Hartmann Oskar Хартманн Оскар


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Rutube раскрыл доходы авторов от монетизации в 2025 году 1
Diasoft Special Conf 2
18.11.2024 Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев 1
14.09.2017 Бизнес-марафон «Трансформация в Олимпийском» пройдет 29-30 сентября 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
19.09.2016 «Рыбаков Фонд» защитился от потери данных с помощью решения Acronis 1
06.07.2016 Оскар Хартманн инвестировал 1 млн евро в проект по ремонту автомобилей CarFix 1
27.01.2014 «Ланит» создал систему электронного согласования договоров для KupiVIP.ru 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
29.10.2012 Форум Online Retail Russia 2012 объединит участников онлайн- и оффлайн-торговли 1
10.08.2012 KupiVIP.ru и KupiLUXE.ru прошли сертификацию сервиса «Надежная покупка» 1
14.04.2011 Российский онлайн-магазин получил $55 млн от западных инвесторов 2
24.02.2011 Шопинг-клуб KupiVIP.ru запустил приложение для «Одноклассников» 1
05.02.2010 Mangrove будет продолжать инвестировать в российские интернет-проекты 1
18.01.2010 Шоппинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн инвестиций 2
13.05.2009 В сервисе KupiVIP.ru зарегистрировалось 300 тыс. пользователей 1
25.03.2009 Инвестор Skype вложился в российский интернет-магазин 1
25.03.2009 Шопинг-клуб KupiVIP.ru привлек $8 млн инвестиций 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Hartmann Oskar и организации, системы, технологии, персоны:

Россия - РФ - Российская федерация 157362 14
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

