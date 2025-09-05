Разделы

CarPrice Карпрайс

CarPrice - Карпрайс

 

"HR-АНАЛИТИКА" Кристина Лычман, Руководитель отдела подбора персонала, CarPrice, данные 2024 года

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 141 дело, на cумму 24 951 976 945 ₽*

Судебные дела (141) на сумму 24 951 976 945 ₽*
в качестве истца (59) на сумму 8 639 823 400 ₽*
в качестве ответчика (37) на сумму 46 736 398 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября 1
07.10.2024 Платформа «Поинтер» включена в Единый реестр российского ПО Минцифры 1
21.03.2023 Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» 1
11.11.2022 CarPrice запустила сервис CarTeka для проверки технического состояния подержанных авто 1
Diasoft Special Conf 1
25.06.2021 Почта России запустила пилот по продаже автомобилей с пробегом на онлайн-аукционах 1
25.05.2021 Райффайзенбанк подключил Carprice к сервису выплат через СБП 1
03.06.2020 Онлайн-аукцион по продаже долговых обязательств Debex привлек инвестиции «Авенира» 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1
20.09.2019 Сооснователи CarPrice запускают онлайн-сервис по продаже долговых обязательств 2
19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 2
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
15.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
02.10.2018 Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE? 1
28.09.2018 Как CarPrice стал самой цифровой компанией российского авторынка 4
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
24.04.2018 Станет ли Россия страной ЦОДов 1
05.04.2018 Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
27.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
22.03.2017 CarPrice контролирует качество сервиса с помощью платформы Bpium 1
09.11.2016 CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион 2
25.10.2016 В CarPrice — новый генеральный директор 2
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 1
29.07.2016 Softline внедрила сервисы Google для быстрого роста проекта CarPrice 2
06.07.2016 Оскар Хартманн инвестировал 1 млн евро в проект по ремонту автомобилей CarFix 1
20.06.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» ИТ-инфраструктуру сервиса CarPrice 3
30.05.2016 Основатели CarPrice вложились в бразильский сервис Instacarro 1
01.03.2016 Cloud4Y перевел в «облако» инфраструктуру компании Carprice 2
04.02.2016 Руководитель «Авто.ру» перешел в CarPrice на пост директора по продукту 2

Публикаций - 38, упоминаний - 50

CarPrice и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3082 6
Yandex - Яндекс 8075 5
Selectel - Селектел 418 5
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 401 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 4
Ростелеком 10102 3
Microsoft Corporation 25035 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13689 3
IBM - International Business Machines Corp 9505 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 3
VK - Mail.ru Group 3503 3
Google LLC 12077 3
Broadcom - VMware 2437 2
8711 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3035 2
Softline - Софтлайн 3107 2
Alibaba Group 443 2
МегаФон 9573 1
SAP SE 5380 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Dell EMC 5059 1
Meta Platforms - Facebook 4499 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
Dell Technologies - Dell Computer 2144 1
Intel Corporation 12417 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Крок - Croc 1791 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Xerox 1146 1
Naumen - Наумен 665 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 336 1
UIPath 106 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 1
NVision Group - Энвижн Груп 681 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 225 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7875 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1148 5
Почта России ПАО 2211 4
Pony Express - Фрейт линк 70 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 496 3
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 134 3
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 3
МКБ - Московский кредитный банк 605 3
РЖД - Российские железные дороги 1967 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 2
ГПБ - Газпромбанк 1140 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1298 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 2
АльфаСтрахование СГ 341 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 2
Возрождение - Коммерческий банк 348 2
ЦИАН - CIAN 156 2
РесурсТранс 16 2
Локотех - Локомотивные технологии 54 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 83 2
Uber 334 2
Debex - Дебекс 8 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
KupiVip - Приват Трэйд 81 2
Aktivo - Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость 3 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 197 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Почта Банк 484 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1964 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 105 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2649 1
Федеральное казначейство России 1839 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2977 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11667 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7127 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9875 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5601 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16749 6
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7072 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4427 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6045 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 505 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2864 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3411 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30320 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14329 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7322 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6766 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1063 3
DevOps - Development и Operations 998 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7935 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6500 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12665 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11895 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 70 3
Microsoft Azure 1438 2
Google Cloud Platform - GCP 329 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1061 2
Microsoft Blobs Storage 1 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 21 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 815 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 580 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1099 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 79 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 99 1
Booking.com 116 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 223 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
IBM Power AI 9 1
Google Cloud Storage 17 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
SUSE CaaS Platform - SUSE Container-as-a-Service Platform 7 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 7 1
SUSE Cloud Application Platform - SUSE Cloud Foundry 9 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Microsoft Office 365 966 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 31 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Bpium Конструктор корпоративных систем 7 1
Huawei nova - Серия смартфона 69 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 1
Google Gmail 971 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1490 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Буйлов Юрий 13 13
Главчев Владимир 21 5
Определенов Владимир 20 5
Седов Анатолий 6 4
Самедов Тимур 21 4
Коровко Вадим 17 4
Гуринович Эдуард 5 4
Долматов Денис 7 3
Евсин Александр 12 3
Тетерина Элла 13 3
Лазаренко Дмитрий 69 3
Калиновский Богдан 8 3
Бобылев Максим 7 3
Суслин Андрей 4 3
Коровин Денис 6 3
Данилов Александр 20 2
Иващенко Андрей 12 2
Лысенко Эдуард 311 2
Халматов Максим 64 2
Садовенко Илья 65 2
Кушнир Леонид 19 2
Сергиенко Дмитрий 26 2
Мольский Александр 15 2
Савенко Вера 10 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Рагулин Лев 4 2
Россинский Евгений 9 2
Карпинский Владислав 2 2
Голов Николай 3 2
Бодров Юрий 4 2
Лебедев Сергей 51 2
Арсентьев Илья 15 2
Ерилов Игорь 2 2
Малафеев Алексей 9 2
Карапетян Карен 8 2
Меликсетян Карен 2 2
Вахов Алексей 2 2
Шупенин Юрий 9 2
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 17 2
Коротаев Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 6
Япония 13431 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 4
Россия - СФО - Новосибирск 4543 4
Япония - Токио 1002 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 3
Европа 24502 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4179 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2123 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 375 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2368 1
Польша - Республика 1996 1
Европа Восточная 3114 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3174 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1184 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1078 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1203 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1383 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1024 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13477 1
Индия - Bharat 5606 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 1
Южная Корея - Республика 6789 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Испания - Королевство 3746 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3178 1
Россия - УФО - Свердловская область 1661 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1598 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 974 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5161 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5355 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2867 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4158 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7764 3
Черкизон - Черкизовский рынок 163 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1526 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4651 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2480 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 754 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2022 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 438 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 342 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 294 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 27 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6215 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 238 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8146 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2813 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1375 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1432 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 5
Gartner - Гартнер 3591 4
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 927 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 4
CNews AWARDS - награда 534 2
Diasoft Special Conf 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
CNews Большие данные 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
