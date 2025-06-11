HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application

«Двуликое послание»: хакеры нашли новый способ обхода почтовых фильтров через HTML нии одного из "двуликих" писем выявляется следующее: выявлено злоупотребление условными операторами HTML, посредством которых эксплуатируется пост-условное отображение контента в почтовых клиен

HTML Academy: модель аусбилдинга для подготовки ИТ-специалистов начали применять в России Школа с глубокой специализацией на фронтенде HTML Academy разработала программу подготовки ИТ-специалистов, основанную на мировом опыте найма квалифицированных сотрудников компаниями через обучение. В тестировании модели приняли участие к

Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности ГК Luxms представила новую версию платформы – v 9.3. HTML-документация Одним из ключевых обновлений системы стала документация в формате HTML

Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS новится все больше В будущем сервис пригодится и тем, кто не интересуется программированием на Python или JavaScript и смотрит в сторону веб-разработки. Авторы добавят в него поддержку языка разметки HTML и CSS – формального языка описания внешнего вида веб-страниц. Об возможности изучения используемого в разработке сайтов языка программирования PHP, за знание которого в России очень хорошо

Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях хранить сообщения, публикации, фото и видео, которыми они делились, посты в группах и многое другое. Но посты, комментарии и прочая активность загрузится в виде фотографий, текстовых файлов и страниц html. Таким образом, скачанный архив — это своеобразная книга ваших действий на Facebook и дубликат содержимого аккаунта, но не полноценная резервная копия, которая загружается в новый аккаунт

Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба , проект остается точкой соприкосновения многих технологий Nvidia и предлагает клиентам готовый пакет решений для создания собственных симуляций. Сами представители компании называют его чем-то вроде HTML для трехмерного изображения, предполагая, что пользовательские симуляции со временем начнут появляться на базе Omniverse, как сайты в интернете. Omniverse — универсальный движок для создан

Особенность Firefox превратили в возможность воровать файлы. Работает на всех ОС. Видео Сомнительное правило Открытие жертвой специально подготовленного HTML-файла в Firefox позволяет злоумышленникам красть файлы на компьютере, на котором установ

Microsoft научила ИИ программировать сайты по картинке от руки Sketch2Code преобразует эскизы веб-страниц в HTML-код Microsoft представила сервис Sketch2Code, который с помощью технологий искусственног

HTML в электронной почте: красота оформления за счет безопасности? не, могут быть встроены в любой документ pdf или Microsoft Word. Отдельно следует отметить письма с HTML-содержимым. Данная технология позволяет выполнять дополнительные команды при показе, исп

Новый язык для веб-разработки объединил возможности HTML, CSS и JavaScript Создание относительно сложной веб-страницы требует понимания целого ряда языков, включая HTML, CSS и JavaScript. Исследователи из Массачусетского технологического института утверждают, что интегрировали все эти технологии в новый единый язык программирования, позволяющий упростить

Adobe Systems: веб-дизайнеры стали больше заниматься программированием и HTML-версткой ебующие работы с HTML5. 33% опрошенных отмечают, что количество заказов, требующих работы во Flash, при этом уменьшилось. Кроме работы с HTML5, 24,3% дизайнеров отметили и общее увеличение заказов на HTML-вёрстку. Столько же опрошенных отметили участившиеся запросы на программирование отдельных элементов при создании дизайна сайта. Чаще всего, согласно полученным данным, дизайнерам приходит

W3C представил окончательные спецификации HTML5 Новые спецификации HTML еще не являются стандартом для веб-индустрии: официально они смогут стать таковым только

Adobe выпустила предварительную версию нового инструмента для создания веб-анимации в формате HTML5 имацию, подобную той, что создается в среде Flash Professional, для веб-сайтов, построенных на базе HTML, JavaScript и CSS. Решение Adobe Edge, впервые продемонстрированное на выставке Adobe MA

Запущен сайт HTML.net для желающих освоить HTML и CSS Компания Bitma объявила о запуске HTML.net, улучшенного веб-сайта для пользователей, желающих освоить HTML и CSS, чтобы

В Сети растет популярность зараженных HTML-вложений та по интернет-угрозам. Как отмечают аналитики, в третьем квартале весьма популярным наряду с традиционными ссылками на вредоносные программы, подобные «here you have», стало использование зараженных HTML-вложений. Прикрепленные файлы имели различную функциональность – отображение фишинговых страниц, перенаправление пользователей на сайты, содержащий вредоносное программное обеспечение или

Adobe обвинили в саботировании HTML 5 Сотрудник Google Ян Хиксон (Ian Hickson), принимающий участие в разработке HTML 5, обвинил Adobe Systems в блокировании этого стандарта. По его словам, на людях Adobe г

«Почта@Mail.Ru» получила новый HTML-редактор писем Компания Mail.Ru объявила о запуске новой версии HTML-редактора писем на сервисе «Почта@Mail.Ru». В новой версии HTML-редактора значите

Спамеры обходят фильтры при помощи html-тэгов амеры предлагали и услуги по вполне конкретным действия в реальном мире. Не обошлось в первом квартале 2008 г. и без технических спамерских новинок: спамеры стали добавлять «мусорный» текст с помощью html-тэгов. Для этого используются тэги-комментарии, тэги, определяющие цвет текста и т.п., которые большинство почтовых клиентов считают вспомогательными и не показывают пользователям. Наряду

Представлена новая версия HTML Консорциум W3C вчера, 22 января, представил первую рабочую версию HTML 5, стандартного языка, предназначенного для создания гипертекстовых документов. Первая версия HTML была изобретена в 1990 г. Тимом Бернерсом-Ли (Tim Berners-Lee). Работа над HTML

Червь IFrame снова лидирует , свидетельствуют, что 70% респондентов ожидают 2008 г. еще более плохим или таким же в плане ИТ безопасности, как 2007 г. Десятка самых распространенных веб-угроз в декабре 2007 г. выглядит так: Mal/IFrame (50,8%), Mal/ObfJS (19,2%), Troj/DRClick (14,6%), Troj/Unif (3,0%), Troj/Decdec ( 2,4%), Troj/Fujif (1,6%), Troj/Pintadd (0,9%), Troj/Zlobar (0,8%), Mal/FunDF (0,6%), VBS/Haptime (0,5%).

Сентябрь 2007: HTML-спам возвращается «в моду» ее того, многие почтовые клиенты, в частности, «настольный» Mozilla Thunderbird и удаленный Yahoo! Mail, не загружают изображения по умолчанию. В моду снова вошли письма в формате обычного текста или HTML, содержащие ссылки на разные сайты, сообщает Securitypronews.com. Спамеры предпринимают множество уловок для того, чтобы ссылки выглядели как можно более легально. Среди них – использовани

HTMLPad 8.2.0.79 – новая версия HTML-редактора HTMLPad 8.2.0.79 – новая версия HTML-редактора. HTMLPad позволяет создавать и редактировать HTML- и XHTML-коды. Встрое

Clive Barker's Jericho накомить вас с геймлейными роликами из игры. Темные помещения, куча ужасных монстров - не станет ли он Думом нового поколения? Death Dealing Gameplay HD , URL=http://www.gametrailers.com/player/22519.html]Death Dealing Gameplay [/URL], Nightmarish Underworld Gameplay HD, Nightmarish Underworld Gameplay, Shot In The Dark Gameplay HD, Shot In The Dark Gameplay

Sophos: ежедневно заражается до 9,5 тыс. веб-страниц май. В десятку также вошли вирусы Redlof, Roor и Soraci, добавляющие вредоносный код к файлам HTM, HTML, HTT и другим. «Процедура фильтрации веб-сайтов по категориям теперь не является достато

Html Editor 1.0 – бесплатное решение для создания веб-сайтов Html Editor от Free Labs представляет собой бесплатный редактор HTML-кода с интерфейсом WYSIWYG (What You See Is What You Get — что вы видите, то и полу

Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению а каждом компьютере, где вы хотели бы осуществлять просмотр, в панели управления плеера зайти в Файл'Открыть адрес URL откроется следующее окошко: По нажатию кнопки «Страница», можно создать тестовую html страницу для просмотра потока сети. Расскажу о данной функции поподробнее: После настройки вещания в сеть, нажмите на кнопку «Страница». При этом создаётся html страничка по адресу

В браузерах Mozilla найдены множественные уязвимости лнение буфера и выполнить произвольный код на целевой системе. Удаленный пользователь может создать HTML-страницу со специально сформированной Unicode-последовательностью zero-width non-joiner

"Троян" HTML/Phishing.gen атакует компьютеры are, разработчик решений в области компьютерной безопасности, сообщает, что по данным VirusRadar on-line за последние сутки более чем в два раза возросло количество компьютеров, атакованных «трояном» HTML/Phishing.gen. За последние 24 часа было зафиксировно 85 229 атак, а всего на сегодняшний день этим вирусом, по данным VirusRadar on-line, атаковано уже более 5,5 миллионов компьютеров. Дан

Mozilla: все силы на Firefox л практически полностью переписан). Пакет Mozilla включал в себя браузер, почтовый клиент, редактор HTML-страниц и несколько других сетевых инструментов. Mozilla, а также основанные на коде это

Шведское ПО конвертирует таблицы Excel в HTML, Java, ASP.NET и J2ME с расчетными функциями. Окончательная версия ПО позволяет перевести данные и формулы в файл формата HTML со скриптами JavaScript. Однако, конвертирование на Java или ASP.NET возможно только в б

Покой нам только снится странно, ни один вирус не был напрямую связан с Рождеством. Так, например, тот же Lirva «вырос» скорее не на популярности восходящей музыкальной звезды Avril Lavigne, а по причине распространенности iframe-дыры. Он способен заражать машину без открытия прикрепленного файла, а сам файл мог маскироваться, выступая в качестве патча, пришедшего от Microsoft. Однако роль социального инжиниринга

Сеть и Безопасность: Microsoft не удается избавится от дурной славы язвимых для вируса, наподобие Code Red, серверов известно (оно равно примерно 4,1 млн.), то количество уязвимых машин под Windows 95, 98, Me, 2000 на порядки выше. С помощью «правильно» составленного html-запроса атакующий может захватить контроль над машиной и запустить нужный код, именно поэтому эта дыра была признана критической. На фоне смены системы квалификации уязвимостей, которую ос

HTML-письма с рекламой имеют больший успех, чем текстовые ROOT Communications Inc. провела сравнительный анализ влияния на покупателей рекламных писем в виде HTML и в текстовом виде. Шесть рассылок рекламы экологически чистых овощей фирмы Oisix с июня

Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов ханизм универсального представления любых данных и документов,автоматически переводя их в PDF или в HTML-форматы. Для такого представления документов в Documentum 4i используют AutoRender Pro &

Обзор рынка мультимедиа-презентаций ее доступные средства для создания мультимедиа-презентаций – Macromedia Director, Flash и даже HTML. Дорогие же студии чаще используют технологии, широко использующиеся в телевидении и кин

Издательство BHV выпустило первое российское руководство по каскадным таблицам стилей кое руководство по CSS. Книга называется "Веб-мастеринг средствами CSS", а ее авторство принадлежит HTML-кодеру из Беларуси Михаилу Дубакову. "В книге раскрываются и описываются преимущества ис

Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять ладелец может управлять содержанием своего ресурса, не прибегая при этом к услугам профессиональных html-верстальщиков и программистов; система, позволяющая автоматизировать управление сайтом:

Сеть и Безопасность: Опасные письма в дырявом конверте имея довольно заманчивую тему письма для неискушенного пользователя, звучащую как "sounds of sex and other stuff", вирус, будучи открытым на машине пользователя, переписывал все файлы с расширениями htm, .scr, .com, и .exe. Вирус был назван W32.Alcarys@mm, а информация о нем размножалась гораздо быстрее, чем он сам. Еще одним из наиболее приметных событий, попавших в тематику вирусологии,

Неделя в Сети: цифровая музыка, бомбы в "окнах", Аль-Кайеда и слизнеед . Пользователям предлагается загрузить "заплатку", которая, наконец-то, устранит (ну, или обещает устранить) три основных проблемы в системе безопасности IE: загрузку вируса, принятого компьютером за HTML или текстовой файл, просмотр файлов с удаленного компьютера и маскировку вирусных программ под обычные файлы. Но эти проблемы, в общем-то, - мелочи по сравнению с тем, какие потрясения мог