ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика

СДЭК запустил солнечную электростанцию На крыше склада СДЭК в Краснодарском крае заработала сетевая солнечная электростанция мощностью 20 кВт. Солнечное оборудование поставил крупнейший российс

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи та. Новые окна сделаны из тонкой пленки перовскита — кристаллического материала, из которого делают солнечные батареи. Ученые зажали тонкую пленку перовскита между двумя слоями стекла и впрысну

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме последующие испытания подтвердили, что это был правильный выбор. Схема солнечной проточной батареи. Солнечная батарея подключается к резервуарам с солевым раствором химических веществ, которые

В России создана интеллектуальная солнечная электростанция е угловые люфты, высокую угловую жесткость выходного звена, значительный ресурс, допускающий эксплуатацию в различных климатических условиях и широком температурном диапазоне.Опытная интеллектуальная солнечная электростанция, разработанная в Томском политехе В рамках разработки системы управления были созданы алгоритмы и математические модели эффективных методов ориентации объектов, а также

Солнечная панель на мыльном пузыре ециалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали невероятно тонкие и эффективные солнечные панели. При толщине в 1/50 толщины человеческого волоса, они вырабатывают рекордно

Солнечные панели в стиле LEGO та. На микроскопическом уровне «шипы» делают солнечные батареи похожими на блоки конструктора LEGO. Солнечные панели с алюминиевыми шипами в перспективе могут быть использованы для питания моби

Создан рекордный поглотитель солнечной энергии уктуры, в тысячи раз тоньше листа обычной бумаги, возможно позволят создать новые высокоэффективные солнечные панели. Достижение полного поглощения видимого света при применении минимального ко

Солнечные панели на квантовых точках: эффективнее на 30% . Пока КПД опытной ячейки невысок – всего 4,5%. Однако это всего лишь лабораторный образец, предназначенный для демонстрации эффекта MEG, а не выработки электроэнергии. Ученые полагают, что в будущем солнечные панели на квантовых точках значительно превзойдут традиционные по мощности и станут экологически чистым источником энергии нового поколения.

НАСА выбрало солнечные панели для космоса НАСА выбрало солнечные панели MegaFlex компании ATK для установки на своих перспективных космических кораб

Эффективные солнечные панели сделают из черного кремния свет. Материал под названием черный кремний очень перспективен, и недавно немецким ученым удалось удвоить эффективность солнечных ячеек на его основе. Из-за того, что четверть энергии солнечных лучей солнечные панели попросту не могут превратить в электричество, не только теряется энергия, но и происходит нагрев солнечных панелей, что снижает их срок службы и еще больше уменьшает КПД. Одним

Солнечные панели продлят себе жизнь силиконом го силикона. Иногда всего несколько центов решают будущее той или иной технологии. До тех пор, пока солнечная энергия дороже энергии, извлекаемой из ископаемого топлива, солнечные панели не пол

Графеновые солнечные панели получили "допинг" Физики из Университета Флориды установили новый рекорд эффективности графеновых солнечных ячеек. Это достижение позволяет рассматривать графеновые солнечные панели как перспективный источник экологически чистой электроэнергии. Графеновые солнечные панели очень привлекательны благодаря невысокой цене и исключительной долговечности.

Тоньше паутины: солнечные панели можно разместить везде Австрийские и японские исследователи представили солнечные панели тоньше нити паутины, причем настолько гибкие, что их можно обернуть вокруг ч

"Дракон" развернет в космосе солнечные "крылья" Космический корабль Dragon компании SpaceX будет первым американским пилотируемым космическим кораблем, использующим солнечные панели. Во время своей первой миссии к Международной космической станции, запланированной на февраль, Dragon впервые развернет солнечные панели. До сих пор американские космиче

Органические солнечные панели: еще эффективнее ентами из аморфного кремния. Для повышения КПД на 1,5 % потребовалось оптимизировать дизайн слоя, поглощающего свет, и улучшить процесс осаждения молекул на поверхность солнечной ячейки. Органические солнечные панели могут стать самым дешевым и распространенным источником электроэнергии Полномасштабное производство новых гибких, тонких и легких панелей начнется в 2012 году. Они будут примен

Созданы домашние солнечные панели "для чайников" ерторы, стабилизаторы и прочее дополнительное оборудование, которое накапливает энергию и сопрягает солнечные панели с домашней электросетью. Новая солнечная панель plug-n-play поможет использо

Солнечная электростанция должна быть на Эвересте , что потенциальными лидерами для превращения солнечного света в электричество являются Анды и Антарктика. В своих расчетах ученые использовали имеющиеся в доступности данные о влиянии температуры на солнечные панели и, соответственно, на их энергетический выход. Правда, признают они, для того, чтобы окончательно закрепить чемпионский титул за вершинами мира, еще требуется оценить затраты н

Тонкие солнечные панели лучше толстых Ученые из Сингапура с помощью передовых технологий формирования наноструктур смогли создать высокоэффективные тонкопленочные солнечные панели, причем более дешевые, чем обычные кремниевые солнечные элементы. Разработчики считают, что их изобретение позволит снизить стоимость солнечной электроэнергии в два раза. Новые

Коммерческая солнечная панель достигла КПД 32% т излучение Солнца. Солнечная панель HCPV демонстрирует самый высокий на сегодняшний день КПД – 32% Солнечные панели HCPV выполнены на основе полупроводниковых материалов (InGaP и GaInAs) и осн

Солнечные панели удешевят, покрыв медью водящей пленки. Новая медная нанопленка также весьма прочна: ее можно сгибать и разгибать более 1000 раз, в отличие от пленки на основе индия, которая ломается уже после нескольких сгибаний. Экраны и солнечные панели на основе нового медного покрытия планируется запустить в масштабное производство уже в ближайшие несколько лет. Читайте на CNews Почем бессмертие для народа Нужна ли сертифика

Рынок солнечной энергетики демонстрирует взрыв ением сократить выбросы парниковых газов, способствуют постоянному и все увеличивающемуся спросу на солнечные панели. Согласно исследованию Объединенного исследовательского центра Европейской к

Солнечные панели отравляют людей свинцом кологического инжиниринга Крис Черри из Университета Теннеси обнаружил, что в развивающихся странах солнечная энергия сильно зависит от свинцово-кислотных батарей и оказывает вредное воздействи

Солнечные батареи напечатали на бумаге валась 1000 раз без существенной потери эффективности. Другой тест состоял в том, что лист бумаги с фотоэлектрическими элементами был пропущен через лазерный принтер. При этом элементы подвергл

Солнечные панели стремительно дешевеют: скоро 1 доллар за 1 Вт нию iSuppli HIS, произойдет в первом квартале 2012 года и предотвратит ожидаемое снижение спроса на солнечные панели в следующем году. До сих пор ведущие китайские производители продавали с-Si

Солнечные панели на наноантеннах собирают 90% света Современные солнечные панели используют только 20% солнечного излучения. Ученый из Университета Миссури р

Индийские солнечные электростанции спустят на воду по площади алюминиевый радиатор, который должен рассеивать до 700 Вт теплового излучения. Плавучая солнечная электростанция Sunengy отличается простотой и эффективностью конструкции Солнечные

Солнечные панели будут работать днем и ночью и преобразовывать его в электричество. Как известно, почти половина доступной солнечной энергии находится в инфракрасном диапазоне и излучается поверхностью Земли после захода Солнца. Таким образом, солнечные панели, собирающие ИК-излучение, не прекратят выработку энергии и ночью. Лабораторные испытания уже показали, что при идеальных условиях новый тип фотоприемника может собрать 84% вход

Солнечные батареи: чем тоньше, тем мощнее еные заявляют о больших перспективах новой технологии: органический полимер дешев в производстве, и солнечные панели на его базе получатся компактными и мощными. Главное - подобрать правильное,

Создана вечная солнечная панель со 100% КПД? уникальный защитный механизм - они постоянно разрушают захватывающие свет молекулы и снова объединяют их для повторения цикла производства энергии. Обновляясь примерно каждые 45 минут, растительные "солнечные панели" фактически все время остаются новыми. Именно этот механизм и скопировали американские ученые. Они создали особый материал из самособирающихся молекул, которые могут превращать

Солнечные батареи будут сами очищать себя от пыли ВС США NELLIS вырабатывает 14 МВт и обошлась в 100 млн долл. В пустыне Мохаве работает коллекторная солнечная электростанция мощностью более 500 МВт, она занимает 24 км2 и обошлась в 2 млрд дол

В Сицилии заработала солнечная электростанция "Архимед" бщила о вводе в эксплуатацию 14 июля 2010 года на Сицилии, в г. Приоло-Гаргалло по соседству со знаменитыми Сиракузами, "солнечного" контура комбинированной "газо-солнечной" электростанции "Архимед". Солнечная энергия, собираемая отражателями с площади в 30 тыс. м2, концентрируется на трубопроводе длиной 5400 м, по которому циркулирует теплоноситель - расплавленный солевой раствор. Накоплен

Солнечные панели марсохода Phoenix разрушил лед двуокиси углерода анелей марсохода. Phoenix совершил посадку в северных широтах Марса 25 мая 2008 года и исследовал поверхность планеты около пяти месяцев. Phoenix не перенес суровых условий северной марсианской зимы. Солнечные панели марсохода покрылись сотнями килограммов льда двуокиси углерода.

Солнечная энергия: "черный" рекорд емния, размещённые не перпендикулярно подложке, но под некоторым «пологим» углом. Наностержни осаждаются на кремниевую подложку из паров. Утверждается, что новое покрытие можно наносить на кремниевые солнечные батареи практически любого типа.

Солнечная энергия: новый локальный рекорд вня дотационных платежей за использование солнечной энергии (incentive payments). В настоящее время солнечная энергия обеспечивает от 25% до 50% потребностей клиентов компании. Рекорд был дости

Солнечные батареи в автомобильном люке придумали инсталлировать солнечные элементы в автомобильный люк. Конечно, это не бог весть что (площадь люка небольшая), но на питание кондиционера вполне хватает. Используя для питания кондиционера солнечные батареи, мы автоматически уменьшаем как расход бензина, так и нагрузку на аккумулятор.

Техника Apple будет получать энергию солнца змещения солнечных батарей описан в заявке на получение патента «Solar cells on portable devices» («Солнечные элементы в портативных устройствах»), датированным 24 апреля 2008 г. Солнечные бата

Новые солнечные панели будут розовыми Традиционные солнечные панели, имеющие синий оттенок из-за покрытия, уменьшающее отражение падающего света, могут уступить место новым прежде всего в силу дешевизны последних, которые обходятся почти в четы

2,2 МВт солнечная электростанция введена в строй в Корее ностью 2,2 МВт в Южной Корее в районе города Мунгён (провинция Кёксан-Пукто) в Южной Корее. Электростанция состоит из 10500 панелей, расположенных на площади 43 тыс. кв. м. Ранее, в ноябре 2006 года, солнечная электростанция мощностью 1 МВт была введена в строй в районе города Кванчжу.

На МКС заработали новые солнечные батареи На Международной космической станции начали вырабатывать электроэнергию новые солнечные батареи, доставленные на станцию космическим челноком «Атлантис» и смонтированные членами его экипажа. Солнечные элементы питания были разработаны и созданы специалистами компнии Lock