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Avito Авито Спецтехника

Avito - Авито Спецтехника

Авито Спецтехника — платформа для поиска, продажи и аренды коммерческого транспорта и специальной техники. По данным платформы 2024 года, в разделе «Грузовики и Спецтехника» опубликовано около 500 000 объявлений, в раздел заходит более 1,2 млн пользователей в день, 150 000 пользователей ежедневно заходят в раздел “Аренда Спецтехники”. С 2023 года Авито Спецтехника является членом ассоциаций Росспецмаш и НААСТ.


20.12.2024 «Авито» предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море 1
18.11.2024 Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев 1
25.07.2024 «Авито Спецтехника» запустила онлайн-сервис аренды 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Avito - Авито авто 36 1
Утюпин Алексей 1 1
Осипов Тимур 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 237 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Аренда 2416 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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