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Николаев Олег

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Ozon и Чувашская Республика договорились о развитии логистики в регионе 1
13.08.2024 ГК «Солар» поможет в обеспечении безопасности Чувашии в условиях участившихся кибератак 1
07.06.2024 Диагностику заболеваний головного мозга с использованием искусственного интеллекта отпилотируют в Чувашии 3
16.08.2023 «Мегафон» представил нового директора в Чувашии 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
24.03.2021 Правительство Чувашии и фирма «1С» будут сотрудничать в области ИТ 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
26.08.2020 Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики 1
13.12.2017 За нарушение закона о мессенджерах в России будут штрафовать на миллион рублей 1
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1
26.10.2017 В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1
20.07.2017 Госдума приказала мессенджерам фильтровать разговоры пользователей 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1
24.05.2017 В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России. Непослушным грозит «незамедлительная» блокировка 1
22.07.2004 Fly FT20 - новое лицо в тусовке 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Николаев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9018 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4819 4
Huawei 4472 3
Apple Inc 13021 3
Meta Platforms - Facebook 4599 3
VK - Mail.ru Group 3582 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 2
9408 2
Zello 25 2
Samsung Electronics 10959 1
Ростелеком 10777 1
МегаФон 10513 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
Xiaomi 2164 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1273 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 1
Telegram Group 2847 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
NtechLab - НтехЛаб 183 1
Promobot - Промобот 165 1
Google LLC 12565 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 433 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 312 3
Walt Disney Company 644 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 246 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1836 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 311 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1396 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 1
Единая Россия - Политическая партия 320 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 9
ЛДПР 115 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества - The Black Sea Trust for Regional Cooperation 2 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4914 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9047 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3508 4
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 3
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3156 3
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 628 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15306 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7865 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12959 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7477 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2028 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1495 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3224 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 2
Умные платформы 1957 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1170 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9893 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5318 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1241 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 482 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1530 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 550 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 834 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1081 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 196 3
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 13 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7541 2
Apple iPad 3979 2
Apple iOS 8503 2
Новые облачные технологии - МойОфис 942 2
Apple - App Store 3071 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 65 2
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 199 1
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 7 1
Тетрис 77 1
Google Android 15095 1
Linux OS 11334 1
Apple macOS 2376 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 329 1
Microsoft Windows 16726 1
Samsung Galaxy Note 701 1
Samsung Galaxy 1023 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
Kaspersky Internet Security 492 1
Oracle Java - язык программирования 3428 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 391 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 314 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
VK - Mail.Ru Почта 411 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 494 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 208 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2519 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 237 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 647 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 70 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 35 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 1
Google Cloud Services 238 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Ющенко Александр 28 9
Канаев Алексей 4 3
Чиндяскин Сергей 5 3
Жигарев Сергей 17 3
Гутенёв Владимир 14 3
Мукабенова Мария 2 2
Макабенова Марина 2 2
Швыткин Юрий 2 2
Путин Владимир 3439 2
Ковнир Евгений 75 2
Чернышенко Дмитрий 578 2
Никифоров Николай 1137 2
Зорин Александр 51 2
Козлюк Артем 39 2
Ланцова Ольга 1 1
Ганеева Виктория 1 1
Скурихин Владимир 17 1
Степанов Михаил 9 1
Русинов Михаил 54 1
Паламарчук Алексей 62 1
Перцев Антон 18 1
Нуралиев Борис 298 1
Худавердян Тигран 94 1
Ляпунов Игорь 132 1
Анисимов Михаил 15 1
Луговой Андрей 18 1
Гуськов Антон 44 1
Краснов Дмитрий 6 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Лукина Светлана 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 13
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 778 7
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 270 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2248 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1749 1
Китай - Уси 14 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Казахстан - Республика 5969 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3390 1
Армения - Республика 2425 1
Беларусь - Белоруссия 6221 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 666 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1022 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 816 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 373 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8722 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 742 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 559 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7254 3
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 3
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 276 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3289 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1818 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 692 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4539 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 705 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3905 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7324 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3040 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11113 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3901 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10098 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 3
VK - Mail.ru Новости 33 1
РИА Новости 1026 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2319 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 173 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
Национальная библиотека Чувашской Республики 1 1
Цифровая прокачка региона 29 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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