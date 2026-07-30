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Кинопоиск онлайн-кинотеатр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.07.2026
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«Кинопоиск» представил персональные витрины в мобильном приложении
«Кинопоиск» обновил мобильное приложение, добавив персональные витрины стримингов — они помогу
|11.06.2026
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«Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино в разных онлайн-кинотеатрах и кинопрокате
«Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино
|11.06.2026
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«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу
Телеканал «Матч ТВ», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», и платформа «Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества заключили соглашение о показе Чемпионата мир
|29.04.2026
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«Игромир» на «Кинопоиске»: к приложению на ТВ теперь можно подключить геймпад и играть в видеоигры из Steam
я на устройствах с YaOS и Android TV. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился раздел «Игромир», в котором пользователи могут играть в и
|16.03.2026
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Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ
Мы оценили четыре популярных кинотеатра — Окко, Иви, Premier, Кинопоиск, и сравнили их по таким параметрам, как наличие бесплатных возможностей, удобство и
|03.03.2026
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В «Кинопоиске» кадровые перестановки
итории 18,5 млн смотрящих подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц. В ноябре 2025 г. под его руководством «Кинопоиск» объявил о трансформации из онлайн-кинотеатра в платформу: пользователи получили во
|10.02.2026
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«Индекс Кинопоиск Pro»: впервые за пять лет снизился интерес россиян к сериалам. Больше всего не хватило громких премьер на ТВ
йском телевидении, показывают данные «Индекса Кинопоиск Pro». Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска». Российские сериалы за год потеряли сразу 16% внимания зрителей. А российские тел
|19.12.2025
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«Кинопоиск» представил персональные титры для пользователей и предложил им поставить оценку своему киногоду
тивные команды и лиги, с которыми любители спорта провели больше всего времени в 2025 г. В декабре «Кинопоиск» подводит итоги 2025 г. В соответствующем разделе медиа собраны списки лучших фильм
|10.09.2025
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Профили друзей, лента оценок и просмотров появились в приложениях «Кинопоиска»
профилям друзей, истории оценок и просмотров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши». «Кинопоиск» обновил личные профили пользователей сервиса. В мобильных приложениях на iOS и And
|02.06.2025
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Lossless-качество, текстомузыка и управление «Кинопоиском» через «Яндекс Музыку»
— теперь быстрая авторизация на телевизорах по Wi-Fi доступна через мобильное приложение не только «Кинопоиска», но и «Яндекс Музыки», в котором можно управлять музыкальным разделом онлайн-кино
|31.03.2025
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«Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска»
о данному вопросу. Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика В работе «Яндекс.Облака» произошел сбой Детектор сбоев компании Brand Analytics зафиксировал рост жалобу на работу сервисов «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в период с 12:30 до 13:15. Ресурс «сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу «Яндекса» с 12;15 до 15:30. Предыдущие сбои в работе «Яндекса» 27 марта «Яндекс»
|30.01.2025
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«Алиса» расскажет незрячим и слабовидящим пользователям «Кинопоиска», что происходит на экране
риалам «Кинопоиска» теперь озвучивает «Алиса» — виртуальный ассистент «Яндекса». Благодаря «Алисе» «Кинопоиск» сможет быстрее адаптировать контент для незрячих и слабовидящих пользователей. Тиф
|25.11.2024
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«Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID»
роение музыки и тексты песен. Чтобы зрителям с ограничениями слуха было легче погружаться в сюжет, «Кинопоиск» разрабатывает SDH-субтитры совместно со специалистами и представителями целевых гр
|04.10.2024
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«Яндекс Лавка» разработала эксклюзивные блюда и коллекцию джиббитсов к выходу мультфильма «Барсукот. Очень зверский детектив» на «Кинопоиске»
Пользователи «Яндекс Лавки» теперь могут заказать готовые блюда и десерты, вдохновленные мультфильмом «Барсукот. Очень зверский детектив» от «Кинопоиска». Сервис разработал эксклюзивное меню специально к премьере мультсериала. Оно уже доступно для клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А еще в честь запуска мультфильма
|06.09.2024
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«Изилогин»: «Кинопоиск» первым в России запустил быструю авторизацию на телевизорах по Wi-Fi
«Кинопоиск» обновил свои приложения для Smart TV, добавив в них возможность быстрого входа без
|21.06.2024
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В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!»
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!». Они будут доступн
|19.02.2024
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«Кинопоиск» стал первым российским онлайн-кинотеатром, представленным в Apple Vision Pro
доступ к рабочим и развлекательным сервисам. Среди приложений, доступных на Apple Vision Pro, есть «Кинопоиск». Видеосервис «Яндекса» стал единственным российским онлайн-кинотеатром, который до
|08.02.2024
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«Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам
«Кинопоиск» добавил тифлокомментарии к популярным фильмам и сериалам и адаптировал сервис для
|25.12.2023
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Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска»
25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией Букмейт. Об эт
|13.11.2023
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«Кинопоиск» запустил субтитры для глухих и слабослышащих пользователей
ые вместе с речью отражают эмоции персонажей и шумы в кадре. Все будущие проекты онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» будут выходить с такими субтитрами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»
|17.10.2023
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Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров
Кинопоиск Кинопоиск очень популярен среди российских пользователей. Доступ к платформе возможен по подп
|07.07.2022
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Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa
отке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российског
|24.12.2021
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«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах
. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сценах, где играет музыка, в интерфейсе плеера «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. Подписчики «Плюса» могут отправить заи
|06.10.2020
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На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»
люс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Эти сервисы теперь принимают и начисляют баллы «Яндекс.Плюса». «Яндекс.Маркет»
|06.12.2019
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«Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов
долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного
|11.04.2019
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«Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров
«Кинопоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актер
|10.01.2018
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«Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска»
«Яндекса» «Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы — «Яндекс.музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму», сообщила компания. Возглавит новую струк
|08.10.2015
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«Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр
Новый «Кинопоиск» «Яндекс» объявил о перезапуске сервиса «Кинопоиска», приобретенного интернет-гиган
|05.03.2014
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«Яндекс»: Нас заблокировали за пустую строку
ровке для пользователей «Ростелекома» по IP-адресу поисковика «Яндекс», принадлежащего ему сервиса «Кинопоиск», а также «Википедии» из-за размещенных на них экстремистских материалов. Судя по т
|15.10.2013
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«Яндекс» купил крупнейший кинопортал России
ичем их трудоустройство будет сопровождаться их переездом в офис «Яндекса». В сообщении поисковика «Кинопоиск» назван «крупнейшим русскоязычным сервисом о кино, где пользователи знакомятся с фи
Кинопоиск и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 11
|Гевак Андрей 16 9
|Волож Аркадий 268 9
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 7
|Худавердян Тигран 94 5
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 5
|Суханов Дмитрий 12 4
|Таций Виталий 4 4
|Золотухина Дарья 9 4
|Самойленко Игорь 68 4
|Чернышенко Дмитрий 580 4
|Паршин Максим 323 3
|Жигарев Сергей 17 3
|Ющенко Александр 29 3
|Бырдин Алексей 32 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Филипук Ольга 6 3
|Болецкая Ксения 3 3
|Гутенёв Владимир 14 3
|Николаев Олег 17 3
|Петрова Мария 11 3
|Канаев Алексей 4 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Евлоев Мурад 56 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Касперский Евгений 337 2
|Сысоев Игорь 41 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Лощинин Дмитрий 41 2
|Мамут Александр 133 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Ran Tony - Ран Тони 14 2
|Быков Сергей 34 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Лапшина Екатерина 18 2
|Гуськов Антон 44 2
|Мелкумова Ася 17 2
|Умряева Татьяна 19 2
|Вакуленко Василий 15 2
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