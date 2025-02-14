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Мыздриков Иван



14.02.2025 VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис» 1
09.10.2024 VK и «Р7» будут развивать продукты в рамках технологического партнерства 1
01.10.2024 VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech 2
24.05.2023 RuStore анонсировал новые возможности для пользователей и разработчиков 1
21.04.2023 В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay 1
08.02.2023 RuStore завершил бета-тестирование 1
01.02.2023 В RuStore появились «Сбер ID» и оплата по SberPay 1
26.12.2022 VK объявила о назначениях в руководстве компании 1
29.09.2022 Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений 1
16.09.2022 RuStore открыл публикацию приложений для разработчиков-физлиц 1
29.08.2022 В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений 1
24.08.2022 В RuStore появились отзывы и рейтинги приложений 1
01.08.2022 Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды 1
27.07.2022 «Почта Mail.ru» обновила алгоритмы умной сортировки писем 1
31.05.2022 VK представила новый «Календарь» в «Почте Mail.ru» 1
11.04.2022 «Почта Mail.ru» обновила систему борьбы с мошенниками 1
04.04.2022 Без рекламы и спама: VK представила «Детскую почту» 1
05.06.2020 «Почта Mail.ru» вместе с Worki поможет найти работу после пандемии 1
12.03.2020 «Почта Mail.ru» усилила проверку ссылок в письмах 1
04.03.2020 «Почта» и «Облако» Mail.ru запустили вход по QR-коду 1
12.02.2020 «Почта Mail.ru» ускорила поиск в письмах 1
20.12.2019 «Почта Mail.ru» запустила платформу для оплаты услуг в интернете 1
26.11.2019 «Почта Mail.ru» обновила функцию мгновенного сохранения файлов со смартфонов 1
18.10.2019 «Почта Mail.ru» научилась отслеживать товары из онлайн-магазинов 1
09.08.2019 В «Почте Mail.ru» появился сервис для быстрых онлайн-платежей 1
29.07.2019 «Почта Mail.ru» появится в бортовой системе КАМАЗа 1
09.07.2019 «Почта Mail.ru» отпишет пользователей от бесполезных рассылок 1
05.07.2019 «Почта Mail.ru» представила обновленное мобильное приложение 1
21.06.2018 Mail.Ru представила глобальное обновление почтового сервиса и новую концепцию развития 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Мыздриков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3458 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 15
Ростелеком 9738 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 244 2
МегаФон 8922 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Google LLC 11818 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Microsoft Corporation 24661 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
RuMarket 12 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Парадигма 151 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Цифровые платформы АНО 5 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 342 1
Почта России ПАО 2118 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Visa International 1950 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 10
Application store - магазин приложений 1203 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 8
Оповещение и уведомление - Notification 4658 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12797 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 6
Data monetization - Монетизация данных 1635 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24236 5
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 785 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5082 5
Email - Smart Reply - Функция "Умный ответ" для электронной почты 7 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1923 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27672 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5034 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9211 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8599 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1442 3
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1829 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30894 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1718 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
Smart grouping - Smart groups - Умная группировка 3 1
VK - Mail.Ru Почта 350 16
Google Android 14047 13
VK RuStore - Рустор 340 12
Apple iOS 7835 8
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 175 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1796 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 70 2
Цифровые платформы АНО - NashStore 26 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Google Play - Google Store - Android Market 3301 1
Apple - App Store 2897 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Apple Force Touch 53 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
Microsoft Windows 15716 1
VK Клипы 51 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 161 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 172 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 670 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 52 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 77 1
Zetflix - онлайн-кинотеатр 1 1
ViewBox - онлайн-кинотеатр 1 1
Vplay - онлайн-кинотеатр 1 1
Kinopub - онлайн-кинотеатр 1 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 22 1
Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 1
Артамонова Анна 183 1
Сумин Андрей 6 1
Назаренко Сергей 3 1
Юнин Иван 1 1
Аршевская Алла 10 1
Чибисов Георгий 1 1
Тянтов Эдуард 2 1
Кириенко Владимир 139 1
Тоболь Александр 39 1
Белевцев Андрей 63 1
Зыков Владимир 7 1
Филиппов Денис 54 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Хромов Сергей 23 1
Хамзаев Султан 1 1
Шелковников Евгений 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 1
Украина 7622 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 64 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1885 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
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