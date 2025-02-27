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Бевард НПП Beward
Бевард НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
|Щербаков Алексей 10 2
|Яресько Александр 13 2
|Прохоренко Михаил 2 1
|Маслиев Антон 2 1
|Зиганшин Станислав 2 1
|Сперанский Игорь 2 1
|Чечков Григорий 1 1
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