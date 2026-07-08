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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Видео

Яндекс.Видео

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на «замедления» 2
10.11.2022 «Яндекс» запустил новые медийные форматы в поиске и популярных сервисах 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
01.04.2021 «Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров 1
29.03.2021 Партнеры «Яндекс.видео» получили 13 млрд просмотров за 2020 год 2
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1
23.11.2020 Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai 1
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 1
05.06.2020 На «Яндекс.Видео» появилась функция совместного просмотра 1
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 1
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 1
12.12.2018 Власти обещают заблокировать Google в России 1
11.12.2018 Google оштрафован за отказ блокировать сайты в России 1
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 1
18.10.2018 Сбербанк хочет купить 30% «Яндекса». Известие об этом обрушило акции поисковика 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 2
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках 1
30.08.2018 «Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими» 1
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос 1
24.05.2016 Разработчики «Яндекса» примут участие в формировании международных стандартов C++ 1
25.04.2016 На «Яндекс.Маркете» появились видеообзоры товаров 1
26.06.2014 «Яндекс» объявил об уничтожении своей блог-платформы 1
26.06.2014 «Яндекс» закрывает «Я.ру» и отключает загрузку видеороликов в «Яндекс.Видео» 1
05.03.2014 «Яндекс»: Нас заблокировали за пустую строку 1
30.11.2012 Амнистия: «Яндекс» и Google больше не попадут в «черный список интернета» 1
05.03.2012 Вышла из беты мобильная версия «Яндекс.Видео» для iOS и Android 1
30.11.2011 «Яндекс» победил Microsoft на тендере европейского интернет-гиганта 1
30.11.2011 На крупнейшем чешском портале появился поиск по видео от «Яндекса» 1
02.11.2011 «Яндекс» начал поддерживать стандарт семантической микроразметки schema.org 1
04.08.2011 Россия: аналитики определили крупнейшие соцсети, блоги, фото- и видеохостинги 1
15.07.2011 У российских антипиратов завелся англо-американский враг 1
09.02.2011 В Рунете завелся чистильшик: из «Вконтакте» уже удалено 1 млн пиратских видео 1
09.02.2010 Видео в Рунете: платить никто не хочет, торренты в лидерах 1
18.08.2008 Поиск «Яндекса» поддерживает международные стандарты 1
08.08.2008 «Яндекс» начал искать видеоновости 1
17.07.2008 «Рамблер» запускает видеопоисковик 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Яндекс.Видео и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9122 35
VK - Mail.ru Group 3593 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4894 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 994 8
Google LLC 12619 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 423 7
Ростелеком 10878 2
X Corp - Twitter 2929 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
DEXP 64 2
Yahoo! 3726 2
Монолит-Инфо 138 2
Leff 7 1
Yuno 8 1
Naver 26 1
Electrolux AB - Telefunken 7 1
Inventos - Инвентос 3 1
VK - Mail.ru - Radikal.ru - Радикал-Фото - Радикал-Интернет - Радикал НПП - Радикал Научно-производственного предприятия 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 3256 1
Alibaba Group 471 1
Microsoft Corporation 25709 1
Xiaomi 2196 1
Apple Inc 13082 1
LG Electronics 3726 1
BBK Electronics Corp 332 1
Telegram Group 2890 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 973 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 773 1
Snapchat 151 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
ELARI 45 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 131 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Zello 25 1
Yandex Türkiye - Яндекс Турция 8 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 316 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 321 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 3
Люксор дистрибьюшен 9 2
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2910 2
Hyundai Motor Company 433 2
Флибуста 34 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Телеспорт 6 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Резонанс НПП 405 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8766 1
Газпром ПАО 1483 1
МКБ - Московский кредитный банк 651 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1606 1
ЦИАН - CIAN 189 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Эксмо-АСТ - издательство 79 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
PornHub 26 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 92 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3053 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 9
Судебная власть - Judicial power 2478 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5399 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 3
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3279 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 379 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 575 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 263 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 780 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3173 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5715 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7859 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9642 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3219 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4389 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7507 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4529 3
Data monetization - Монетизация данных 1950 3
Оповещение и уведомление - Notification 5826 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5037 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9930 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1800 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5327 3
Аудиокнига - Audiobook 256 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2728 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5899 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3249 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9839 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7371 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7894 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12988 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1383 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1944 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3212 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2227 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3548 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10597 1
Google YouTube - Видеохостинг 2989 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 687 6
Яндекс.Картинки - Yandex Images 16 4
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 175 4
VK - Яндекс.Новости 49 4
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 3
Google Android 15173 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 939 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 238 3
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 3
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 286 2
Apple iOS 8545 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1275 2
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 117 2
Яндекс.Плюс 247 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 330 2
Яндекс.Эфир 18 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 120 2
GZIP - GNU Zip 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5229 1
Coub - видеохостинг 8 1
LG XBOOM - серия аудиоколонок 17 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 223 1
Inventos - Licenzero 4 1
Недобросовестная конкуренция 55 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Яндекс.Фотки 21 1
Яндекс.Словари 10 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 915 1
ByteDance - TikTok 352 1
Субботин Вадим 17 3
Набатов Владимир 4 2
Жаров Александр 181 2
Волож Аркадий 267 2
Козлюк Артем 39 2
Ампелонский Вадим 31 2
Фокин Александр 4 1
Алёшин Павел 14 1
Боярский Михаил 9 1
Лучин Сергей 1 1
Chandratillake Suranga - Чандратиллаке Суранга 5 1
Знаменская Анна 18 1
Паулкин Михаил 7 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Резников Андрей 7 1
Зима Павел 2 1
Дюсебаев Тимур 1 1
Сорокина Анна 10 1
Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
Полухин Антон 2 1
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 18 1
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Топорнина Алина 2 1
Кабева Алина 1 1
Лугов Андрей 33 1
Щеголев Игорь 699 1
Малофеев Константин 118 1
Дуров Павел 325 1
Греф Герман 484 1
Никифоров Николай 1138 1
Хасис Лев 105 1
Усманов Алишер 311 1
Парахин Михаил 17 1
Мамут Александр 133 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Яровая Ирина 72 1
Навальный Алексей 63 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Дерипаска Олег 41 1
Бырдин Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54500 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18989 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 3
Европа 24910 2
Южная Корея - Республика 7022 2
Италия - Итальянская Республика 4495 2
Чехия - Чешская Республика 1345 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
Словения - Республика 254 1
Швеция - Королевство 3773 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Турция - Турецкая республика 2595 1
Болгария - Республика 798 1
Румыния 751 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1296 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3775 8
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Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 716 2
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3324 2
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1694 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4571 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 561 2
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 2
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