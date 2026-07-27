Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика ть доставки контента (CDN, content delivery network). © kjekol / Фотобанк Фотодженика Rutube остался без серверов в самый пик своего развития Напомним, в 2024 г. в России был почти полностью замедлен YouTube. Нечего пенять на США Один из исков против интегратора был подан в сентябре 2025 г., указанная в нем сумма неустойки – 855 млн руб. Ее размер оценивался из расчета 1% от суммы контракта

Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на «замедления» Положительная статистика В России продолжили расти дневные охваты YouTube несмотря на ограничения, пишет «Коммерсант». Дневная аудитория большинства видеосервисов в России на январь-май 2026 г. выросла, следует из данных в исследовании группы компаний (ГК) «Р

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN Ограничение доступа к контенту YouTube начал запрещать смотреть видео с включенным virtual private network (VPN)-сервисом у части пользователей в России, пишет «Коммерсант». Вместо ролика ИТ-платформа показывает предупрежден

В России могут официально зарегистрировать замедляемый YouTube Регистрация YouTube в России Американский интернет-гигант Google подал в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков, пишет ТАСС. Многие из них относятся к любимым сервисам десятков миллионов россия

Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube Штраф за YouTube Работающий в Санкт-Петербурге региональный интернет-провайдер «Тинко» получил крупный штраф за несанкционированное предоставление своим абонентам доступа к YouTube. Как пишет РБК

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов сурсы», — говорит источник Forbes. Он напоминает, что устройства ТСПУ имеют ограничения по пропускной способности. Photogenica - firefox Власти в России перестали справляться с замедлением Telegram и YouTube из-за перегрузки ИТ-оборудования у самих операторов По информации Forbes, заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными — в частности, появился доступ к WhatsApp*

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России мессенджером. На это обратил внимание «Хабр». Ранее аналогичным способом власти поступили с доменом YouTube. Иными словами, домен WhatsApp* вырезан из Национальной системы доменных имен (НСДИ),

YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей Судебное разбирательство В Лос-Анджелесе (США) начался судебный процесс в отношении Meta* и YouTube. Истец — 20-летняя Кейли — утверждает что, вызывающие привыкание функции социальных сетей нанесли вред ее психическому здоровью, пишет CNN. YouTube и Instagram* (принадлежит Meta

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube Новый способ блокировки YouTube Роскомнадзор удалил домен youtube.com из российской системы DNS. Об этом сообщ

YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык Внезапная оттепель Видеосервис YouTube активировал функцию автоматического дубляжа видеороликов с английского языка – теперь она доступна всем пользователям вне зависимости от страны проживания. Россияне тоже могут воспользо

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф Частичное ускорение YouTube «Билайн» тестирует возможность смотреть YouTube на полной скорости по мобильному интернету, без замедления и без использования специальных технических средств. Об этом пишет РБК

YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы вленных в России. Как пишет РБК, часть из них она намерена отключить и вывезти. Эти серверы нужны для того, чтобы сервисы Google, включая почту, поиск и документы, работали быстро. Например, в случае YouTube именно на эти серверы копируются самые часто просматриваемые видео, чтобы они грузились быстрее. Сеть серверов Google охватывает весь мир. К слову, именно на плохое качество работы серв

Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в России Дневная аудитория Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») впервые превысила аналогичный показатель YouTube. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». По состоянию на 6 декабря 2025 г. дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн ч

F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok рьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносных мобильных приложений для кражи банковских данных. Android-троян маскируют под расширенные и «18+» версии приложений YouTube, TikTok, а также навигаторы и приложения оплаты штрафов. С начала октября 2025 г. аналитики F6 обнаружили более 30 доменов, которые использовались для распространения вредоносного ПО, в

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык ИИ-дубляж видео на русский язык Видеохостинг YouTube 6 ноября 2025 г. начал автоматически переозвучивать ролики иностранных авторов на русский язык с помощью нейронной сети Gemini, пишет Ferra. Ранее подобная функция была доступна лишь дл

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит чений Microsoft по установке Windows на старые ПК или на любые компьютеры с локальной учетной записью. Как пишет портал TechSpot, преуспел в этом деле замедляемый в России с лета 2024 г. видеохостинг YouTube. Первым о проблеме заговорил владелец популярного YouTube-канала CyberCPU Tech с более чем 330 тыс. подписчиков на момент выхода материала. 26 октября 2025 г. он сообщил, что с е

На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов Хвастовство хуже воровства Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российского зеркала Youtube. Борьба за аудиторию из поисковой выдачи «Яндекса» перетекла в суд и завершилась удалением на Ricktube более 400 выпусков шоу и сериалов. Следующим шагом может стать блокировка сервиса

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные Источники Frank Media заявили, что увольнения в Rutube – следствие реструктуризации, которая подразумевает объединение сразу трех сервисов в одну медиаплатформу. Речь, по их словам, о Rutube (аналог YouTube), Yappy (аналог TikTok, работает с 2021 г.) и онлайн-кинотеатре Premier. Представители Rutube подтвердили CNews эту информацию, но названия сервисов для объединения не уточнили. «В нача

YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России Удаление контента Во II квартале 2025 г. Google удалил почти 11 тыс. YouTube-каналов и других учетных записей, связанных с государственными дезинформационными кампаниями Китая, России и других стран, об этом сообщает CNBC. Эти меры стали частью деятельности Груп

Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете дная Речь» и Mediascope, за январь-май 2025 г. медиапотребление в рунете сократилось на 3% по сравнению с 2024 г., а аудитория онлайн-видео — на 11%. Аналитики связывают это с оттоком пользователей с YouTube, который с июля 2024 г. работает в России с перебоями. Среднее время в интернете у россиян в мае 2025 г. снизилось на 11 минут. Директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова

YouTube закрыл лазейку, которая позволяла смотреть видео без рекламы YouTube против блокировщиков рекламы Google усиливает борьбу с блокировщиками рекламы на YouTube. По сообщению портала 9to5Google, компания закрыла несколько лазеек, которые позволяли браузерам и некоторым сторонним дополнениям вырезать рекламные ролики из видео на этой платформе.

YouTube на паузе: как замедление изменило авторов и зрителей Эксперты исследовательского центра Feedback и аналитической платформы Fly by Metrics проанализировали поведение пользователей и динамику авторского контента на платформе YouTube в условиях ограниченного доступа, чтобы понять, как изменилось потребление видеоформатов, и адаптировались ли авторы к новым условиям. Замедление видеохостинга серьезно повлияло на меди

YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено Ограничение на контент Разработчики YouTube решили ограничить время просмотра Shorts — коротких вертикальных видео, пишет сообщает TechCrunch. Сотрудники видеохостинг предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра. «К

На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт Мало фантазии... Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали исследование нового вредоноса, который распространяется через YouTube-ролики с рекламой «читов» и средств взлома для видеоигр. Обосновавшись в системе, вредонос крадет данные аккаунтов из VPN- и игровых клиентов, а также различных сетевых утилит, таких ка

Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет Минус один российский аналог YouTube Отечественный видеохостинг Nuum закрывается спустя менее двух лет работы, пишет РБК. Запуск проекта состоялся в первых числах декабря 2023 г., когда YouTube в России еще можно бы

«Лаборатория Касперского»: злоумышленники делают отсылки к поп-культуре и распространяют вредоносное ПО через YouTube-каналы Через поддельные каналы на YouTube распространяется DCRat — бэкдор для ПК. При этом в качестве командных центров злоумышленники используют домены с названиями, отсылающими к японской поп-культуре. Специалисты «Лаборатори

Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер ружила активную кампанию по распространению скрытого майнера для ПК под видом инструментов для обхода блокировок, основанных на глубоком анализе трафика (DPI). В своей схеме злоумышленники используют YouTube-блогеров с подходящей тематикой, обманом вынуждая публиковать ссылки на заражённые архивы. Атакующих интересуют только российские пользователи. По данным компании, со зловредными файлам

YouTube починил «дыру», легко раскрывающую всем подряд почту пользователей Относительность анонимности Google устранил две уязвимости, позволявшие выяснить почтовый адрес, к которому привязан аккаунт Youtube. Успешная эксплуатация требовала использовать обе уязвимости одновременно. Как выяснили исследователи по вопросам кибербезопасности, известные лишь как BruteCat и Nathan, API-интерфейсы

МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN» Легальный или нелегальный Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске в России нового тарифа на мобильную связь под названием Membrana. Его основная «фишка» – это безлимитный доступ к YouTube, а также большое количество предоплаченных минут. На сайте МТС в описании к тарифу сказано, Что в тариф Membrana «включен неограниченный интернет на Rutube, YouTube». Напомним, ч

Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании Суд запретил судиться Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» судиться с Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов, выяснил РБК, в распоряжении которого есть копия решения судебной инстанции. Запрет распространяется на начало новых, а также продолжение текущих разбирательств по этому вопросу

Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube ети «Вконтакте». Корреспондент CNews в указанный промежуток времени заметил неполадки в работе сервисов «Яндекс» и Google. Фото: natanaelginting / FreePik После тотального сбоя в Рунете стал работать YouTube Согласно графику работы MSK-IX (крупнейшей в Рунете точка обмена трафиком), сбой начался в 17:05 - тогда объем трафика, проходящегося через площадку, упал с 5,6 Тбит/с до 3,6 Тбит/с, то

Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах После замедления YouTube начала расти популярность отечественных видеосервисов. Эксперты edna провели исследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популяр

«Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube USDT). Мошенники делают ставку на то, что недобросовестные пользователи не упустят шанс воспользоваться ей для вывода чужой валюты. В открытом доступе. Сид-фразу размещают в комментариях под видео на YouTube, посвящённым финансовой тематике. Комментарии даются от имени якобы наивного пользователя, который будто бы, не зная о базовых мерах безопасности, выложил конфиденциальные данные от сво

Роскомнадзор обвиняет Google в замедлении YouTube в России. Google говорит, что на его стороне проблем нет Заявление Роскомнадзора Роскомнадзор возложил на Google ответственность за ухудшение работы видеохостинга YouTube в России, пишет «Интерфакс». Агентство ссылается на комментарий пресс-службы ведомства, в котором сказано, что проблема связана с прекращением поддержки компанией Google своего оборудов

Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube олучают доход. Среди тех, кто получает доход от своих видеороликов, 43% зарабатывают монтажом на заказ, 41% – на личных блогах, а 16% используют видео для продвижения своего бизнеса. После замедления YouTube видеоблогеры активно размещают ролики на «VK Видео» – эту платформу предпочитают 64% опрошенных. Чуть больше половины – 53% – продолжают публиковать видео на YouTube, на третьем

YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки Пока лишь просьба Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из России удалить видео, популяризирующие VPN-сервисы. Модераторы видеохостинга предупредили, что если блогеры не удалят эти видео, то сервис будет вынужден сдел

Выпущен крошечный ПК с потрясающими возможностями апгрейда и полноценным процессором AMD. Он размером с ладонь и стоит как треть iPhone «Заархивированный» настольный ПК Пользователь YouTube под псевдонимом ETA Prime создал крошечный ПК с воздушным охлаждением, способный заменить собой полноразмерный системный блок. Как пишет портал Liliputing, он собрал его на процессоре A

Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа Требования к возмещению ущерба Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Цифра удваивается каждую неделю, об этом пишет РБК. Ранее российский суд потребовал от Google восстановить доступ российских ка

ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак аспространяют вирусы-стилеры, однако схема может использоваться для любого ВПО. Среди сайтов, которые используют хакеры, также Pastebin (платформа для публикации текста или кода), X (бывший Twitter), YouTube, мессенджер Telegram и другие. В целом, атакующие постоянно придумывают новые способы маскировки своей вредоносной деятельности. «Dead Drop Resolver позволяет злоумышленникам создать бо