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«Мегафон» представил нового директора в Чувашии

Региональное отделение «Мегафона» в Чувашии возглавил Антон Перцев. Ранее он занимал руководящие должности в телекоме на территории Татарстана. В «Мегафоне» топ-менеджер видит своим приоритетом строительство и модернизацию сети. Также в зоне его внимания — реализация цифровых сервисов для государственных заказчиков, крупного бизнеса и частных лиц.

В новой должности Антон Перцев уже провел встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и министром цифрового развития Михаилом Степановым. Руководству региона презентовали возможности технологии больших данных и других ИТ-инструментов оператора. Кроме того, директор «Мегафона» в Чувашии рассказал об усилении инфраструктуры связи в республике: с 2022 г. в городах и селах было запущено порядка 30 базовых станций, до конца 2023 г. планируется ввести еще не менее 15.

«Мегафон» традиционно привлекает сильные кадры из отрасли. У Антона большой опыт в мобильном и фиксированном бизнесе. Это особенно важно в Чувашии, где одной из основных услуг является конвергентный продукт «Объединяй!». Сейчас стоит задача укрепить наши сильные позиции в этом направлении. Одновременно у команды в республике амбициозные цели по развитию сети и цифровым проектам», — сказал Владимир Скурихин, директор по региональному развитию «Мегафона» в Поволжье.

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Антон Перцев — уроженец Новочебоксарска. Окончил Казанский государственный технологический университет и работает в сфере телекоммуникаций 18 лет. Прошел путь от специалиста по работе с партнерами до директора регионального отделения.

Михаил Русинов, с 2019 г. руководивший «Мегафоном» в Чувашии, занял аналогичную должность в Татарстане.

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