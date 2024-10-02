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02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»

звестно CNews, «Группа Астра» выводит на рынок новый программный продукт – платформу для построения частного облака Astra Infrastructure Cloud (AIC). AIC представляет собой защищенное модульное
26.09.2024 Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России

Платформа для построения частного облака Private Cloud, программный продукт VK Tech, получила сертификат ФСТЭК России. Теперь она соот
14.08.2024 SpaceWeb запустил частное облако

ое облако на базе собственной системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Частное облако от SpaceWeb подойдет для разработчиков при обслуживании ИТ и веб-проектов с вы
Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024

oftline. Аналитики Market.CNews провели сравнение капитальных и операционных затрат на облако IaaS, частное облако и собственную инфраструктуру. Читать полностью Роман Зацепин, Softline Мультио
04.07.2024 IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline

ие инфраструктуры в частном облаке от провайдера. В данном варианте провайдер создает для Заказчика частное облако под ключ, расходы делятся на две группы: разовые работы, оплата за организацию
04.07.2024 Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem

имент. На этот раз в фокусе внимания — технико-экономическое обоснование выбора между IaaS, арендой частного облака и построением собственного частного облака на примере одного из реальн
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware

Облачный ПАК «Группы Астра» и «ICL Техно» Как стало известно CNews, «Группа Астра» и «ICL Техно» готовятся вывести на российский рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для построения частного облака. Комплексное решение разработано совместным предприятием компаний – ICL Astra Services. В его основе – «железо» «ICL Техно» и защищенная облачная платформа Astra Infrastructure

10.04.2024 «Рег.ру» перенес в свое частное облако системы «Равенол Руссланд»

«Рег.ру» развернул для «Равенол Руссланд» частное облако на мощностях собственного ЦОД и перенес в него всю инфраструктуру клиента, вкл
20.03.2024 Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов

Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построить безопасн
30.01.2024 VK Сloud представила новую версию частного облака для бизнеса

VK обновила Private Cloud — платформу для построения частного облака в ЦОДе заказчика. Версия 4.0 обеспеч
21.11.2023 Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года

2022 и даже 2023 все это казалось очень далеким, но 2024 год наступит уже вот-вот. А строительство частного облака занимает несколько месяцев. Времени остается все меньше, поэтому заказчики бу
16.11.2023 В VK Cloud расширили поддержку внешних систем хранения данных

Платформа VK Cloud для построения частного облака в ЦОДе заказчика, Private Cloud, поддержала интеграцию с системами хранения данных (СХД) Lenovo и Huawei. Решен
03.10.2023 Сергей Мерещенко: Запрос клиентов на построение частных облаков растет

, что запрос на построение частных облаков растет. Во-первых, есть компании, которые уже пользуются Private cloud, они работают на разных стеках решений. Как правило, это VMware и Open Source.

14.09.2023 Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации

нного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли. Построение частного облака наиболее актуально для компаний с государственным участием, крупных промышлен
13.06.2023 По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака

орудования, руководство компании приняло решение о переходе на облачную инфраструктуру, а именно на частное облако, учитывая специфику отрасли и требования по информационной безопасности. Созда
29.05.2023 Innostage разработала решение для построения частного облака

циональности и возможностях интеграции отечественных решений. Информационные системы, развернутые в частных облаках сложнее защищать. Департаменты ИБ часто узнают об изменениях в инфраструктуре
23.05.2023 Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака

тройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. Задачи, которые умеет решать платформа «Боцман» Платформа работает на ОС RedOS, AstraLinux и предназначена для создания виртуального частного облака, которое позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мон
16.05.2023 JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com

нтегрировали облачную инфраструктуру в ИТ-ландшафт комбината, обеспечили миграцию систем и данных в частное облако и бесшовный переход пользователей на перенесенные системы. В частности, были п
20.04.2023 Сервис частного облака: Sitronics Group расширяет сценарии использования виртуализации

рос на инфраструктуру как сервис. Все больше компаний меняют подход к бюджетированию на создание собственного ИТ-ландшафта, снижая CAPEX-затраты. Для таких заказчиков Sitronics Group готов предложить частное облако, которое получило название «Капсула Sitronics»», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева. Sitronics Group готова развернуть платформу виртуализации
21.03.2023 Selectel развернет свою облачную платформу на оборудовании клиентов

уги по инсталляции облачной платформы собственной разработки по модели частного облака — on-premise private cloud. Теперь клиенты могут развернуть облачную платформу Selectel (входит в реестр о
21.03.2023 Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков»

Selectel на OpenStack и аналогичной услугой в области частных облаков? Иван Романько: Архитектурно частное облако аналогично публичному облаку Selectel и включает в себя набор различных IaaS и
28.02.2023 Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака

нас в облаках. Миграция в облака: реалии 2023 года Market.CNews: Какие новые возможности открывают облака для бизнеса в 2023 году? Михаил Волков: Практически бесконечные. Только облачная инфра
16.11.2022 «Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке»

ГК «Корус консалтинг» выпустила новую версию low/no-code платформы «Авандок». В ней представлены новый модуль «Авандок диск» для хранения, поиска и управления файлами в «частном облаке», а также существенно обновлены модули «Совещания», «Контрагенты» и «Доверенности». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Авандок» — российская low/no-code
05.07.2022 «Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке

участвуют в её развитии и доработке функционала. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет». В конце 2021 г. специалисты «Инфосистемы джет» внедрили новый оркестратор управления частным облаком на основе Open Source решения ManageIQ в Росбанке. Облако позволяет финансовой организации быстрее выводить новые банковские продукты на рынок, значительно сократить затраты на

01.06.2022 VK представила обновленную платформу для построения частного облака

VK Cloud Solutions обновила платформу для построения частного облака на ИТ-инфраструктуре клиента — Private Cloud. Опыт адаптации решения под требования и задачи разных компаний позволил создат
26.04.2022 «Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы

ания, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – выводит на рынок новую услугу «Частное облако как сервис». Данная инициатива предназначена для любых российских предприятий,
16.04.2022 Что такое виртуальное частное облако и как оно работает

ти для их расширения и различных способов использования все еще находятся. В частности, виртуальное частное облако (VPC) — это самая быстрорастущая технология совместного использования ресурсов
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS

сылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновление
20.01.2022 Облачным супермаркетам не хватает облаков «на заказ»

29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако

Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы джет» создает частное облако. С его помощью банк планирует значительно ускорить показатель вывода продуктов
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

«Ростелекоме» в мае 2021 г. центра компетенций (ЦК) по разработке программ под российское «железо». Частное облако – это модель облачных вычислений, предполагающая выделение всех имеющихся ИТ-р
04.10.2021 KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner

ания оказывает услуги клиентам примерно в 50 странах. В 2016 г. компания Rödl & Partner приняла решение стандартизировать и виртуализировать свою инфраструктуру по всему миру и объединить ее в единое корпоративное облако. Для реализации этого плана компания выбрала решение Nutanix. В рамках данного проекта компания KPBS занималась внедрением Nutanix на территории России. Компания KPBS поста
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba

шенные требования крупных компаний к информационной безопасности мы запустили надежное и защищенное частное облако. Теперь мы даем возможность использовать в частном облаке СУБД Jatoba, которая
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей

ской, собственной ИТ-инфраструктуры из-за серьезных операционных расходов. В ряде случаев оптимальным компромиссом становится гиперконвергентная инфраструктура, которая позволяет развернуть локальное частное облако со всеми преимуществами облачной модели. Такое решение подчас оказывается экономически более выгодным в части совокупной стоимости владения, чем публичное облако; оно обеспечивае
22.03.2021 «Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions

феля предложений для создания частных облаков и будет строить приватные облака на платформе Mail.ru Private Cloud. В рамках сотрудничества с Mail.ru Cloud Solutions команда «Инфосистемы джет» б
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации

отовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой, календарем и контактами. Решение

28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака

и корпоративный мессенджер для совместной работы сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Компания «Акронис инфозащита» обеспечивает программно-определяемую инфраструктуру для развертывания частного облака: виртуализацию, сеть и хранилище в одном решении, а также возможность защищать данные с помощью системы резервного копирования и активной защиты от вирусов-шифровальщиков. Групп
29.12.2020 Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако

ограммистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS
08.12.2020 Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака

не слишком разнятся между собой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака. Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака Инвестиции в периферийные вычисления растут Растет спрос на гибридные модели развития ИТ-инфраструктур, сочетающих собственные ИТ-ресурсы и возможности внешней IaaS-площадки, осо
09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ

занимало от пары часов до нескольких дней. Современным требованиям к time-to-market он не отвечал. Частное облако в банке создавалось только для одного сегмента сети, и это ограничивало сферу


Публикаций - 1061, упоминаний - 1435

Private Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

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Broadcom - VMware 2324 184
SAP SE 5221 98
Google LLC 11643 91
8019 88
IBM - International Business Machines Corp 9407 86
Softline - Софтлайн 2652 82
Amazon Inc - Amazon.com 2955 75
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 771 74
Ростелеком 9507 73
Oracle Corporation 6630 72
Dell EMC 5011 66
Cisco Systems 5081 59
Крок - Croc 1771 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12010 51
VK - Mail.ru Group 3431 47
Новые облачные технологии (НОТ) 436 47
NetApp - Network Appliance 633 47
Selectel - Селектел 346 46
Red Hat 1294 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1688 42
HP Inc. 5662 40
Yandex - Яндекс 7038 39
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 316 38
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1102 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3678 37
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 414 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1448 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8631 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4759 31
Intel Corporation 12094 30
HPE - Hewlett Packard Enterprise 615 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2128 29
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1615 28
Citrix Systems 809 28
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1001 27
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 280 25
МегаФон 8467 25
Salesforce.com 421 23
Huawei 3844 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7045 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2753 44
РЖД - Российские железные дороги 1868 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 994 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 19
Альфа-Банк 1729 19
Почта России ПАО 2086 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 637 17
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Газпром ПАО 1319 13
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5867 339
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29743 298
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18017 291
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9119 278
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26110 257
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15346 214
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24736 189
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7105 181
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12199 174
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 754 173
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23622 173
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1032 172
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6273 163
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5554 156
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12152 152
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10966 151
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13787 138
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11406 137
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12589 136
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7211 134
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5961 127
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9698 127
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1844 111
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10701 110
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20162 110
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 291 109
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11619 104
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12272 103
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3368 98
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2368 97
Linux OS 9663 114
Microsoft Azure 1394 111
Microsoft Windows 15456 105
Новые облачные технологии - МойОфис 728 80
Google Android 13812 73
Apple iOS 7605 65
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5001 48
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 609 47
Microsoft Office 365 928 46
Apple iPhone 6 4861 41
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 431 40
Google Cloud Platform - GCP 297 37
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 69 36
Microsoft Office 3673 32
Microsoft Exchange 1689 32
Broadcom - VMware vSphere 548 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1274 31
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1155 29
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 119 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4221 28
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 317 26
Apple macOS 2008 25
Docker - Платформа распределённых приложений 311 24
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 22
Intel x86 - архитектура процессора 1814 21
Microsoft SQL Server 1641 21
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 141 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 783 20
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 620 20
Red Hat OpenShift 131 20
НКТ - Р7-Офис 342 20
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 61 20
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 175 19
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 19
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 431 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1380 19
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 79 18
Depositphotos - фотобанк 423 18
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 309 18
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 17
Комиссаров Дмитрий 223 28
Березин Максим 106 15
Лазаренко Дмитрий 42 12
Захаренко Максим 55 12
Чеглаков Андрей 57 11
Чаркин Евгений 289 11
Бочарникова Татьяна 83 11
Шадаев Максут 944 10
Василенко Александр 88 9
Абакумов Евгений 195 9
Исаев Дмитрий 42 9
Кирсанов Алексей 24 8
Хомутский Юрий 85 8
Аникин Леонид 61 8
Гаврилов Дмитрий 19 8
Козлов Михаил 172 8
Симаков Олег 113 8
Урусов Виктор 102 8
Путин Владимир 3104 7
Макаров Станислав 117 7
Герасимов Александр 43 7
Щеглов Петр 54 7
Прянишников Николай 291 7
Ганин Егор 54 7
Натрусов Артем 277 7
Сотин Денис 205 7
Прохоров Фёдор 83 7
Савюк Виктор 40 7
Ансимов Константин 28 7
Шевченко Владимир 145 7
Мотовилов Олег 71 7
Дергилёв Никита 44 7
Рудычева Наталья 95 6
Хайретдинов Рустэм 74 6
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 38 6
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 6
Заединов Руслан 45 6
Антонов Александр 77 6
Межов Игорь 16 6
Исанин Антон 30 6
Россия - РФ - Российская федерация 140463 761
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42405 188
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51697 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14014 109
Европа 21642 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17046 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14103 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16687 59
Германия - Федеративная Республика 12607 44
Казахстан - Республика 5455 28
Азия - Азиатский регион 5419 28
Африка - Африканский регион 3434 25
Европа Западная 1479 24
Европа Восточная 3064 23
Франция - Французская Республика 7789 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13256 22
Беларусь - Белоруссия 5544 20
Россия - СФО - Новосибирск 4207 19
Ближний Восток 2904 19
Америка Латинская 1789 18
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1766 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3855 18
Земля - планета Солнечной системы 10301 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7248 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1532 17
Индия - Bharat 5378 16
Украина 7547 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 16
Япония 13230 15
Америка - Американский регион 2125 14
Финляндия - Финляндская Республика 3580 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1515 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2853 10
Бразилия - Федеративная Республика 2331 10
Испания - Королевство 3695 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2808 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3022 9
Канада 4847 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3504 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46998 324
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49765 302
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13668 299
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12999 208
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5281 182
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1272 4
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N+1 - Издание 154 3
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Bloomberg 1243 2
TAdviser - Центр выбора технологий 383 2
IDG - International Data Group 114 2
GigaOM 71 2
VK - Mail.ru Hi-tech 26 2
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SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 873 1
ComputerWorld 144 1
Intelligent Enterprise 27 1
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Forrester Research 821 18
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Juniper Research 518 3
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 62 3
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 803 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 227 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1470 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 972 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 4
РАН - Российская академия наук 1828 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 356 4
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 20 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 61 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 91 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 11 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 2
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
SAS Academy 5 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 76 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 60 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
АГУ - Алтайский государственный университет 37 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 147 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 516 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 46 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 154 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1966 46
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1044 23
CNews AWARDS - награда 477 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2368 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 8
CNews FORUM Кейсы 221 5
NetApp Directions 6 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 303 5
День молодёжи - 27 июня 858 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 3
VMworld 29 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 51 3
Merlion IT Solutions Summit 9 2
NetApp Insight - конференция 7 2
CNews Баттл 64 2
Selectel TechDay 5 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
Softline IT-галактика 2 2
Teradata Форум 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
Россия-Африка - саммит 3 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 56 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
NetApp Insight Digital 1 1
HPE Discover More 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 1
CiscoLive! 10 1
Microsoft Ignite 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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