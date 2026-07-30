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Кинопоиск онлайн-кинотеатр

Кинопоиск - онлайн-кинотеатр

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 «Кинопоиск» представил персональные витрины в мобильном приложении

«Кинопоиск» обновил мобильное приложение, добавив персональные витрины стримингов — они помогу
11.06.2026 «Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино в разных онлайн-кинотеатрах и кинопрокате

«Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино

11.06.2026 «Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу

Телеканал «Матч ТВ», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», и платформа «Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества заключили соглашение о показе Чемпионата мир
29.04.2026 «Игромир» на «Кинопоиске»: к приложению на ТВ теперь можно подключить геймпад и играть в видеоигры из Steam

я на устройствах с YaOS и Android TV. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился раздел «Игромир», в котором пользователи могут играть в и
16.03.2026 Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Мы оценили четыре популярных кинотеатра — Окко, Иви, Premier, Кинопоиск, и сравнили их по таким параметрам, как наличие бесплатных возможностей, удобство и
03.03.2026 В «Кинопоиске» кадровые перестановки

итории 18,5 млн смотрящих подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц. В ноябре 2025 г. под его руководством «Кинопоиск» объявил о трансформации из онлайн-кинотеатра в платформу: пользователи получили во
10.02.2026 «Индекс Кинопоиск Pro»: впервые за пять лет снизился интерес россиян к сериалам. Больше всего не хватило громких премьер на ТВ

йском телевидении, показывают данные «Индекса Кинопоиск Pro». Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска». Российские сериалы за год потеряли сразу 16% внимания зрителей. А российские тел
19.12.2025 «Кинопоиск» представил персональные титры для пользователей и предложил им поставить оценку своему киногоду

тивные команды и лиги, с которыми любители спорта провели больше всего времени в 2025 г. В декабре «Кинопоиск» подводит итоги 2025 г. В соответствующем разделе медиа собраны списки лучших фильм
10.09.2025 Профили друзей, лента оценок и просмотров появились в приложениях «Кинопоиска»

профилям друзей, истории оценок и просмотров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши». «Кинопоиск» обновил личные профили пользователей сервиса. В мобильных приложениях на iOS и And
02.06.2025 Lossless-качество, текстомузыка и управление «Кинопоиском» через «Яндекс Музыку»

— теперь быстрая авторизация на телевизорах по Wi-Fi доступна через мобильное приложение не только «Кинопоиска», но и «Яндекс Музыки», в котором можно управлять музыкальным разделом онлайн-кино
31.03.2025 «Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска»

о данному вопросу. Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика В работе «Яндекс.Облака» произошел сбой Детектор сбоев компании Brand Analytics зафиксировал рост жалобу на работу сервисов «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в период с 12:30 до 13:15. Ресурс «сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу «Яндекса» с 12;15 до 15:30. Предыдущие сбои в работе «Яндекса» 27 марта «Яндекс»
30.01.2025 «Алиса» расскажет незрячим и слабовидящим пользователям «Кинопоиска», что происходит на экране

риалам «Кинопоиска» теперь озвучивает «Алиса» — виртуальный ассистент «Яндекса». Благодаря «Алисе» «Кинопоиск» сможет быстрее адаптировать контент для незрячих и слабовидящих пользователей. Тиф
25.11.2024 «Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID»

роение музыки и тексты песен. Чтобы зрителям с ограничениями слуха было легче погружаться в сюжет, «Кинопоиск» разрабатывает SDH-субтитры совместно со специалистами и представителями целевых гр
04.10.2024 «Яндекс Лавка» разработала эксклюзивные блюда и коллекцию джиббитсов к выходу мультфильма «Барсукот. Очень зверский детектив» на «Кинопоиске»

Пользователи «Яндекс Лавки» теперь могут заказать готовые блюда и десерты, вдохновленные мультфильмом «Барсукот. Очень зверский детектив» от «Кинопоиска». Сервис разработал эксклюзивное меню специально к премьере мультсериала. Оно уже доступно для клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А еще в честь запуска мультфильма
06.09.2024 «Изилогин»: «Кинопоиск» первым в России запустил быструю авторизацию на телевизорах по Wi-Fi

«Кинопоиск» обновил свои приложения для Smart TV, добавив в них возможность быстрого входа без
21.06.2024 В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!». Они будут доступн
19.02.2024 «Кинопоиск» стал первым российским онлайн-кинотеатром, представленным в Apple Vision Pro

доступ к рабочим и развлекательным сервисам. Среди приложений, доступных на Apple Vision Pro, есть «Кинопоиск». Видеосервис «Яндекса» стал единственным российским онлайн-кинотеатром, который до
08.02.2024 «Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам

«Кинопоиск» добавил тифлокомментарии к популярным фильмам и сериалам и адаптировал сервис для

25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска»

25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией Букмейт. Об эт
13.11.2023 «Кинопоиск» запустил субтитры для глухих и слабослышащих пользователей

ые вместе с речью отражают эмоции персонажей и шумы в кадре. Все будущие проекты онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» будут выходить с такими субтитрами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»
17.10.2023 Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Кинопоиск Кинопоиск очень популярен среди российских пользователей. Доступ к платформе возможен по подп
07.07.2022 Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa

отке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российског
24.12.2021 «Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах

. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сценах, где играет музыка, в интерфейсе плеера «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. Подписчики «Плюса» могут отправить заи
06.10.2020 На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»

люс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Эти сервисы теперь принимают и начисляют баллы «Яндекс.Плюса». «Яндекс.Маркет»
06.12.2019 «Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов

долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного
11.04.2019 «Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров

«Кинопоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актер
10.01.2018 «Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска»

«Яндекса» «Яндекс» выделяет в отдельное бизнес-подразделение свои медиасервисы — «Яндекс.музыку», «Кинопоиск», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму», сообщила компания. Возглавит новую струк
08.10.2015 «Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр

Новый «Кинопоиск» «Яндекс» объявил о перезапуске сервиса «Кинопоиска», приобретенного интернет-гиган
05.03.2014 «Яндекс»: Нас заблокировали за пустую строку

ровке для пользователей «Ростелекома» по IP-адресу поисковика «Яндекс», принадлежащего ему сервиса «Кинопоиск», а также «Википедии» из-за размещенных на них экстремистских материалов. Судя по т
15.10.2013 «Яндекс» купил крупнейший кинопортал России

ичем их трудоустройство будет сопровождаться их переездом в офис «Яндекса». В сообщении поисковика «Кинопоиск» назван «крупнейшим русскоязычным сервисом о кино, где пользователи знакомятся с фи

Публикаций - 327, упоминаний - 472

Кинопоиск и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 230
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 58
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 40
Ростелеком 10948 35
МегаФон 10742 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
Google LLC 12688 31
VK - Mail.ru Group 3602 31
Telegram Group 2940 29
Apple Inc 13154 28
Samsung Electronics 11064 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Huawei 4675 17
Xiaomi - Сяоми 2231 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 11
LG Electronics 3735 10
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 10
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
DEXP 64 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Microsoft Corporation 25775 6
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 6
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 5
Bookmate 28 5
Leff 7 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
BBK Electronics Corp 332 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Haier Group 230 4
Yuno 8 4
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 95
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
Яндекс.Лавка 315 38
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 35
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 35
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 33
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 30
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 23
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Uber 357 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 11
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 10
Hyundai Motor Company 436 10
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 9
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 9
Walt Disney Company 647 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Warner Bros. International Television Distribution 289 6
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 6
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 6
КиШ - Король и Шут 19 6
Visa International 1993 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
ЦИАН - CIAN 192 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Яндекс.Доставка 113 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 4
Яндекс - Бери Заряд! 33 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Районные суды РФ 196 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
ЛДПР 116 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 99
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 65
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 64
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 59
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 46
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 45
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 44
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 43
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 38
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 36
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 34
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 34
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 34
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 32
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 23
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