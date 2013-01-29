Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Диктофон Voice recorder


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


29.01.2013 Диктофоны Sony обзавелись тремя микрофонами

Компания Sony прдставила новую линейку цифровых диктофонов SX Series в составе моделей ICG-SX1000 и ICD-SX734.  Диктофоны используют систему из трёх микрофонов, которая легко настраивается перед записью на конкретные условия: размер аудитории и дистанцию до объекта звукозаписи. Диктофоны имеют мал
10.12.2012 Sony снимает с производства кассетные диктофоны

сообщает Engadget. В последнюю партию войдут три оставшиеся модели TCM-400, TCM-410 и TCM-450. После этого производство будет полностью прекращено. После того как Sony снимет с производства кассетные диктофоны, в ее линейке не останется ни одного портативного кассетного устройства - от выпуска кассетных плееров Walkman корпорация отказалась еще в 2010 г. В то же время компания продолжит вып
22.02.2012 Диктофоны Olympus DM-650 и DM-670

ополнительным третьим микрофоном, который переводит качество записи на новый уровень. Три микрофона гарантируют максимально реалистичную запись широкого спектра звуков, особенно человеческого голоса. Диктофоны предлагают три формата записи: WMA, MP3 и линейный PCM (до 48 кГц/16 бит). Благодаря поддержке формата PCM (моно), модель DM-670 станет идеальным выбором для журналистов, ценящих высо
21.02.2012 Диктофоны Olympus LS-100
31.08.2011 Olympus вывела на рынок диктофоны для бизнеса DM-650 и DM-670

Компания Olympus представила новые диктофоны Olympus DM-650 и DM-670. Эти компактные устройства сменяют модели DM-450 и DM-550, которые были значительно усовершенствованы. Качество звука в диктофонах стало еще более высоким благ
26.07.2011 Boss выпустила новый цифровой диктофон для музыкантов

Компания Boss анонсировала компактный цифровой диктофон. Модель Micro BR BR-80 предназначена для профессионального применения музыкантами. Устройство внешне напоминает гитарный тюнер в силу компактных размеров и веса. Питание осуще
19.07.2011 Grundig показала первый в мире Bluetooth-диктофон

в том, что файлы можно передавать по Bluetooth на совместимое устройство, например, на компьютер или смартфон. В настоящее время уже поддерживаются аппараты BlackBerry. Grundig показала первый в мире Bluetooth-диктофон Стоимость диктофона составляет 800 долларов.
06.02.2007 Sony представила диктофоны со стереозаписью

Компания Sony представила две новые модели диктофонов: CD-SX67 с объемом памяти 512 МБ и CD-SX77 — с 1 ГБ. Диктофоны имеют два разнесенных друг от друга микрофона и разработаны для выполнения высококачественной записи звука в стереофоническом формате. По словам компании, данные модели обеспечивают з
14.11.2006 Цифровые диктофоны Olympus

омпании Olympus. Новинки Voice-Trek DS-50 и DS-40 оснащены 1 Гб и 512 Мб встроенной памяти, соответственно. Оба диктофона поддерживают воспроизведение MP3 файлов, но запись производится в WMA формат. Диктофоны оснащены системой шумоподавления для улучшения качества записи, и VCVA-системой, позволяющей управлять записью с помощью голосовых команд. О цене пока что ничего не сообщается.
12.07.2006 Новые диктофоны Cenix появились в России

ion объявила о начале поставок новых цифровых диктофонов Cenix VR-W240, способных также работать в качестве MP3/WMA-плееров. Устройства комплектуются встроенной памятью от 128 МБ до 1 ГБ. Кроме того, диктофоны могут использоваться и как носители информации, подключаясь к USB-порту персонального компьютера. Cenix VR-W240 позволяет записывать звук на встроенный стереомикрофон или внешний выно
13.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: Пять лучших цифровых диктофонов

отографировать, до простейших, но зато надежных устройств, даже не имеющих дисплея. Мы не стали рассматривать MiniDisk-плееры от Sony, которые завоевали популярность у многих журналистов как отличные диктофоны. Сделано это, во-первых, потому, что в них используется сменный диск и сложный механизм записи, в то время как все представленные сегодня диктофоны лишены каких-либо движущихся
01.06.2004 D-Pro DR-M1800 - cовременный цифровой диктофон

лекте: VR Manager и Voice Player. Хотя в системных требованиях указаны только Windows 98/Me/200, под Windows XP установка проходит без проблем. Программа Voice Manager позволяет загружать и выгружать диктофонные записи и музыку a формате MP3. Программа Voice Player позволяет прослушивать полученные записи от диктофона на компьютере (они записаны в специальном формате .cvs/.cvh). На сайте пр
12.05.2004 Edic-mini - руссские миниатюрные цифровые диктофоны

Компания ”Телесистемы” представила цифровые диктофоны Edic-Mini для записи голосовых сообщений в диапазоне частот 300-3400 Гц во встроенн
29.07.2003 Digital Direction Electronics представила цифровой диктофон

  Компания Digital Direction Electronics представила цифровой диктофон Beatsounds EVR-150. Среди его отличительных черт - компактный дизайн (толщина всего 9,5 мм), возможность переноса данных (USB drive), до 73 часов записи в режиме диктофона, во
03.06.2003 На российском рынке появились цифровые диктофоны Cenix VR-P2170

  Компания Digital Direction Electronics представила новый цифровой диктофон. Cenix VR-P2170 позволяет записывать до 1012 мин голосовых сообщений, имеет функцию VOR (Voice Operated Recording) и может быть использован в качестве портативного носителя ин
03.10.2001 Digitall Electronics представила новые цифровые диктофоны

Корейская компания Digitall Electronics представила новые продукты на базе флеш-памяти. Оснащенные портом USB, цифровые диктофоны серии D-Pro DR-800/1600 позволяют перекачивать записанную информацию на компьютер.Цифровые диктофоны оснащены функцией активации диктофона от голоса (VOR), что позволяет избежа
04.05.2001 Digitall Electronics представила диктофоны D-Pro DR-1000/2000 в России

Московский офис Digitall Electronics представил серию новых продуктов на флэш-памяти - диктофоны D-Pro DR-1000/2000. Новинка цифровой индустрии, D-Pro DR-2000 позволяет записывать до 1160 минут сообщений (D-Pro DR-1000 - до 570 минут). Это самый "долгоиграющий" диктофон на флэш-п
25.01.2001 Daytek Electronics представила на российском рынке цифровой диктофон Safa IRS-1000

Компания Daytek Electronics представила в России и странах СНГ цифровой диктофон Safa IRS-1000, позволяющий записывать до 570 минут сообщений. Safa IRS-1000 имеет сверхчувствительный микрофон, оборудован функцией VOR, имеет деление на папки по 398 сообщени
04.12.2000 Daytek Electronics представила цифровой диктофон с портом RS232

Продолжая продвижение цифровых диктофонов в России и странах СНГ, компания Daytek Electronics представляет новый продукт на с использованием флэш-памяти. Оснащенный портом RS232, цифровой диктофон Cenix VR-P630 позволяет перекачивать записанную информацию на компьютер со скоростью до 115 Кбит/с. Кроме того, VR-P630 позволяет записывать до 400 сообщений общим временем до
27.09.2000 Daytek представила на российский рынок цифровой диктофон на 19.5 часов записи

Московский офис Daytek Electronics в альянсе с интернет-магазином 21-Век представили серию новых продуктов на flash памяти - диктофоны Safa IRS-1000/2000. Safa IRS-2000 позволяет записывать до 1,160 минут сообщений (Safa IRS-1000 - до 570 минут). Это самый "долгоиграющий" диктофон на flash памяти в мире. Как заявляет

Публикаций - 137, упоминаний - 140

Диктофон и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 12
Sony 6634 12
Microsoft Corporation 25236 9
iRiver 181 8
Digitall Electronics - Daytek Electronics 50 8
Hitachi - Хитачи 1481 7
Philips 2076 7
Olympus 470 7
Apple Inc 12628 6
Siemens AG - Siemens Group 2628 6
Digital Direction Electronics 24 6
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 6
Intel Corporation 12541 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Toshiba Corporation 2955 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 5
LG Electronics 3675 4
Lenovo Motorola 3530 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 4
HP Inc. 5761 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Sharp Corporation 1049 3
Casio 334 3
Archos Technology 72 3
Creative Technology 271 3
MPIO 42 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 3
Sharp Microelectronics 4 2
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 2
NiroVision - НироВижн 5 2
Furuno Electric - Фуруно Еврус 16 2
Midbar Tech 7 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Acer Group - Acer Inc 2657 2
Seagate Technology 754 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 4
BMW Group 464 2
Евросеть 1417 2
Yamaha - Ямаха 107 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Grundig 42 2
Связной ГК - Максус 22 1
Makita - Макита 24 1
Связной ГК 1384 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 1
Верный - торговая сеть 310 1
Белый Медведь 19 1
Цифроград 171 1
Белый Ветер 362 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Резонанс НПП 389 1
Связной 3 16 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 15 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 64
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 44
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 41
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 40
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 38
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 34
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1016 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 28
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 25
Микрофон - Microphone 2705 25
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4201 23
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 23
Наушники - Headphones 4299 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 19
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 17
Эквалайзер - Equalize - темброблок 499 17
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 15
WAV - Waveform Audio File Format 529 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 14
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 14
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 14
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 13
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1026 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 13
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 12
Samsung SVR-диктофон 461 46
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 12
Microsoft Windows 2000 8662 12
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 9
Oracle Java - язык программирования 3328 8
Apple iPod 1550 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 8
Microsoft Windows 16327 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Microsoft Windows XP 2419 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 5
Linux OS 10896 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 5
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 5
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 104 5
Microsoft Outlook 1421 4
Apple iPhone 6 4862 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 4
Microsoft Windows Embedded 202 4
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 4
Телесистемы - EDIC-mini - серия диктофонов 7 3
Google Android 14679 3
Nokia Symbian OS 1403 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 3
Intel Celeron - Серия процессоров 973 3
Apple iPod Touch 747 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 3
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 3
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 3
Digitall Electronics - Daytek Safa IRS 7 3
Samsung Galaxy AI 29 2
Midbar Tech - Cactus Data Shield 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Microsoft Office 3952 2
Apple - App Store 3008 2
Сергеев Иван 74 7
Потошин Константин 4 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Чубайс Анатолий 216 2
Свириденко Андрей 99 2
Попова Мария 141 2
Римский Александр 5 2
Лахова Олеся 35 2
Клинаичев Андрей 33 2
Гутман Виктор 17 2
Кочергин Михаил 5 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Андриянов Александр 2 2
Степанова Дарья 4 1
Лычавко Александр 1 1
Niukkanena Paimo - Ниукканена Раймо 4 1
Путин Владимир 3349 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Дырмовский Дмитрий 142 1
Володин Вячеслав 97 1
Семенов Александр 164 1
Кузнецов Дмитрий 70 1
Васильев Евгений 127 1
Ноготков Максим 52 1
Малафеев Андрей 52 1
Карпов Сергей 46 1
Левин Кирилл 4 1
Ксенин Алекс 311 1
Хрусталь Оксана 25 1
Принцевская Людмила 34 1
Гуляева Татьяна 39 1
Беляев Дмитрий 31 1
Караулов Павел 13 1
Пляко Владимир 8 1
Речменский Игорь 21 1
Урусов Александр 17 1
Людковский Денис 10 1
Евстигнеев Денис 9 1
Гришин Андрей 8 1
Болотов Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 28
Южная Корея - Республика 6858 17
Европа 24634 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 14
Германия - Федеративная Республика 12936 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 7
Азия - Азиатский регион 5748 7
Япония 13547 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Франция - Французская Республика 7975 5
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Европа Восточная 3121 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Израиль 2784 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Китай - Тайвань 4136 2
Испания - Королевство 3760 2
Япония - Токио 1008 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 2
Франция - Канны 112 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Сингапур - Республика 1906 1
Индия - Bharat 5697 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Нидерланды - Амстердам 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 19
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 11
Английский язык 6876 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Ergonomics - Эргономика 1688 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 3
Литий - Lithium - химический элемент 604 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 2
VAD - Value Added Distribution 134 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
Inquirer 463 2
ZDnet 662 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Neowin 177 1
Electronista 166 1
InfoSync 35 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 11
NPD DisplaySearch 284 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
БГУ имени Доржи Банзарова - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 1 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
CeBIT 612 2
День молодёжи - 27 июня 998 2
Black Hat - Конференция 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще