«Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии

Компания «Интерсвязь» стала официальным сертифицированным поставщиком сервисных и ремонтных услуг оборудования федерального холдинга. Она подписала соглашение о сотрудничестве с научно-производственным предприятием «Бевард» (Beward).

В 2021 г. «Интерсвязь» выпустила на рынок домофон собственного производства — «Сокол». Панель обладает десятком функций, которые обеспечивают безопасность и комфорт жителей дома. Встроенная камера позволяет отслеживать происходящее возле подъезда в режиме реального времени или из архива, принимать видео-звонки через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Управляющие компании могут оповещать жителей о ЧС или коммунальных работах. «Сокол» также умеет самостоятельно общаться с жителями при помощи голосового ассистента, работающего на основе искусственного интеллекта.

Помимо разработки и интеграции собственного оборудования компания «Интерсвязь» занимается и поддержкой устройств других производителей и партнеров. IP-домофоны DKS15122 — одна из самых массовых модификаций «Умного домофона» на Южном Урале, а НПП «Бевард» и компанию «Интерсвязь» связывают давние партнерские отношения. Подписание соглашения открывает перед сторонами новые возможности развития и модернизации городской среды на благо жителей Челябинской области.

Теперь компания «Интерсвязь» получила статус официального авторизированного сервисного центра по обслуживанию одной из самых популярных моделей «Умных домофонов» в Челябинской области. Тысячи панелей теперь будут обслуживаться сотрудниками Интерсвязи. Южноуральские специалисты после прохождения обучения имеют компетенции проводить диагностику вышедшего из строя оборудования; консультировать собственников и проводить гарантийный ремонт. Таким образом, благодаря территориальной близости ремонтных бригад жители многоквартирных домов и частного сектора с установленными IP-домофонами научно-производственного объединения, а также управляющие компании и и другие организации-пользователи этого оборудования в южноуральском регионе получают более оперативное обслуживание.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора техника

IP-домофония является важным элементом экосистемы компании «Интерсвязь» в рамках реализации собственного якорного проекта «Умный город». За кратчайший период сервис осуществил огромный шаг в развитии, а специалистам удалось многократно увеличить область его распространения. Сегодня на Южном Урале и за его пределами работает уже более 10 тыс. «Умных домофонов» с функциональностью, превосходящей некоторые персональные компьютеры. Домофоны собственного производства или оснащенные модулями и ПО «Интерсвязи» умеют общаться с жителями при помощи голосового ассистента, работающего на основе искусственного интеллекта. Каждая панель оснащена единой кнопкой спасения, которая может передать сигнал и местоположение обратившегося в экстренные службы. Устройства не раз позволяли правоохранительным органам пресечь правонарушения или раскрыть преступления по горячим следам. По мнению экспертов, уже в ближайшее время такого рода разработки могут заменить ставшие привычными, но устаревшие повседневные предметы и сервисы. Например, так же как в свое время смартфоны вытеснили с рынка mp3-плееры, радиоприемники и GPS-навигаторы, фотоаппараты-«мыльницы», диктофоны, наручные часы, будильники и фонари.