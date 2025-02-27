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Бевард НПП Beward

Бевард НПП - Beward


27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
29.12.2023 Юлия Смирнова -

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
22.02.2022 «Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии 3
02.10.2020 X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой» 1
06.09.2016 «Вологодское Мороженое» модернизировало систему видеонаблюдения на базе решений QNAP 1
28.10.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa 1
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Бевард НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9766 4
X-Com - Икс ком 142 2
Hikvision - Хиквижн 58 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 196 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 2
Сател 129 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
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D-Link - Д-Линк Трейд 366 1
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Beltel - Белтел 144 1
PERCo 15 1
Интерсвязь 26 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Cisco Systems 5125 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
БайтЭрг 58 1
Qtech - Кьютэк 173 1
Honeywell 283 1
Tiandy Technologies 4 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Металлимпресс НПФ 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Вологодское Мороженое 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 2
Петербургский метрополитен ГУП 139 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 6
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 4
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1449 2
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iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 308 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1036 1
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 539 1
DSSL Trassir 24 2
Linux OS 10033 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 1
Avaya Aura 45 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 77 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 1
Western Digital - WD HGST Ultrastar 49 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
ISS SecurOS 12 1
Щербаков Алексей 10 2
Яресько Александр 13 2
Прохоренко Михаил 2 1
Маслиев Антон 2 1
Зиганшин Станислав 2 1
Сперанский Игорь 2 1
Чечков Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 551 1
Россия - УФО - Челябинская область 1232 1
Россия - Крайний Север 271 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1713 1
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 401 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 48 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1041 1
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