Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами авлять собой сервис электронных кошельков. С помощью электронного кошелька стороны рассчитывают повысить доступность финансовых сервисов по всей территории России. Mail.ru Group передаст в СП активы «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, получив самый большой пакет акций — 40%. Напомним, Alipay — это платежная система, запущенная в 2004 г. китайским гигантом электронной коммерции Alibaba. В 2013 г. ото

Mail.ru Group осталась без «Денег» Mail.ru Group и платежная система Qiwi объявили о купле-продаже системы «Деньги.Mail.ru». После завершения сделки все операции «Деньги.Mail.ru» будут осуществляться через Qiwi, которая владеет собственной системой электронных денег Visa Qiwi Vallet. Детали сд

Qiwi покупает «Деньги Mail.Ru» В рамках расширения стратегического партнерства компания Qiwi приобретает у Mail.Ru Group проект «Деньги Mail.Ru». После окончания транзитного периода все операции сервиса «Деньги Mail.Ru<

Клиенты «Денег Mail.Ru» теперь могут отправлять денежные переводы по системе Contact по России Платежная система Contact и «Деньги Mail.Ru» объявили о реализации проекта в рамках предоставления пользователям платежног

«Деньги Mail.Ru» выпустили обновленные приложения для iOS и Android Система электронных платежей «Деньги Mail.Ru» обновила свои приложения для iPhone и Android-смартфонов. Владельцам смартфон

«Деньги Mail.Ru» помогут в два клика оплатить налоги ” смогут погасить ее в несколько кликов», — заявил Вадим Румянцев, руководитель платежного сервиса «Деньги Mail.Ru». Информация о налогах доступна из базы государственной информационной системы

«Деньги Mail.Ru» разрешили пополнять электронный кошелек банковскими картами без комиссии Система электронных платежей «Деньги Mail.Ru» запустила услугу пополнения электронных кошельков банковскими картами без ком

Возможность оплаты «Деньгами Mail.Ru» появилась в 6 тыс. интернет-магазинов Система электронных платежей «Деньги Mail.Ru» заключила договор о стратегическом партнерстве с международным агрегатором пл

«Деньги Mail.Ru» выпустили пластиковую карту совместно с «ТКС Банком» Платежная система «Деньги Mail.Ru» совместно с банком «Тинькофф Кредитные Системы» запустила собственную пластик

В «Деньгах Mail.Ru» появились легкие платежи ть это на один шаг быстрее. Так, оплачивать товары и услуги с карты, привязанной к счету в системе «Деньги Mail.Ru», отныне можно без кода CVV. Правда, чтобы получить такую возможность, необход

Пользователи столичного портала госуслуг получили возможность оплачивать госпошлины и сервисы с помощью «Денег Mail.Ru» «Деньги Mail.Ru» присоединились к московской городской системе регистрации начислений и платеж

Центробанк принял решение о государственной регистрации НКО «Деньги@Mail.Ru» Компания Mail.Ru Group объявила о том, что Центробанк принял решение о государственной регистрации НКО «Деньги@Mail.Ru». В настоящее время документы направлены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Процедура регистрации должна быть завершена ориентировочно 7 августа. «Посл

Платежная система «Деньги@Mail.Ru» станет кредитной организацией Компания Mail.Ru Group объявила о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» совместно с юридической компанией «ФБК-Право» работает над проектом по созданию кредитной организации (НКО). Во второй половине прошлого года вступил в силу Федеральный закон №1

«Деньги@Mail.Ru» начали принимать платежи в «Евросети» без комиссии Платежная система «Деньги@Mail.Ru» сообщила о начале приема платежей на электронные кошельки в магазинах «Евросети». Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальный размер одной транзакции - 15 тыс. руб. Для по

«Деньги@Mail.Ru» и «Альфа-Банк» запустили сервис моментальных переводов между счетами Платежная система «Деньги@Mail.Ru» и «Альфа-Банк» объявили о запуске сервиса моментальных переводов между счетам

«Деньги@Mail.Ru» осуществляют переводы по номеру банковской карты Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила об открытии нового сервиса - перевод по номеру банковской карты. Теп

Счет в системе «Деньги@Mail.Ru» можно пополнять через терминалы Сбербанка тежном терминале Сбербанка выбрать меню «Электронные деньги», далее - ввести номер счета в системе «Деньги@Mail.Ru». «Возможность пополнения счета через предлагаемый Сбербанком сервис будет вос

Видеоконтент Now.ru можно оплачивать через «Деньги@Mail.Ru» я о сотрудничестве с компанией Mail.Ru Group. Теперь зрители сайта-кинотеатра Now.ru, входящего в группу компаний «Газпром Медиа», смогут оплачивать просмотр легального видео через платежную систему «Деньги@Mail.Ru». «У пользователей Now.ru появится дополнительный и удобный способ оплаты. Миллионы интернет-пользователей уже оценили надежность платежной системы «Деньги@Mail.Ru», и мы

В онлайн-магазине ПО Softkey можно рассчитываться «Деньгами@Mail.Ru» Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» будет использоваться в Softkey для оплаты покупок физическими лицами наряду с

Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить с терминалов «Элекснет» Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила о начале сотрудничества с сетью терминалов «Элекснет», которая насчи

Внутреннюю валюту «Одноклассников» можно купить за «Деньги@Mail.Ru» Социальная сеть «Одноклассники» и платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявили о начале сотрудничества. Оплачивать дополнительные сервисы «Одноклас

Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить в магазинах «Связной» Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила о том, что начала принимать платежи в центрах мобильной связи «Связн

Платформа «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована платежной системой «Деньги@Mail.Ru» с» и Mail.Ru объявили об интеграции платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» с платежной системой «Деньги@Mail.Ru». Теперь владельцы интернет-магазинов, разработанных на основе платформы, могу

Платежная система «Деньги@Mail.Ru» начала работать с интернет-магазинами Компания Mail.Ru объявила о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» начала работать с интернет-магазинами. Теперь любая e-commerce площадка может

Развитием проекта «Деньги@Mail.Ru» будет руководить Наиля Замашкина Компания Mail.Ru объявила о том, что руководителем направления развития платежной системы «Деньги@Mail.Ru» назначена Наиля Замашкина, ранее занимавшая должность директора проекта «Плат

«Деньги@Mail.Ru» добавили поддержку банковских карт Компания Mail.Ru объявила о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» предложила своим пользователям возможность зачислять деньги на счет с помощью

Mail.Ru запустила платежную систему «Деньги@Mail.Ru» Компания Mail.Ru объявила о том, что запустила собственную платежную систему «Деньги@Mail.Ru». Уже сейчас с ее помощью можно платить за сотовую связь, услуги ЖКХ, доступ в

Mail.ru создаст свои «Деньги» Интернет-холдинг Mail.ru прекратил партнерские отношения с принадлежащей «Финаму» компанией MoneyMail, которая с момента запуска в 2005 г. платежной системы Деньги@Mail.ru занималась ее обслуживанием. Поддержка специального интерфейса для пользователей Деньги@Mail.ru, которую в рамках сотрудничества предоставляла MoneyMail, прекращена. Сообщ

Деньги@Mail.ru стали доступнее на 150 терминалов Платежная система Деньги@Mail.ru (поддержку осуществляет компания «Манимейл», принадлежащая инвестиционному хол