Роботы ABB повышают степень автоматизации в солнечной энергетике

За счет использования роботов ABB, производящих солнечный коллектор каждые шесть минут, солнечная технология компании Absolicon становится конкурентоспособной альтернативой традиционному отоплению.

Чтобы сделать возможным переход к устойчивому обществу и сохранить ресурсы, производство солнечных панелей должно быть качественным, высокоэффективным и рентабельным. Для этого компании Absolicon и ABB разработали единственное в мире комплексное решение для массового производства концентрированных солнечных коллекторов на заводе Absolicon в Хернесанде, Швеция.

Степень автоматизации резко увеличила объемы производства. На производство одной панели солнечного коллектора у роботизированной производственной линии Absolicon, задействующей двух роботов ABB, уходит всего шесть минут. Раньше при использовании ручного труда удавалось собирать не более трех единиц в сутки.

«Разработка автоматизированного производственного процесса позволяет нашей глобальной бизнес-модели радикально снизить стоимость на наши солнечные коллекторы, при этом они производятся неизменно с очень высоким качеством. Благодаря производительности роботов ABB солнечная энергия может впервые конкурировать по цене с традиционным промышленным отоплением, – отметил Йоаким Быстрём (Joakim Byström), генеральный директор Absolicon. – Наша новая автоматизированная производственная линия может полностью произвести солнечный коллектор за шесть минут, поэтому несмотря на то, что конкуренты полагаются на интенсивное расширение производственного процесса, в основе которого ручной труд, мы теперь можем сделать панель с помощью пяти человек, двух роботов и небольшой части компонентов».

Следующий этап проекта предполагает поставку полностью укомплектованных роботизированных производственных линий партнерам по производству по всему миру. ABB и Absolicon договорились о том, что они продолжат международное сотрудничество в области разработки, продаж и маркетинга производственной роботизированной линии роботов.

Первая установка уже доставлена партнеру в Китай, а также подписаны рамочные соглашения о приобретении производственных роботизированных линий с предприятиями в десятке стран с условием, что ABB поставит роботов для всех новых комплексов.

Роботизированные решения ABB также используются в производстве солнечных панелей на российских предприятиях. Так, роботами ABB оборудован завод ГК «Хевел» по производству тонкопленочных фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске. Роботы ABB загружают подложки для солнечных панелей в реакторы для осаждения нанослоев аморфного гидрогенизированного кремния и выгружают после завершения операции. На этапе упаковки и сортировки готовых солнечных модулей робот-упаковщик ABB считывает этикетку и укладывает готовые панели в паллеты в соответствии с установленной мощностью.