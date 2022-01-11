одготовки к беспилотному полету, во время которого аппарат облетит Луну и вернется на Землю (миссия Artemis I). Задача Callisto — протестировать и продемонстрировать возможности Amazon Alexa и

еннеди, помогут инженерам NASA подготовиться к безопасному и успешному космическому полёту в рамках миссии «Артемида », запланированной на 2024 год. Компания HPE также объявила о расширении возм