CarPrice Карпрайс
"HR-АНАЛИТИКА" Кристина Лычман, Руководитель отдела подбора персонала, CarPrice, данные 2024 года
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 141 дело, на cумму 24 951 976 945 ₽*
УПОМИНАНИЯ
CarPrice и организации, системы, технологии, персоны:
|Буйлов Юрий 13 13
|Главчев Владимир 21 5
|Определенов Владимир 20 5
|Седов Анатолий 6 4
|Самедов Тимур 21 4
|Коровко Вадим 17 4
|Гуринович Эдуард 5 4
|Долматов Денис 7 3
|Евсин Александр 12 3
|Тетерина Элла 13 3
|Лазаренко Дмитрий 69 3
|Калиновский Богдан 8 3
|Бобылев Максим 7 3
|Суслин Андрей 4 3
|Коровин Денис 6 3
|Данилов Александр 20 2
|Иващенко Андрей 12 2
|Лысенко Эдуард 311 2
|Халматов Максим 64 2
|Садовенко Илья 65 2
|Кушнир Леонид 19 2
|Сергиенко Дмитрий 26 2
|Мольский Александр 15 2
|Савенко Вера 10 2
|Лыжин Дмитрий 8 2
|Рагулин Лев 4 2
|Россинский Евгений 9 2
|Карпинский Владислав 2 2
|Голов Николай 3 2
|Бодров Юрий 4 2
|Лебедев Сергей 51 2
|Арсентьев Илья 15 2
|Ерилов Игорь 2 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Карапетян Карен 8 2
|Меликсетян Карен 2 2
|Вахов Алексей 2 2
|Шупенин Юрий 9 2
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 17 2
|Коротаев Иван 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 5
|Gartner - Гартнер 3591 4
|Forrester Wave 45 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 927 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
