Fibre Channel как будущее сетей хранения данных ребованных технологий построения больших SAN-сетей на протяжении следующих 5 лет останется протокол Fibre Channel», – полагает менеджер ОЕМ-бизнеса Brocade в России и СНГ Николай Умнов. В 2014

Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для ЦОДов на базе флэш-технологий Компания Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для подключения критически важных систем хранения данных и решен

DSCon представила линейку адаптеров 32Gb Fibre Channel серии QLE2700 от QLogic QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности одно-, двух- и четырехпортовых адаптеров 32Gb Fibre Channel шестого поколения (Gen 6) для шины PCIe 3.0 — QLogic QLE2740, QLE2742 и QLE2764

Brocade представил коммутатор стандарта Fibre Channel шестого поколения Компания Brocade объявила о выпуске Brocade G620 – первого в отрасли коммутатора стандарта Fibre Channel шестого поколения для сетей хранения данных. Фабрики Fibre Channel (FC)

DSCon объявил о доступности четырехпортовых адаптеров 16Gb Fibre Channel от QLogic серии QLE2690 и QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности трех моделей четырехпортовых адаптеров 16Gb Fibre Channel усовершенствованного пятого поколения (Enhanced Gen 5) для шины PCIe 3.0 QLogic

Qtech расширил линейку транспондеров мальной скоростью передачи до 10 Гбит/с; поддержку STM-1,STM - 4, STM16, STM 64 и 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10GFC, 10GE. С апреля 2015 г., после завершения этапа успешного тестирования, модель до

Qsan представила систему СХД корпоративного уровня для СМБ nology, эксперт по созданию систем СХД и унифицированных решений хранения данных, представила серию Fibre Channel Aegis SAN Q500, которая является полноценным решением корпоративного уровня для

DSCon выпустила новые дисковые массивы серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI форм-факторе 2U и обеспечивают гибкие возможности подключения с применением хост-интерфейсов 16Gb и 8Gb Fibre Channel, а также 1Gb и 10Gb iSCSI. Системы поддерживают четыре порта на контроллер,

DSCon представила адаптеры 8Gb Fibre Channel с интеллектуальным кэшем от QLogic Компания DSCon, официальный дистрибьютор корпорации QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности адаптеров корпоративного класса 8Gb Fibre Channel, совмещенных с интеллектуальной системой кэширования и управления вводом/выводом QLogic FabricCache серии QLE10000. Решение QLogic QLE10000 также оснащено интерфейсом для подк

DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex продуктов и решений Emulex, представила новый 2-портовый конвергентный адаптер 5-го поколения 16Gb Fibre Channel / 10Gb Fibre Channel over Ethernet для шины PCIe 3.0 — Emulex LPe16202-X

DSCon представила СХД Infortrend с хост-интерфейсом 16Gb Fibre Channel Компания DSCon, официальный дистрибьютор Infortrend в России и странах СНГ, объявила о доступности новых систем хранения данных Infortrend с хост-интерфейсом 16Gb Fibre Channel серии G7i, поддерживающих до 240 дисков. Системы хранения данных Infortrend EonStor DS серии G7i включают массивы на 12, 16 и 24 жестких диска 6Gb/s SAS/SSD форм-фактора 2,5 дюйма

Huawei анонсировала решения хранения данных с поддержкой интерфейсов Fibre Channel 16 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с тели компании, в решениях OceanStor T впервые в отрасли реализована поддержка интерфейсов 16 Гбит/с Fibre Channel и 12 Гбит/с SAS. По словам экспертов Huawei, это позволит удвоить пропускную сп

Коммутаторы EMC Connectrix с поддержкой Fibre Channel 16 Гбит/сек ускорят переход к облачным вычислениям орпорация EMC, разработчик решений для информационных инфраструктур, объявила о том, что в семействе продуктов EMC Connectrix впервые в отрасли реализована возможность поддержки технологии коммутации Fibre Channel 16 Гбит/сек. С помощью коммутаторов EMC Connectrix, в которых использованы передовые технологии компании Brocade, заказчики могут построить законченное решение Fibre Channel

NetApp ускоряет переход к конвергентным инфраструктурам за счет поддержки FCoE-коммутаторов Cisco ров обработки данных компании Cisco на базе ретрансляторов класса «директор», использующих протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Теперь заказчики могут создавать большие сетевые матрицы

Oracle модернизирует линейку унифицированных систем хранения данных Sun Storage 7000 stem. Нововведения, которыми дополнены системы Sun Storage 7000, включают встроенную функцию дедупликации данных, которую можно комбинировать со встроенной функцией сжатия данных, поддержку стандарта Fibre Channel 4 и 8 Гбит/с и множественных пулов хранения с различными уровнями RAID для защиты данных, а также новые диски SAS емкостью 1 и 2 ТБ, которые позволяют удвоить максимальную емкость

MRV выпустила новые модели «дальнобойных» трансиверов SFP с поддержкой 4-гигабитного Fibre Channel оты на расстояниях до 80 км в высокоскоростных сетях хранения данных (SAN), работающих с протоколом Fibre Channel 4,25 Гбит/с. Переход сетей SAN к более высоким скоростям передачи данных требуе

QLogic выпустил коммутатор 8 Gbps Fibre Channel защиты данных в России, странах СНГ и Прибалтики, представила на российском рынке коммутатор 8 Gbps Fibre Channel – SANbox 5802V производства QLogic. Благодаря распространению корпоративных пла

MRV представила медиаконвертеры для платформы FiberDriver я платформы FiberDriver, которые обеспечивают преобразование среды передачи в сетях SAN для каналов Fibre Channel со скоростями 1, 2 или 4 Гбит/сек. Конвертеры EM316-FC400 являются полностью мо

MRV выпускает трансиверы SFP для CWDM и DWDM значенных для использования в высокоскоростных сетях хранения данных (SAN), работающих с протоколом Fibre Channel 4,25 Гбит/с. Переход сетей SAN к более высоким скоростям передачи данных требуе

Seagate продемонстрировала скорость передачи 4 ГБ/сек на основе Fibre Channel ешном завершении этапа тестирования устройств хранения данных нового поколения на основе интерфейса Fibre Channel. Компания Seagate выпустила первый в мире жесткий диск на основе интерфейса

Storus представила новые коммутаторы QLogic алого, среднего и крупного бизнеса. Среди них – первый в отрасли объединяемый в стек коммутатор 4Gb Fibre Channel – Qlogic SANbox 5602. SANbox 3050 – 8-портовый коммутатор 2Gb Fibre Channel<

MRV выпустил новый модуль для платформы FiberDriver Компания MRV, сообщила о выпуске новых модулей Fibre Channel для модульной конвертерной платформы FiberDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Fibre Channel по одной паре оптических волокон или одному волокну, что позволяет дв

Новые транспондеры от MRV двукратно увеличивают количество каналов Fibre Channel Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых транспондеров Fibre Channel для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Fibre Channel по одному каналу (длине волны) CWDM/DWDM, что д

Raidtec выпустил третье поколение подсистем хранения данных us представила на российском рынке новое, третье поколение подсистем хранения данных от Raidtec для Fibre Channel SAN – FibreArray 3000. Новые подсистемы доступны в версиях для Fibre Channel

Рынок SAN: Fibre Channel приходит на смену RAID RAID-накопителей в 2001 году резко уменьшился, но это не повлияло на высокодоходность рынка сетей хранения данных (SAN - Storage Access Networks). По данным отчета Gartner Dataquest, расходы на сети Fibre Channel выросли на 13% до $1,46 млрд. SAN продолжают устанавливать компании малого и среднего бизнеса - большинство из них еще не имеют таких сетей. В связи с этим исследователь рынка пре

Cisco, Nortel и Brocade представили новые решения в области распределенного хранения данных ю усилить свои позиции на рынке сетевых хранилищ. Во вторник 14 мая Cisco Systems продемонстрировала Cisco SN 5428 - новый маршрутизатор хранения (storage router), объединяющий возможности коммутации Fibre Channel и IP-каналов. Данный продукт стал для компании первым выходом на рынок Fibre Channel со времени распада альянса с Brocade Communications. Однако в Brocade тоже не сидели сл

QLogic представила контроллер 2Gbps Fibre Channel по цене $50 за порт и ниже Компания QLogic представила однокристальный контроллер 2Gbps Fibre Channel ISP2312, который обойдется поставщикам серверов, дисковых массивов, адаптеров и

Mylex представила RAID-контроллер для 2Gbps Fibre Channel Компания Mylex официально объявила о начале поставок RAID-контроллера с интерфейсом 2Gbps Fibre Channel - Mylex SANArray FFx-2. Он придет на смену одному из самых популярных продуктов

Сети Fibre Channel скоро станут в 8 раз длиннее Компания Brocade завершила тестирование технологии Extended LWL, которая позволит строить коммутируемые сети Fibre Channel с расстоянием между узлами до 80 километров и скоростью передачи данных, близкой к 200МБайт/c. Это стало возможным благодаря использованию длинноволновых лазеров (Long Wave Laser,

Emulex будет поставлять Fibre Channel чип Dragonfly компании EMC из компаний по производству хост адаптеров, объявила о подписании соглашения с EMC Corp. о поставках чипа Dragonfly. Чип обеспечивает соединения в системах хранения данных SAN, применяющих технологию Fibre Channel, и работает под операционными системами Windows NT и 2000, Solaris и NetWare. Dragonfly гарантирует высокую степень целостности данных при пересылке, буферизацию данных, работу в

Ciprico анонсировала дисковый массив Fibre Channel RAID 7000 емкостью 587 Гб Компания Ciprico анонсировала выпуск нового Fibre Channel RAID дискового массива серии 7000, созданного на базе жестких дисков Seagate емкостью по 73 Гб. Таким образом, общая емкость массива достигает рекордного значения 587 Гб. Скорость

Рынок концентраторов и коммутаторов Fibre Channel будет оцениваться в 2003 г. в $2.7 млрд. Мировой рынок концентраторов и коммутаторов Fibre Channel переживает период небывалого развития. В 1999 г. доходы выросли на 227% до $236.4 млн., при этом рынок еще далек до насыщения. Компания International Data Corporation прогнозирует

Hewlett-Packard выпустила новые аппаратные средства для сетей Fibre Channel Компания Hewlett-Packard представила сетевой адаптер и контроллер протокола для сетей Fibre Channel. Адаптер HHBA-5121A поставляется в 32- и 64-битных модификациях и обеспечивает пропускную способность по шине PCI до 528 Мб/с. Это первый адаптер в отрасли, обеспечивающий соедине