском заливе. Система собирает и обрабатывает информацию из сети гидрометеорологических станций, из Мировых центров метеорологических

15.12.2006 Америка будет искать ядерные бомбы в товарных грузах

батывают протоколы взаимодействия с портовыми службами, обеспечивающие “мягкое разрешение” проблем. Министерство национальной безопасности США (Department of Homeland Security –DHS) планирует з
15.12.2006 Америка будет искать ядерные бомбы в товарных грузах

батывают протоколы взаимодействия с портовыми службами, обеспечивающие “мягкое разрешение” проблем. Министерство национальной безопасности США (Department of Homeland Security –DHS) планирует з
11.10.2006 Министерство национальной безопасности США начнет контролировать мировую прессу
11.10.2006 Министерство национальной безопасности США начнет контролировать мировую прессу

Публикаций - 306, упоминаний - 410

U.S. Department of Homeland Security и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 20
Google LLC 12690 18
Apple Inc 13156 16
Intel Corporation 12811 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Cisco Systems 5372 13
Huawei 4677 13
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Oracle Corporation 7074 10
X Corp - Twitter 2938 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
OpenAI 542 8
Nvidia Corp 4002 8
Sony 6739 7
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 7
Hikvision - Хиквижн 73 6
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 6
ИИ-Технологии 309 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
ZTE Corporation 800 6
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
HP Inc. 5883 5
Red Hat 1378 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 4
DJI 96 4
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 4
Verisign 362 4
CrowdStrike Holdings 62 4
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 4
Samsung Electronics 11065 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
AT&T Inc 1726 3
Lockheed Martin 777 9
Boeing 1031 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Tesla Motors 461 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Ford 434 3
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 3
Momentus Space 29 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
BMW Group 482 2
Visa International 1993 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
SoftBank Group 284 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Uber 357 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Ferrari NV 159 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Colonial Pipeline 34 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Резонанс НПП 407 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Apax Partners 29 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Газпром ПАО 1493 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 72
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 65
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 59
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 50
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 38
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 32
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 17
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 15
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 14
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 13
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 13
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 12
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 11
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 11
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 11
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
Демократическая политическая партия США 122 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
OSA - Open Source for America 5 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 39
Microsoft Windows 16882 22
FreePik 1841 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Android 15243 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Linux OS 11533 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Dragonfly 34 4
Microsoft Office 4170 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Apple iPhone 6 4861 3
Pixabay 257 3
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 3
Thuraya SWOT 5 3
Apple iOS 8583 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft Windows XP 2431 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Acer Predator 224 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft Windows PowerShell 250 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 69 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 2
Космодром Байконур 1072 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 53
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 20
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 17
Касперский Евгений 337 15
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 12
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Bush George - Буш Джордж 336 8
Chertoff Michael - Чертофф Майкл 12 7
Yoran Amit - Йоран Амит 11 7
Путин Владимир 3454 7
Мельникова Анастасия 440 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Зенкин Денис 263 4
Foresman George - Форсман Джордж 4 4
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Гинятуллин Роман 61 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Wyden Ron - Уайден Рон 21 3
Кокорич Михаил 8 3
Тихонов Андрей 43 3
Чекунов Игорь 11 3
Joyce Rob - Джойс Роб 3 3
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 3
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 3
Carr Brendan - Карр Брендан 6 3
Зайцев Михаил 345 2
Иванов Антон 98 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Гвоздев Дмитрий 145 2
Рыжиков Сергей 112 2
Кулашова Анна 73 2
Ефремов Андрей 15 2
Шингарёв Антон 5 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 2
Алексеева Марина 26 2
Hayden Michael - Хэйден Майкл 8 2
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 2
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 288
Россия - РФ - Российская федерация 166168 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Европа 24964 30
Канада 5081 27
США - Колумбия - Вашингтон 1487 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Израиль 2856 17
Франция - Французская Республика 8177 14
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 14
Япония 13807 13
США - Нью-Йорк 3180 12
США - Калифорния 4829 11
Ирак - Республика 709 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Украина 7928 10
США - Техас 1048 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Иран - Исламская Республика Иран 1155 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Индия - Bharat 5869 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 8
США - Аризона 549 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Великобритания - Лондон 2432 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Флорида 786 7
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 6
Сингапур - Республика 1953 6
Америка - Американский регион 2206 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
США - Иллинойс - Чикаго 440 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 157
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 45
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Энергетика - Energy - Energetically 5855 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 23
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 9
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Английский язык 7030 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
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Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 7
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 36
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 17
The Register - The Register Hardware 1784 15
Bloomberg 1627 12
The Washington Post 350 12
NYT - The New York Times 1100 11
AP - Associated Press 2007 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Tom’s Hardware 600 5
Wikipedia - Википедия 650 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
Ars Technica 450 4
Nextgov 26 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Forbes - Форбс 1002 4
ZDnet 663 3
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Politico 29 3
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Neowin 217 2
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Phys.org 972 2
Silicon 494 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Silicon.com 364 2
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CNews Мишень 186 2
Internet Stock Report 994 2
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Fortune Global 500 295 1
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Fortune Global 100 142 1
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
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University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
Carleton University - Карлтонский университет 7 1
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MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
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