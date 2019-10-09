VK Деньги.Мэйл.ру РНКО Mail.ru Деньги Манимейл
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 90 195 922 ₽*
СОБЫТИЯ
|09.10.2019
Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами
авлять собой сервис электронных кошельков. С помощью электронного кошелька стороны рассчитывают повысить доступность финансовых сервисов по всей территории России. Mail.ru Group передаст в СП активы «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, получив самый большой пакет акций — 40%. Напомним, Alipay — это платежная система, запущенная в 2004 г. китайским гигантом электронной коммерции Alibaba. В 2013 г. ото
|26.11.2014
Mail.ru Group осталась без «Денег»
Mail.ru Group и платежная система Qiwi объявили о купле-продаже системы «Деньги.Mail.ru». После завершения сделки все операции «Деньги.Mail.ru» будут осуществляться через Qiwi, которая владеет собственной системой электронных денег Visa Qiwi Vallet. Детали сд
|26.11.2014
Qiwi покупает «Деньги Mail.Ru»
В рамках расширения стратегического партнерства компания Qiwi приобретает у Mail.Ru Group проект «Деньги Mail.Ru». После окончания транзитного периода все операции сервиса «Деньги Mail.Ru<
|12.03.2014
Клиенты «Денег Mail.Ru» теперь могут отправлять денежные переводы по системе Contact по России
Платежная система Contact и «Деньги Mail.Ru» объявили о реализации проекта в рамках предоставления пользователям платежног
|16.12.2013
«Деньги Mail.Ru» выпустили обновленные приложения для iOS и Android
Система электронных платежей «Деньги Mail.Ru» обновила свои приложения для iPhone и Android-смартфонов. Владельцам смартфон
|05.12.2013
«Деньги Mail.Ru» помогут в два клика оплатить налоги
” смогут погасить ее в несколько кликов», — заявил Вадим Румянцев, руководитель платежного сервиса «Деньги Mail.Ru». Информация о налогах доступна из базы государственной информационной системы
|18.09.2013
«Деньги Mail.Ru» разрешили пополнять электронный кошелек банковскими картами без комиссии
Система электронных платежей «Деньги Mail.Ru» запустила услугу пополнения электронных кошельков банковскими картами без ком
|12.09.2013
Возможность оплаты «Деньгами Mail.Ru» появилась в 6 тыс. интернет-магазинов
Система электронных платежей «Деньги Mail.Ru» заключила договор о стратегическом партнерстве с международным агрегатором пл
|25.02.2013
«Деньги Mail.Ru» выпустили пластиковую карту совместно с «ТКС Банком»
Платежная система «Деньги Mail.Ru» совместно с банком «Тинькофф Кредитные Системы» запустила собственную пластик
|27.12.2012
В «Деньгах Mail.Ru» появились легкие платежи
ть это на один шаг быстрее. Так, оплачивать товары и услуги с карты, привязанной к счету в системе «Деньги Mail.Ru», отныне можно без кода CVV. Правда, чтобы получить такую возможность, необход
|06.12.2012
Пользователи столичного портала госуслуг получили возможность оплачивать госпошлины и сервисы с помощью «Денег Mail.Ru»
«Деньги Mail.Ru» присоединились к московской городской системе регистрации начислений и платеж
|01.08.2012
Центробанк принял решение о государственной регистрации НКО «Деньги@Mail.Ru»
Компания Mail.Ru Group объявила о том, что Центробанк принял решение о государственной регистрации НКО «Деньги@Mail.Ru». В настоящее время документы направлены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Процедура регистрации должна быть завершена ориентировочно 7 августа. «Посл
|10.02.2012
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» станет кредитной организацией
Компания Mail.Ru Group объявила о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» совместно с юридической компанией «ФБК-Право» работает над проектом по созданию кредитной организации (НКО). Во второй половине прошлого года вступил в силу Федеральный закон №1
|26.12.2011
«Деньги@Mail.Ru» начали принимать платежи в «Евросети» без комиссии
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» сообщила о начале приема платежей на электронные кошельки в магазинах «Евросети». Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальный размер одной транзакции - 15 тыс. руб. Для по
|20.12.2011
«Деньги@Mail.Ru» и «Альфа-Банк» запустили сервис моментальных переводов между счетами
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» и «Альфа-Банк» объявили о запуске сервиса моментальных переводов между счетам
|09.11.2011
«Деньги@Mail.Ru» осуществляют переводы по номеру банковской карты
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила об открытии нового сервиса - перевод по номеру банковской карты. Теп
|08.08.2011
Счет в системе «Деньги@Mail.Ru» можно пополнять через терминалы Сбербанка
тежном терминале Сбербанка выбрать меню «Электронные деньги», далее - ввести номер счета в системе «Деньги@Mail.Ru». «Возможность пополнения счета через предлагаемый Сбербанком сервис будет вос
|21.06.2011
Видеоконтент Now.ru можно оплачивать через «Деньги@Mail.Ru»
я о сотрудничестве с компанией Mail.Ru Group. Теперь зрители сайта-кинотеатра Now.ru, входящего в группу компаний «Газпром Медиа», смогут оплачивать просмотр легального видео через платежную систему «Деньги@Mail.Ru». «У пользователей Now.ru появится дополнительный и удобный способ оплаты. Миллионы интернет-пользователей уже оценили надежность платежной системы «Деньги@Mail.Ru», и мы
|18.02.2011
В онлайн-магазине ПО Softkey можно рассчитываться «Деньгами@Mail.Ru»
Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» будет использоваться в Softkey для оплаты покупок физическими лицами наряду с
|08.02.2011
Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить с терминалов «Элекснет»
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила о начале сотрудничества с сетью терминалов «Элекснет», которая насчи
|13.12.2010
Внутреннюю валюту «Одноклассников» можно купить за «Деньги@Mail.Ru»
Социальная сеть «Одноклассники» и платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявили о начале сотрудничества. Оплачивать дополнительные сервисы «Одноклас
|15.11.2010
Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить в магазинах «Связной»
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила о том, что начала принимать платежи в центрах мобильной связи «Связн
|30.08.2010
Платформа «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована платежной системой «Деньги@Mail.Ru»
с» и Mail.Ru объявили об интеграции платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» с платежной системой «Деньги@Mail.Ru». Теперь владельцы интернет-магазинов, разработанных на основе платформы, могу
|05.08.2010
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» начала работать с интернет-магазинами
Компания Mail.Ru объявила о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» начала работать с интернет-магазинами. Теперь любая e-commerce площадка может
|03.03.2010
Развитием проекта «Деньги@Mail.Ru» будет руководить Наиля Замашкина
Компания Mail.Ru объявила о том, что руководителем направления развития платежной системы «Деньги@Mail.Ru» назначена Наиля Замашкина, ранее занимавшая должность директора проекта «Плат
|28.12.2009
«Деньги@Mail.Ru» добавили поддержку банковских карт
Компания Mail.Ru объявила о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» предложила своим пользователям возможность зачислять деньги на счет с помощью
|06.08.2009
Mail.Ru запустила платежную систему «Деньги@Mail.Ru»
Компания Mail.Ru объявила о том, что запустила собственную платежную систему «Деньги@Mail.Ru». Уже сейчас с ее помощью можно платить за сотовую связь, услуги ЖКХ, доступ в
|26.03.2009
Mail.ru создаст свои «Деньги»
Интернет-холдинг Mail.ru прекратил партнерские отношения с принадлежащей «Финаму» компанией MoneyMail, которая с момента запуска в 2005 г. платежной системы Деньги@Mail.ru занималась ее обслуживанием. Поддержка специального интерфейса для пользователей Деньги@Mail.ru, которую в рамках сотрудничества предоставляла MoneyMail, прекращена. Сообщ
|20.04.2006
Деньги@Mail.ru стали доступнее на 150 терминалов
Платежная система Деньги@Mail.ru (поддержку осуществляет компания «Манимейл», принадлежащая инвестиционному хол
|21.09.2005
Mail.Ru запустил платежную систему "Деньги@Mail.Ru"
Интернет-холдинг Mail.Ru запустил проект «Деньги@Mail.Ru». Техническим партнером проекта выступила компания MoneyMail. «Деньги@Mail.Ru» — система денежных переводов при помощи сети интернет, которая позволяет получать и отп
