Hikvision - Хиквижн

Пути Hikvision и России разошлись Китайская компания Hikvision без предупреждения покинула российский рынок, сообщили CNews источники в отечественной ИТ-среде. В свои планы она заранее никого

В составе беспроводной охранной системы Hikvision AX Pro появился уличный датчик движения с технологией тройного контроля X Pro, а также в случае потери связи с устройствами. Беспроводная связь уличного датчика движения с центральной охранной панелью AX Pro осуществляется с помощью фирменной технологии Tri-X от компании Hikvision. Дальность передачи радиосигнала достигает 1600 метров на открытом пространстве. Еще одним преимуществом датчика Tri-X является возможность подключения дополнительного модуля с ИК-кам