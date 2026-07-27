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Google YouTube Видеохостинг
СОБЫТИЯ
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|27.07.2026
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Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика
ть доставки контента (CDN, content delivery network). © kjekol / Фотобанк Фотодженика Rutube остался без серверов в самый пик своего развития Напомним, в 2024 г. в России был почти полностью замедлен YouTube. Нечего пенять на США Один из исков против интегратора был подан в сентябре 2025 г., указанная в нем сумма неустойки – 855 млн руб. Ее размер оценивался из расчета 1% от суммы контракта
|08.07.2026
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Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на «замедления»
Положительная статистика В России продолжили расти дневные охваты YouTube несмотря на ограничения, пишет «Коммерсант». Дневная аудитория большинства видеосервисов в России на январь-май 2026 г. выросла, следует из данных в исследовании группы компаний (ГК) «Р
|28.05.2026
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YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN
Ограничение доступа к контенту YouTube начал запрещать смотреть видео с включенным virtual private network (VPN)-сервисом у части пользователей в России, пишет «Коммерсант». Вместо ролика ИТ-платформа показывает предупрежден
|01.04.2026
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В России могут официально зарегистрировать замедляемый YouTube
Регистрация YouTube в России Американский интернет-гигант Google подал в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков, пишет ТАСС. Многие из них относятся к любимым сервисам десятков миллионов россия
|25.03.2026
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Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube
Штраф за YouTube Работающий в Санкт-Петербурге региональный интернет-провайдер «Тинко» получил крупный штраф за несанкционированное предоставление своим абонентам доступа к YouTube. Как пишет РБК
|19.03.2026
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В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов
сурсы», — говорит источник Forbes. Он напоминает, что устройства ТСПУ имеют ограничения по пропускной способности. Photogenica - firefox Власти в России перестали справляться с замедлением Telegram и YouTube из-за перегрузки ИТ-оборудования у самих операторов По информации Forbes, заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными — в частности, появился доступ к WhatsApp*
|11.02.2026
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Власти окончательно прибили WhatsApp* в России
мессенджером. На это обратил внимание «Хабр». Ранее аналогичным способом власти поступили с доменом YouTube. Иными словами, домен WhatsApp* вырезан из Национальной системы доменных имен (НСДИ),
|11.02.2026
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YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей
Судебное разбирательство В Лос-Анджелесе (США) начался судебный процесс в отношении Meta* и YouTube. Истец — 20-летняя Кейли — утверждает что, вызывающие привыкание функции социальных сетей нанесли вред ее психическому здоровью, пишет CNN. YouTube и Instagram* (принадлежит Meta
|11.02.2026
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Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube
Новый способ блокировки YouTube Роскомнадзор удалил домен youtube.com из российской системы DNS. Об этом сообщ
|05.02.2026
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YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык
Внезапная оттепель Видеосервис YouTube активировал функцию автоматического дубляжа видеороликов с английского языка – теперь она доступна всем пользователям вне зависимости от страны проживания. Россияне тоже могут воспользо
|21.01.2026
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В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф
Частичное ускорение YouTube «Билайн» тестирует возможность смотреть YouTube на полной скорости по мобильному интернету, без замедления и без использования специальных технических средств. Об этом пишет РБК
|29.12.2025
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YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы
вленных в России. Как пишет РБК, часть из них она намерена отключить и вывезти. Эти серверы нужны для того, чтобы сервисы Google, включая почту, поиск и документы, работали быстро. Например, в случае YouTube именно на эти серверы копируются самые часто просматриваемые видео, чтобы они грузились быстрее. Сеть серверов Google охватывает весь мир. К слову, именно на плохое качество работы серв
|10.12.2025
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Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в России
Дневная аудитория Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») впервые превысила аналогичный показатель YouTube. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». По состоянию на 6 декабря 2025 г. дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн ч
|03.12.2025
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F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok
рьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносных мобильных приложений для кражи банковских данных. Android-троян маскируют под расширенные и «18+» версии приложений YouTube, TikTok, а также навигаторы и приложения оплаты штрафов. С начала октября 2025 г. аналитики F6 обнаружили более 30 доменов, которые использовались для распространения вредоносного ПО, в
|06.11.2025
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В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык
ИИ-дубляж видео на русский язык Видеохостинг YouTube 6 ноября 2025 г. начал автоматически переозвучивать ролики иностранных авторов на русский язык с помощью нейронной сети Gemini, пишет Ferra. Ранее подобная функция была доступна лишь дл
|01.11.2025
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Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит
чений Microsoft по установке Windows на старые ПК или на любые компьютеры с локальной учетной записью. Как пишет портал TechSpot, преуспел в этом деле замедляемый в России с лета 2024 г. видеохостинг YouTube. Первым о проблеме заговорил владелец популярного YouTube-канала CyberCPU Tech с более чем 330 тыс. подписчиков на момент выхода материала. 26 октября 2025 г. он сообщил, что с е
|29.09.2025
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На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов
Хвастовство хуже воровства Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российского зеркала Youtube. Борьба за аудиторию из поисковой выдачи «Яндекса» перетекла в суд и завершилась удалением на Ricktube более 400 выпусков шоу и сериалов. Следующим шагом может стать блокировка сервиса
|27.08.2025
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Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные
Источники Frank Media заявили, что увольнения в Rutube – следствие реструктуризации, которая подразумевает объединение сразу трех сервисов в одну медиаплатформу. Речь, по их словам, о Rutube (аналог YouTube), Yappy (аналог TikTok, работает с 2021 г.) и онлайн-кинотеатре Premier. Представители Rutube подтвердили CNews эту информацию, но названия сервисов для объединения не уточнили. «В нача
|22.07.2025
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YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России
Удаление контента Во II квартале 2025 г. Google удалил почти 11 тыс. YouTube-каналов и других учетных записей, связанных с государственными дезинформационными кампаниями Китая, России и других стран, об этом сообщает CNBC. Эти меры стали частью деятельности Груп
|25.06.2025
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Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете
дная Речь» и Mediascope, за январь-май 2025 г. медиапотребление в рунете сократилось на 3% по сравнению с 2024 г., а аудитория онлайн-видео — на 11%. Аналитики связывают это с оттоком пользователей с YouTube, который с июля 2024 г. работает в России с перебоями. Среднее время в интернете у россиян в мае 2025 г. снизилось на 11 минут. Директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова
|09.06.2025
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YouTube закрыл лазейку, которая позволяла смотреть видео без рекламы
YouTube против блокировщиков рекламы Google усиливает борьбу с блокировщиками рекламы на YouTube. По сообщению портала 9to5Google, компания закрыла несколько лазеек, которые позволяли браузерам и некоторым сторонним дополнениям вырезать рекламные ролики из видео на этой платформе.
|19.05.2025
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YouTube на паузе: как замедление изменило авторов и зрителей
Эксперты исследовательского центра Feedback и аналитической платформы Fly by Metrics проанализировали поведение пользователей и динамику авторского контента на платформе YouTube в условиях ограниченного доступа, чтобы понять, как изменилось потребление видеоформатов, и адаптировались ли авторы к новым условиям. Замедление видеохостинга серьезно повлияло на меди
|14.04.2025
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YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено
Ограничение на контент Разработчики YouTube решили ограничить время просмотра Shorts — коротких вертикальных видео, пишет сообщает TechCrunch. Сотрудники видеохостинг предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра. «К
|21.03.2025
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На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт
Мало фантазии... Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали исследование нового вредоноса, который распространяется через YouTube-ролики с рекламой «читов» и средств взлома для видеоигр. Обосновавшись в системе, вредонос крадет данные аккаунтов из VPN- и игровых клиентов, а также различных сетевых утилит, таких ка
|20.03.2025
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Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет
Минус один российский аналог YouTube Отечественный видеохостинг Nuum закрывается спустя менее двух лет работы, пишет РБК. Запуск проекта состоялся в первых числах декабря 2023 г., когда YouTube в России еще можно бы
|11.03.2025
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«Лаборатория Касперского»: злоумышленники делают отсылки к поп-культуре и распространяют вредоносное ПО через YouTube-каналы
Через поддельные каналы на YouTube распространяется DCRat — бэкдор для ПК. При этом в качестве командных центров злоумышленники используют домены с названиями, отсылающими к японской поп-культуре. Специалисты «Лаборатори
|05.03.2025
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Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер
ружила активную кампанию по распространению скрытого майнера для ПК под видом инструментов для обхода блокировок, основанных на глубоком анализе трафика (DPI). В своей схеме злоумышленники используют YouTube-блогеров с подходящей тематикой, обманом вынуждая публиковать ссылки на заражённые архивы. Атакующих интересуют только российские пользователи. По данным компании, со зловредными файлам
|14.02.2025
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YouTube починил «дыру», легко раскрывающую всем подряд почту пользователей
Относительность анонимности Google устранил две уязвимости, позволявшие выяснить почтовый адрес, к которому привязан аккаунт Youtube. Успешная эксплуатация требовала использовать обе уязвимости одновременно. Как выяснили исследователи по вопросам кибербезопасности, известные лишь как BruteCat и Nathan, API-интерфейсы
|24.01.2025
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МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN»
Легальный или нелегальный Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске в России нового тарифа на мобильную связь под названием Membrana. Его основная «фишка» – это безлимитный доступ к YouTube, а также большое количество предоплаченных минут. На сайте МТС в описании к тарифу сказано, Что в тариф Membrana «включен неограниченный интернет на Rutube, YouTube». Напомним, ч
|23.01.2025
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Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании
Суд запретил судиться Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» судиться с Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов, выяснил РБК, в распоряжении которого есть копия решения судебной инстанции. Запрет распространяется на начало новых, а также продолжение текущих разбирательств по этому вопросу
|14.01.2025
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Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube
ети «Вконтакте». Корреспондент CNews в указанный промежуток времени заметил неполадки в работе сервисов «Яндекс» и Google. Фото: natanaelginting / FreePik После тотального сбоя в Рунете стал работать YouTube Согласно графику работы MSK-IX (крупнейшей в Рунете точка обмена трафиком), сбой начался в 17:05 - тогда объем трафика, проходящегося через площадку, упал с 5,6 Тбит/с до 3,6 Тбит/с, то
|09.01.2025
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Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах
После замедления YouTube начала расти популярность отечественных видеосервисов. Эксперты edna провели исследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популяр
|25.12.2024
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«Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube
USDT). Мошенники делают ставку на то, что недобросовестные пользователи не упустят шанс воспользоваться ей для вывода чужой валюты. В открытом доступе. Сид-фразу размещают в комментариях под видео на YouTube, посвящённым финансовой тематике. Комментарии даются от имени якобы наивного пользователя, который будто бы, не зная о базовых мерах безопасности, выложил конфиденциальные данные от сво
|20.12.2024
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Роскомнадзор обвиняет Google в замедлении YouTube в России. Google говорит, что на его стороне проблем нет
Заявление Роскомнадзора Роскомнадзор возложил на Google ответственность за ухудшение работы видеохостинга YouTube в России, пишет «Интерфакс». Агентство ссылается на комментарий пресс-службы ведомства, в котором сказано, что проблема связана с прекращением поддержки компанией Google своего оборудов
|10.12.2024
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Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube
олучают доход. Среди тех, кто получает доход от своих видеороликов, 43% зарабатывают монтажом на заказ, 41% – на личных блогах, а 16% используют видео для продвижения своего бизнеса. После замедления YouTube видеоблогеры активно размещают ролики на «VK Видео» – эту платформу предпочитают 64% опрошенных. Чуть больше половины – 53% – продолжают публиковать видео на YouTube, на третьем
|29.11.2024
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YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки
Пока лишь просьба Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из России удалить видео, популяризирующие VPN-сервисы. Модераторы видеохостинга предупредили, что если блогеры не удалят эти видео, то сервис будет вынужден сдел
|18.11.2024
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Выпущен крошечный ПК с потрясающими возможностями апгрейда и полноценным процессором AMD. Он размером с ладонь и стоит как треть iPhone
«Заархивированный» настольный ПК Пользователь YouTube под псевдонимом ETA Prime создал крошечный ПК с воздушным охлаждением, способный заменить собой полноразмерный системный блок. Как пишет портал Liliputing, он собрал его на процессоре A
|29.10.2024
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Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа
Требования к возмещению ущерба Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Цифра удваивается каждую неделю, об этом пишет РБК. Ранее российский суд потребовал от Google восстановить доступ российских ка
|22.10.2024
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ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак
аспространяют вирусы-стилеры, однако схема может использоваться для любого ВПО. Среди сайтов, которые используют хакеры, также Pastebin (платформа для публикации текста или кода), X (бывший Twitter), YouTube, мессенджер Telegram и другие. В целом, атакующие постоянно придумывают новые способы маскировки своей вредоносной деятельности. «Dead Drop Resolver позволяет злоумышленникам создать бо
|08.10.2024
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По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией
фактов, и без проведения тщательного расследования. Тем самым третьим лицом выступает видеохостинг YouTube, юристы которого сочли, что законные интересы сервиса были нарушены Musi Inc. В компа
Google YouTube и организации, системы, технологии, персоны:
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