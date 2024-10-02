Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» звестно CNews, «Группа Астра» выводит на рынок новый программный продукт – платформу для построения частного облака Astra Infrastructure Cloud (AIC). AIC представляет собой защищенное модульное

Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России Платформа для построения частного облака Private Cloud, программный продукт VK Tech, получила сертификат ФСТЭК России. Теперь она соот

SpaceWeb запустил частное облако ое облако на базе собственной системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Частное облако от SpaceWeb подойдет для разработчиков при обслуживании ИТ и веб-проектов с вы

Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024 oftline. Аналитики Market.CNews провели сравнение капитальных и операционных затрат на облако IaaS, частное облако и собственную инфраструктуру. Читать полностью Роман Зацепин, Softline Мультио

IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline ие инфраструктуры в частном облаке от провайдера. В данном варианте провайдер создает для Заказчика частное облако под ключ, расходы делятся на две группы: разовые работы, оплата за организацию

Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem имент. На этот раз в фокусе внимания — технико-экономическое обоснование выбора между IaaS, арендой частного облака и построением собственного частного облака на примере одного из реальн

В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware Облачный ПАК «Группы Астра» и «ICL Техно» Как стало известно CNews, «Группа Астра» и «ICL Техно» готовятся вывести на российский рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для построения частного облака. Комплексное решение разработано совместным предприятием компаний – ICL Astra Services. В его основе – «железо» «ICL Техно» и защищенная облачная платформа Astra Infrastructure

«Рег.ру» перенес в свое частное облако системы «Равенол Руссланд» «Рег.ру» развернул для «Равенол Руссланд» частное облако на мощностях собственного ЦОД и перенес в него всю инфраструктуру клиента, вкл

Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построить безопасн

VK Сloud представила новую версию частного облака для бизнеса VK обновила Private Cloud — платформу для построения частного облака в ЦОДе заказчика. Версия 4.0 обеспеч

Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года 2022 и даже 2023 все это казалось очень далеким, но 2024 год наступит уже вот-вот. А строительство частного облака занимает несколько месяцев. Времени остается все меньше, поэтому заказчики бу

В VK Cloud расширили поддержку внешних систем хранения данных Платформа VK Cloud для построения частного облака в ЦОДе заказчика, Private Cloud, поддержала интеграцию с системами хранения данных (СХД) Lenovo и Huawei. Решен

Сергей Мерещенко: Запрос клиентов на построение частных облаков растет , что запрос на построение частных облаков растет. Во-первых, есть компании, которые уже пользуются Private cloud, они работают на разных стеках решений. Как правило, это VMware и Open Source.

Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации нного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли. Построение частного облака наиболее актуально для компаний с государственным участием, крупных промышлен

По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака орудования, руководство компании приняло решение о переходе на облачную инфраструктуру, а именно на частное облако, учитывая специфику отрасли и требования по информационной безопасности. Созда

Innostage разработала решение для построения частного облака циональности и возможностях интеграции отечественных решений. Информационные системы, развернутые в частных облаках сложнее защищать. Департаменты ИБ часто узнают об изменениях в инфраструктуре

Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака тройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. Задачи, которые умеет решать платформа «Боцман» Платформа работает на ОС RedOS, AstraLinux и предназначена для создания виртуального частного облака, которое позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мон

JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com нтегрировали облачную инфраструктуру в ИТ-ландшафт комбината, обеспечили миграцию систем и данных в частное облако и бесшовный переход пользователей на перенесенные системы. В частности, были п

Сервис частного облака: Sitronics Group расширяет сценарии использования виртуализации рос на инфраструктуру как сервис. Все больше компаний меняют подход к бюджетированию на создание собственного ИТ-ландшафта, снижая CAPEX-затраты. Для таких заказчиков Sitronics Group готов предложить частное облако, которое получило название «Капсула Sitronics»», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева. Sitronics Group готова развернуть платформу виртуализации

Selectel развернет свою облачную платформу на оборудовании клиентов уги по инсталляции облачной платформы собственной разработки по модели частного облака — on-premise private cloud. Теперь клиенты могут развернуть облачную платформу Selectel (входит в реестр о

Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» Selectel на OpenStack и аналогичной услугой в области частных облаков? Иван Романько: Архитектурно частное облако аналогично публичному облаку Selectel и включает в себя набор различных IaaS и

Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака нас в облаках. Миграция в облака: реалии 2023 года Market.CNews: Какие новые возможности открывают облака для бизнеса в 2023 году? Михаил Волков: Практически бесконечные. Только облачная инфра

«Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке» ГК «Корус консалтинг» выпустила новую версию low/no-code платформы «Авандок». В ней представлены новый модуль «Авандок диск» для хранения, поиска и управления файлами в «частном облаке», а также существенно обновлены модули «Совещания», «Контрагенты» и «Доверенности». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Авандок» — российская low/no-code

«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке участвуют в её развитии и доработке функционала. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет». В конце 2021 г. специалисты «Инфосистемы джет» внедрили новый оркестратор управления частным облаком на основе Open Source решения ManageIQ в Росбанке. Облако позволяет финансовой организации быстрее выводить новые банковские продукты на рынок, значительно сократить затраты на

VK представила обновленную платформу для построения частного облака VK Cloud Solutions обновила платформу для построения частного облака на ИТ-инфраструктуре клиента — Private Cloud. Опыт адаптации решения под требования и задачи разных компаний позволил создат

«Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы ания, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – выводит на рынок новую услугу «Частное облако как сервис». Данная инициатива предназначена для любых российских предприятий,

Что такое виртуальное частное облако и как оно работает ти для их расширения и различных способов использования все еще находятся. В частности, виртуальное частное облако (VPC) — это самая быстрорастущая технология совместного использования ресурсов

«Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS сылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновление

Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы джет» создает частное облако. С его помощью банк планирует значительно ускорить показатель вывода продуктов

«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса «Ростелекоме» в мае 2021 г. центра компетенций (ЦК) по разработке программ под российское «железо». Частное облако – это модель облачных вычислений, предполагающая выделение всех имеющихся ИТ-р

KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner ания оказывает услуги клиентам примерно в 50 странах. В 2016 г. компания Rödl & Partner приняла решение стандартизировать и виртуализировать свою инфраструктуру по всему миру и объединить ее в единое корпоративное облако. Для реализации этого плана компания выбрала решение Nutanix. В рамках данного проекта компания KPBS занималась внедрением Nutanix на территории России. Компания KPBS поста

В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba шенные требования крупных компаний к информационной безопасности мы запустили надежное и защищенное частное облако. Теперь мы даем возможность использовать в частном облаке СУБД Jatoba, которая

На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей ской, собственной ИТ-инфраструктуры из-за серьезных операционных расходов. В ряде случаев оптимальным компромиссом становится гиперконвергентная инфраструктура, которая позволяет развернуть локальное частное облако со всеми преимуществами облачной модели. Такое решение подчас оказывается экономически более выгодным в части совокупной стоимости владения, чем публичное облако; оно обеспечивае

«Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions феля предложений для создания частных облаков и будет строить приватные облака на платформе Mail.ru Private Cloud. В рамках сотрудничества с Mail.ru Cloud Solutions команда «Инфосистемы джет» б

«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации отовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой, календарем и контактами. Решение

Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака и корпоративный мессенджер для совместной работы сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Компания «Акронис инфозащита» обеспечивает программно-определяемую инфраструктуру для развертывания частного облака: виртуализацию, сеть и хранилище в одном решении, а также возможность защищать данные с помощью системы резервного копирования и активной защиты от вирусов-шифровальщиков. Групп

Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако ограммистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS

Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака не слишком разнятся между собой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака. Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака Инвестиции в периферийные вычисления растут Растет спрос на гибридные модели развития ИТ-инфраструктур, сочетающих собственные ИТ-ресурсы и возможности внешней IaaS-площадки, осо