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Hikvision Хиквижн

Hikvision - Хиквижн


24.05.2024 Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают

Пути Hikvision и России разошлись Китайская компания Hikvision без предупреждения покинула российский рынок, сообщили CNews источники в отечественной ИТ-среде. В свои планы она заранее никого
25.02.2022 Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары

ровых комплексов для входной зоны. Для технического переоснащения объекта было выбрано оборудование Hikvision. Генеральным подрядчиком проекта выступила организация «Волгатрансстрой-9» (входит

09.02.2022 Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных

Компания Hikvision представляет готовое All-in-One решение на базе LED-дисплеев для визуализации конте
28.01.2022 В составе беспроводной охранной системы Hikvision AX Pro появился уличный датчик движения с технологией тройного контроля

X Pro, а также в случае потери связи с устройствами. Беспроводная связь уличного датчика движения с центральной охранной панелью AX Pro осуществляется с помощью фирменной технологии Tri-X от компании Hikvision. Дальность передачи радиосигнала достигает 1600 метров на открытом пространстве. Еще одним преимуществом датчика Tri-X является возможность подключения дополнительного модуля с ИК-кам
02.02.2021 Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом
30.10.2020 Выручка Hikvision за III квартал 2020 г. увеличилась на 11,53%

Компания Hikvision, поставщик IoT-решений с ключевой специализацией в сфере видеотехнологий, опубликовала финансовый отчет за III квартал 2020 г. За указанный квартал выручка компании Hikvision с
05.10.2020 Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями

решение провести оснащение контрольно-пропускных пунктов высокоточными тепловизионными IP-камерами Hikvision DS-2TD1217B для измерения температуры сотрудников в полностью автоматическом режиме
19.08.2020 Интеллектуальная безопасность на дорогах – Hikvision вышла на рынок автомобильных видеорегистраторов

Компания Hikvision открыла новое продуктовое направление – интеллектуальные автомобильные видеорегистраторы Hikvision DashCam. На сегодняшний день на российском рынке доступны семь различных моде
23.07.2020 Hikvision выпустила новую серию датчиков движения Ellipse

Компания Hikvision выпустила новую серию проводных высокочувствительных оптических датчиков движения Ellipse для охраны периметра и обеспечения безопасности предприятий малого и среднего бизнеса, а такж
26.06.2019 Hikvision выпустил систему домофонии второго поколения
23.05.2019 Упреждающий удар по «шпионам»: США ополчились на китайских производителей дронов и камер

Черный список США Китайская компания Hikvision, один из крупнейших производителей средств видеонаблюдения, может разделить участь

20.09.2010 Hikvision выпустил серию камер с антивандальным стеклом

В новой серии DS-2AF1-5XY представлены 8 моделей аналоговых камер Hikvision, оснащенных антивандальных стеклом. Стоимость таких антивандальных камер равна стоимости аналогичных камер без стекла. Видеокамеры DS-2AF1-5XY предназначены для эксплуатации как в ули

Публикаций - 55, упоминаний - 60

Hikvision и организации, системы, технологии, персоны:

Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 18
Huawei 3933 11
HiWatch 10 7
Hytera 12 7
ZTE Corporation 747 6
Microsoft Corporation 24625 5
Intel Corporation 12197 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
X-Com - Икс ком 138 5
Xiaomi 1732 4
Cisco Systems 5114 4
Qualcomm Technologies 1822 4
Merlion - Мерлион 793 4
China Mobile 407 4
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 4
Huawei Technologies 399 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Apple Inc 12101 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
DJI 73 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
Google LLC 11775 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 3
Hikvision - Ezviz 14 3
Tiandy Technologies 4 3
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 28 3
Ростелеком 9701 2
SAP SE 5279 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
LG Electronics 3614 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 2
Sony 6544 2
ZyXEL Communications 291 2
D-Link - Д-Линк Трейд 361 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Panduit 43 2
Связной ГК 1369 3
Евросеть 1404 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Unsplash 764 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Boeing 1009 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Алтай-кокс 3 1
Резонанс НПП 370 1
Айсберри ТД - Iceberry 4 1
Верный - торговая сеть 291 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Ferrari NV 157 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
НЛМК Урал 3 1
НЛМК Метиз 2 1
НЛМК Вторчермет 4 1
НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 7 1
Вологодское Мороженое 1 1
Сампа УК 3 1
Архбум 1 1
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 6
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 30 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 1 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
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