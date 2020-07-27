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ВИЭ Солнечная энергетика солнечная (фотоэлектрическая) электростанция солнечные панели солнечные батареи солнечные датчики Solar energy Solar panels Фотовольтаика

ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика


27.07.2020 Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме
01.03.2018 В России создана интеллектуальная солнечная электростанция
28.02.2016 Солнечная панель на мыльном пузыре
21.10.2013 Солнечные панели в стиле LEGO
23.07.2013 Создан рекордный поглотитель солнечной энергии
30.10.2012 Солнечные панели на квантовых точках: эффективнее на 30%
29.10.2012 НАСА выбрало солнечные панели для космоса
11.10.2012 Эффективные солнечные панели сделают из черного кремния
06.08.2012 Солнечные панели продлят себе жизнь силиконом
30.05.2012 Графеновые солнечные панели получили "допинг"
09.04.2012 Тоньше паутины: солнечные панели можно разместить везде
11.01.2012 "Дракон" развернет в космосе солнечные "крылья"
13.12.2011 Органические солнечные панели: еще эффективнее
08.11.2011 Созданы домашние солнечные панели "для чайников"
20.10.2011 Солнечная электростанция должна быть на Эвересте
17.10.2011 Тонкие солнечные панели лучше толстых
03.10.2011 Коммерческая солнечная панель достигла КПД 32%
29.09.2011 Солнечные панели удешевят, покрыв медью
13.09.2011 Рынок солнечной энергетики демонстрирует взрыв
07.09.2011 Солнечные панели отравляют людей свинцом
12.07.2011 Солнечные батареи напечатали на бумаге
21.06.2011 Солнечные панели стремительно дешевеют: скоро 1 доллар за 1 Вт
20.05.2011 Солнечные панели на наноантеннах собирают 90% света
24.12.2010 Солнечные панели будут работать днем и ночью
29.09.2010 Солнечные батареи: чем тоньше, тем мощнее
06.09.2010 Создана вечная солнечная панель со 100% КПД?
24.08.2010 Солнечные батареи будут сами очищать себя от пыли
19.07.2010 В Сицилии заработала солнечная электростанция "Архимед"
25.05.2010 Солнечные панели марсохода Phoenix разрушил лед двуокиси углерода
05.11.2008 Солнечная энергия: "черный" рекорд
06.10.2008 Солнечная энергия: новый локальный рекорд
28.08.2008 Солнечные батареи в автомобильном люке
27.05.2008 Техника Apple будет получать энергию солнца
09.08.2007 Новые солнечные панели будут розовыми
28.05.2007 2,2 МВт солнечная электростанция введена в строй в Корее
15.09.2006 На МКС заработали новые солнечные батареи
02.06.2006 Солнечные батареи станут дешевле
10.10.2005 Солнечные батареи: краска в киловаттах
06.02.2003 Солнечные батареи становятся дешевле
26.08.2002 Нанотехнология позволит обрушить цены на солнечные батареи

Публикаций - 425, упоминаний - 495

ВИЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 25 14
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 9
Apple Inc 11103 8
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 8
Microsoft Corporation 23395 8
Samsung Electronics 9667 7
Google LLC 10865 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 6
Cisco Systems 4858 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 5
Spirit DSP - Спирит Корп 443 5
LG Electronics 3530 5
Siemens AG - Siemens Group 2531 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 4
Орбита 277 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
AMD - Advanced Micro Devices 3836 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 3
Прогноз 1647 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 3
Philips 2038 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
IBS Platformix - СИЛА 830 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 3
Галактика - Корпорация 1410 3
Sharp Corporation 1042 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 2
6927 2
Intel Corporation 11624 2
Toshiba Corporation 2882 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 161 2
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 2
Цифра ГК 2132 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 156
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 28
Точка 3765 8
Самолёт ГК 1649 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 6
Boeing 987 4
Lockheed Martin 750 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 3
ЕКА Топливная компания 139 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 250 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 3
Россети Ленэнерго 2327 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 2
BASF 43 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 147 2
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 271 2
ЮКОС НК 149 2
Tesla Motors 336 2
Kickstarter 121 2
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 2
AeroVironment 17 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 2
Газпром ПАО 1144 2
Virgin Hyperloop 11 2
GM - General Motors 448 1
Puma - Пума 43 1
Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 7 1
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 1
Honda Motor Company 227 1
Техномаш НПО 31 1
Uber 300 1
Германий 27 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 6
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 4
Президент Российской Федерации 3492 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
Правительство Москвы 1965 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 2
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 2
Президент Белоруссии 32 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 1
Фонд РЖС - Фонд содействия развитию жилищного строительства 2 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 410 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
Фонд капитального ремонта 25 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 96 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 13 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 47 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 66 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
ISEU, SEU, SEU-International - International Socio-Ecological Union - МСоЭС - Международный социально-экологический союз 1 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 49
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 27
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 25
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 19
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 15
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Умные платформы 1384 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9935 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 9
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1514 9
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Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 8
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 431 8
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 174 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 8
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 5911 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 8
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 8
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 7
Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1865 7
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 7
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 7
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 20
ЭОС Дело СЭД 202 13
LG 75SM99 7892 10
Microsoft Windows 2000 12612 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 7
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 300 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 6
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 5
Apple iPhone 6 6131 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 5
Космодром Байконур 1053 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 3
Яндекс.Ровер 35 3
Nissan Leaf - электромобиль 48 3
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 3
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 73 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 2
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 43 2
Google Android 12432 2
Tesla Model S 67 2
Linux OS 8153 2
NVision Барьер 544 2
Nuvia Phoenix 133 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 107 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 339 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 2
NASA Juno 4 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
Yota Бизнес 61 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 377 2
NASA New Horizons 85 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 2
ESA NEOShield - NEO Shield 2 1
Apple iPhone 4 745 1
Microsoft Azure 1315 1
C++ - Язык программирования 483 1
Путин Владимир 2696 5
Чубайс Анатолий 207 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 3
Алфёров Жорес 52 2
Мишустин Михаил 466 2
Гутман Виктор 17 2
Рахманов Максим 47 2
Миллер Алексей 21 2
Левкевич Михаил 60 2
Ходорковский Михаил 41 2
Лаврентьев Павел 9 2
Цицин Константин 8 2
Серкин Александр 2 1
Андронов Алексей 27 1
Филимонов Сергей 46 1
Черемных Андрей 29 1
Кондрашов Александр 8 1
Питиримов Александр 1 1
Добровольский Юрий 3 1
Викторов Алексей 9 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Ларькин Андрей 1 1
Качмазов Георгий 7 1
Johnson Rob - Джонсон Роб 5 1
Трошин Алексей 9 1
Чучкевич Михаил 6 1
Jonsson Fredrik - Йонссон Фредрик 1 1
Малышев Роман 5 1
Лемешева Татьяна 7 1
Geim Andre - Гейм Андрей 6 1
Perez-Rosado Ariel - Перес-Росадо Ариэль 1 1
Baumgartner Felix - Баумгартнер Феликс 5 1
Mirkin Chad - Миркин Чад 1 1
Wentzloff David - Вентцлоф Девид 1 1
Петрусёв Александр 1 1
Цыбин Андрей 7 1
Измухамбетов Бахтыкожа 5 1
Тиманов Александр 5 1
Свирский Олег 6 1
Никитин Владимир 9 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 213
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 101
Земля - планета Солнечной системы 9676 93
Россия - РФ - Российская федерация 121478 73
Солнечная система - Solar system 2449 52
Европа 21235 25
Япония 12847 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 23
Германия - Федеративная Республика 11760 23
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 19
Луна - спутник Земли 1316 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 17
Индия - Республика 5035 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 11
Франция - Французская Республика 7068 8
Сингапур - Республика 1618 8
Сатурн - Титан (спутник) 424 8
США - Аризона 483 7
США - Калифорния 4511 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 7
Южная Корея - Республика 6251 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 6
Китай - Тайвань 3659 6
Азия - Азиатский регион 4633 6
Швеция - Королевство 3449 5
США - Невада 205 5
Испания - Королевство 3594 5
Канада 4697 5
Малайзия 790 5
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 5
США - Северная Каролина 309 5
Россия - ПФО - Казань 2333 5
Беларусь - Белоруссия 4165 5
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 578 4
Казахстан - Республика 4750 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 45
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Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 41
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КПД - Коэффициент полезного действия 381 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 34
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 18
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