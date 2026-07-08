Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Видео
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 39
Яндекс.Видео и организации, системы, технологии, персоны:
|Субботин Вадим 17 3
|Набатов Владимир 4 2
|Жаров Александр 181 2
|Волож Аркадий 267 2
|Козлюк Артем 39 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Фокин Александр 4 1
|Алёшин Павел 14 1
|Боярский Михаил 9 1
|Лучин Сергей 1 1
|Chandratillake Suranga - Чандратиллаке Суранга 5 1
|Знаменская Анна 18 1
|Паулкин Михаил 7 1
|Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
|Резников Андрей 7 1
|Зима Павел 2 1
|Дюсебаев Тимур 1 1
|Сорокина Анна 10 1
|Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
|Полухин Антон 2 1
|Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 18 1
|Волобуев Олег 6 1
|Топорнина Алина 2 1
|Кабева Алина 1 1
|Лугов Андрей 33 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Малофеев Константин 118 1
|Дуров Павел 325 1
|Греф Герман 484 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Хасис Лев 105 1
|Усманов Алишер 311 1
|Парахин Михаил 17 1
|Мамут Александр 133 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
|Яровая Ирина 72 1
|Навальный Алексей 63 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Бырдин Алексей 32 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 2
|comScore 379 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 1
|Forrester Research 833 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.