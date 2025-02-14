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VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис»

VK купила 25% разработчика «Р7-Офис». VK пока не хватает решений, чтобы создать экосистему по модели Microsoft.

Интеграция офисных продуктов

VK купила 25% разработчика офисного ПО «Р7». Информацию о покупке РБК подтвердили в обеих компаниях. Сумма сделки не раскрывается.

Сделка является частью стратегического плана развития «дочки» холдинга — «ВК Технологии» (бренд VK Tech), уточнил представитель VK, по словам которого, интеграция позволит VK Tech расширить функционал офисных продуктов.

Неназванный источник издания оценил ее в диапазоне 2,5–3,5 млрд руб., а сооснователь венчурного фонда «Стриго Кэпитал» и НОТ Дмитрий Комиссаров — в пять–шесть млрд руб.

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© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика
VK укрепляет свою «дочку»

«Р7» основана в 1998 г. Львом Банновым и Алексеем Рязановым (вышли из состава учредителей в 2021 г.). Ключевой продукт — офисный пакет «Р7-Офис», включающий в себя текстовый редактор, сервис для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и др. На конец 2023 г. акционерами компании являлись Артур Акопьян, Игорь Колпаков и АО «Технологии распределенных коммуникаций».

VK Tech является поставщиком собственных ИТ-решений для корпоративных клиентов по моделям On-Premise (предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика) и On-Cloud (облачные сервисы по подписке). Портфель продуктов VK Tech представляет собой готовую экосистему корпоративного ПО с облачными сервисами, коммуникационной платформой, HR-решениями, финансовыми и дата-сервисами.

В октябре 2024 г VK и «Р7» объявили о технологическом партнерстве для совместного развития отечественных технологий, как сказал тогда вице-президент по комплексным сервисам VK, директор по продуктам VK Tech Иван Мыздриков.

Укрепление VK Tech накануне IPO

Сделка может быть направлена на усиление позиций VK Tech перед IPO, считает источник издания. О планах выхода VK Tech на Мосбиржу стало известно в декабре 2024 г.

За девять месяцев 2024 г. выручка VK Tech выросла на 60,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 7,7 млрд руб. Прибыль EBITDA (до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составила 1,5 млрд руб., при этом за аналогичный период 2023 г. этот показатель был 400 млн руб. Драйверами роста стали облачная платформа VK Cloud и продуктовые сервисы Vk WorkSpace.

Сделки слияния и поглощения гендиректор НОТ Вячеслав Закоржевский назвал главным трендом российского ИT-рынка в 2025 г.

Небольшая сделка с крупным игроком на рынке офисного ПО

Оценка в 2,5–3,5 млрд руб. за 25% «Р7» выглядит недорого, считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Это достаточно мало, чтобы оказать существенное влияние на холдинг VK, хотя для VK Tech это крупная сделка.

При этом Дмитрий Комиссаров оценил 25% «Р7» значительно выше (пять–шесть млрд руб.). Он полагает, что VK намерена создать экосистему по модели Microsoft, которая, помимо офисного пакета Microsoft Office, предлагает пользователям дополнительные продукты для коммуникаций, а у «Р7» есть ряд продуктов, которые VK не производила.

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Бизнес

Выручка АО «Р7» в 2023 г. составила 2,8 млрд руб. (плюс 88% год к году), чистая прибыль — 1,9 млрд руб. (рост на на 93%), приводит издание данные Rusprofile. Объем всего российского рынка офисного ПО в 2023 г. J’son & Partners Consulting зафиксировал на уровне 64 млрд руб., а «Стрим Консалтинг» — на уровне 40 млрд руб.

Примерно четверть рынка в денежном выражении в 2023 г. занимала американская Microsoft. «Р7» и «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис») занимали совокупно около 20%.

А августе 2024 г. CNews узнал о закупке Федеральным казначейством прав на обновления 30,3 тыс. лицензий «Р7-Офис». Сумма закупки составила 119,9 млн руб. Первые лицензии на вышеупомянутое ПО были переданы Минцифрой в казначейство еще в начале 2020 г.

В сентябре 2022 г. «Газпром нефть» также закупала более 2,6 тыс. лицензий «Р7-Офис» для более чем 70 предприятий, входящих в контур компании, а мае 2022 г. на «Р7-Офис» перешло информационное агентство России ТАСС.

Анна Любавина

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