CarPrice Карпрайс

"HR-АНАЛИТИКА" Кристина Лычман, Руководитель отдела подбора персонала, CarPrice, данные 2024 года

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 141 дело, на cумму 24 951 976 945 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 38, упоминаний - 50