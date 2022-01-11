NASA Artemis НАСА Артемида (космическая программа)
|11.01.2022
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Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I
одготовки к беспилотному полету, во время которого аппарат облетит Луну и вернется на Землю (миссия Artemis I). Задача Callisto — протестировать и продемонстрировать возможности Amazon Alexa и
|08.12.2020
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NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну
еннеди, помогут инженерам NASA подготовиться к безопасному и успешному космическому полёту в рамках миссии «Артемида», запланированной на 2024 год. Компания HPE также объявила о расширении возм
|24.12.2015
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Подарки к Новому году от Logitech
Сегодня мы подобрали несколько таких подарков от компании Logitech: клавиатуру K380 Multi-Device, компьютерные мыши M535 и M238 Play Collection, а также игровую гарнитуру G633 Artemis Spectrum.Компьютерная мышь Logitech M238 Play Collection (Francesca Fox) Компьютерная мышь M238 - это очень простой и приятный в использовании компьютерный аксессуар. Всего представлено
|19.02.2014
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Новая технология позволит решить главную проблему беспроводной связи
Калифорнийская Artemis Networks планирует приступить к коммерческому внедрению технологии, которая, по словам основателя и генерального директора компании Стива Перлмана (Steve Perlman), позволит абонентам бе
|15.09.2010
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Танцующие спутники заснимут трехмерный космос
В Солнечной системе работает уникальная миссия НАСА ARTEMIS. Ее особенность – необычная орбита. Космические аппараты находятся сзади Луны и в то
|10.12.2003
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ЛАНИТ и Artemis International Solutions стали партнерами
ЛАНИТ и голландская компания Artemis International Solutions Corporation заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в целях продвижения программных продуктов и современных технологий в области систем управления прое
|30.09.2003
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Ионные двигатели: от фантастики к реальным пускам
Первая европейская экспедиция к Луне SMART 1 выходит на орбиту Спасение Artemis Ионный двигатель Холла Луна вновь в центре внимания Технологическая аппаратура Первая европейская экспедиция к Луне Старт Ariane 5, несущая SMART 1 на борту В минувшую субботу с космодр
|30.09.2003
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Ионные двигатели: от фантастики к реальным пускам
Первая европейская экспедиция к Луне SMART 1 выходит на орбиту Спасение Artemis Ионный двигатель Холла Луна вновь в центре внимания Технологическая аппаратура Первая европейская экспедиция к Луне Старт Ariane 5, несущая SMART 1 на борту В минувшую субботу с космодр
|12.02.2003
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Спутник Artemis удалось вывести на расчетную орбиту через полтора года после запуска
Телекоммуникационный спутник Artemis, который не удалось вывести на расчетную геостационарную орбиту при запуске 12 июля 2001 года из-за неисправности последней ступени ракеты-носителя "Ариан 5", наконец (спустя восемнадца
|20.05.2002
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Экспериментальный ионный двигатель спасает спутник связи Artemis от гибели
Космический аппарат Artemis Европейского космического агентства (ESA) с экспериментальным ионным двигателем медленно, но успешно поднимается на более высокую орбиту. Спутник связи Artemis (Advanced Relay an
|26.11.2001
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Впервые установлена оптическая связь между спутниками на расстоянии в десятки тысяч километров
На прошлой неделе впервые был проведен сеанс связи между двумя спутниками с использованием для передачи данных лазерного луча. В эксперименте участвовали два спутника - Artemis, принадлежащий Европейскому космическому агентству, и французский спутник для наблюдения поверхности Земли SPOT4. Спутник SPOT 4 находится на орбите высотой 832 км и движется со скорост
|26.07.2001
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Завершены первые этапы реанимации телекоммуникационного спутника Artemis
Европейское космическое агентство (ESA) сообщило об успешном ходе работ по восстановлениию работоспособности спутника Artemis. Из-за неполадок при запуске ракеты Ariane 5 европейский экспериментальный телекоммуникационный спутник Artemis и японский спутник связи BSAT-2b не вышли на заданную орбиту, а ок
|12.07.2001
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Европейское космическое агентство запустит сегодня спутник связи Artemis
Европейское космическое агентство сообщило о предстоящем сегодня запуске с космодрома во Французской Гвиане телекоммуникационного спутника Artemis. Спутник Artemis предназначен для испытаний и регулярного использования новых телекоммуникационных технологий, таких как спутниковая навигация, услуги мобильной связи, обмен данн
NASA Artemis и организации, системы, технологии, персоны:
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