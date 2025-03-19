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VK Tech представил Private Cloud 4.2 — обновленную платформу для отказоустойчивого частного облака

VK Tech выпустил новую версию платформы Private Cloud 4.2 — решения для построения частного облака в ЦОДе заказчика на базе VK Cloud. Обновленный релиз позволяет российским компаниям снизить затраты на внедрение облачных технологий, повысить отказоустойчивость и гибкость управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители VK.

Private Cloud включает в себя набор сервисов облачной платформы VK Cloud, необходимый для развертывания частного облака, включая виртуализацию, управление сетями и контейнерами, базы данных и маркетплейс приложений. Решение сертифицировано во ФСТЭКе России и поддерживает отечественные операционные системы.

Новая версия платформы позволяет заказчикам подключать собственные системы хранения данных по универсальной схеме с поддержкой основных протоколов, таких как iSCSI, Fibre Channel и InfiniBand. Это обеспечивает совместимость с любыми хранилищами и повышает отказоустойчивость. Платформа также поддерживает гибкое выделение части объема хранилища под конкретные задачи, что позволяет эффективно управлять ресурсами.

Среди ключевых изменений — улучшенный механизм автоэвакуации виртуальных машин. Система мониторинга гипервизоров непрерывно анализирует состояние вычислительных серверов и при обнаружении неисправностей автоматически запускает процесс автоэвакуации. Улучшенный алгоритм распределения нагрузки в случае массовых сбоев равномерно перераспределяет ресурсы между оставшимися серверами. Гибкие настройки автоэвакуации обеспечивают приоритетное восстановление критически важных сервисов.

Дополнительно в версии 4.2 появилась передача данных в SIEM-систему заказчика. Система аудита позволяет фильтровать, искать и выводить предупреждения о событиях информационной безопасности на платформе. Это помогает собирать и анализировать информацию, необходимую для защиты корпоративных данных.

«Платформа Private Cloud разработана с учетом бизнес-критичных задач и поддерживает обновление до версии 4.2 без прерывания работы ИТ-систем заказчика. Проектные команды VK Tech уделяют большое внимание бесперебойной работе инфраструктуры заказчиков и обеспечивают обновления платформы с минимальным влиянием на операционные процессы», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

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