Avito - Авито Спецтехника

Авито Спецтехника — платформа для поиска, продажи и аренды коммерческого транспорта и специальной техники. По данным платформы 2024 года, в разделе «Грузовики и Спецтехника» опубликовано около 500 000 объявлений, в раздел заходит более 1,2 млн пользователей в день, 150 000 пользователей ежедневно заходят в раздел “Аренда Спецтехники”. С 2023 года Авито Спецтехника является членом ассоциаций Росспецмаш и НААСТ.