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Fibre Channel Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.10.2016 Fibre Channel как будущее сетей хранения данных

ребованных технологий построения больших SAN-сетей на протяжении следующих 5 лет останется протокол Fibre Channel», – полагает менеджер ОЕМ-бизнеса Brocade в России и СНГ Николай Умнов. В 2014

21.07.2016 Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для ЦОДов на базе флэш-технологий

Компания Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для подключения критически важных систем хранения данных и решен
23.03.2016 DSCon представила линейку адаптеров 32Gb Fibre Channel серии QLE2700 от QLogic

QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности одно-, двух- и четырехпортовых адаптеров 32Gb Fibre Channel шестого поколения (Gen 6) для шины PCIe 3.0 — QLogic QLE2740, QLE2742 и QLE2764
02.03.2016 Brocade представил коммутатор стандарта Fibre Channel шестого поколения

Компания Brocade объявила о выпуске Brocade G620 – первого в отрасли коммутатора стандарта Fibre Channel шестого поколения для сетей хранения данных. Фабрики Fibre Channel (FC)

20.10.2015 DSCon объявил о доступности четырехпортовых адаптеров 16Gb Fibre Channel от QLogic серии QLE2690

и QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности трех моделей четырехпортовых адаптеров 16Gb Fibre Channel усовершенствованного пятого поколения (Enhanced Gen 5) для шины PCIe 3.0 QLogic
08.04.2015 Qtech расширил линейку транспондеров

мальной скоростью передачи до 10 Гбит/с; поддержку STM-1,STM - 4, STM16, STM 64 и 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10GFC, 10GE. С апреля 2015 г., после завершения этапа успешного тестирования, модель до
27.08.2014 Qsan представила систему СХД корпоративного уровня для СМБ

nology, эксперт по созданию систем СХД и унифицированных решений хранения данных, представила серию Fibre Channel Aegis SAN Q500, которая является полноценным решением корпоративного уровня для
12.02.2014 DSCon выпустила новые дисковые массивы серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI

форм-факторе 2U и обеспечивают гибкие возможности подключения с применением хост-интерфейсов 16Gb и 8Gb Fibre Channel, а также 1Gb и 10Gb iSCSI. Системы поддерживают четыре порта на контроллер,
17.01.2014 DSCon представила адаптеры 8Gb Fibre Channel с интеллектуальным кэшем от QLogic

Компания DSCon, официальный дистрибьютор корпорации QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности адаптеров корпоративного класса 8Gb Fibre Channel, совмещенных с интеллектуальной системой кэширования и управления вводом/выводом QLogic FabricCache серии QLE10000. Решение QLogic QLE10000 также оснащено интерфейсом для подк
12.09.2013 DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex

продуктов и решений Emulex, представила новый 2-портовый конвергентный адаптер 5-го поколения 16Gb Fibre Channel / 10Gb Fibre Channel over Ethernet для шины PCIe 3.0 — Emulex LPe16202-X
04.06.2013 DSCon представила СХД Infortrend с хост-интерфейсом 16Gb Fibre Channel

Компания DSCon, официальный дистрибьютор Infortrend в России и странах СНГ, объявила о доступности новых систем хранения данных Infortrend с хост-интерфейсом 16Gb Fibre Channel серии G7i, поддерживающих до 240 дисков. Системы хранения данных Infortrend EonStor DS серии G7i включают массивы на 12, 16 и 24 жестких диска 6Gb/s SAS/SSD форм-фактора 2,5 дюйма
31.01.2013 Huawei анонсировала решения хранения данных с поддержкой интерфейсов Fibre Channel 16 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с

тели компании, в решениях OceanStor T впервые в отрасли реализована поддержка интерфейсов 16 Гбит/с Fibre Channel и 12 Гбит/с SAS. По словам экспертов Huawei, это позволит удвоить пропускную сп
12.05.2011 Коммутаторы EMC Connectrix с поддержкой Fibre Channel 16 Гбит/сек ускорят переход к облачным вычислениям

орпорация EMC, разработчик решений для информационных инфраструктур, объявила о том, что в семействе продуктов EMC Connectrix впервые в отрасли реализована возможность поддержки технологии коммутации Fibre Channel 16 Гбит/сек. С помощью коммутаторов EMC Connectrix, в которых использованы передовые технологии компании Brocade, заказчики могут построить законченное решение Fibre Channel

01.04.2011 NetApp ускоряет переход к конвергентным инфраструктурам за счет поддержки FCoE-коммутаторов Cisco

ров обработки данных компании Cisco на базе ретрансляторов класса «директор», использующих протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Теперь заказчики могут создавать большие сетевые матрицы

09.07.2010 Oracle модернизирует линейку унифицированных систем хранения данных Sun Storage 7000

stem. Нововведения, которыми дополнены системы Sun Storage 7000, включают встроенную функцию дедупликации данных, которую можно комбинировать со встроенной функцией сжатия данных, поддержку стандарта Fibre Channel 4 и 8 Гбит/с и множественных пулов хранения с различными уровнями RAID для защиты данных, а также новые диски SAS емкостью 1 и 2 ТБ, которые позволяют удвоить максимальную емкость
13.04.2010 MRV выпустила новые модели «дальнобойных» трансиверов SFP с поддержкой 4-гигабитного Fibre Channel

оты на расстояниях до 80 км в высокоскоростных сетях хранения данных (SAN), работающих с протоколом Fibre Channel 4,25 Гбит/с. Переход сетей SAN к более высоким скоростям передачи данных требуе
20.03.2008 QLogic выпустил коммутатор 8 Gbps Fibre Channel

защиты данных в России, странах СНГ и Прибалтики, представила на российском рынке коммутатор 8 Gbps Fibre Channel – SANbox 5802V производства QLogic. Благодаря распространению корпоративных пла
29.05.2007 MRV представила медиаконвертеры для платформы FiberDriver

я платформы FiberDriver, которые обеспечивают преобразование среды передачи в сетях SAN для каналов Fibre Channel со скоростями 1, 2 или 4 Гбит/сек. Конвертеры EM316-FC400 являются полностью мо
05.12.2006 MRV выпускает трансиверы SFP для CWDM и DWDM

значенных для использования в высокоскоростных сетях хранения данных (SAN), работающих с протоколом Fibre Channel 4,25 Гбит/с. Переход сетей SAN к более высоким скоростям передачи данных требуе
01.02.2005 Seagate продемонстрировала скорость передачи 4 ГБ/сек на основе Fibre Channel

ешном завершении этапа тестирования устройств хранения данных нового поколения на основе интерфейса Fibre Channel. Компания Seagate выпустила первый в мире жесткий диск на основе интерфейса

12.11.2004 Storus представила новые коммутаторы QLogic

алого, среднего и крупного бизнеса. Среди них – первый в отрасли объединяемый в стек коммутатор 4Gb Fibre Channel – Qlogic SANbox 5602. SANbox 3050 – 8-портовый коммутатор 2Gb Fibre Channel<
18.05.2004 MRV выпустил новый модуль для платформы FiberDriver

Компания MRV, сообщила о выпуске новых модулей Fibre Channel для модульной конвертерной платформы FiberDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Fibre Channel по одной паре оптических волокон или одному волокну, что позволяет дв
12.05.2004 Новые транспондеры от MRV двукратно увеличивают количество каналов Fibre Channel

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых транспондеров Fibre Channel для платформы волнового мультиплексирования WDM семейства LambdaDriver. Они обеспечивают передачу двух потоков Fibre Channel по одному каналу (длине волны) CWDM/DWDM, что д
16.02.2004 Raidtec выпустил третье поколение подсистем хранения данных

us представила на российском рынке новое, третье поколение подсистем хранения данных от Raidtec для Fibre Channel SAN – FibreArray 3000. Новые подсистемы доступны в версиях для Fibre Channel
17.06.2002 Рынок SAN: Fibre Channel приходит на смену RAID

RAID-накопителей в 2001 году резко уменьшился, но это не повлияло на высокодоходность рынка сетей хранения данных (SAN - Storage Access Networks). По данным отчета Gartner Dataquest, расходы на сети Fibre Channel выросли на 13% до $1,46 млрд. SAN продолжают устанавливать компании малого и среднего бизнеса - большинство из них еще не имеют таких сетей. В связи с этим исследователь рынка пре
16.05.2002 Cisco, Nortel и Brocade представили новые решения в области распределенного хранения данных

ю усилить свои позиции на рынке сетевых хранилищ. Во вторник 14 мая Cisco Systems продемонстрировала Cisco SN 5428 - новый маршрутизатор хранения (storage router), объединяющий возможности коммутации Fibre Channel и IP-каналов. Данный продукт стал для компании первым выходом на рынок Fibre Channel со времени распада альянса с Brocade Communications. Однако в Brocade тоже не сидели сл
17.01.2002 QLogic представила контроллер 2Gbps Fibre Channel по цене $50 за порт и ниже

Компания QLogic представила однокристальный контроллер 2Gbps Fibre Channel ISP2312, который обойдется поставщикам серверов, дисковых массивов, адаптеров и
30.10.2001 Mylex представила RAID-контроллер для 2Gbps Fibre Channel

Компания Mylex официально объявила о начале поставок RAID-контроллера с интерфейсом 2Gbps Fibre Channel - Mylex SANArray FFx-2. Он придет на смену одному из самых популярных продуктов
08.06.2001 Сети Fibre Channel скоро станут в 8 раз длиннее

Компания Brocade завершила тестирование технологии Extended LWL, которая позволит строить коммутируемые сети Fibre Channel с расстоянием между узлами до 80 километров и скоростью передачи данных, близкой к 200МБайт/c. Это стало возможным благодаря использованию длинноволновых лазеров (Long Wave Laser,
22.01.2001 Emulex будет поставлять Fibre Channel чип Dragonfly компании EMC

из компаний по производству хост адаптеров, объявила о подписании соглашения с EMC Corp. о поставках чипа Dragonfly. Чип обеспечивает соединения в системах хранения данных SAN, применяющих технологию Fibre Channel, и работает под операционными системами Windows NT и 2000, Solaris и NetWare. Dragonfly гарантирует высокую степень целостности данных при пересылке, буферизацию данных, работу в

15.03.2000 Ciprico анонсировала дисковый массив Fibre Channel RAID 7000 емкостью 587 Гб

Компания Ciprico анонсировала выпуск нового Fibre Channel RAID дискового массива серии 7000, созданного на базе жестких дисков Seagate емкостью по 73 Гб. Таким образом, общая емкость массива достигает рекордного значения 587 Гб. Скорость
09.03.2000 Рынок концентраторов и коммутаторов Fibre Channel будет оцениваться в 2003 г. в $2.7 млрд.

Мировой рынок концентраторов и коммутаторов Fibre Channel переживает период небывалого развития. В 1999 г. доходы выросли на 227% до $236.4 млн., при этом рынок еще далек до насыщения. Компания International Data Corporation прогнозирует
13.05.1999 Hewlett-Packard выпустила новые аппаратные средства для сетей Fibre Channel

Компания Hewlett-Packard представила сетевой адаптер и контроллер протокола для сетей Fibre Channel. Адаптер HHBA-5121A поставляется в 32- и 64-битных модификациях и обеспечивает пропускную способность по шине PCI до 528 Мб/с. Это первый адаптер в отрасли, обеспечивающий соедине
06.05.1999 Interphase представила адаптер PowerSAN Fibre Channel

Компания Interphase Corporation представила новый адаптер PowerSAN Fibre Channel для систем с 64-битной шиной PCI. Он обеспечивает повышенную масштабируемость для серверных платформ и совместим с такими ОС, как Windows NT, Solaris, AIX, Linux и др. Поставки ад

Публикаций - 455, упоминаний - 552

Fibre Channel и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 88
IBM - International Business Machines Corp 9699 54
Dell EMC 5180 49
Intel Corporation 12811 45
Broadcom - VMware 2610 37
HP Inc. 5883 36
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 35
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 31
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 30
Cisco Systems 5372 27
Microsoft Corporation 25775 27
Oracle Corporation 7074 23
Hitachi - Хитачи 1501 23
QLogic 76 21
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 21
Seagate Technology 766 21
DSCon - Distribution Service Consulting 40 19
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 18
Dell Technologies - Dell Computer 2219 18
HP - Hewlett-Packard 3662 18
Storus - Сторус 36 17
NetApp - Network Appliance 667 17
Fujitsu 2105 17
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 11
SAP SE 5601 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
McData 32 10
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 10
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Microchip Technology - Adaptec 121 8
Lenovo Group 2446 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
Infortrend Technology 11 6
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 6
STG Partners - Avid Technology 39 6
Axus Microsystems 9 6
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 6
Huawei 4676 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Momentus Space 29 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Boeing 1031 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Walt Disney Company 647 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Ford 434 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Аэроклуб 28 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Верный - торговая сеть 326 1
Uber 357 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 306
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 215
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 110
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 103
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 102
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 96
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 90
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 87
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 65
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 65
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 64
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 61
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 56
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 49
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 47
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 47
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 44
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 44
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 42
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 39
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 39
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 38
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 33
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
Linux OS 11533 34
Microsoft Windows 16882 30
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 27
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 25
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 18
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 16
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 14
Broadcom - VMware vSphere 614 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 12
HPE ProLiant 409 12
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 12
Microsoft Windows NT 890 12
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 12
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 12
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 11
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Cisco MDS SAN 22 9
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 9
Seagate Cheetah 30 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 9
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 8
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 8
Intel Itanium 649 8
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 8
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 8
Oracle StorageTek 85 8
Microsoft Azure 1526 8
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 7
Борняков Илья 52 6
Rondoni Jack - Рондони Джек 5 4
Володкович Вячеслав 104 4
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
Умнов Николай 9 3
Харыбин Роман 7 3
Козлов Роман 6 3
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 3
Ingraham Doug - Инграхам Даг 3 3
Макаров Игорь 10 2
Вексельберг Виктор 155 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Яхина Ирина 40 2
Платонов Сергей 13 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Урусов Виктор 157 2
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Захаркина Ольга 24 2
Генина Надежда 6 2
Логвиненко Владислав 7 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Литвинов Егор 18 2
Мензовитый Алексей 28 2
Seick Jens-Peter - Зайк Йенс-Петер 12 2
Вагнер Андрей 2 2
Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 2
Пензов Дмитрий 21 2
Tucci Joe - Туччи Джо 26 2
Главчев Владимир 21 1
Нестеров Алексей 175 1
Панченко Иван 197 1
Сирота Юрий 67 1
Краснов Александр 91 1
Калинин Александр 189 1
Трушкин Константин 60 1
Ермаков Валерий 140 1
Чумаченко Константин 13 1
Сорокин Святослав 31 1
Седов Анатолий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Европа 24964 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Япония 13807 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5869 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Украина 7928 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 4
Европа Восточная 3138 4
Ближний Восток 3154 4
США - Калифорния 4829 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 2
Южная Корея - Сеул 375 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Украина - Киев 1151 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 2
США - Массачусетс 517 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 17 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 49 2
Казахстан - Республика 6048 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 74
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 5
Металлы - Медь - Copper 862 5
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Infosan 75 25
Forbes - Форбс 1002 3
N+1 - Издание 188 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Fortune 211 1
CRN 50 1
GigaOM 71 1
Reg Hardware 91 1
Computer Weekly 376 1
cw360 84 1
Independent 111 1
ComputerWire 51 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
ExtremeTech 40 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
IDC - International Data Corporation 4975 21
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Fortune Global 100 142 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IBM Research 111 2
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IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
Dell'Oro Group 66 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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CNews AWARDS - награда 571 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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