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HTML HyperText Markup Language Стандартизированный язык разметки документов в интернете .hta HTML Application

HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application

HTML — язык гипертекстовой разметки (HyperText Markup Language) документов, который используется в интернете. Интернет-браузер интерпретирует HTML-код, чтобы отобразить содержимое страницы на экране планшета, компьютера или смартфона.

Разработал HTML-язык Тим Бернерс-Либританский сотрудник ЦЕРНа (Европейского центра ядерных исследований). В самом начале своего существования HTML использовался для обмена документами научного плана. Позже его начали использовать для создания страниц сайтов. Базируется HTML на дескрипторах, которые называются тегами. Простыми словами HTML-документ представляет собой обычный текстовых документ, который содержит специальные теги и вместе с дополнительными элементами образовывает страницы сайта. За время существования было множество версий HTML, а сегодня наибольшей популярностью пользуется HTML5, первая бета-версия которого появилась еще в 2007 году. В те же времена для удобства было введено понятие «гипертекст». Гиперссылка (просто ссылка) — часть гипертекста, которая создана для того, чтобы ссылаться на какой-либо другой документ HTML. Последний построен так, чтобы можно было одинаково отображать данные страниц на всех устройствах — от смартфонов до ПК.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.06.2025 «Двуликое послание»: хакеры нашли новый способ обхода почтовых фильтров через HTML

нии одного из "двуликих" писем выявляется следующее: выявлено злоупотребление условными операторами HTML, посредством которых эксплуатируется пост-условное отображение контента в почтовых клиен
22.10.2024 HTML Academy: модель аусбилдинга для подготовки ИТ-специалистов начали применять в России

Школа с глубокой специализацией на фронтенде HTML Academy разработала программу подготовки ИТ-специалистов, основанную на мировом опыте найма квалифицированных сотрудников компаниями через обучение. В тестировании модели приняли участие к
09.02.2024 Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности

ГК Luxms представила новую версию платформы – v 9.3. HTML-документация Одним из ключевых обновлений системы стала документация в формате HTML

10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS

новится все больше В будущем сервис пригодится и тем, кто не интересуется программированием на Python или JavaScript и смотрит в сторону веб-разработки. Авторы добавят в него поддержку языка разметки HTML и CSS – формального языка описания внешнего вида веб-страниц. Об возможности изучения используемого в разработке сайтов языка программирования PHP, за знание которого в России очень хорошо
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

хранить сообщения, публикации, фото и видео, которыми они делились, посты в группах и многое другое. Но посты, комментарии и прочая активность загрузится в виде фотографий, текстовых файлов и страниц html. Таким образом, скачанный архив — это своеобразная книга ваших действий на Facebook и дубликат содержимого аккаунта, но не полноценная резервная копия, которая загружается в новый аккаунт

10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба

, проект остается точкой соприкосновения многих технологий Nvidia и предлагает клиентам готовый пакет решений для создания собственных симуляций. Сами представители компании называют его чем-то вроде HTML для трехмерного изображения, предполагая, что пользовательские симуляции со временем начнут появляться на базе Omniverse, как сайты в интернете. Omniverse — универсальный движок для создан
05.07.2019 Особенность Firefox превратили в возможность воровать файлы. Работает на всех ОС. Видео

Сомнительное правило Открытие жертвой специально подготовленного HTML-файла в Firefox позволяет злоумышленникам красть файлы на компьютере, на котором установ
28.08.2018 Microsoft научила ИИ программировать сайты по картинке от руки

Sketch2Code преобразует эскизы веб-страниц в HTML-код Microsoft представила сервис Sketch2Code, который с помощью технологий искусственног
07.06.2018 HTML в электронной почте: красота оформления за счет безопасности?

не, могут быть встроены в любой документ pdf или Microsoft Word. Отдельно следует отметить письма с HTML-содержимым. Данная технология позволяет выполнять дополнительные команды при показе, исп
26.12.2014 Новый язык для веб-разработки объединил возможности HTML, CSS и JavaScript

Создание относительно сложной веб-страницы требует понимания целого ряда языков, включая HTML, CSS и JavaScript. Исследователи из Массачусетского технологического института утверждают, что интегрировали все эти технологии в новый единый язык программирования, позволяющий упростить

27.03.2014 Adobe Systems: веб-дизайнеры стали больше заниматься программированием и HTML-версткой

ебующие работы с HTML5. 33% опрошенных отмечают, что количество заказов, требующих работы во Flash, при этом уменьшилось. Кроме работы с HTML5, 24,3% дизайнеров отметили и общее увеличение заказов на HTML-вёрстку. Столько же опрошенных отметили участившиеся запросы на программирование отдельных элементов при создании дизайна сайта. Чаще всего, согласно полученным данным, дизайнерам приходит
18.12.2012 W3C представил окончательные спецификации HTML5

Новые спецификации HTML еще не являются стандартом для веб-индустрии: официально они смогут стать таковым только
02.08.2011 Adobe выпустила предварительную версию нового инструмента для создания веб-анимации в формате HTML5

имацию, подобную той, что создается в среде Flash Professional, для веб-сайтов, построенных на базе HTML, JavaScript и CSS. Решение Adobe Edge, впервые продемонстрированное на выставке Adobe MA
02.11.2010 Запущен сайт HTML.net для желающих освоить HTML и CSS

Компания Bitma объявила о запуске HTML.net, улучшенного веб-сайта для пользователей, желающих освоить HTML и CSS, чтобы

29.10.2010 В Сети растет популярность зараженных HTML-вложений

та по интернет-угрозам. Как отмечают аналитики, в третьем квартале весьма популярным наряду с традиционными ссылками на вредоносные программы, подобные «here you have», стало использование зараженных HTML-вложений. Прикрепленные файлы имели различную функциональность – отображение фишинговых страниц, перенаправление пользователей на сайты, содержащий вредоносное программное обеспечение или

16.02.2010 Adobe обвинили в саботировании HTML 5

Сотрудник Google Ян Хиксон (Ian Hickson), принимающий участие в разработке HTML 5, обвинил Adobe Systems в блокировании этого стандарта. По его словам, на людях Adobe г
14.08.2008 «Почта@Mail.Ru» получила новый HTML-редактор писем

Компания Mail.Ru объявила о запуске новой версии HTML-редактора писем на сервисе «Почта@Mail.Ru». В новой версии HTML-редактора значите
10.04.2008 Спамеры обходят фильтры при помощи html-тэгов

амеры предлагали и услуги по вполне конкретным действия в реальном мире. Не обошлось в первом квартале 2008 г. и без технических спамерских новинок: спамеры стали добавлять «мусорный» текст с помощью html-тэгов. Для этого используются тэги-комментарии, тэги, определяющие цвет текста и т.п., которые большинство почтовых клиентов считают вспомогательными и не показывают пользователям. Наряду

23.01.2008 Представлена новая версия HTML

Консорциум W3C вчера, 22 января, представил первую рабочую версию HTML 5, стандартного языка, предназначенного для создания гипертекстовых документов. Первая версия HTML была изобретена в 1990 г. Тимом Бернерсом-Ли (Tim Berners-Lee). Работа над HTML
16.01.2008 Червь IFrame снова лидирует

, свидетельствуют, что 70% респондентов ожидают 2008 г. еще более плохим или таким же в плане ИТ безопасности, как 2007 г. Десятка самых распространенных веб-угроз в декабре 2007 г. выглядит так: Mal/IFrame (50,8%), Mal/ObfJS (19,2%), Troj/DRClick (14,6%), Troj/Unif (3,0%), Troj/Decdec ( 2,4%), Troj/Fujif (1,6%), Troj/Pintadd (0,9%), Troj/Zlobar (0,8%), Mal/FunDF (0,6%), VBS/Haptime (0,5%).
05.10.2007 Сентябрь 2007: HTML-спам возвращается «в моду»

ее того, многие почтовые клиенты, в частности, «настольный» Mozilla Thunderbird и удаленный Yahoo! Mail, не загружают изображения по умолчанию. В моду снова вошли письма в формате обычного текста или HTML, содержащие ссылки на разные сайты, сообщает Securitypronews.com. Спамеры предпринимают множество уловок для того, чтобы ссылки выглядели как можно более легально. Среди них – использовани
02.10.2007 HTMLPad 8.2.0.79 – новая версия HTML-редактора

HTMLPad 8.2.0.79 – новая версия HTML-редактора. HTMLPad позволяет создавать и редактировать HTML- и XHTML-коды. Встрое
23.07.2007 Clive Barker's Jericho

накомить вас с геймлейными роликами из игры. Темные помещения, куча ужасных монстров - не станет ли он Думом нового поколения? Death Dealing Gameplay HD , URL=http://www.gametrailers.com/player/22519.html]Death Dealing Gameplay [/URL], Nightmarish Underworld Gameplay HD, Nightmarish Underworld Gameplay, Shot In The Dark Gameplay HD, Shot In The Dark Gameplay
15.06.2007 Sophos: ежедневно заражается до 9,5 тыс. веб-страниц

май. В десятку также вошли вирусы Redlof, Roor и Soraci, добавляющие вредоносный код к файлам HTM, HTML, HTT и другим. «Процедура фильтрации веб-сайтов по категориям теперь не является достато
19.03.2007 Html Editor 1.0 – бесплатное решение для создания веб-сайтов

Html Editor от Free Labs представляет собой бесплатный редактор HTML-кода с интерфейсом WYSIWYG (What You See Is What You Get — что вы видите, то и полу
03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению

а каждом компьютере, где вы хотели бы осуществлять просмотр, в панели управления плеера зайти в Файл'Открыть адрес URL откроется следующее окошко: По нажатию кнопки «Страница», можно создать тестовую html страницу для просмотра потока сети. Расскажу о данной функции поподробнее: После настройки вещания в сеть, нажмите на кнопку «Страница». При этом создаётся html страничка по адресу

26.09.2005 В браузерах Mozilla найдены множественные уязвимости

лнение буфера и выполнить произвольный код на целевой системе. Удаленный пользователь может создать HTML-страницу со специально сформированной Unicode-последовательностью zero-width non-joiner

31.05.2005 "Троян" HTML/Phishing.gen атакует компьютеры

are, разработчик решений в области компьютерной безопасности, сообщает, что по данным VirusRadar on-line за последние сутки более чем в два раза возросло количество компьютеров, атакованных «трояном» HTML/Phishing.gen. За последние 24 часа было зафиксировно 85 229 атак, а всего на сегодняшний день этим вирусом, по данным VirusRadar on-line, атаковано уже более 5,5 миллионов компьютеров. Дан
15.03.2005 Mozilla: все силы на Firefox

л практически полностью переписан). Пакет Mozilla включал в себя браузер, почтовый клиент, редактор HTML-страниц и несколько других сетевых инструментов. Mozilla, а также основанные на коде это
19.05.2003 Шведское ПО конвертирует таблицы Excel в HTML, Java, ASP.NET и J2ME

с расчетными функциями. Окончательная версия ПО позволяет перевести данные и формулы в файл формата HTML со скриптами JavaScript. Однако, конвертирование на Java или ASP.NET возможно только в б
20.01.2003 Покой нам только снится

странно, ни один вирус не был напрямую связан с Рождеством. Так, например, тот же Lirva «вырос» скорее не на популярности восходящей музыкальной звезды Avril Lavigne, а по причине распространенности iframe-дыры. Он способен заражать машину без открытия прикрепленного файла, а сам файл мог маскироваться, выступая в качестве патча, пришедшего от Microsoft. Однако роль социального инжиниринга
03.12.2002 Сеть и Безопасность: Microsoft не удается избавится от дурной славы

язвимых для вируса, наподобие Code Red, серверов известно (оно равно примерно 4,1 млн.), то количество уязвимых машин под Windows 95, 98, Me, 2000 на порядки выше. С помощью «правильно» составленного html-запроса атакующий может захватить контроль над машиной и запустить нужный код, именно поэтому эта дыра была признана критической. На фоне смены системы квалификации уязвимостей, которую ос
29.10.2002 HTML-письма с рекламой имеют больший успех, чем текстовые

ROOT Communications Inc. провела сравнительный анализ влияния на покупателей рекламных писем в виде HTML и в текстовом виде. Шесть рассылок рекламы экологически чистых овощей фирмы Oisix с июня
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов

ханизм универсального представления любых данных и документов,автоматически переводя их в PDF или в HTML-форматы. Для такого представления документов в Documentum 4i используют AutoRender Pro &
22.07.2002 Обзор рынка мультимедиа-презентаций

ее доступные средства для создания мультимедиа-презентаций – Macromedia Director, Flash и даже HTML. Дорогие же студии чаще используют технологии, широко использующиеся в телевидении и кин
22.05.2002 Издательство BHV выпустило первое российское руководство по каскадным таблицам стилей

кое руководство по CSS. Книга называется "Веб-мастеринг средствами CSS", а ее авторство принадлежит HTML-кодеру из Беларуси Михаилу Дубакову. "В книге раскрываются и описываются преимущества ис
12.04.2002 Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять

ладелец может управлять содержанием своего ресурса, не прибегая при этом к услугам профессиональных html-верстальщиков и программистов; система, позволяющая автоматизировать управление сайтом:

22.02.2002 Сеть и Безопасность: Опасные письма в дырявом конверте

имея довольно заманчивую тему письма для неискушенного пользователя, звучащую как "sounds of sex and other stuff", вирус, будучи открытым на машине пользователя, переписывал все файлы с расширениями htm, .scr, .com, и .exe. Вирус был назван W32.Alcarys@mm, а информация о нем размножалась гораздо быстрее, чем он сам. Еще одним из наиболее приметных событий, попавших в тематику вирусологии,

21.12.2001 Неделя в Сети: цифровая музыка, бомбы в "окнах", Аль-Кайеда и слизнеед

. Пользователям предлагается загрузить "заплатку", которая, наконец-то, устранит (ну, или обещает устранить) три основных проблемы в системе безопасности IE: загрузку вируса, принятого компьютером за HTML или текстовой файл, просмотр файлов с удаленного компьютера и маскировку вирусных программ под обычные файлы. Но эти проблемы, в общем-то, - мелочи по сравнению с тем, какие потрясения мог
23.11.2001 Рынок ПО: Open-source: между двух огней

т №6,304,886 был выдан в прошлом месяце. Вот выдержка из текстапатента: "на основе заданного шаблона и определенных данных патентуемое средство генерирует типовой веб-сайт без необходимости написания html- или какого-либо другого кода". Этот пример подтверждает мнение экспертов, что ПО является достаточно сложным для патентования типом продукта. Из всех представителей малого бизнеса в облас

Публикаций - 1970, упоминаний - 2302

HTML и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25761 344
Google LLC 12669 194
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5642 125
Apple Inc 13126 90
Yandex - Яндекс 9187 68
Meta Platforms - Facebook 4616 65
Adobe Systems 1595 60
IBM - International Business Machines Corp 9696 59
Samsung Electronics 11047 54
Oracle Corporation 7070 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 52
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 45
Yahoo! 3726 42
Intel Corporation 12802 40
9578 39
X Corp - Twitter 2936 37
Lenovo Motorola 3563 37
Microsoft Corporation - GitHub 1070 35
VK - Mail.ru Group 3599 35
Sony 6736 35
Dr.Web - Доктор Веб 1294 32
Amazon Inc - Amazon.com 3270 32
AOL Inc - America Online 1883 31
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15707 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4947 30
ESET - ESET Software 1161 27
Cisco Systems 5372 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 24
HP Inc. 5882 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 21
Netscape Communications Corporation 426 20
Adobe Macromedia 219 20
Otello Corporation - Opera Software 340 19
Dropbox 527 19
SAP SE 5597 18
Softline - Софтлайн 3733 18
PayPal 671 18
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2417 148
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
eBay Inc 1640 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 19
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1238 14
Microsoft - LinkedIn 697 11
Superjob - Суперджоб 850 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1745 10
Visa International 1993 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 8
РЖД - Российские железные дороги 2094 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1898 7
Carl Zeiss AG 307 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Почта России ПАО 2363 7
Royal Dutch Shell - Шелл 232 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 6
Альфа-Банк 1973 6
Евросеть 1421 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
ГПБ - Газпромбанк 1267 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 5
Lockheed Martin 777 4
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 542 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Совкомбанк Совесть 278 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 3
Студия Артемия Лебедева 101 3
Сбер - СберАвто 38 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 28
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1684 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5641 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3679 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1408 9
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 8
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1892 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4947 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 630 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3297 5
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 4
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3064 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3878 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1504 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 31
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
Apache Software Foundation - ASF 231 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 119 2
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 812 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9987 506
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34842 413
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33417 372
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14230 356
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28218 293
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13688 277
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10176 277
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7571 237
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2475 218
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18304 215
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64950 200
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 194
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1803 194
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 185
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7673 178
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3397 167
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16963 167
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17970 159
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1896 152
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26722 149
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3299 148
Аксессуары 4274 147
Фоторедактор - Photo Editor 250 146
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13095 144
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2245 142
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 141
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 137
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 136
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 136
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26257 136
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1508 136
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13234 134
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22528 121
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4465 118
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1765 113
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13461 112
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 111
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13224 111
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 109
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14753 108
Microsoft Windows 16866 352
JavaScript - JS - язык программирования 1424 293
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2506 282
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1401 246
Adobe Photoshop 804 168
Linux OS 11514 166
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 164
Microsoft Office 4163 155
Oracle Java - язык программирования 3466 152
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1934 143
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4161 139
Nintendo Wii - игровая консоль 760 136
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 136
Nintendo DS - игровая консоль 340 136
Google Android 15224 135
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5698 134
Mozilla Firefox - браузер 1946 108
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 107
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 906 105
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 672 93
Microsoft Outlook 1506 72
Microsoft Windows 2000 8678 70
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 855 70
Google Chrome - браузер 1697 69
Apple iOS 8570 64
Opera Browser - Браузер 1047 64
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 643 62
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 62
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 61
Python - высокоуровневый язык программирования 1283 61
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 544 54
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 54
Apple Safari - браузер 891 54
Apple Mac - Apple Macintosh 3110 53
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 50
Apple iPhone - серия смартфонов 7608 49
Apple macOS 2413 48
C/C++ - Язык программирования 890 47
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 43
Google Play - Google Store - Google Android Market 3546 42
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1030 12
Касперский Евгений 336 12
Матросов Александр 45 11
Ксенин Алекс 311 11
Демидов Михаил 134 10
Мельникова Анастасия 440 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Зайцев Михаил 345 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 7
Павлов Никита 146 5
Warren Tom - Уоррэн Том 9 5
Дырмовский Дмитрий 149 4
Орлик Сергей 83 4
Гинятуллин Роман 61 4
Воронин Павел 196 4
Наместникова Мария 21 4
Гудкова Дарья 11 4
Guninski Georgi - Гунински Георги 14 4
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 4
Raff Aviv - Рафф Авиф 10 4
Дорохова Марина 62 4
Галушкин Олег 182 4
Шадаев Максут 1209 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 3
Сергеев Алексей 46 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Burch Adam - Берч Адам 3 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 685 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Гостев Александр 84 3
Липич Григорий 65 3
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 3
Царев Дмитрий 52 3
Дмитриева Ирина 10 3
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 3
Россия - РФ - Российская федерация 165780 711
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 263
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 231
Европа 24952 111
Германия - Федеративная Республика 13207 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19093 76
Япония 13797 63
Франция - Французская Республика 8170 55
Украина 7922 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19505 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 46
Южная Корея - Республика 7044 41
Азия - Азиатский регион 5914 37
Италия - Итальянская Республика 4506 37
Индия - Bharat 5866 36
Испания - Королевство 3836 35
Земля - планета Солнечной системы 10856 28
Бразилия - Федеративная Республика 2517 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4196 25
Канада 5076 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3656 24
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1136 21
Финляндия - Финляндская Республика 3695 20
Нидерланды 3739 20
Беларусь - Белоруссия 6281 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8554 19
Европа Восточная 3138 19
США - Калифорния 4825 19
Израиль 2853 17
Китай - Тайвань 4242 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5484 16
Норвегия - Королевство 1854 15
Казахстан - Республика 6037 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 14
Швеция - Королевство 3779 14
Америка - Американский регион 2205 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4481 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
США - Нью-Йорк 3178 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11677 294
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 285
Английский язык 7027 280
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 279
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 166
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6732 158
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Спорт - Хоккей 268 136
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 71
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1818 45
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7488 36
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ABI Research 236 2
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Aragon Research 5 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
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Strategy Analytics 285 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 15
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 589 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1474 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 648 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1215 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 731 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 94 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 3
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 349 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 492 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 314 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 301 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
VK - Skillbox - Скилбокс 145 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
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