Кинопоиск онлайн-кинотеатр
|07.07.2022
|
Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa
отке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российског
|24.12.2021
|
«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах
. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сценах, где играет музыка, в интерфейсе плеера «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. Подписчики «Плюса» могут отправить заи
|06.10.2020
|
На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»
люс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Эти сервисы теперь принимают и начисляют баллы «Яндекс.Плюса». «Яндекс.Маркет»
|06.12.2019
|
«Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов
долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного
|11.04.2019
|
«Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров
«Кинопоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актер
|10.01.2018
|
«Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска»
«Яндекса» «Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы — «Яндекс.музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму», сообщила компания. Возглавит новую струк
|08.10.2015
|
«Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр
Новый «Кинопоиск» «Яндекс» объявил о перезапуске сервиса «Кинопоиска», приобретенного интернет-гиган
|15.10.2013
|
«Яндекс» купил крупнейший кинопортал России
ичем их трудоустройство будет сопровождаться их переездом в офис «Яндекса». В сообщении поисковика «Кинопоиск» назван «крупнейшим русскоязычным сервисом о кино, где пользователи знакомятся с фи
Кинопоиск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2807 11
|Волож Аркадий 232 9
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 7
|Гевак Андрей 9 6
|Худавердян Тигран 85 5
|Чернышенко Дмитрий 477 4
|Таций Виталий 4 4
|Суханов Дмитрий 12 4
|Ющенко Александр 25 3
|Мишустин Михаил 523 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Филипук Ольга 6 3
|Ананьев Алексей 109 3
|Гутенёв Владимир 11 3
|Николаев Олег 13 3
|Бырдин Алексей 28 3
|Канаев Алексей 3 3
|Жигарев Сергей 16 3
|Паршин Максим 291 3
|Сапельников Сергей 109 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 2
|Скворцова Вероника 68 2
|Кирсанова Светлана 62 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Лощинин Дмитрий 39 2
|Савиновский Артем 4 2
|Болецкая Ксения 3 2
|Мелкумова Ася 15 2
|Гаттаров Руслан 143 2
|Мансурова Ольга 2 2
|Мамут Александр 129 2
|Сысоев Игорь 37 2
|Ran Tony - Ран Тони 14 2
|Золотухина Дарья 5 2
|Касперский Евгений 310 2
|Гуськов Антон 24 2
|Гуцериев Михаил 111 1
|Петров Евгений 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1237494, в очереди разбора - 855045.
Создано именных указателей - 120294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.