«Ланит» поставит Казначейству 30 тыс. обновлений «Р7-Офис»

Офисное ПО для Казначейства

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство закупает права на обновления 30,3 тыс. лицензий «Р7-Офис» сроком на два года. 28,3 тыс. лицензий покупаются для десктопной версии ПО, 2 тыс. для серверной. Сумма закупки составила 119,9 млн руб.

«Р7-Офис» — российский кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. Входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях, поддерживает развертывание в частном облаке и ряд решений для совместной работы.

Данное ПО предоставляет возможность коллективной работы в текстовом редакторе, таблицах, создания презентаций, установки задач в планировщике, использования функционала CRM, а также общения через видеосвязь или в корпоративном мессенджере.

Федеральное казначейство «Ланит» поставит лицензии на обновления «Р7-Офис» Федеральному казначейству

Наиболее часто используемые модули в программном продукте «Р7-Офис», судя по практике внедрения, — это «Документы», затем «Проекты», реже используются CRM и модуль «Сообщество».

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 15 мая 2024 г. 27 мая того же года Казначейства подвело итоги конкурса, победителем была выбрана компания «Ланит», которая уже не в первый раз обеспечивает Ведомство лицензиями «Р7-Офис».

Альтернативы нет

Первые лицензии на вышеупомянутое ПО были переданы Минцифрой в казначейство еще в начале 2020 г. Это было осуществлено в рамках централизованной закупки соответствующего софта по постановлению №658 от 8 июня 2018 г. По словам представителей казначейства с этого момента Ведомство покупает права на обновление ПО «Р7-Офис».

Стоит упомянуть, что в конце января 2022 г. казначейство опубликовало похожий тендер, в котором также закупало лицензии «Р7-Офис». По данному заказу было куплено 30 тыс. лицензий на 60 млн. руб. сроком на один год. Интегратором тогда, выступила также компания «Ланит».

Какие компании также перешли на «Р7-Офис»

В сентябре 2022 г. «Газпром нефть» закупала 2628 лицензий «Р7-Офис» для всех предприятий, входящих в контур компании (более 70). А в в апреле 2022 г. CNews выяснил, что входящая в «Газпром» компания «Газпром добыча Астрахань» переходит с решений Microsoft на российские офис и почту. Структура закупает российский пакет офисных приложений «Р7-офис» и лицензии на «Почту+» (принадлежит «ВК цифровые технологии» — подразделение VK).

В мае 2022 г. на «Р7-офис» перешло информационное агентство России ТАСС. После проведения анализа и сравнения различных приложений, а также тестирования соответствующей рабочей группой, включающей будущих пользователей редактора, ТАСС приняло решение о его приобретении. Особое внимание уделялось совместимости с популярными форматами файлов MS Office, а также функциональности, необходимой для эффективной работы.