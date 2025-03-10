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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фокин Александр


10.03.2025 «Авито Спецтехника» запускает систему проверки объявлений на наличие техники у дилеров 1
09.08.2024 «Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов 1
24.05.2016 Разработчики «Яндекса» примут участие в формировании международных стандартов C++ 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Фокин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ViewApp - Калькуль.ру 2 1
Yandex - Яндекс 7473 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Стандартизация - Standardization 2142 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3120 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9243 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 103 1
C/C++ - Язык программирования 767 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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