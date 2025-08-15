Разделы

Россия ПФО Чувашия Новочебоксарск

Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
03.10.2024 «Искра Технологии» запустила АПК «Безопасный город» на базе платформ экосистемы Digital Q в Чувашской Республике 1
23.05.2024 В северной части Новочебоксарска запустили новые объекты связи 1
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации 2
27.10.2023 Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации 2
19.09.2023 В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1
30.08.2023 Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации 1
16.08.2023 «Мегафон» представил нового директора в Чувашии 1
08.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет для жителей 40 сел и деревень Чувашии 2
17.08.2022 СДЭК запустил солнечную электростанцию 1
08.07.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике 2
01.06.2021 Роботы ABB повышают степень автоматизации в солнечной энергетике 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
19.04.2018 «Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced 1
26.12.2016 МТС сообщил о взрывном росте мобильного LTE-трафика в Чувашии 1
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 1
15.09.2016 МТС увеличила собственную розницу в Чувашии 1
11.04.2016 В Новочебоксарске создана «пилотная» зона АПК «Безопасный город» 2
23.03.2016 Softline внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в «Хевел» 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
30.07.2015 «Ростелеком» охватил оптической сетью более 53 тыс. домохозяйств в Чувашии 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
26.05.2015 «Ростелеком» расширил зону охвата оптической сети в Чувашии 1
25.05.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 112 тыс. поездок 1
29.04.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 15 тыс. поездок за 3 мес 2
22.01.2015 «Ростелеком» в Верховном суде РФ выиграл второе дело по экстремизму, возбужденное в отношении директора филиала в Чувашии 1
21.01.2015 Жители Чувашии в 2014 г. оплатили проезд с помощью УЭК более 40 тыс. раз 1
26.11.2014 ЕЦПиБ станут драйвером проекта УЭК 1
20.10.2014 В Чувашии появится Единый центр процессинга и биллинга 1
17.10.2014 МТС разогнала скорость мобильного интернета в Чувашии 1
22.07.2014 Жители Чувашии за 1 полугодие 2014 г. с помощью УЭК оплатили проезд более 17 тыс. раз 2
25.04.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Чувашии 1
04.04.2014 Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России» 1
26.03.2014 «Балтбет» доверил Maykor обслуживание контрольно-кассовой техники более чем в 190 городах России 1
20.06.2013 Алексей Новиков: Чувашия может стать пилотным регионом для медицинского приложения УЭК 2
03.04.2013 GMCS перевела на решения SAP седьмой завод Roca Group в России 1
24.09.2012 «Русглобал» внедрил систему электронного архива «Этлас» 1
07.03.2012 Сервис «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн Бизнес» стал доступен в 74 городах России 1
18.11.2011 «Мегафон» купил лидерство в Чувашии за 630 млн руб 1
01.03.2011 GMCS перевела на SAP ERP заводы холдинга Rocа Group в России 1

Публикаций - 54, упоминаний - 62

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10074 7
МегаФон 9495 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13570 5
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 4
Oerlikon Solar 4 4
SAP SE 5368 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 3
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 441 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
СМАРТС Ярославль-GSM 40 2
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 2
Цифра ГК 2501 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 489 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 110 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
Yandex - Яндекс 7998 1
Microsoft Corporation 25003 1
Softline - Софтлайн 3082 1
Samsung Electronics 10442 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 857 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 186 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Связьинформ 88 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Корус Консалтинг ГК 1281 1
8663 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 111 1
СМАРТС Башкортостан-GSM 1 1
МегаФон - Находка Телеком 9 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 7
Химпром 22 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 4
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 4
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 3
Roca Group - Керамика 7 3
Мострансавто 67 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 2
Ренова ГК - Оргсинтез 3 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 533 2
Евросеть 1412 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 1
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 1
Альфа-Банк 1811 1
Elsevier 15 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 180 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 52 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 1
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 8
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6165 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2077 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2866 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 11 2
Судебная власть - Judicial power 2358 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 229 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 332 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 212 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 1
Администрация Тулы 10 1
Районные суды РФ 70 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 2
Единая Россия - Политическая партия 307 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
EPIA - European Photovoltaic Industry Association - Европейская ассоциация фотоэлектрической индустрии 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70009 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54582 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32717 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8854 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16670 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21452 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12590 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14185 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8359 5
Транспорт общественный - Транспортная карта 219 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11021 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4772 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4049 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 597 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2151 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25011 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7937 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 715 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7034 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7073 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3866 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11973 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3807 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10193 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 108 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3292 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3704 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8356 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5754 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26442 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9073 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5593 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 901 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 503 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 318 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 7 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 61 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 1
Linux OS 10551 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 46 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 860 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2367 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1481 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 10 1
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 153 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 70 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 954 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 330 1
Искра Технологии - ОС5000 Безопасный город Программный комплекс 2 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 26 1
Gira FacilityServer 3 1
Gira HomeServer 5 1
Чубайс Анатолий 215 4
Попов Алексей 336 3
Топоров Игорь 5 3
Орловский Виктор 393 3
Теверовский Александр 12 2
Бобиков Дмитрий 34 2
Вексельберг Виктор 153 2
Симановский Евгений 5 2
Русинов Михаил 46 2
Блакитный Сергей 8 2
Игнатьев Михаил 7 2
Секачев Владимир 2 2
Перцев Антон 18 2
Бурма Кира 3 2
Контрабаев Артур 70 1
Рудычева Наталья 95 1
Новиков Алексей 63 1
Кузнецов Владимир 45 1
Воробьёв Алексей 10 1
Патока Андрей 109 1
Крылова Елена 27 1
Пасеков Владимир 24 1
Попов Виталий 21 1
Емельянов Виктор 6 1
Маркелов Константин 42 1
Репин Дмитрий 4 1
Куров Андрей 5 1
Сапожков Андрей 4 1
Данилюк Сергей 2 1
Хмельницкий Богдан 5 1
Спирин Денис 2 1
Прокопьев Богдан 1 1
Воробьев Андрей 181 1
Арсентьев Андрей 70 1
Иванов Сергей 395 1
Анисимов Михаил 15 1
Навальный Алексей 61 1
Брюквин Юрий 299 1
Дмитриев Александр 45 1
Романов Константин 47 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 730 37
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 297 31
Россия - РФ - Российская федерация 152001 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44760 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18137 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 11
Россия - ПФО - Чувашия - Алатырь 14 11
Россия - ПФО - Чувашия - Шумерля 14 9
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 7
Европа 24476 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1270 5
Россия - ПФО - Чувашия - Ибресинский район - Ибреси 10 5
Россия - ПФО - Чувашия - Цивильский район - Цивильск 6 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1303 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7874 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2569 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 692 4
Россия - СФО - Иркутская область 1187 4
Россия - ПФО - Чувашия - Вурнарский округ - Вурнары 4 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3085 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3270 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1928 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1009 3
Россия - СФО - Омская область 711 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1477 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 444 3
Россия - ЦФО - Орловская область 345 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4160 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1424 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 30 3
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 41 3
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 3
Россия - ПФО - Чувашия - Козловский район - Козловка 7 3
Россия - СФО - Новосибирск 4519 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 733 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 422 3
Россия - ПФО - Чувашия - Шемуршинский округ - Шемурша 6 3
Россия - УФО - Свердловская область 1645 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3160 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19691 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10319 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53560 6
Энергетика - Energy - Energetically 5356 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2452 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1639 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2767 5
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3689 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50013 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5928 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6104 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6228 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2547 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7180 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6478 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6634 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5132 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1385 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 749 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8363 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6137 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 523 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 583 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 911 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5847 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1781 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5675 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 481 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7687 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 648 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3391 1
Рустелеком ТК 304 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 91 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 56 5
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 22 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 75 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378006, в очереди разбора - 742058.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

