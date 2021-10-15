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Google YouTube
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15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 2
15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 2
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее 1
07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций 3
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 1
30.09.2021 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
28.09.2021 «Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 2
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
13.09.2021 Microsoft предложила традиции для празднования Дня программиста 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 2
29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 1
29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт 2
23.07.2021 Сайты крупнейших мировых изданий показывали порноролики. И это был не взлом, а разгильдяйство 1
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok 3
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 1
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 1
05.07.2021 Новая ОС Huawei громит ОС для iPhone. Детище Apple безнадежно отстало от китайского конкурента 2
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1

Публикаций - 1710, упоминаний - 2833

Google YouTube упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 289
Microsoft Corporation 11039 162
Samsung Electronics 5641 127
Apple Inc - Эппл Рус 7685 102
Yandex - Яндекс 4100 95
Facebook 3765 88
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 77
Twitter 2204 56
VK - Mail.ru Group 2482 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 45
Xiaomi 904 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 39
Telegram Group 702 30
Amazon Inc - Amazon.com 1469 30
Huawei 2727 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 20
Rambler Group - Рамблер ГК 484 17
Nvidia Corp 2012 15
SEC Consult Services 929 15
Lenovo Group 1636 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 14
IBM 3530 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 14
Alphabet 74 13
Yahoo! 1092 12
Intel Corporation 4158 12
GitHub 412 11
OPPO Electronics 222 11
Nokia Corporation 2424 10
Акадо Телеком - Комкор 606 10
Codemasters 169 9
RuTube - видеохостинг 120 8
ESET 989 8
Adobe Systems 805 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 7
Philips 698 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 32
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 26
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 16
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 13
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 9
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 9
LinkedIn 520 8
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
Vimeo - Видеохостинг 57 6
Hyundai Motor 144 6
Uber Technologies 258 6
Uber 257 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Флибуста 27 4
Expedia Group 40 4
Avito - Авито 171 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 4
The Walt Disney Company 166 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
PepsiCo - Пепсико 95 4
Visa International 1345 4
UMG - Universal Music Group 86 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 3
Tesla Motors 241 3
Qiwi 783 3
AliExpress 275 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Wildberries 128 3
Связной ГК 877 3
Эксмо-АСТ - издательство 50 3
eBay Inc 529 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 3
О2О Delivery club 153 2
Lamoda 83 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Conde Nast - Конде Наст 17 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 43
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Правительство РФ 2200 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 6
Таганский районный суд города Москвы 44 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Администрация Президента РФ 267 3
МКС - Международная космическая станция 98 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Президент США 105 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 4
Интернет-видео - ассоциация 9 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 3
Единая Россия - Политическая партия 174 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Лига стримеров 2 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
FairSearch альянс 3 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
Project Veritas 2 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 291
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 230
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 183
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 175
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 153
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 94
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 76
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 75
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 61
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 57
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 49
Flash 472 48
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 45
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 42
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 39
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 38
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 28
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 26
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 26
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 22
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 19
DivX - видеокодек 164 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 18
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 15
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 15
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 15
Xvid - видеокодек 97 14
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 13
Google Android 10750 355
Apple iOS 5741 148
Google Play - Google Store - Android Market 2515 122
VK - Mail.ru Одноклассники 856 80
WhatsApp Messenger 654 73
Microsoft Windows 10 6622 72
Google Picasa Web Albums 119 57
Facebook Instagram - Инстаграм 569 53
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 42
Linux OS 4249 42
Apple macOS 922 40
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 38
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 36
Google Chrome - браузер 1117 36
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 34
Microsoft Windows 7 1662 34
Microsoft Windows Phone OS 1472 32
Google Android TV 173 28
JavaScript - Язык программирования 627 27
Java - Язык программирования 1169 26
Rakuten Viber 429 26
Nvidia GeForce GTX 2055 26
Google Gmail 602 25
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 24
Apple iPad 3263 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 22
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 21
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 21
Huawei Mate - серия смартфонов 183 20
Microsoft Windows 851 20
Samsung Galaxy Note 558 19
Google Nexus - Серия смартфонов 398 19
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 19
Microsoft Windows 8 1228 19
Symbian OS 767 17
Opera - Браузер 630 17
Google Maps - Карты Google 397 16
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 15
Samsung Galaxy 345 14
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 21
Путин Владимир 1821 19
Жаров Александр 165 9
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 8
Навальный Алексей 58 8
Дуров Павел 216 6
Дерипаска Олег 19 6
Бырдин Алексей 21 6
Зайцев Михаил 145 5
Кулин Филипп 39 5
Решетин Олег 38 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Пушков Алексей 8 4
Brin Sergey - Сергей Брин 121 4
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 4
Larry Page - Ларри Пейдж 125 4
Климарев Михаил 46 4
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 13 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Щеголев Игорь 676 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Боярский Сергей 16 3
Буховцев Михаил 6 3
Хинштейн Александр 50 3
Никифоров Николай 1126 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
Ю Ричард - Yu Richard 19 3
Бочкова Ольга 3 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Мельникова Анастасия 166 3
Рыбка Анастасия 3 3
Лосев Сергей 43 3
Ларкина Анна 9 3
Галушкин Олег 168 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 2
Давыдов Денис 32 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 556
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 261
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 101
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 82
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 60
Индия - Республика 2165 44
Германия - Федеративная Республика 3618 43
Европа 3736 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 39
Япония 2771 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 32
Франция - Французская Республика 2116 25
Украина 3353 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 18
Казахстан - Республика 2622 13
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Южная Корея - Республика 1454 10
Канада 1295 9
Австралия - Австралийский Союз 1121 8
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Европа Западная 611 5
Испания - Королевство 1250 5
Турция - Турецкая республика 951 5
Италия - Итальянская Республика 1377 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 5
Армения - Республика 687 4
США - Сан-Франциско 689 4
Швеция - Королевство 750 4
Россия - Нижегородская область 738 4
Россия - Красноярск 843 4
Польша - Республика 824 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Восточная Европа 1674 4
Кипр - Республика 247 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 14
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 13
Пиратство - Авторское право 205 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 9
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
Русский язык 976 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 4
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