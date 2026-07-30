Кинопоиск - онлайн-кинотеатр

«Кинопоиск» представил персональные витрины в мобильном приложении «Кинопоиск» обновил мобильное приложение, добавив персональные витрины стримингов — они помогу

«Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино в разных онлайн-кинотеатрах и кинопрокате «Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино

«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу Телеканал «Матч ТВ», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», и платформа «Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества заключили соглашение о показе Чемпионата мир

«Игромир» на «Кинопоиске»: к приложению на ТВ теперь можно подключить геймпад и играть в видеоигры из Steam я на устройствах с YaOS и Android TV. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился раздел «Игромир», в котором пользователи могут играть в и

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ Мы оценили четыре популярных кинотеатра — Окко, Иви, Premier, Кинопоиск, и сравнили их по таким параметрам, как наличие бесплатных возможностей, удобство и

В «Кинопоиске» кадровые перестановки итории 18,5 млн смотрящих подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц. В ноябре 2025 г. под его руководством «Кинопоиск» объявил о трансформации из онлайн-кинотеатра в платформу: пользователи получили во

«Индекс Кинопоиск Pro»: впервые за пять лет снизился интерес россиян к сериалам. Больше всего не хватило громких премьер на ТВ йском телевидении, показывают данные «Индекса Кинопоиск Pro». Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска». Российские сериалы за год потеряли сразу 16% внимания зрителей. А российские тел

«Кинопоиск» представил персональные титры для пользователей и предложил им поставить оценку своему киногоду тивные команды и лиги, с которыми любители спорта провели больше всего времени в 2025 г. В декабре «Кинопоиск» подводит итоги 2025 г. В соответствующем разделе медиа собраны списки лучших фильм

Профили друзей, лента оценок и просмотров появились в приложениях «Кинопоиска» профилям друзей, истории оценок и просмотров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши». «Кинопоиск» обновил личные профили пользователей сервиса. В мобильных приложениях на iOS и And

Lossless-качество, текстомузыка и управление «Кинопоиском» через «Яндекс Музыку» — теперь быстрая авторизация на телевизорах по Wi-Fi доступна через мобильное приложение не только «Кинопоиска», но и «Яндекс Музыки», в котором можно управлять музыкальным разделом онлайн-кино

«Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска» о данному вопросу. Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика В работе «Яндекс.Облака» произошел сбой Детектор сбоев компании Brand Analytics зафиксировал рост жалобу на работу сервисов «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в период с 12:30 до 13:15. Ресурс «сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу «Яндекса» с 12;15 до 15:30. Предыдущие сбои в работе «Яндекса» 27 марта «Яндекс»

«Алиса» расскажет незрячим и слабовидящим пользователям «Кинопоиска», что происходит на экране риалам «Кинопоиска» теперь озвучивает «Алиса» — виртуальный ассистент «Яндекса». Благодаря «Алисе» «Кинопоиск» сможет быстрее адаптировать контент для незрячих и слабовидящих пользователей. Тиф

«Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID» роение музыки и тексты песен. Чтобы зрителям с ограничениями слуха было легче погружаться в сюжет, «Кинопоиск» разрабатывает SDH-субтитры совместно со специалистами и представителями целевых гр

«Яндекс Лавка» разработала эксклюзивные блюда и коллекцию джиббитсов к выходу мультфильма «Барсукот. Очень зверский детектив» на «Кинопоиске» Пользователи «Яндекс Лавки» теперь могут заказать готовые блюда и десерты, вдохновленные мультфильмом «Барсукот. Очень зверский детектив» от «Кинопоиска». Сервис разработал эксклюзивное меню специально к премьере мультсериала. Оно уже доступно для клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А еще в честь запуска мультфильма

«Изилогин»: «Кинопоиск» первым в России запустил быструю авторизацию на телевизорах по Wi-Fi «Кинопоиск» обновил свои приложения для Smart TV, добавив в них возможность быстрого входа без

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!» В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!». Они будут доступн

«Кинопоиск» стал первым российским онлайн-кинотеатром, представленным в Apple Vision Pro доступ к рабочим и развлекательным сервисам. Среди приложений, доступных на Apple Vision Pro, есть «Кинопоиск». Видеосервис «Яндекса» стал единственным российским онлайн-кинотеатром, который до

«Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам «Кинопоиск» добавил тифлокомментарии к популярным фильмам и сериалам и адаптировал сервис для

Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией Букмейт. Об эт

«Кинопоиск» запустил субтитры для глухих и слабослышащих пользователей ые вместе с речью отражают эмоции персонажей и шумы в кадре. Все будущие проекты онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» будут выходить с такими субтитрами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров Кинопоиск Кинопоиск очень популярен среди российских пользователей. Доступ к платформе возможен по подп

Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa отке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российског

«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах . Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сценах, где играет музыка, в интерфейсе плеера «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. Подписчики «Плюса» могут отправить заи

На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса» люс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Эти сервисы теперь принимают и начисляют баллы «Яндекс.Плюса». «Яндекс.Маркет»

«Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного

«Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров «Кинопоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актер

«Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска» «Яндекса» «Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы — «Яндекс.музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму», сообщила компания. Возглавит новую струк

«Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр Новый «Кинопоиск» «Яндекс» объявил о перезапуске сервиса «Кинопоиска», приобретенного интернет-гиган

«Яндекс»: Нас заблокировали за пустую строку ровке для пользователей «Ростелекома» по IP-адресу поисковика «Яндекс», принадлежащего ему сервиса «Кинопоиск», а также «Википедии» из-за размещенных на них экстремистских материалов. Судя по т