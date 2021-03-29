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Партнеры «Яндекс.видео» получили 13 млрд просмотров за 2020 год

Интернет Веб-сервисы

Сервис «Яндекс.видео» впервые за 13 лет раскрыл данные о том, сколько просмотров получают сайты-партнеры. Только в 2020 г. пользователи сервиса просмотрели видео в партнерских плеерах 13 млрд раз, то есть более 1 млрд раз в месяц.

Основная задача «Яндекс.видео» – помочь людям быстро найти контент, который им интересен. Поэтому сервис прямо в результатах поиска показывает видеоплееры сайтов-партнеров. Чтобы не нарушать авторские права, «Яндекс» использует технологию iframe. Она предусматривает, что видео остается на сайте-источнике – там, где было размещено изначально. Выдача «Яндекса» в этом случае служит своего рода «окном» на сайт, где опубликован ролик. При этом механизм монетизации сайтов-партнеров не меняется.

Если сайт-источник предусмотрел показ рекламных роликов в своем плеере, они будут показаны аудитории «Яндекса». Таким образом, «Яндекс.видео» обеспечивает своим партнерам миллиарды рекламных показов. Все доходы от них получает владелец аудиоплеера, который отображается на «Яндекс.видео» через iframe.

Сегодня «Яндекс.видео» агрегирует более 30 видеоплееров крупнейших компаний. Среди них плееры социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Tiktok; онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», ivi и More TV; «Первого телеканала», НТВ и «Вестей»; видеосервисов Youtube, Rutube и Coub.

Просмотры некоторых сторонних плееров на «Яндекс.видео» в 2020 г.: Youtube – 6,6 млрд; Rutube – 2,6 млрд; «Одноклассники» – 2 млрд; «Вконтакте» – 951 млн; Mail.ru – 609 млн; «Вести» – 44 млн; Facebook – 22 млн; «Первый канал» – 18 млн; ivi – 2,3 млн; Tiktok – 0,2 млн.

Сервис поиска по видеороликам был запущен компанией 13 лет назад. «Яндекс.видео» позволяет найти в интернете любое общедоступное и открытое для индексации видео, а партнерам – новую зрительскую аудиторию.

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