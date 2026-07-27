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Google YouTube Видеохостинг

Google YouTube - Видеохостинг

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

ть доставки контента (CDN, content delivery network). © kjekol / Фотобанк Фотодженика Rutube остался без серверов в самый пик своего развития Напомним, в 2024 г. в России был почти полностью замедлен YouTube. Нечего пенять на США Один из исков против интегратора был подан в сентябре 2025 г., указанная в нем сумма неустойки – 855 млн руб. Ее размер оценивался из расчета 1% от суммы контракта
08.07.2026 Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на «замедления»

Положительная статистика В России продолжили расти дневные охваты YouTube несмотря на ограничения, пишет «Коммерсант». Дневная аудитория большинства видеосервисов в России на январь-май 2026 г. выросла, следует из данных в исследовании группы компаний (ГК) «Р
28.05.2026 YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Ограничение доступа к контенту YouTube начал запрещать смотреть видео с включенным virtual private network (VPN)-сервисом у части пользователей в России, пишет «Коммерсант». Вместо ролика ИТ-платформа показывает предупрежден
01.04.2026 В России могут официально зарегистрировать замедляемый YouTube

Регистрация YouTube в России Американский интернет-гигант Google подал в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков, пишет ТАСС. Многие из них относятся к любимым сервисам десятков миллионов россия
25.03.2026 Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube

Штраф за YouTube Работающий в Санкт-Петербурге региональный интернет-провайдер «Тинко» получил крупный штраф за несанкционированное предоставление своим абонентам доступа к YouTube. Как пишет РБК
19.03.2026 В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

сурсы», — говорит источник Forbes. Он напоминает, что устройства ТСПУ имеют ограничения по пропускной способности. Photogenica - firefox Власти в России перестали справляться с замедлением Telegram и YouTube из-за перегрузки ИТ-оборудования у самих операторов По информации Forbes, заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными — в частности, появился доступ к WhatsApp*
11.02.2026 Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

мессенджером. На это обратил внимание «Хабр». Ранее аналогичным способом власти поступили с доменом YouTube. Иными словами, домен WhatsApp* вырезан из Национальной системы доменных имен (НСДИ),
11.02.2026 YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей

Судебное разбирательство В Лос-Анджелесе (США) начался судебный процесс в отношении Meta* и YouTube. Истец — 20-летняя Кейли — утверждает что, вызывающие привыкание функции социальных сетей нанесли вред ее психическому здоровью, пишет CNN. YouTube и Instagram* (принадлежит Meta
11.02.2026 Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Новый способ блокировки YouTube Роскомнадзор удалил домен youtube.com из российской системы DNS. Об этом сообщ
05.02.2026 YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык

Внезапная оттепель Видеосервис YouTube активировал функцию автоматического дубляжа видеороликов с английского языка – теперь она доступна всем пользователям вне зависимости от страны проживания. Россияне тоже могут воспользо
21.01.2026 В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

Частичное ускорение YouTube «Билайн» тестирует возможность смотреть YouTube на полной скорости по мобильному интернету, без замедления и без использования специальных технических средств. Об этом пишет РБК

29.12.2025 YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы

вленных в России. Как пишет РБК, часть из них она намерена отключить и вывезти. Эти серверы нужны для того, чтобы сервисы Google, включая почту, поиск и документы, работали быстро. Например, в случае YouTube именно на эти серверы копируются самые часто просматриваемые видео, чтобы они грузились быстрее. Сеть серверов Google охватывает весь мир. К слову, именно на плохое качество работы серв
10.12.2025 Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в России

Дневная аудитория Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») впервые превысила аналогичный показатель YouTube. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». По состоянию на 6 декабря 2025 г. дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн ч
03.12.2025 F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok

рьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносных мобильных приложений для кражи банковских данных. Android-троян маскируют под расширенные и «18+» версии приложений YouTube, TikTok, а также навигаторы и приложения оплаты штрафов. С начала октября 2025 г. аналитики F6 обнаружили более 30 доменов, которые использовались для распространения вредоносного ПО, в
06.11.2025 В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

ИИ-дубляж видео на русский язык Видеохостинг YouTube 6 ноября 2025 г. начал автоматически переозвучивать ролики иностранных авторов на русский язык с помощью нейронной сети Gemini, пишет Ferra. Ранее подобная функция была доступна лишь дл
01.11.2025 Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

чений Microsoft по установке Windows на старые ПК или на любые компьютеры с локальной учетной записью. Как пишет портал TechSpot, преуспел в этом деле замедляемый в России с лета 2024 г. видеохостинг YouTube. Первым о проблеме заговорил владелец популярного YouTube-канала CyberCPU Tech с более чем 330 тыс. подписчиков на момент выхода материала. 26 октября 2025 г. он сообщил, что с е
29.09.2025 На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов

Хвастовство хуже воровства Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российского зеркала Youtube. Борьба за аудиторию из поисковой выдачи «Яндекса» перетекла в суд и завершилась удалением на Ricktube более 400 выпусков шоу и сериалов. Следующим шагом может стать блокировка сервиса

27.08.2025 Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Источники Frank Media заявили, что увольнения в Rutube – следствие реструктуризации, которая подразумевает объединение сразу трех сервисов в одну медиаплатформу. Речь, по их словам, о Rutube (аналог YouTube), Yappy (аналог TikTok, работает с 2021 г.) и онлайн-кинотеатре Premier. Представители Rutube подтвердили CNews эту информацию, но названия сервисов для объединения не уточнили. «В нача
22.07.2025 YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России

Удаление контента Во II квартале 2025 г. Google удалил почти 11 тыс. YouTube-каналов и других учетных записей, связанных с государственными дезинформационными кампаниями Китая, России и других стран, об этом сообщает CNBC. Эти меры стали частью деятельности Груп
25.06.2025 Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете

дная Речь» и Mediascope, за январь-май 2025 г. медиапотребление в рунете сократилось на 3% по сравнению с 2024 г., а аудитория онлайн-видео — на 11%. Аналитики связывают это с оттоком пользователей с YouTube, который с июля 2024 г. работает в России с перебоями. Среднее время в интернете у россиян в мае 2025 г. снизилось на 11 минут. Директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова

09.06.2025 YouTube закрыл лазейку, которая позволяла смотреть видео без рекламы

YouTube против блокировщиков рекламы Google усиливает борьбу с блокировщиками рекламы на YouTube. По сообщению портала 9to5Google, компания закрыла несколько лазеек, которые позволяли браузерам и некоторым сторонним дополнениям вырезать рекламные ролики из видео на этой платформе.

19.05.2025 YouTube на паузе: как замедление изменило авторов и зрителей

Эксперты исследовательского центра Feedback и аналитической платформы Fly by Metrics проанализировали поведение пользователей и динамику авторского контента на платформе YouTube в условиях ограниченного доступа, чтобы понять, как изменилось потребление видеоформатов, и адаптировались ли авторы к новым условиям. Замедление видеохостинга серьезно повлияло на меди
14.04.2025 YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

Ограничение на контент Разработчики YouTube решили ограничить время просмотра Shorts — коротких вертикальных видео, пишет сообщает TechCrunch. Сотрудники видеохостинг предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра. «К
21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт

Мало фантазии... Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали исследование нового вредоноса, который распространяется через YouTube-ролики с рекламой «читов» и средств взлома для видеоигр. Обосновавшись в системе, вредонос крадет данные аккаунтов из VPN- и игровых клиентов, а также различных сетевых утилит, таких ка
20.03.2025 Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

Минус один российский аналог YouTube Отечественный видеохостинг Nuum закрывается спустя менее двух лет работы, пишет РБК. Запуск проекта состоялся в первых числах декабря 2023 г., когда YouTube в России еще можно бы
11.03.2025 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники делают отсылки к поп-культуре и распространяют вредоносное ПО через YouTube-каналы

Через поддельные каналы на YouTube распространяется DCRat — бэкдор для ПК. При этом в качестве командных центров злоумышленники используют домены с названиями, отсылающими к японской поп-культуре. Специалисты «Лаборатори
05.03.2025 Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер

ружила активную кампанию по распространению скрытого майнера для ПК под видом инструментов для обхода блокировок, основанных на глубоком анализе трафика (DPI). В своей схеме злоумышленники используют YouTube-блогеров с подходящей тематикой, обманом вынуждая публиковать ссылки на заражённые архивы. Атакующих интересуют только российские пользователи. По данным компании, со зловредными файлам
14.02.2025 YouTube починил «дыру», легко раскрывающую всем подряд почту пользователей

Относительность анонимности Google устранил две уязвимости, позволявшие выяснить почтовый адрес, к которому привязан аккаунт Youtube. Успешная эксплуатация требовала использовать обе уязвимости одновременно. Как выяснили исследователи по вопросам кибербезопасности, известные лишь как BruteCat и Nathan, API-интерфейсы
24.01.2025 МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN»

Легальный или нелегальный Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске в России нового тарифа на мобильную связь под названием Membrana. Его основная «фишка» – это безлимитный доступ к YouTube, а также большое количество предоплаченных минут. На сайте МТС в описании к тарифу сказано, Что в тариф Membrana «включен неограниченный интернет на Rutube, YouTube». Напомним, ч
23.01.2025 Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании

Суд запретил судиться Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» судиться с Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов, выяснил РБК, в распоряжении которого есть копия решения судебной инстанции. Запрет распространяется на начало новых, а также продолжение текущих разбирательств по этому вопросу
14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube

ети «Вконтакте». Корреспондент CNews в указанный промежуток времени заметил неполадки в работе сервисов «Яндекс» и Google. Фото: natanaelginting / FreePik После тотального сбоя в Рунете стал работать YouTube Согласно графику работы MSK-IX (крупнейшей в Рунете точка обмена трафиком), сбой начался в 17:05 - тогда объем трафика, проходящегося через площадку, упал с 5,6 Тбит/с до 3,6 Тбит/с, то
09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах

После замедления YouTube начала расти популярность отечественных видеосервисов. Эксперты edna провели исследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популяр
25.12.2024 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube

USDT). Мошенники делают ставку на то, что недобросовестные пользователи не упустят шанс воспользоваться ей для вывода чужой валюты. В открытом доступе. Сид-фразу размещают в комментариях под видео на YouTube, посвящённым финансовой тематике. Комментарии даются от имени якобы наивного пользователя, который будто бы, не зная о базовых мерах безопасности, выложил конфиденциальные данные от сво
20.12.2024 Роскомнадзор обвиняет Google в замедлении YouTube в России. Google говорит, что на его стороне проблем нет

Заявление Роскомнадзора Роскомнадзор возложил на Google ответственность за ухудшение работы видеохостинга YouTube в России, пишет «Интерфакс». Агентство ссылается на комментарий пресс-службы ведомства, в котором сказано, что проблема связана с прекращением поддержки компанией Google своего оборудов
10.12.2024 Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube

олучают доход. Среди тех, кто получает доход от своих видеороликов, 43% зарабатывают монтажом на заказ, 41% – на личных блогах, а 16% используют видео для продвижения своего бизнеса. После замедления YouTube видеоблогеры активно размещают ролики на «VK Видео» – эту платформу предпочитают 64% опрошенных. Чуть больше половины – 53% – продолжают публиковать видео на YouTube, на третьем

29.11.2024 YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки

Пока лишь просьба Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из России удалить видео, популяризирующие VPN-сервисы. Модераторы видеохостинга предупредили, что если блогеры не удалят эти видео, то сервис будет вынужден сдел
18.11.2024 Выпущен крошечный ПК с потрясающими возможностями апгрейда и полноценным процессором AMD. Он размером с ладонь и стоит как треть iPhone

«Заархивированный» настольный ПК Пользователь YouTube под псевдонимом ETA Prime создал крошечный ПК с воздушным охлаждением, способный заменить собой полноразмерный системный блок. Как пишет портал Liliputing, он собрал его на процессоре A
29.10.2024 Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа

Требования к возмещению ущерба Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Цифра удваивается каждую неделю, об этом пишет РБК. Ранее российский суд потребовал от Google восстановить доступ российских ка
22.10.2024 ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак

аспространяют вирусы-стилеры, однако схема может использоваться для любого ВПО. Среди сайтов, которые используют хакеры, также Pastebin (платформа для публикации текста или кода), X (бывший Twitter), YouTube, мессенджер Telegram и другие. В целом, атакующие постоянно придумывают новые способы маскировки своей вредоносной деятельности. «Dead Drop Resolver позволяет злоумышленникам создать бо
08.10.2024 По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией

фактов, и без проведения тщательного расследования. Тем самым третьим лицом выступает видеохостинг YouTube, юристы которого сочли, что законные интересы сервиса были нарушены Musi Inc. В компа

Публикаций - 3002, упоминаний - 3191

Google YouTube и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 1060
Meta Platforms - Facebook 4621 586
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 397
X Corp - Twitter 2938 381
Apple Inc 13154 336
Microsoft Corporation 25775 283
Yandex - Яндекс 9216 253
Telegram Group 2940 231
Samsung Electronics 11064 199
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 152
Yahoo! 3726 130
Amazon Inc - Amazon.com 3277 126
VK - Mail.ru Group 3602 124
Sony 6739 113
Huawei 4676 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 107
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 100
МегаФон 10742 98
LG Electronics 3735 96
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 83
Xiaomi - Сяоми 2231 82
Ростелеком 10948 79
Intel Corporation 12811 71
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 68
Google Russia - Гугл Россия 226 54
Adobe Systems 1597 53
Nvidia Corp 4002 52
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 51
Qualcomm Technologies 1974 50
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 49
Microsoft Corporation - GitHub 1075 48
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 46
Philips 2099 41
Acer Group - Acer Inc 2776 39
HTC Corporation 1512 38
Alphabet 177 34
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Dailymotion - Видеохостинг 43 32
AOL Inc - America Online 1883 32
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 144
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 74
Vimeo - Видеохостинг 71 52
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 49
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 48
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 47
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 46
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 44
Microsoft - LinkedIn 699 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 30
eBay Inc 1640 27
Walt Disney Company 647 27
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 25
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
WMG - Warner Music Group 210 20
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 20
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 17
Hyundai Motor Company 436 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
Visa International 1993 14
Россети Ленэнерго 1699 14
Газпром ПАО 1493 13
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 13
Warner 540 13
Альфа-Банк 1979 12
Walmart - Wal-Mart Stores 405 11
Carl Zeiss AG 307 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 10
Uber 357 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 167
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 83
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 78
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 66
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 64
Судебная власть - Judicial power 2500 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 49
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 48
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 41
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 16
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 25
Единая Россия - Политическая партия 321 13
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 8
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 7
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 7
Интернет-видео - ассоциация 21 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
ЛДПР 116 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 668
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 632
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 602
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 466
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 450
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 419
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 389
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 358
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 349
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 322
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 310
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 293
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 288
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 275
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 272
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 269
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 268
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 263
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 255
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 255
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 252
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 239
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 224
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 223
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 198
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 197
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 187
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 182
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 181
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 174
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 174
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 165
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 164
Google Android 15243 514
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 248
Microsoft Windows 16882 233
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 229
Apple iOS 8583 228
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 204
Google - Gmail 1021 189
Google Chrome - браузер 1701 170
ByteDance - TikTok 355 153
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 140
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 130
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 130
Linux OS 11533 116
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 107
Myspace - социальная сеть 640 101
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 99
Apple iPad 4011 96
Apple - App Store 3109 96
Flickr - Фотохостинг 258 95
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 88
Mozilla Firefox - браузер 1951 86
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 81
Google Picasa Web Albums 167 76
Rakuten Viber 665 75
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 74
Apple macOS 2419 70
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 70
Apple iPhone 6 4861 69
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 66
Google Android TV 381 66
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 64
Apple Safari - браузер 896 64
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 64
Google Cloud Services 244 63
Opera Browser - Браузер 1050 62
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 60
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 59
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 56
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 56
Apple iTunes Store 1118 55
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 44
Путин Владимир 3454 35
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 24
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
ИИИ - Институт исследований интернета 66 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 9
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
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CeBIT 614 2
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