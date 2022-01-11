Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

NASA Artemis НАСА Артемида (космическая программа)



11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I

одготовки к беспилотному полету, во время которого аппарат облетит Луну и вернется на Землю (миссия Artemis I). Задача Callisto — протестировать и продемонстрировать возможности Amazon Alexa и

08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну

еннеди, помогут инженерам NASA подготовиться к безопасному и успешному космическому полёту в рамках миссии «Артемида», запланированной на 2024 год. Компания HPE также объявила о расширении возм
24.12.2015 Подарки к Новому году от Logitech

Сегодня мы подобрали несколько таких подарков от компании Logitech: клавиатуру K380 Multi-Device, компьютерные мыши M535 и M238 Play Collection, а также игровую гарнитуру G633 Artemis Spectrum.Компьютерная мышь Logitech M238 Play Collection (Francesca Fox) Компьютерная мышь M238 - это очень простой и приятный в использовании компьютерный аксессуар. Всего представлено
19.02.2014 Новая технология позволит решить главную проблему беспроводной связи

Калифорнийская Artemis Networks планирует приступить к коммерческому внедрению технологии, которая, по словам основателя и генерального директора компании Стива Перлмана (Steve Perlman), позволит абонентам бе
15.09.2010 Танцующие спутники заснимут трехмерный космос

В Солнечной системе работает уникальная миссия НАСА ARTEMIS. Ее особенность – необычная орбита. Космические аппараты находятся сзади Луны и в то

10.12.2003 ЛАНИТ и Artemis International Solutions стали партнерами

ЛАНИТ и голландская компания Artemis International Solutions Corporation заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в целях продвижения программных продуктов и современных технологий в области систем управления прое
30.09.2003 Ионные двигатели: от фантастики к реальным пускам

Первая европейская экспедиция к Луне SMART 1 выходит на орбиту Спасение Artemis Ионный двигатель Холла Луна вновь в центре внимания Технологическая аппаратура Первая европейская экспедиция к Луне Старт Ariane 5, несущая SMART 1 на борту В минувшую субботу с космодр
30.09.2003 Ионные двигатели: от фантастики к реальным пускам

Первая европейская экспедиция к Луне SMART 1 выходит на орбиту Спасение Artemis Ионный двигатель Холла Луна вновь в центре внимания Технологическая аппаратура Первая европейская экспедиция к Луне Старт Ariane 5, несущая SMART 1 на борту В минувшую субботу с космодр
12.02.2003 Спутник Artemis удалось вывести на расчетную орбиту через полтора года после запуска

Телекоммуникационный спутник Artemis, который не удалось вывести на расчетную геостационарную орбиту при запуске 12 июля 2001 года из-за неисправности последней ступени ракеты-носителя "Ариан 5", наконец (спустя восемнадца
20.05.2002 Экспериментальный ионный двигатель спасает спутник связи Artemis от гибели

Космический аппарат Artemis Европейского космического агентства (ESA) с экспериментальным ионным двигателем медленно, но успешно поднимается на более высокую орбиту. Спутник связи Artemis (Advanced Relay an
26.11.2001 Впервые установлена оптическая связь между спутниками на расстоянии в десятки тысяч километров

На прошлой неделе впервые был проведен сеанс связи между двумя спутниками с использованием для передачи данных лазерного луча. В эксперименте участвовали два спутника - Artemis, принадлежащий Европейскому космическому агентству, и французский спутник для наблюдения поверхности Земли SPOT4. Спутник SPOT 4 находится на орбите высотой 832 км и движется со скорост
26.07.2001 Завершены первые этапы реанимации телекоммуникационного спутника Artemis

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило об успешном ходе работ по восстановлениию работоспособности спутника Artemis. Из-за неполадок при запуске ракеты Ariane 5 европейский экспериментальный телекоммуникационный спутник Artemis и японский спутник связи BSAT-2b не вышли на заданную орбиту, а ок
12.07.2001 Европейское космическое агентство запустит сегодня спутник связи Artemis

Европейское космическое агентство сообщило о предстоящем сегодня запуске с космодрома во Французской Гвиане телекоммуникационного спутника Artemis. Спутник Artemis предназначен для испытаний и регулярного использования новых телекоммуникационных технологий, таких как спутниковая навигация, услуги мобильной связи, обмен данн

Публикаций - 50, упоминаний - 58

NASA Artemis и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1499 5
Орбита 292 5
Amazon Inc - Amazon.com 2999 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 3
Microsoft Corporation 24632 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 2
E-Ten Information Systems 118 2
LG Electronics 3615 2
Dell EMC 5028 2
Dell Technologies - Dell Computer 2136 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
i-Mate 53 2
ДОК 828 2
Diasoft - Диасофт 871 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Samsung Electronics 10266 1
МегаФон 8831 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Trimble 46 1
SPB Software 54 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Cisco Systems 5114 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
Apple Inc 12106 1
HP Inc. 5688 1
Intel Corporation 12199 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Logitech 421 1
Цифра ГК 2427 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Rover - RoverComputers 414 1
Artemis Networks 1 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 1
Voxtel 75 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 14
Lockheed Martin 756 3
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
BMW Group 446 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 62 1
Евросеть 1404 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Россети Ленэнерго 1701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Unsplash 775 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Blue Origin 19 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 4
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 29
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3335 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6971 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24161 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13124 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7583 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10139 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3458 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1700 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7302 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12616 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14393 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13807 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1793 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15890 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 3
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 3
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27870 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17071 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2328 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6043 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9285 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 5
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 5
NASA Deep Space Network 26 5
E-Ten glofiish - джойстик 92 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 4
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 59 4
ESA BepiColombo 12 4
ESA Solar Orbiter 11 4
Microsoft Windows 15667 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 3
Linux OS 9957 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
ByteDance - TikTok 257 2
HTC TyTN 25 2
NASA Orion 10 2
Samsung Flex 3 2
HTC P - серия коммуникаторов 44 2
Dell Concept Luna 3 2
Razer Project Sophia 2 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows Mobile 5 192 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Huawei Mate - серия смартфонов 353 2
Rover - RoverPC 102 2
HTC Kaiser 5 2
ESA Artemis 4 2
HTC Universal 6 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 63 2
Dell Concept Pari 2 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 267 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
HPE Apollo 13 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 31 1
NASA Aitken - суперкомпьютер 2 1
Ксенин Алекс 311 2
Рахманов Максим 47 2
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Ухлинов Леонид 59 1
Савин Сергей 95 1
Фадеев Михаил 56 1
Завьялова Светлана 21 1
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 1
Rubenson Aaron - Робинсон Аарон 1 1
Callahan Lisa - Каллахан Лиса 1 1
Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд 26 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Kehler Robert - Келер Роберт 5 1
Глазков Александр 137 1
Сахаров Александр 73 1
Perlman Steve - Перлман Стив 6 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 18
Луна - спутник Земли 1475 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 15
Европа 21773 15
Солнечная система - Solar system 2524 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 8
Россия - РФ - Российская федерация 144387 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 6
Япония 13287 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 4
Франция - Французская Республика 7849 4
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 4
США - Флорида 765 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 2
Германия - Федеративная Республика 12684 2
Швеция - Королевство 3620 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 40 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Россия - СФО - Новосибирск 4295 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
США - Техас - Хьюстон 248 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
Китай - Тайвань 3988 1
Нидерланды 3519 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17042 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Греция - Греческая Республика 980 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Арктика - Северный полюс 175 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8640 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 4
Ксенон - Xenon - химический элемент 20 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 3
Энергетика - Energy - Energetically 5088 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1074 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6175 3
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 458 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4817 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1737 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4012 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 290 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2932 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 54 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 656 1
Английский язык 6637 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2390 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Газы 175 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2651 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 5
Space Daily 528 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
Future - Space.com 198 2
Optics 139 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
South China Morning Post 57 1
Science Advances 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 983 1
SmartMarketing 73 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Red Dot Design Award 55 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще