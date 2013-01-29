Получите все материалы CNews по ключевому слову
Диктофоны Sony обзавелись тремя микрофонами
Компания Sony прдставила новую линейку цифровых диктофонов SX Series в составе моделей ICG-SX1000 и ICD-SX734. Диктофоны используют систему из трёх микрофонов, которая легко настраивается перед записью на конкретные условия: размер аудитории и дистанцию до объекта звукозаписи. Диктофоны имеют мал
|10.12.2012
|
Sony снимает с производства кассетные диктофоны
сообщает Engadget. В последнюю партию войдут три оставшиеся модели TCM-400, TCM-410 и TCM-450. После этого производство будет полностью прекращено. После того как Sony снимет с производства кассетные диктофоны, в ее линейке не останется ни одного портативного кассетного устройства - от выпуска кассетных плееров Walkman корпорация отказалась еще в 2010 г. В то же время компания продолжит вып
|22.02.2012
|
Диктофоны Olympus DM-650 и DM-670
ополнительным третьим микрофоном, который переводит качество записи на новый уровень. Три микрофона гарантируют максимально реалистичную запись широкого спектра звуков, особенно человеческого голоса. Диктофоны предлагают три формата записи: WMA, MP3 и линейный PCM (до 48 кГц/16 бит). Благодаря поддержке формата PCM (моно), модель DM-670 станет идеальным выбором для журналистов, ценящих высо
|21.02.2012
|Диктофоны Olympus LS-100
|31.08.2011
|
Olympus вывела на рынок диктофоны для бизнеса DM-650 и DM-670
Компания Olympus представила новые диктофоны Olympus DM-650 и DM-670. Эти компактные устройства сменяют модели DM-450 и DM-550, которые были значительно усовершенствованы. Качество звука в диктофонах стало еще более высоким благ
|26.07.2011
|
Boss выпустила новый цифровой диктофон для музыкантов
Компания Boss анонсировала компактный цифровой диктофон. Модель Micro BR BR-80 предназначена для профессионального применения музыкантами. Устройство внешне напоминает гитарный тюнер в силу компактных размеров и веса. Питание осуще
|19.07.2011
|
Grundig показала первый в мире Bluetooth-диктофон
в том, что файлы можно передавать по Bluetooth на совместимое устройство, например, на компьютер или смартфон. В настоящее время уже поддерживаются аппараты BlackBerry. Grundig показала первый в мире Bluetooth-диктофон Стоимость диктофона составляет 800 долларов.
|06.02.2007
|
Sony представила диктофоны со стереозаписью
Компания Sony представила две новые модели диктофонов: CD-SX67 с объемом памяти 512 МБ и CD-SX77 — с 1 ГБ. Диктофоны имеют два разнесенных друг от друга микрофона и разработаны для выполнения высококачественной записи звука в стереофоническом формате. По словам компании, данные модели обеспечивают з
|14.11.2006
|
Цифровые диктофоны Olympus
омпании Olympus. Новинки Voice-Trek DS-50 и DS-40 оснащены 1 Гб и 512 Мб встроенной памяти, соответственно. Оба диктофона поддерживают воспроизведение MP3 файлов, но запись производится в WMA формат. Диктофоны оснащены системой шумоподавления для улучшения качества записи, и VCVA-системой, позволяющей управлять записью с помощью голосовых команд. О цене пока что ничего не сообщается.
|12.07.2006
|
Новые диктофоны Cenix появились в России
ion объявила о начале поставок новых цифровых диктофонов Cenix VR-W240, способных также работать в качестве MP3/WMA-плееров. Устройства комплектуются встроенной памятью от 128 МБ до 1 ГБ. Кроме того, диктофоны могут использоваться и как носители информации, подключаясь к USB-порту персонального компьютера. Cenix VR-W240 позволяет записывать звук на встроенный стереомикрофон или внешний выно
|13.06.2006
|
Выбор ZOOM.CNews: Пять лучших цифровых диктофонов
отографировать, до простейших, но зато надежных устройств, даже не имеющих дисплея. Мы не стали рассматривать MiniDisk-плееры от Sony, которые завоевали популярность у многих журналистов как отличные диктофоны. Сделано это, во-первых, потому, что в них используется сменный диск и сложный механизм записи, в то время как все представленные сегодня диктофоны лишены каких-либо движущихся
|01.06.2004
|
D-Pro DR-M1800 - cовременный цифровой диктофон
лекте: VR Manager и Voice Player. Хотя в системных требованиях указаны только Windows 98/Me/200, под Windows XP установка проходит без проблем. Программа Voice Manager позволяет загружать и выгружать диктофонные записи и музыку a формате MP3. Программа Voice Player позволяет прослушивать полученные записи от диктофона на компьютере (они записаны в специальном формате .cvs/.cvh). На сайте пр
|12.05.2004
|
Edic-mini - руссские миниатюрные цифровые диктофоны
Компания ”Телесистемы” представила цифровые диктофоны Edic-Mini для записи голосовых сообщений в диапазоне частот 300-3400 Гц во встроенн
|29.07.2003
|
Digital Direction Electronics представила цифровой диктофон
Компания Digital Direction Electronics представила цифровой диктофон Beatsounds EVR-150. Среди его отличительных черт - компактный дизайн (толщина всего 9,5 мм), возможность переноса данных (USB drive), до 73 часов записи в режиме диктофона, во
|03.06.2003
|
На российском рынке появились цифровые диктофоны Cenix VR-P2170
Компания Digital Direction Electronics представила новый цифровой диктофон. Cenix VR-P2170 позволяет записывать до 1012 мин голосовых сообщений, имеет функцию VOR (Voice Operated Recording) и может быть использован в качестве портативного носителя ин
|03.10.2001
|
Digitall Electronics представила новые цифровые диктофоны
Корейская компания Digitall Electronics представила новые продукты на базе флеш-памяти. Оснащенные портом USB, цифровые диктофоны серии D-Pro DR-800/1600 позволяют перекачивать записанную информацию на компьютер.Цифровые диктофоны оснащены функцией активации диктофона от голоса (VOR), что позволяет избежа
|04.05.2001
|
Digitall Electronics представила диктофоны D-Pro DR-1000/2000 в России
Московский офис Digitall Electronics представил серию новых продуктов на флэш-памяти - диктофоны D-Pro DR-1000/2000. Новинка цифровой индустрии, D-Pro DR-2000 позволяет записывать до 1160 минут сообщений (D-Pro DR-1000 - до 570 минут). Это самый "долгоиграющий" диктофон на флэш-п
|25.01.2001
|
Daytek Electronics представила на российском рынке цифровой диктофон Safa IRS-1000
Компания Daytek Electronics представила в России и странах СНГ цифровой диктофон Safa IRS-1000, позволяющий записывать до 570 минут сообщений. Safa IRS-1000 имеет сверхчувствительный микрофон, оборудован функцией VOR, имеет деление на папки по 398 сообщени
|04.12.2000
|
Daytek Electronics представила цифровой диктофон с портом RS232
Продолжая продвижение цифровых диктофонов в России и странах СНГ, компания Daytek Electronics представляет новый продукт на с использованием флэш-памяти. Оснащенный портом RS232, цифровой диктофон Cenix VR-P630 позволяет перекачивать записанную информацию на компьютер со скоростью до 115 Кбит/с. Кроме того, VR-P630 позволяет записывать до 400 сообщений общим временем до
|27.09.2000
|
Daytek представила на российский рынок цифровой диктофон на 19.5 часов записи
Московский офис Daytek Electronics в альянсе с интернет-магазином 21-Век представили серию новых продуктов на flash памяти - диктофоны Safa IRS-1000/2000. Safa IRS-2000 позволяет записывать до 1,160 минут сообщений (Safa IRS-1000 - до 570 минут). Это самый "долгоиграющий" диктофон на flash памяти в мире. Как заявляет
