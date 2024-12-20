Avito Авито Спецтехника
Авито Спецтехника — платформа для поиска, продажи и аренды коммерческого транспорта и специальной техники. По данным платформы 2024 года, в разделе «Грузовики и Спецтехника» опубликовано около 500 000 объявлений, в раздел заходит более 1,2 млн пользователей в день, 150 000 пользователей ежедневно заходят в раздел “Аренда Спецтехники”. С 2023 года Авито Спецтехника является членом ассоциаций Росспецмаш и НААСТ.
Avito и организации, системы, технологии, персоны:
|Утюпин Алексей 1 1
|Осипов Тимур 1 1
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