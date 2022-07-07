Кинопоиск - онлайн-кинотеатр

Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa отке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российског

«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах . Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сценах, где играет музыка, в интерфейсе плеера «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. Подписчики «Плюса» могут отправить заи

На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса» люс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Эти сервисы теперь принимают и начисляют баллы «Яндекс.Плюса». «Яндекс.Маркет»

«Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного

«Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров «Кинопоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актер

«Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска» «Яндекса» «Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы — «Яндекс.музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму», сообщила компания. Возглавит новую струк

«Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр Новый «Кинопоиск» «Яндекс» объявил о перезапуске сервиса «Кинопоиска», приобретенного интернет-гиган