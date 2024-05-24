Hikvision Хиквижн
|24.05.2024
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Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают
Пути Hikvision и России разошлись Китайская компания Hikvision без предупреждения покинула российский рынок, сообщили CNews источники в отечественной ИТ-среде. В свои планы она заранее никого
|25.02.2022
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Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары
ровых комплексов для входной зоны. Для технического переоснащения объекта было выбрано оборудование Hikvision. Генеральным подрядчиком проекта выступила организация «Волгатрансстрой-9» (входит
|09.02.2022
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Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных
Компания Hikvision представляет готовое All-in-One решение на базе LED-дисплеев для визуализации конте
|28.01.2022
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В составе беспроводной охранной системы Hikvision AX Pro появился уличный датчик движения с технологией тройного контроля
X Pro, а также в случае потери связи с устройствами. Беспроводная связь уличного датчика движения с центральной охранной панелью AX Pro осуществляется с помощью фирменной технологии Tri-X от компании Hikvision. Дальность передачи радиосигнала достигает 1600 метров на открытом пространстве. Еще одним преимуществом датчика Tri-X является возможность подключения дополнительного модуля с ИК-кам
|02.02.2021
|Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом
|30.10.2020
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Выручка Hikvision за III квартал 2020 г. увеличилась на 11,53%
Компания Hikvision, поставщик IoT-решений с ключевой специализацией в сфере видеотехнологий, опубликовала финансовый отчет за III квартал 2020 г. За указанный квартал выручка компании Hikvision с
|05.10.2020
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Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями
решение провести оснащение контрольно-пропускных пунктов высокоточными тепловизионными IP-камерами Hikvision DS-2TD1217B для измерения температуры сотрудников в полностью автоматическом режиме
|19.08.2020
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Интеллектуальная безопасность на дорогах – Hikvision вышла на рынок автомобильных видеорегистраторов
Компания Hikvision открыла новое продуктовое направление – интеллектуальные автомобильные видеорегистраторы Hikvision DashCam. На сегодняшний день на российском рынке доступны семь различных моде
|23.07.2020
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Hikvision выпустила новую серию датчиков движения Ellipse
Компания Hikvision выпустила новую серию проводных высокочувствительных оптических датчиков движения Ellipse для охраны периметра и обеспечения безопасности предприятий малого и среднего бизнеса, а такж
|26.06.2019
|Hikvision выпустил систему домофонии второго поколения
|23.05.2019
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Упреждающий удар по «шпионам»: США ополчились на китайских производителей дронов и камер
Черный список США Китайская компания Hikvision, один из крупнейших производителей средств видеонаблюдения, может разделить участь
|20.09.2010
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Hikvision выпустил серию камер с антивандальным стеклом
В новой серии DS-2AF1-5XY представлены 8 моделей аналоговых камер Hikvision, оснащенных антивандальных стеклом. Стоимость таких антивандальных камер равна стоимости аналогичных камер без стекла. Видеокамеры DS-2AF1-5XY предназначены для эксплуатации как в ули
Hikvision и организации, системы, технологии, персоны:
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