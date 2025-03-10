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Фокин Александр
Фокин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ViewApp - Калькуль.ру 2 1
|Yandex - Яндекс 7473 1
|Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
|Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 103 1
|C/C++ - Язык программирования 767 1
|Яндекс.Видео 33 1
|Полухин Антон 2 1
|Парахин Михаил 10 1
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