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VK Tech ВК Тех ВК Технологии VK Цифровые технологии ВК Цифровые технологии Mail.ru Цифровые технологии

VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии

VK Tech появился в 2018 году и вырос из стартапа в одного из лидеров ИТ-рынка. Мы разрабатываем решения для бизнеса, на которых тысячи российских компаний строят сервисы для миллионов людей, а если точнее, создаем и развиваем технологии, чтобы компании становились эффективнее, а люди работали с удовольствием — в этом наша миссия. Причем не только в России — с 2023 года успешно развиваемся в Казахстане, в 2024 году начали работать в Узбекистане. Сейчас в нашей команде почти 2000 человек, 80% из них — инженеры и разработчики. Менеджмент — выходцы из международных компаний и BigTech, таких как Microsoft, Oracle, SAP и др. 

VK —  крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн, ими пользуются 97% аудитории Рунета. И мы многое оттуда унаследовали. Например, все наши продукты приятны в использовании. Человек может работать с налоговой отчетностью, но видеть перед собой дружелюбный интерфейс, с которым легко взаимодействовать — это общая черта всех наших продуктов, нечто, зашитое в «генетический код» всего VK. А еще мы унаследовали 25-летний технологический опыт, благодаря которому умеем строить системы, рассчитанные на миллионы пользователей. Например, нашим решением Tarantool для мгновенной обработки большого количества операций пользуются 8 из топ-10 банков России.

 

Продукты VK Tech

Продукты VK Tech — это пять направлений, которые помогают решать повседневные задачи бизнеса, от облачной инфраструктуры и коммуникаций до ИИ-решений, работы с данными и управления командой. Они легко комбинируются между собой, клиент сам выбирает модель поставки: установку на свои серверы или по подписке. Можно легко собрать экосистему под задачи бизнеса любого размера и отрасли. Наши продукты безопасны — сертифицированы ФСТЭК, а значит, их можно использовать в ГИС К1, ИСПДн УЗ1 и значимых объектах КИИ до 1-й категории. 

 

Облачная платформа — для эффективной ИТ-разработки и работы с данными. 

VK Cloud * VK Private Cloud * VK Secure Cloud * VK Dev Platform

Дата-сервисы — продукты для управления данными — от сбора до обработки и аналитики.

Tarantool * VK Data Platform * VK Object Storage

Сервисы продуктивности — цифровая среда для совместной работы команд любого масштаба: Почта, Календарь, Диск, Документы, Мессенджер, Видеоконференции, Проекты, Доска, Задачи, Заметки, Опросы. 

VK WorkSpace

Бизнес-приложения — продукты для автоматизации HR, финансовых и операционных задач.

VK HR Tek * VK Tax Compliance * VK Business Analytics

ИИ-решения — для построения корпоративной ИИ-инфраструктуры в рамках одной экосистемы и комплекс готовых прикладных ИИ-сервисов.

VK AI Space

Кейсы и отзывы клиентов

Мы делаем по-настоящему масштабные проекты. На решениях VK Tech работают крупнейшие бизнесы России. Например, личный кабинет «Московских госуслуг» построен на базе нашего решения для in-memory вычислений Tarantool. Компания «Россети», которая обеспечивает электричеством большую часть России, использует платформу VK WorkSpace. К ней подключают 100 тысяч сотрудников, чтобы улучшить коммуникацию внутри большой сети дочерних организаций, а с помощью VK Predict на базе искусственного интеллекта компания повысила эффективность выявления коммерческих потерь электроэнергии в 2.2 раза. Решениями VK Tech пользуются более 31 тысячи компаний, каждая пятая — из рейтинга РБК топ-500. 

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Контакты
Москва, Ленинградский проспект, 70, БЦ «Алкон»
+7 495 725-63-57 
digital.tech@corp.mail.ru 
https://tech.vk.com/ 

ВКонтакте | Telegram | MAX 

Пресс-служба 
press@tech.vk.com

Запросы коммерческих предложений
tender_b2b@corp.mail.ru

 

 

СОБЫТИЯ

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11.08.2026 VK Tech и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость VK Object Storage с SIEM-платформой KUMA

VK Tech и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость VK Object Storage с SIEM-платформой Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Использование объектного хранилища для логов безопасности, по оценке VK Tech, снижает общие расходы на инфраструктуру примерно на 25%, при этом скорость обработки событий не пад
02.07.2026 VK Tech представила обновления платформы VK WorkSpace, которые упрощают совместную работу команд

ция писем, печать расписания, общие папки для нескольких доменов, смарт-папки в чатах и другие функции, которые помогают сотрудникам работать быстрее и комфортнее. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. В «Почте» появилась возможность фильтрации входящих писем — теперь учитывается не только отправитель, тема и вложения, но и текст письма. Можно использовать одно условие или несколько

01.07.2026 «Юникон Бизнес Солюшнс» расширяет сотрудничество с VK Tech

«Юникон Бизнес Солюшнс» объявляет о заключении соглашения с компанией VK Tech, которое ориентировано на совместное продвижение и реализацию проектов на платформах VK Data Platform и VK AI Platform. Об этом CNews сообщили представители «Юникон Бизнес Солюшнс». Кон
24.06.2026 VK Tech узнал, в какие месяцы россияне чаще всего берут отпуска

Аналитики VK Tech изучили обезличенные данные платформы VK HR Tek об оформлении отпусков за 2025 г. в федеральных округах России. Исследование показало, что отпускная активность формирует четыре выраженн
23.06.2026 VK Tech усилила защиту корпоративных данных в VK WorkSpace

второй путь — суперапп VK WorkSpace защищает корпоративные данные от утечек, при этом управление осуществляется только в рамках приложения», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.
19.06.2026 VK Tech открывает возможность запуска управляемого Kubernetes на физических серверах – ИИ-нагрузки ускорились на 15%

ния. При этом функции самовосстановления нового Managed Kubernetes снимают с DevOps-инженеров задачи ручного мониторинга и высвобождают их время на разработку», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.
18.06.2026 VK Tech и Ленинградский зоопарк займутся поддержкой исследовательских проектов в природной среде

едовательскую деятельность за пределами своей территории. Такая работа требует обработки значительных массивов данных — от материалов фото- и видеофиксации до результатов учета численности популяций. VK Tech предоставит облачные ресурсы VK Cloud для хранения, обработки и анализа этих данных, что позволит ускорить исследовательские циклы и масштабировать научную работу зоопарка. Стороны уже

17.06.2026 VK Tech и Yadro займутся созданием программно-аппаратных комплексов

VK. Разработка программно-аппаратных комплексов будет происходить на базе флагманского оборудования Yadro — серверов Vegman, систем хранения данных Tatlin и коммутаторов Kornfeld, — а также продуктов VK Tech — VK Private Cloud и VK WorkSpace. Поставка в формате ПАКов упрощает развертывание и поддержку корпоративной инфраструктуры и обеспечивает ее соответствие требованиям регуляторов. Сотру
17.06.2026 VK Tech аттестовал VK Secure Cloud для размещения значимых объектов КИИ

государственных информационных систем первого класса защищенности (К1) и информационных систем персональных данных первого уровня защищенности (УЗ1). Об этом CNews сообщили представители VK. Клиенты VK Tech получают возможность разместить свои информационные системы в готовой безопасной среде и не проводить аттестацию на инфраструктурном уровне самостоятельно. Такой подход позволяет сущест
16.06.2026 VK Tech сделал Tracer доступнее для бизнеса

Платформа Tracer для мониторинга ошибок в приложениях появилась в магазине приложений VK Cloud от VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK. Tracer относится к классу APM (Application Performance Monitoring) — решениям для поиска ошибок и анализа производительности приложений. Платфо
11.06.2026 VK Tech проведёт в Москве конференцию VK Cloud Conf 2026 об облаке, ИИ и данных

17 июня 2026 года в Москве пройдёт VK Cloud Conf 2026, конференция VK Tech об облачной инфраструктуре, искусственном интеллекте и работе с данными. Организаторы ожидают более 1000 участников, свыше 40% из которых — лица, принимающие решения. Облачная инфрастру
11.06.2026 VK Tech сделал доступнее накопление корпоративных данных для ИИ-агентов

дущих ИИ-сценариев. Основной слой аналитики хранится в S3-совместимом VK Object Storage. Для исторических и редко используемых данных может применяться более экономичный HDD-класс хранения. По оценке VK Tech, основанной на стоимости закупки дисков, это может снижать стоимость хранения до 10 раз по сравнению с размещением всего массива аналитических данных на SSD/NVMe в классическом DWH. Что
09.06.2026 «АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech

тронные документы хранятся сразу в трех архивах. Команде проекта потребовалось проработать структуру раскрытия и настроить интеграцию витрины с системами заказчика. Над проектом работали три команды: VK Tech отвечал за платформу и настройку защищенного канала связи с налоговым органом, компания «Синимекс» — за проектирование, интеграцию с информационными системами и адаптацию витрины к архи
05.06.2026 VK Tech станет технологическим партнером Петербургской Биржи в развитии торговли облачными ресурсами и ЦФА

ндум о сотрудничестве подписали президент Петербургской биржи Игорь Артемьев и генеральный директор VK Tech (ПАО «ВК Технологии») Павел Гонтарев. Документ определяет основные принципы и направл
02.06.2026 VK Tech инвестирует до 250 млн рублей в предоставление стартапам сервисов для инфраструктуры, коммуникаций и рекламы

стной работы команд и продвижение цифровых продуктов. Программа действует уже третий год, в 2026 г. она дополнилась новыми сервисами от VK и форматом экспертного сопровождения со стороны специалистов VK Tech. Участники программы получают специальные условия на работу с инфраструктурными сервисами VK Cloud, цифровой средой для совместной работы команд VK WorkSpace и инструментами VK Рекламы

27.05.2026 «К2Тех» и VK Tech договорились о совместном развитии корпоративных ИТ-решений

Компании «К2Тех» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Партнеры договорились вместе продвигать и внедрять экосистему корпоративных решений VK для крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили пр
25.05.2026 VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher

вать актуальные аналитические инсайты. Мы создаем среду, в которой искусственный интеллект становится полноценным партнёром исследователя», — сказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин. Первым заказчиком VK AI Researcher стал «Холдинг Аква». Компания применяет сервис для проверки продуктовых гипотез. Это улучшает экономику запуска: в итоге «Холдинг Аква
20.05.2026 VK Tech и «Транснависофт» договорились о совместном развитии цифровых решений для транспортной отрасли

совместно развивать цифровые решения для транспортных предприятий и региональных транспортных комплексов. Сотрудничество охватывает несколько направлений: интеграцию облачных и платформенных решений VK Tech в продукты «Транснависофт» для обеспечения отказоустойчивости при растущих нагрузках, совместную проработку сценариев замены зарубежного ПО для транспортных заказчиков, а также объедине
20.05.2026 VK Tech и «Цифровые технологии и платформы» будут развивать ИТ-инфраструктуру для промышленных предприятий

Компания «Цифровые технологии и платформы» (ЦТиП) и VK Tech договорились о технологическом партнерстве. Стороны планируют совместно развивать ИТ-инфраструктуру для предприятий химической, горнодобывающей и энергетической промышленности с опорой

19.05.2026 «Корус Консалтинг» и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ГК «Корус Консалтинг» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации, импортозамещения и продвижения отечественных ИТ-решений
18.05.2026 VK Tech и «Росхим» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации

Химический холдинг России «Росхим» и вендор отечественного программного обеспечения VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно развивать цифровую инфраструктуру предприятий химической отрасли и внедрять отечественные ИТ-решения для повышения эфф
12.05.2026 VK Tech запустила новую зону доступности облачной платформы VK Cloud

Компания VK Tech объявила о запуске новой зоны доступности облачной платформы VK Cloud. Она размещена на базе собственного дата-центра VK и готова к эксплуатации. Запуск новой зоны доступности позволяет
05.05.2026 Исследование «К2Тех» и VK Tech: более половины российских компаний видят будущее за платформами унифицированных коммуникаций

«К2Тех» и VK Tech провели совместное исследование, в котором приняли участие более 800 представителей крупнейших российских компаний из сферы финансов, промышленности, госсектора и ритейла. Результаты по
30.04.2026 VK Tech представил платформу VK AI Space для разработки и запуска ИИ-агентов

ммаризацию, перевод, корпоративный поиск по базам знаний, подготовку документов и протоколирование встреч. Платформа протестирована на внутренних ИИ-проектах VK. За счет интеграции с корпоративным ПО VK Tech есть возможность быстрого включения ИИ-сценариев в рабочую среду сотрудника. Например, создание ИИ-ботов в VK WorkSpace. Ключевая особенность VK AI Space — изолированный контур для кажд
28.04.2026 VK Tech запускает программу поддержки для среднего и малого бизнеса при переходе в облако

варианты развертывания инфраструктуры: от полной миграции в VK Cloud до гибридных форматов, когда часть систем остается в контуре клиентов, а пиковые и новые нагрузки переходят на облачную платформу VK Tech. «По прогнозу Specter Consulting Group, к 2027 г. 70% среднего и малого бизнеса планируют внедрить облачные сервисы. При этом главным барьером становится не технология, а цена перехода

27.04.2026 «Лента» использует GPU VK Tech для персонализации клиентских предложений

нтеллекта и работать с данными на новом уровне. Это способствует развитию цифровых продуктов и повышает конкурентоспособность российских компаний», — сказал руководитель направления облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.
24.04.2026 VK Tech представил обновленный «Диск» VK WorkSpace

рачности действий в «Диске» VK WorkSpace: так, мы сделали журнал аудита более подробным и внедрили новые возможности поиска по общим папкам», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.
16.04.2026 VK Tech представил комплексное решение для оснащения переговорных комнат и конференц-залов

КС-решений к единой системе, интегрированной в корпоративный ИТ-контур, отвечающей требованиям управляемости и информационной безопасности. Мы изначально закладывали формат пилота “под ключ”: команда VK Tech берет на себя проектирование, поставку и настройку оборудования, а также обучение сотрудников, что позволяет заказчику быстро опробовать решение в реальных условиях», — сказал руководит
14.04.2026 ИТ-компания «Три Точки» перенесла телематическую инфраструктуру в VK Tech

ИТ-компания «Три Точки», разрабатывающая телематические решения и радиоэлектронные блоки для ведущих российских автопроизводителей, перенесла ключевую цифровую инфраструктуру в VK Tech. Переход занял около месяца и прошел успешно. Об этом CNews сообщили представители VK. «Три Точки» разместила в VK Cloud основные сервисы, используемые в работе с подключенным транспорт
13.04.2026 VK Tech обновил сервисы платформы VK WorkSpace

: новые цветовые метки писем, настройка часовых поясов в «Календаре», история изменений в «Доске» — все это улучшает пользовательский опыт», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.
08.04.2026 VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России

данных, а также совместно работать над отраслевыми стандартами, в том числе для безопасного оборота информации. Соглашение предусматривает возможность запускать новые совместные проекты. Партнерство VK Tech и Platforma поддержит развитие рынка больших данных в России. VK Tech — российский разработчик корпоративного ПО, предлагает широкий спектр продуктов для бизнеса и обладает практ
07.04.2026 VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление

VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление. Клиенты VK Tech получат полный спектр решений для построения корпоративной ИИ-инфраструктуры в рамках одной экосистемы — от вычислений до хранения данных и прикладных ИИ-сервисов. Об этом CNews сообщил
06.04.2026 VK Tech представила обновления суперприложения VK WorkSpace

. Для организаций, которые разворачивают платформу в собственном контуре добавлена возможность брендирования приложений VK WorkSpace на ПК и мобильных устройствах. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. В веб-версии слева появилась вертикальная панель навигации, в которой собраны ключевые сервисы VK WorkSpace. Обновление реализовали по результатам исследования, которое провела команда
01.04.2026 Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech

Компания «Столото», распространитель государственных лотерей в России, оцифровала кадровые процессы на базе модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. За полгода компания внедрила кадровый электронный документооборот для 6,5 тыс. сотрудников, работающих в разных регионах страны. Переход позволил ускорить оформление кадровых документо
30.03.2026 ГК «Азот» масштабировала витрину налогового мониторинга VK Tech и завершила интеграцию с АИС «Налог-3»

ешения к различным ИТ-ландшафтам и налоговой методологии дочерних обществ. Для объединения данных из разнородных систем использовали универсальный сервис интеграции и «Коннектор с 1С»: предприятие от VK Tech. Это позволило унифицировать подход к раскрытию информации, сохранив привычные процессы для сотрудников на местах. Кроме того, группа компаний «Азот» завершила интеграцию с АИС «Налог-3
27.03.2026 VK Tech выбрала систему «Сфера.Архитектура» для применения в проектах внедрения

Разработчик корпоративного ПО VK Tech интегрирует в свои процессы российскую платформу «Сфера.Архитектура» (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1»). Решение будет использоваться для создания архитектурных артефактов в прое
26.03.2026 Крупный портовый оператор перевел сотрудников на КЭДО от VK Tech

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край), автоматизировала кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. К КЭДО уже подключены более 3,5 тыс. сотрудников компании в разных регионах России, в том числе в Москве и на Таманской производственной площадке. Об этом CNews сообщил представитель <
26.03.2026 VK Tech усиливает направление дата-сервисов: к группе присоединяется CedrusData

решений для работы с большими данными. Сделка направлена на развитие и усиление продуктовой линейки VK Tech в области хранения, обработки, анализа данных и ИИ. Об этом CNews сообщили представит
24.03.2026 Фонд борьбы с лейкемией перешел на VK Cloud от VK Tech

ра позволяет фонду обеспечивать надежное хранение резервных копий и повышать устойчивость ИТ-систем без необходимости разворачивать собственные серверные мощности. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Фонд борьбы с лейкемией с 2014 г. помогает взрослым пациентам с заболеваниями системы крови по всей России. Организация собирает средства на лечение и препараты, поддерживает подопечны
23.03.2026 VK Tech запустила корпоративный менеджер репозиториев Registry

ты и конфигурации. Продукт поможет российским компаниям централизованно и безопасно управлять артефактами, обеспечив высокую доступность и производительность на уровне enterprise-решений. Registry от VK Tech поддерживает более 10 типов репозиториев: Docker, Helm, npm, PyPi, NuGet, Go, RPM/Yum, RubyGems, Maven, Gradle и Raw. Решение включает функциональности, недоступные в open-source-аналог

Публикаций - 576, упоминаний - 616

VK Tech и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5084 416
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 519 191
VK - Mail.ru Group 3622 79
9730 59
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 846 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 40
Ростелеком 11063 35
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 32
SimbirSoft - СимбирСофт 124 31
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 104 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 30
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 26
SAP SE 5631 24
Yandex - Яндекс 9407 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3393 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 22
Microsoft Corporation 25887 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 21
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 409 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16193 19
Oracle Corporation 7111 19
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 19
Код Безопасности 825 19
Ramax - Рамакс 141 17
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 16
ИТБ - Информационные технологии будущего 114 16
Ред Софт - Red Soft 1271 14
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 538 13
ТОП-Сервис 24 13
МегаФон 10990 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 375 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 45 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 36 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 12
Softline - Софтлайн 3815 12
S8 Capital - С8 Капитал 52 12
Selectel - Селектел 565 11
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 202 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1852 9
Directum - Директум 1293 9
Почта России ПАО 2398 62
Русагро Группа Компаний 395 47
Северсталь ПАО - Severstal 643 40
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 40
Газпром нефть 748 38
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 35
ГПБ - Газпромбанк 1297 34
МКБ - Московский кредитный банк 660 32
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 30
Силовые машины 166 30
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 200 29
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 29
Газпром бурение 62 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1843 27
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 99 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 22
Альфа-Банк 1995 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 17
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 65 16
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 338 16
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 95 15
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 15
Афонин, Божор и партнеры - АБП 19 15
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 15
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 209 15
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 38 14
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 85 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 13
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 90 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 12
Акрон Холдинг - Akron Holding 23 12
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 12
ГК ВИК 18 12
Газпром ПАО 1498 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1791 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 68
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5856 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2380 21
Федеральное казначейство России 1960 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6711 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4052 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5787 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 13
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5480 11
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 35 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1202 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3470 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3734 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6024 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 6
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1933 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 3
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 20 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4993 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 3
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3092 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 2
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 17 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 148 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 416 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Ассоциация менеджеров 109 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
OWASP - Open Web Application Security Project 153 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54980 273
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24824 254
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27046 235
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24063 181
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18405 178
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 158
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36043 147
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36870 133
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34017 112
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12496 92
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9651 91
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4510 86
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13333 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13164 74
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7983 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28627 73
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14141 73
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9449 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10878 69
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1337 68
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7876 68
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6730 67
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7491 67
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3417 63
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8810 61
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1198 57
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7351 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12390 56
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1407 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9726 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16769 45
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8521 45
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3213 44
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6875 43
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14203 40
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13163 39
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8788 39
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Linux OS 11682 29
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 310 29
VK Tax Compliance 33 27
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VK Data Platform 26 22
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Linx Cloud 96 18
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Apple iOS 8662 17
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Microsoft Office 4242 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6415 11
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Apple macOS 2477 10
Новые облачные технологии - МойОфис 972 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 10
VK Cloud - VK Dev Platform - VK DevPlatform 14 9
Тензор - СБИС ЭДО SABY 70 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48173 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 38
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Smart Ranking - Смарт Ридинг 43 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 43 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - ICMR - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 294 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 150 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 1
НМГ - Медиалогия 39 1
Mordor Intelligence 35 1
Grand View Research 26 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 36 1
РАН - Российская академия наук 2147 22
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 47 16
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 52 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1549 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 9
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 63 9
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 43 7
VK Education - VK Образование - ВК Образование 67 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 3
VK - Skillbox - Скилбокс 149 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 127 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 779 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 166 2
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 2
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 27 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 25 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 73 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 119 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 81 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 291 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 49 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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