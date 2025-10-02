Разделы

ViewApp Рососмотр


УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 «Рососмотр» и «Домклик» расширяют сотрудничество: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов 1
10.03.2025 «Авито Спецтехника» запускает систему проверки объявлений на наличие техники у дилеров 1
09.08.2024 «Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ViewApp и организации, системы, технологии, персоны:

ViewApp - Калькуль.ру 2 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1193 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 69 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1078 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3790 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 1
Avito - Авито Спецтехника 5 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 112 1
Фокин Александр 4 2
Осипов Тимур 2 1
Лейпи Алексей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2894 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5208 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5944 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 1
Сбер - Sber500 10 1
