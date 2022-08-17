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ВИЭ Солнечная энергетика солнечная (фотоэлектрическая) электростанция солнечные панели солнечные батареи солнечные датчики Solar energy Solar panels Фотовольтаика

ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика

СОБЫТИЯ


17.08.2022 СДЭК запустил солнечную электростанцию

На крыше склада СДЭК в Краснодарском крае заработала сетевая солнечная электростанция мощностью 20 кВт. Солнечное оборудование поставил крупнейший российс
19.11.2020 Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

та. Новые окна сделаны из тонкой пленки перовскита — кристаллического материала, из которого делают солнечные батареи. Ученые зажали тонкую пленку перовскита между двумя слоями стекла и впрысну
27.07.2020 Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

последующие испытания подтвердили, что это был правильный выбор. Схема солнечной проточной батареи. Солнечная батарея подключается к резервуарам с солевым раствором химических веществ, которые

01.03.2018 В России создана интеллектуальная солнечная электростанция

е угловые люфты, высокую угловую жесткость выходного звена, значительный ресурс, допускающий эксплуатацию в различных климатических условиях и широком температурном диапазоне.Опытная интеллектуальная солнечная электростанция, разработанная в Томском политехе В рамках разработки системы управления были созданы алгоритмы и математические модели эффективных методов ориентации объектов, а также
28.02.2016 Солнечная панель на мыльном пузыре

ециалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали невероятно  тонкие и эффективные солнечные панели.  При толщине в 1/50 толщины человеческого волоса, они вырабатывают рекордно
21.10.2013 Солнечные панели в стиле LEGO

та. На микроскопическом уровне «шипы» делают солнечные батареи похожими на блоки конструктора LEGO. Солнечные панели с алюминиевыми шипами в перспективе могут быть использованы для питания моби
23.07.2013 Создан рекордный поглотитель солнечной энергии

уктуры, в тысячи раз тоньше листа обычной бумаги, возможно позволят создать новые высокоэффективные солнечные панели. Достижение полного поглощения видимого света при применении минимального ко
30.10.2012 Солнечные панели на квантовых точках: эффективнее на 30%

. Пока КПД опытной ячейки невысок – всего 4,5%. Однако это всего лишь лабораторный образец, предназначенный для демонстрации эффекта MEG, а не выработки электроэнергии. Ученые полагают, что в будущем солнечные панели на квантовых точках значительно превзойдут традиционные по мощности и станут экологически чистым источником энергии нового поколения.
29.10.2012 НАСА выбрало солнечные панели для космоса

НАСА выбрало солнечные панели MegaFlex компании ATK для установки на своих перспективных космических кораб
11.10.2012 Эффективные солнечные панели сделают из черного кремния

свет. Материал под названием черный кремний очень перспективен, и недавно немецким ученым удалось удвоить эффективность солнечных ячеек на его основе. Из-за того, что четверть энергии солнечных лучей солнечные панели попросту не могут превратить в электричество, не только теряется энергия, но и происходит нагрев солнечных панелей, что снижает их срок службы и еще больше уменьшает КПД. Одним
06.08.2012 Солнечные панели продлят себе жизнь силиконом

го силикона. Иногда всего несколько центов решают будущее той или иной технологии. До тех пор, пока солнечная энергия дороже энергии, извлекаемой из ископаемого топлива, солнечные панели не пол
30.05.2012 Графеновые солнечные панели получили "допинг"

Физики из Университета Флориды установили новый рекорд эффективности графеновых солнечных ячеек. Это достижение позволяет рассматривать графеновые солнечные панели как перспективный источник экологически чистой электроэнергии. Графеновые солнечные панели очень привлекательны благодаря невысокой цене и исключительной долговечности.

09.04.2012 Тоньше паутины: солнечные панели можно разместить везде

Австрийские и японские исследователи представили солнечные панели тоньше нити паутины, причем настолько гибкие, что их можно обернуть вокруг ч
11.01.2012 "Дракон" развернет в космосе солнечные "крылья"

Космический корабль Dragon компании SpaceX будет первым американским пилотируемым космическим кораблем, использующим солнечные панели. Во время своей первой миссии к Международной космической станции, запланированной на февраль, Dragon впервые развернет солнечные панели. До сих пор американские космиче
13.12.2011 Органические солнечные панели: еще эффективнее

ентами из аморфного кремния. Для повышения КПД на 1,5 % потребовалось оптимизировать дизайн слоя, поглощающего свет, и улучшить процесс осаждения молекул на поверхность солнечной ячейки. Органические солнечные панели могут стать самым дешевым и распространенным источником электроэнергии Полномасштабное производство новых гибких, тонких и легких панелей начнется в 2012 году. Они будут примен
08.11.2011 Созданы домашние солнечные панели "для чайников"

ерторы, стабилизаторы и прочее дополнительное оборудование, которое накапливает энергию и сопрягает солнечные панели с домашней электросетью. Новая солнечная панель plug-n-play поможет использо
20.10.2011 Солнечная электростанция должна быть на Эвересте

, что потенциальными лидерами для превращения солнечного света в электричество являются Анды и Антарктика. В своих расчетах ученые использовали имеющиеся в доступности данные о влиянии температуры на солнечные панели и, соответственно, на их энергетический выход. Правда, признают они, для того, чтобы окончательно закрепить чемпионский титул за вершинами мира, еще требуется оценить затраты н
17.10.2011 Тонкие солнечные панели лучше толстых

Ученые из Сингапура с помощью передовых технологий формирования наноструктур смогли создать высокоэффективные тонкопленочные солнечные панели, причем более дешевые, чем обычные кремниевые солнечные элементы. Разработчики считают, что их изобретение позволит снизить стоимость солнечной электроэнергии в два раза. Новые
03.10.2011 Коммерческая солнечная панель достигла КПД 32%

т излучение Солнца. Солнечная панель HCPV демонстрирует самый высокий на сегодняшний день КПД – 32% Солнечные панели HCPV выполнены на основе полупроводниковых материалов (InGaP и GaInAs) и осн
29.09.2011 Солнечные панели удешевят, покрыв медью

водящей пленки. Новая медная нанопленка также весьма прочна: ее можно сгибать и разгибать более 1000 раз, в отличие от пленки на основе индия, которая ломается уже после нескольких сгибаний. Экраны и солнечные панели на основе нового медного покрытия планируется запустить в масштабное производство уже в ближайшие несколько лет. Читайте на CNews Почем бессмертие для народа Нужна ли сертифика
13.09.2011 Рынок солнечной энергетики демонстрирует взрыв

ением сократить выбросы парниковых газов, способствуют постоянному и все увеличивающемуся спросу на солнечные панели. Согласно исследованию Объединенного исследовательского центра Европейской к
07.09.2011 Солнечные панели отравляют людей свинцом

кологического инжиниринга Крис Черри из Университета Теннеси обнаружил, что в развивающихся странах солнечная энергия сильно зависит от свинцово-кислотных батарей и оказывает вредное воздействи
12.07.2011 Солнечные батареи напечатали на бумаге

валась 1000 раз без существенной потери эффективности. Другой тест состоял в том, что лист бумаги с фотоэлектрическими элементами был пропущен через лазерный принтер. При этом элементы подвергл
21.06.2011 Солнечные панели стремительно дешевеют: скоро 1 доллар за 1 Вт

нию iSuppli HIS, произойдет в первом квартале 2012 года и предотвратит ожидаемое снижение спроса на солнечные панели в следующем году. До сих пор ведущие китайские производители продавали с-Si

20.05.2011 Солнечные панели на наноантеннах собирают 90% света

Современные солнечные панели используют только 20% солнечного излучения. Ученый из Университета Миссури р
25.03.2011 Индийские солнечные электростанции спустят на воду

по площади алюминиевый радиатор, который должен рассеивать до 700 Вт теплового излучения. Плавучая солнечная электростанция Sunengy отличается простотой и эффективностью конструкции Солнечные

24.12.2010 Солнечные панели будут работать днем и ночью

и преобразовывать его в электричество. Как известно, почти половина доступной солнечной энергии находится в инфракрасном диапазоне и излучается поверхностью Земли после захода Солнца. Таким образом, солнечные панели, собирающие ИК-излучение, не прекратят выработку энергии и ночью. Лабораторные испытания уже показали, что при идеальных условиях новый тип фотоприемника может собрать 84% вход
29.09.2010 Солнечные батареи: чем тоньше, тем мощнее

еные заявляют о больших перспективах новой технологии: органический полимер дешев в производстве, и солнечные панели на его базе получатся компактными и мощными. Главное - подобрать правильное,
06.09.2010 Создана вечная солнечная панель со 100% КПД?

уникальный защитный механизм - они постоянно разрушают захватывающие свет молекулы и снова объединяют их для повторения цикла производства энергии. Обновляясь примерно каждые 45 минут, растительные "солнечные панели" фактически все время остаются новыми. Именно этот механизм и скопировали американские ученые. Они создали особый материал из самособирающихся молекул, которые могут превращать
24.08.2010 Солнечные батареи будут сами очищать себя от пыли

ВС США NELLIS вырабатывает 14 МВт и обошлась в 100 млн долл. В пустыне Мохаве работает коллекторная солнечная электростанция мощностью более 500 МВт, она занимает 24 км2 и обошлась в 2 млрд дол
19.07.2010 В Сицилии заработала солнечная электростанция "Архимед"

бщила о вводе в эксплуатацию 14 июля 2010 года на Сицилии, в г. Приоло-Гаргалло по соседству со знаменитыми Сиракузами, "солнечного" контура комбинированной "газо-солнечной" электростанции "Архимед". Солнечная энергия, собираемая отражателями с площади в 30 тыс. м2, концентрируется на трубопроводе длиной 5400 м, по которому циркулирует теплоноситель - расплавленный солевой раствор. Накоплен
25.05.2010 Солнечные панели марсохода Phoenix разрушил лед двуокиси углерода

анелей марсохода. Phoenix совершил посадку в северных широтах Марса 25 мая 2008 года и исследовал поверхность планеты около пяти месяцев. Phoenix не перенес суровых условий северной марсианской зимы. Солнечные панели марсохода покрылись сотнями килограммов льда двуокиси углерода.
05.11.2008 Солнечная энергия: "черный" рекорд

емния, размещённые не перпендикулярно подложке, но под некоторым «пологим» углом. Наностержни осаждаются на кремниевую подложку из паров. Утверждается, что новое покрытие можно наносить на кремниевые солнечные батареи практически любого типа.
06.10.2008 Солнечная энергия: новый локальный рекорд

вня дотационных платежей за использование солнечной энергии (incentive payments). В настоящее время солнечная энергия обеспечивает от 25% до 50% потребностей клиентов компании. Рекорд был дости
28.08.2008 Солнечные батареи в автомобильном люке

придумали инсталлировать солнечные элементы в автомобильный люк. Конечно, это не бог весть что (площадь люка небольшая), но на питание кондиционера вполне хватает. Используя для питания кондиционера солнечные батареи, мы автоматически уменьшаем как расход бензина, так и нагрузку на аккумулятор.
27.05.2008 Техника Apple будет получать энергию солнца

змещения солнечных батарей описан в заявке на получение патента «Solar cells on portable devices» («Солнечные элементы в портативных устройствах»), датированным 24 апреля 2008 г. Солнечные бата
09.08.2007 Новые солнечные панели будут розовыми

Традиционные солнечные панели, имеющие синий оттенок из-за покрытия, уменьшающее отражение падающего света, могут уступить место новым прежде всего в силу дешевизны последних, которые обходятся почти в четы
28.05.2007 2,2 МВт солнечная электростанция введена в строй в Корее

ностью 2,2 МВт в Южной Корее в районе города Мунгён (провинция Кёксан-Пукто) в Южной Корее. Электростанция состоит из 10500 панелей, расположенных на площади 43 тыс. кв. м. Ранее, в ноябре 2006 года, солнечная электростанция мощностью 1 МВт была введена в строй в районе города Кванчжу.
15.09.2006 На МКС заработали новые солнечные батареи

На Международной космической станции начали вырабатывать электроэнергию новые солнечные батареи, доставленные на станцию космическим челноком «Атлантис» и смонтированные членами его экипажа. Солнечные элементы питания были разработаны и созданы специалистами компнии Lock
15.09.2006 На МКС заработали новые солнечные батареи

На Международной космической станции начали вырабатывать электроэнергию новые солнечные батареи, доставленные на станцию космическим челноком «Атлантис» и смонтированные членами его экипажа. Солнечные элементы питания были разработаны и созданы специалистами компнии Lock

Публикаций - 494, упоминаний - 580

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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 26
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 26
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 23
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 22
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 151 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 19
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 17
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1194 17
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 16
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 16
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 16
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 11
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 9
Космодром Байконур 1072 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
Google Android 15243 5
Apple iPhone 6 4861 5
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 5
ESA SMART-1 - Смарт-1 33 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
NASA Mars Polar Lander 23 3
Linux OS 11533 3
Nuvia Phoenix 147 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Nissan Leaf - электромобиль 57 3
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ESA Solar Orbiter 11 2
ESA BepiColombo 12 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft - Vizard-meteo 23 2
ULA - Boeing Delta - Дельта (ракета-носитель) 15 2
FreePik 1841 2
Boeing 601 - BSS-601 - коммерческая космическая платформа для телекоммуникационных спутников 6 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
ESA Artemis 4 2
NASA Phoenix Mars lander 23 2
NASA Living With a Star - Solar Sentinels 2 2
Путин Владимир 3454 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Левкевич Михаил 59 6
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 4
Саранин Данила 4 3
Чубайс Анатолий 222 3
Рахманов Максим 47 3
Lagally Max - Лагалли Макс 2 2
Котельников Валерий 2 2
Нестеренко Надежда 2 2
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 2
Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 2
Hainaut Olivier - Хейно Оливье 2 2
Достанко Анатолий 3 2
Подгорный Игорь 4 2
Yashiro Kiyotaka - Яширо Киотака 2 2
Kelly David - Келли Дэвид 6 2
Linnehan Richard - Линнехан Ричард 9 2
Linnehan Rick - Линеган Рик 4 2
Landis Geoffrey - Лэндис Джеффри 8 2
Altschul Randi - Альтшул Рэнди 2 2
Хазиев Раузил 3 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 2
Kinney Anne - Кинни Энн 2 2
Altman Scott - Олтмэн Скот 2 2
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 2
Herald Dave - Херальд Дэйв 2 2
Currie Nancy - Карри Нэнси 4 2
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 2
Kawaguchi Junichiro - Кавагучи Юнихиро 10 2
Parker Nick - Паркер Ник 3 2
Ward Tom - Вард Том 2 2
Angel Roger - Энджел Роджер 6 2
Thompson Sarah - Томпсон Сара 2 2
Townsend Randolph - Таунсенд Рэндольф 2 2
MacDiarmid Alan - Макдармид Алан 2 2
Curran Seamus - Карран Симас 2 2
Inouye Isao - Инуе Исао 2 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 320
Россия - РФ - Российская федерация 166163 145
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 142
Земля - планета Солнечной системы 10865 119
Солнечная система - Solar system 2569 76
Европа 24962 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 48
Япония 13807 42
Германия - Федеративная Республика 13220 40
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 34
Индия - Bharat 5869 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 31
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 23
США - Калифорния 4828 21
Южная Корея - Республика 7051 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Франция - Французская Республика 8176 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Швеция - Королевство 3781 12
Сингапур - Республика 1953 10
Канада 5081 10
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
США - Аризона 549 10
Сатурн - Титан (спутник) 533 10
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 10
Китай - Тайвань 4245 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
США - Колумбия - Вашингтон 1486 8
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 8
США - Северная Каролина 328 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Африка - Африканский регион 3640 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 113
Энергетика - Energy - Energetically 5855 100
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 83
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 78
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 65
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 46
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 43
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 28
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 28
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 27
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 25
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 24
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 24
Галлий - Gallium - химический элемент 363 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 22
Физика - Physics - область естествознания 2940 22
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 22
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 16
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 16
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 15
Молекула - Molecula 1102 14
Ботаника - Растения - Plantae 1167 14
Литий - Lithium - химический элемент 663 14
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Nature 832 8
Future - Space.com 200 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Space Daily 528 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
Phys.org 972 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Wired - Издание 276 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Известия ИД 770 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 3
The Economist 49 3
SETimes 43 2
Universe Today 34 2
FT - Financial Times 1295 2
DigiTimes - Издание 1331 2
New Scientist 1448 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Space Weather 117 2
Optics 143 2
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
SCMP - South China Morning Post 36 1
Nature Materials 20 1
Solar Energy Materials and Solar Cells 1 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
Чудо техники 60 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
AppleInsider 400 1
TechSpot 188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
IDC - International Data Corporation 4975 3
ABI Research 236 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
World Robotics Survey 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
РАН - Российская академия наук 2122 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 4
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 4
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 3
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
Météo-France - Метео-Франс 6 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
University of Tsukuba - Университет Цукубы 15 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 2
UPM - Universidad Politécnica de Madrid - Technical University of Madrid - Мадридский политехнический университет 6 2
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 2
NASA NIAC - Institute for Advanced Concepts 4 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
American Solar Challenge 6 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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