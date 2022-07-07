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Кинопоиск онлайн-кинотеатр

Кинопоиск - онлайн-кинотеатр


07.07.2022 Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa

отке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российског
24.12.2021 «Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах

. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сценах, где играет музыка, в интерфейсе плеера «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. Подписчики «Плюса» могут отправить заи
06.10.2020 На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»

люс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Эти сервисы теперь принимают и начисляют баллы «Яндекс.Плюса». «Яндекс.Маркет»
06.12.2019 «Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов

долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного
11.04.2019 «Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров

«Кинопоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актер
10.01.2018 «Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска»

«Яндекса» «Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы — «Яндекс.музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму», сообщила компания. Возглавит новую струк
08.10.2015 «Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр

Новый «Кинопоиск» «Яндекс» объявил о перезапуске сервиса «Кинопоиска», приобретенного интернет-гиган
15.10.2013 «Яндекс» купил крупнейший кинопортал России

ичем их трудоустройство будет сопровождаться их переездом в офис «Яндекса». В сообщении поисковика «Кинопоиск» назван «крупнейшим русскоязычным сервисом о кино, где пользователи знакомятся с фи

Публикаций - 177, упоминаний - 231

Кинопоиск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5961 130
VK - Mail.ru Group 3237 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10298 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2897 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4307 20
Google LLC 11118 20
Apple Inc 11371 20
Samsung Electronics 9830 14
Huawei 3581 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6411 12
4A Games 766 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9859 10
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 175 10
Rambler Group - Рамблер ГК 858 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 551 7
Meta Platforms - Facebook 4354 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2580 7
Xiaomi 1377 7
DEXP 40 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 299 6
LG Electronics 3554 6
Telegram Group 1208 5
Bookmate 26 5
Leff 6 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7207 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 325 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Amazon Inc - Amazon.com 2835 4
Код Безопасности 491 4
Yuno 7 4
Новые облачные технологии (НОТ) 416 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 238 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8181 4
SPB TV 47 3
Microsoft Corporation 23742 3
Sony 6494 3
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 28 3
123 солюшнс 632 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 791 2
7231 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 343 54
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6097 27
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 107 27
Яндекс.Такси 335 26
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 22
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 21
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 88 18
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 179 17
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 30 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6312 11
Uber 312 11
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 10
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 8
НМГ - Национальная Медиа Группа 69 7
Hyundai Motor Company 345 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1900 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 5
Visa International 1888 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 191 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 4
ЦИАН - CIAN 110 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 142 4
Warner Bros. International Television Distribution 273 3
Storytel - Сторител 8 3
Qiwi 938 3
Coursera 47 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 155 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 17 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 3
Zoon.ru 5 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 226 3
Газпром ПАО 1184 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 51 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 963 3
Формула Кино - Синема Парк 27 3
Walt Disney Company 575 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 350 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 383 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9559 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10609 14
Президент Российской Федерации 3821 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3061 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18459 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 977 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3870 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2055 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1224 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1075 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 675 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 127 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1091 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 248 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 171 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3055 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 193 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1972 1
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 581 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 300 1
4CIO 733 11
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ЛДПР 100 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 468 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 100 2
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
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8K Association - Ассоциация 8K 165 1
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КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 2 1
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