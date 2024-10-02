Private Cloud Частные облака Приватные облака Корпоративные облака Защищенное корпоративное облако, ЗКО
|02.10.2024
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Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»
звестно CNews, «Группа Астра» выводит на рынок новый программный продукт – платформу для построения частного облака Astra Infrastructure Cloud (AIC). AIC представляет собой защищенное модульное
|26.09.2024
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Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России
Платформа для построения частного облака Private Cloud, программный продукт VK Tech, получила сертификат ФСТЭК России. Теперь она соот
|14.08.2024
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SpaceWeb запустил частное облако
ое облако на базе собственной системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Частное облако от SpaceWeb подойдет для разработчиков при обслуживании ИТ и веб-проектов с вы
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Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024
oftline. Аналитики Market.CNews провели сравнение капитальных и операционных затрат на облако IaaS, частное облако и собственную инфраструктуру. Читать полностью Роман Зацепин, Softline Мультио
|04.07.2024
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IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline
ие инфраструктуры в частном облаке от провайдера. В данном варианте провайдер создает для Заказчика частное облако под ключ, расходы делятся на две группы: разовые работы, оплата за организацию
|04.07.2024
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Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem
имент. На этот раз в фокусе внимания — технико-экономическое обоснование выбора между IaaS, арендой частного облака и построением собственного частного облака на примере одного из реальн
|20.05.2024
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В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware
Облачный ПАК «Группы Астра» и «ICL Техно» Как стало известно CNews, «Группа Астра» и «ICL Техно» готовятся вывести на российский рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для построения частного облака. Комплексное решение разработано совместным предприятием компаний – ICL Astra Services. В его основе – «железо» «ICL Техно» и защищенная облачная платформа Astra Infrastructure
|10.04.2024
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«Рег.ру» перенес в свое частное облако системы «Равенол Руссланд»
«Рег.ру» развернул для «Равенол Руссланд» частное облако на мощностях собственного ЦОД и перенес в него всю инфраструктуру клиента, вкл
|20.03.2024
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Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов
Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построить безопасн
|30.01.2024
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VK Сloud представила новую версию частного облака для бизнеса
VK обновила Private Cloud — платформу для построения частного облака в ЦОДе заказчика. Версия 4.0 обеспеч
|21.11.2023
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Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года
2022 и даже 2023 все это казалось очень далеким, но 2024 год наступит уже вот-вот. А строительство частного облака занимает несколько месяцев. Времени остается все меньше, поэтому заказчики бу
|16.11.2023
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В VK Cloud расширили поддержку внешних систем хранения данных
Платформа VK Cloud для построения частного облака в ЦОДе заказчика, Private Cloud, поддержала интеграцию с системами хранения данных (СХД) Lenovo и Huawei. Решен
|03.10.2023
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Сергей Мерещенко: Запрос клиентов на построение частных облаков растет
, что запрос на построение частных облаков растет. Во-первых, есть компании, которые уже пользуются Private cloud, они работают на разных стеках решений. Как правило, это VMware и Open Source.
|14.09.2023
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Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации
нного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли. Построение частного облака наиболее актуально для компаний с государственным участием, крупных промышлен
|13.06.2023
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По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака
орудования, руководство компании приняло решение о переходе на облачную инфраструктуру, а именно на частное облако, учитывая специфику отрасли и требования по информационной безопасности. Созда
|29.05.2023
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Innostage разработала решение для построения частного облака
циональности и возможностях интеграции отечественных решений. Информационные системы, развернутые в частных облаках сложнее защищать. Департаменты ИБ часто узнают об изменениях в инфраструктуре
|23.05.2023
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Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака
тройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. Задачи, которые умеет решать платформа «Боцман» Платформа работает на ОС RedOS, AstraLinux и предназначена для создания виртуального частного облака, которое позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мон
|16.05.2023
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JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com
нтегрировали облачную инфраструктуру в ИТ-ландшафт комбината, обеспечили миграцию систем и данных в частное облако и бесшовный переход пользователей на перенесенные системы. В частности, были п
|20.04.2023
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Сервис частного облака: Sitronics Group расширяет сценарии использования виртуализации
рос на инфраструктуру как сервис. Все больше компаний меняют подход к бюджетированию на создание собственного ИТ-ландшафта, снижая CAPEX-затраты. Для таких заказчиков Sitronics Group готов предложить частное облако, которое получило название «Капсула Sitronics»», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева. Sitronics Group готова развернуть платформу виртуализации
|21.03.2023
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Selectel развернет свою облачную платформу на оборудовании клиентов
уги по инсталляции облачной платформы собственной разработки по модели частного облака — on-premise private cloud. Теперь клиенты могут развернуть облачную платформу Selectel (входит в реестр о
|21.03.2023
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Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков»
Selectel на OpenStack и аналогичной услугой в области частных облаков? Иван Романько: Архитектурно частное облако аналогично публичному облаку Selectel и включает в себя набор различных IaaS и
|28.02.2023
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Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака
нас в облаках. Миграция в облака: реалии 2023 года Market.CNews: Какие новые возможности открывают облака для бизнеса в 2023 году? Михаил Волков: Практически бесконечные. Только облачная инфра
|16.11.2022
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«Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке»
ГК «Корус консалтинг» выпустила новую версию low/no-code платформы «Авандок». В ней представлены новый модуль «Авандок диск» для хранения, поиска и управления файлами в «частном облаке», а также существенно обновлены модули «Совещания», «Контрагенты» и «Доверенности». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Авандок» — российская low/no-code
|05.07.2022
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«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке
участвуют в её развитии и доработке функционала. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет». В конце 2021 г. специалисты «Инфосистемы джет» внедрили новый оркестратор управления частным облаком на основе Open Source решения ManageIQ в Росбанке. Облако позволяет финансовой организации быстрее выводить новые банковские продукты на рынок, значительно сократить затраты на
|01.06.2022
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VK представила обновленную платформу для построения частного облака
VK Cloud Solutions обновила платформу для построения частного облака на ИТ-инфраструктуре клиента — Private Cloud. Опыт адаптации решения под требования и задачи разных компаний позволил создат
|26.04.2022
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«Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы
ания, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – выводит на рынок новую услугу «Частное облако как сервис». Данная инициатива предназначена для любых российских предприятий,
|16.04.2022
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Что такое виртуальное частное облако и как оно работает
ти для их расширения и различных способов использования все еще находятся. В частности, виртуальное частное облако (VPC) — это самая быстрорастущая технология совместного использования ресурсов
|26.01.2022
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«Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS
сылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновление
|20.01.2022
|Облачным супермаркетам не хватает облаков «на заказ»
|29.11.2021
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Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако
Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы джет» создает частное облако. С его помощью банк планирует значительно ускорить показатель вывода продуктов
|19.10.2021
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«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса
«Ростелекоме» в мае 2021 г. центра компетенций (ЦК) по разработке программ под российское «железо». Частное облако – это модель облачных вычислений, предполагающая выделение всех имеющихся ИТ-р
|04.10.2021
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KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner
ания оказывает услуги клиентам примерно в 50 странах. В 2016 г. компания Rödl & Partner приняла решение стандартизировать и виртуализировать свою инфраструктуру по всему миру и объединить ее в единое корпоративное облако. Для реализации этого плана компания выбрала решение Nutanix. В рамках данного проекта компания KPBS занималась внедрением Nutanix на территории России. Компания KPBS поста
|18.06.2021
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В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba
шенные требования крупных компаний к информационной безопасности мы запустили надежное и защищенное частное облако. Теперь мы даем возможность использовать в частном облаке СУБД Jatoba, которая
|24.05.2021
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На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей
ской, собственной ИТ-инфраструктуры из-за серьезных операционных расходов. В ряде случаев оптимальным компромиссом становится гиперконвергентная инфраструктура, которая позволяет развернуть локальное частное облако со всеми преимуществами облачной модели. Такое решение подчас оказывается экономически более выгодным в части совокупной стоимости владения, чем публичное облако; оно обеспечивае
|22.03.2021
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«Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions
феля предложений для создания частных облаков и будет строить приватные облака на платформе Mail.ru Private Cloud. В рамках сотрудничества с Mail.ru Cloud Solutions команда «Инфосистемы джет» б
|28.01.2021
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«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации
отовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой, календарем и контактами. Решение
|28.01.2021
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Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака
и корпоративный мессенджер для совместной работы сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Компания «Акронис инфозащита» обеспечивает программно-определяемую инфраструктуру для развертывания частного облака: виртуализацию, сеть и хранилище в одном решении, а также возможность защищать данные с помощью системы резервного копирования и активной защиты от вирусов-шифровальщиков. Групп
|29.12.2020
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Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако
ограммистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS
|08.12.2020
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Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака
не слишком разнятся между собой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака. Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака Инвестиции в периферийные вычисления растут Растет спрос на гибридные модели развития ИТ-инфраструктур, сочетающих собственные ИТ-ресурсы и возможности внешней IaaS-площадки, осо
|09.11.2020
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Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ
занимало от пары часов до нескольких дней. Современным требованиям к time-to-market он не отвечал. Частное облако в банке создавалось только для одного сегмента сети, и это ограничивало сферу
Private Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 223 28
|Березин Максим 106 15
|Лазаренко Дмитрий 42 12
|Захаренко Максим 55 12
|Чеглаков Андрей 57 11
|Чаркин Евгений 289 11
|Бочарникова Татьяна 83 11
|Шадаев Максут 944 10
|Василенко Александр 88 9
|Абакумов Евгений 195 9
|Исаев Дмитрий 42 9
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|Савюк Виктор 40 7
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|Шевченко Владимир 145 7
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