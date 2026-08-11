VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии

VK Tech и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость VK Object Storage с SIEM-платформой KUMA VK Tech и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость VK Object Storage с SIEM-платформой Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Использование объектного хранилища для логов безопасности, по оценке VK Tech, снижает общие расходы на инфраструктуру примерно на 25%, при этом скорость обработки событий не пад

VK Tech представила обновления платформы VK WorkSpace, которые упрощают совместную работу команд ция писем, печать расписания, общие папки для нескольких доменов, смарт-папки в чатах и другие функции, которые помогают сотрудникам работать быстрее и комфортнее. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. В «Почте» появилась возможность фильтрации входящих писем — теперь учитывается не только отправитель, тема и вложения, но и текст письма. Можно использовать одно условие или несколько

«Юникон Бизнес Солюшнс» расширяет сотрудничество с VK Tech «Юникон Бизнес Солюшнс» объявляет о заключении соглашения с компанией VK Tech, которое ориентировано на совместное продвижение и реализацию проектов на платформах VK Data Platform и VK AI Platform. Об этом CNews сообщили представители «Юникон Бизнес Солюшнс». Кон

VK Tech узнал, в какие месяцы россияне чаще всего берут отпуска Аналитики VK Tech изучили обезличенные данные платформы VK HR Tek об оформлении отпусков за 2025 г. в федеральных округах России. Исследование показало, что отпускная активность формирует четыре выраженн

VK Tech усилила защиту корпоративных данных в VK WorkSpace второй путь — суперапп VK WorkSpace защищает корпоративные данные от утечек, при этом управление осуществляется только в рамках приложения», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

VK Tech открывает возможность запуска управляемого Kubernetes на физических серверах – ИИ-нагрузки ускорились на 15% ния. При этом функции самовосстановления нового Managed Kubernetes снимают с DevOps-инженеров задачи ручного мониторинга и высвобождают их время на разработку», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.

VK Tech и Ленинградский зоопарк займутся поддержкой исследовательских проектов в природной среде едовательскую деятельность за пределами своей территории. Такая работа требует обработки значительных массивов данных — от материалов фото- и видеофиксации до результатов учета численности популяций. VK Tech предоставит облачные ресурсы VK Cloud для хранения, обработки и анализа этих данных, что позволит ускорить исследовательские циклы и масштабировать научную работу зоопарка. Стороны уже

VK Tech и Yadro займутся созданием программно-аппаратных комплексов VK. Разработка программно-аппаратных комплексов будет происходить на базе флагманского оборудования Yadro — серверов Vegman, систем хранения данных Tatlin и коммутаторов Kornfeld, — а также продуктов VK Tech — VK Private Cloud и VK WorkSpace. Поставка в формате ПАКов упрощает развертывание и поддержку корпоративной инфраструктуры и обеспечивает ее соответствие требованиям регуляторов. Сотру

VK Tech аттестовал VK Secure Cloud для размещения значимых объектов КИИ государственных информационных систем первого класса защищенности (К1) и информационных систем персональных данных первого уровня защищенности (УЗ1). Об этом CNews сообщили представители VK. Клиенты VK Tech получают возможность разместить свои информационные системы в готовой безопасной среде и не проводить аттестацию на инфраструктурном уровне самостоятельно. Такой подход позволяет сущест

VK Tech сделал Tracer доступнее для бизнеса Платформа Tracer для мониторинга ошибок в приложениях появилась в магазине приложений VK Cloud от VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK. Tracer относится к классу APM (Application Performance Monitoring) — решениям для поиска ошибок и анализа производительности приложений. Платфо

VK Tech проведёт в Москве конференцию VK Cloud Conf 2026 об облаке, ИИ и данных 17 июня 2026 года в Москве пройдёт VK Cloud Conf 2026, конференция VK Tech об облачной инфраструктуре, искусственном интеллекте и работе с данными. Организаторы ожидают более 1000 участников, свыше 40% из которых — лица, принимающие решения. Облачная инфрастру

VK Tech сделал доступнее накопление корпоративных данных для ИИ-агентов дущих ИИ-сценариев. Основной слой аналитики хранится в S3-совместимом VK Object Storage. Для исторических и редко используемых данных может применяться более экономичный HDD-класс хранения. По оценке VK Tech, основанной на стоимости закупки дисков, это может снижать стоимость хранения до 10 раз по сравнению с размещением всего массива аналитических данных на SSD/NVMe в классическом DWH. Что

«АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech тронные документы хранятся сразу в трех архивах. Команде проекта потребовалось проработать структуру раскрытия и настроить интеграцию витрины с системами заказчика. Над проектом работали три команды: VK Tech отвечал за платформу и настройку защищенного канала связи с налоговым органом, компания «Синимекс» — за проектирование, интеграцию с информационными системами и адаптацию витрины к архи

VK Tech станет технологическим партнером Петербургской Биржи в развитии торговли облачными ресурсами и ЦФА ндум о сотрудничестве подписали президент Петербургской биржи Игорь Артемьев и генеральный директор VK Tech (ПАО «ВК Технологии») Павел Гонтарев. Документ определяет основные принципы и направл

VK Tech инвестирует до 250 млн рублей в предоставление стартапам сервисов для инфраструктуры, коммуникаций и рекламы стной работы команд и продвижение цифровых продуктов. Программа действует уже третий год, в 2026 г. она дополнилась новыми сервисами от VK и форматом экспертного сопровождения со стороны специалистов VK Tech. Участники программы получают специальные условия на работу с инфраструктурными сервисами VK Cloud, цифровой средой для совместной работы команд VK WorkSpace и инструментами VK Рекламы

«К2Тех» и VK Tech договорились о совместном развитии корпоративных ИТ-решений Компании «К2Тех» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Партнеры договорились вместе продвигать и внедрять экосистему корпоративных решений VK для крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили пр

VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher вать актуальные аналитические инсайты. Мы создаем среду, в которой искусственный интеллект становится полноценным партнёром исследователя», — сказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин. Первым заказчиком VK AI Researcher стал «Холдинг Аква». Компания применяет сервис для проверки продуктовых гипотез. Это улучшает экономику запуска: в итоге «Холдинг Аква

VK Tech и «Транснависофт» договорились о совместном развитии цифровых решений для транспортной отрасли совместно развивать цифровые решения для транспортных предприятий и региональных транспортных комплексов. Сотрудничество охватывает несколько направлений: интеграцию облачных и платформенных решений VK Tech в продукты «Транснависофт» для обеспечения отказоустойчивости при растущих нагрузках, совместную проработку сценариев замены зарубежного ПО для транспортных заказчиков, а также объедине

VK Tech и «Цифровые технологии и платформы» будут развивать ИТ-инфраструктуру для промышленных предприятий Компания «Цифровые технологии и платформы» (ЦТиП) и VK Tech договорились о технологическом партнерстве. Стороны планируют совместно развивать ИТ-инфраструктуру для предприятий химической, горнодобывающей и энергетической промышленности с опорой

«Корус Консалтинг» и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве ГК «Корус Консалтинг» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации, импортозамещения и продвижения отечественных ИТ-решений

VK Tech и «Росхим» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации Химический холдинг России «Росхим» и вендор отечественного программного обеспечения VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно развивать цифровую инфраструктуру предприятий химической отрасли и внедрять отечественные ИТ-решения для повышения эфф

VK Tech запустила новую зону доступности облачной платформы VK Cloud Компания VK Tech объявила о запуске новой зоны доступности облачной платформы VK Cloud. Она размещена на базе собственного дата-центра VK и готова к эксплуатации. Запуск новой зоны доступности позволяет

Исследование «К2Тех» и VK Tech: более половины российских компаний видят будущее за платформами унифицированных коммуникаций «К2Тех» и VK Tech провели совместное исследование, в котором приняли участие более 800 представителей крупнейших российских компаний из сферы финансов, промышленности, госсектора и ритейла. Результаты по

VK Tech представил платформу VK AI Space для разработки и запуска ИИ-агентов ммаризацию, перевод, корпоративный поиск по базам знаний, подготовку документов и протоколирование встреч. Платформа протестирована на внутренних ИИ-проектах VK. За счет интеграции с корпоративным ПО VK Tech есть возможность быстрого включения ИИ-сценариев в рабочую среду сотрудника. Например, создание ИИ-ботов в VK WorkSpace. Ключевая особенность VK AI Space — изолированный контур для кажд

VK Tech запускает программу поддержки для среднего и малого бизнеса при переходе в облако варианты развертывания инфраструктуры: от полной миграции в VK Cloud до гибридных форматов, когда часть систем остается в контуре клиентов, а пиковые и новые нагрузки переходят на облачную платформу VK Tech. «По прогнозу Specter Consulting Group, к 2027 г. 70% среднего и малого бизнеса планируют внедрить облачные сервисы. При этом главным барьером становится не технология, а цена перехода

«Лента» использует GPU VK Tech для персонализации клиентских предложений нтеллекта и работать с данными на новом уровне. Это способствует развитию цифровых продуктов и повышает конкурентоспособность российских компаний», — сказал руководитель направления облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

VK Tech представил обновленный «Диск» VK WorkSpace рачности действий в «Диске» VK WorkSpace: так, мы сделали журнал аудита более подробным и внедрили новые возможности поиска по общим папкам», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

VK Tech представил комплексное решение для оснащения переговорных комнат и конференц-залов КС-решений к единой системе, интегрированной в корпоративный ИТ-контур, отвечающей требованиям управляемости и информационной безопасности. Мы изначально закладывали формат пилота “под ключ”: команда VK Tech берет на себя проектирование, поставку и настройку оборудования, а также обучение сотрудников, что позволяет заказчику быстро опробовать решение в реальных условиях», — сказал руководит

ИТ-компания «Три Точки» перенесла телематическую инфраструктуру в VK Tech ИТ-компания «Три Точки», разрабатывающая телематические решения и радиоэлектронные блоки для ведущих российских автопроизводителей, перенесла ключевую цифровую инфраструктуру в VK Tech. Переход занял около месяца и прошел успешно. Об этом CNews сообщили представители VK. «Три Точки» разместила в VK Cloud основные сервисы, используемые в работе с подключенным транспорт

VK Tech обновил сервисы платформы VK WorkSpace : новые цветовые метки писем, настройка часовых поясов в «Календаре», история изменений в «Доске» — все это улучшает пользовательский опыт», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России данных, а также совместно работать над отраслевыми стандартами, в том числе для безопасного оборота информации. Соглашение предусматривает возможность запускать новые совместные проекты. Партнерство VK Tech и Platforma поддержит развитие рынка больших данных в России. VK Tech — российский разработчик корпоративного ПО, предлагает широкий спектр продуктов для бизнеса и обладает практ

VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление. Клиенты VK Tech получат полный спектр решений для построения корпоративной ИИ-инфраструктуры в рамках одной экосистемы — от вычислений до хранения данных и прикладных ИИ-сервисов. Об этом CNews сообщил

VK Tech представила обновления суперприложения VK WorkSpace . Для организаций, которые разворачивают платформу в собственном контуре добавлена возможность брендирования приложений VK WorkSpace на ПК и мобильных устройствах. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. В веб-версии слева появилась вертикальная панель навигации, в которой собраны ключевые сервисы VK WorkSpace. Обновление реализовали по результатам исследования, которое провела команда

Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech Компания «Столото», распространитель государственных лотерей в России, оцифровала кадровые процессы на базе модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. За полгода компания внедрила кадровый электронный документооборот для 6,5 тыс. сотрудников, работающих в разных регионах страны. Переход позволил ускорить оформление кадровых документо

ГК «Азот» масштабировала витрину налогового мониторинга VK Tech и завершила интеграцию с АИС «Налог-3» ешения к различным ИТ-ландшафтам и налоговой методологии дочерних обществ. Для объединения данных из разнородных систем использовали универсальный сервис интеграции и «Коннектор с 1С»: предприятие от VK Tech. Это позволило унифицировать подход к раскрытию информации, сохранив привычные процессы для сотрудников на местах. Кроме того, группа компаний «Азот» завершила интеграцию с АИС «Налог-3

VK Tech выбрала систему «Сфера.Архитектура» для применения в проектах внедрения Разработчик корпоративного ПО VK Tech интегрирует в свои процессы российскую платформу «Сфера.Архитектура» (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1»). Решение будет использоваться для создания архитектурных артефактов в прое

Крупный портовый оператор перевел сотрудников на КЭДО от VK Tech Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край), автоматизировала кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. К КЭДО уже подключены более 3,5 тыс. сотрудников компании в разных регионах России, в том числе в Москве и на Таманской производственной площадке. Об этом CNews сообщил представитель <

VK Tech усиливает направление дата-сервисов: к группе присоединяется CedrusData решений для работы с большими данными. Сделка направлена на развитие и усиление продуктовой линейки VK Tech в области хранения, обработки, анализа данных и ИИ. Об этом CNews сообщили представит

Фонд борьбы с лейкемией перешел на VK Cloud от VK Tech ра позволяет фонду обеспечивать надежное хранение резервных копий и повышать устойчивость ИТ-систем без необходимости разворачивать собственные серверные мощности. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Фонд борьбы с лейкемией с 2014 г. помогает взрослым пациентам с заболеваниями системы крови по всей России. Организация собирает средства на лечение и препараты, поддерживает подопечны