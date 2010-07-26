Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 86482
ИКТ 7623
Организации 5755
Ведомства 1300
Ассоциации 639
Технологии 2780
Системы 16563
Персоны 30655
География 1465
Статьи 1108
Пресса 844
ИАА 577
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1402
Мероприятия 807

U.S. Department of Defense U.S. Space Command CCSFS Cape Canaveral Space Force Station Space Coast База Космических сил на мысе Канаверал

U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал


26.07.2010 Исполнилось 60 лет первому ракетному пуску с мыса Канаверал
17.02.2010 Первый спутник GPS IIF доставлен на мыс Канаверал
16.10.2009 Спутник связи Пентагона WGS-3 доставлен на мыс Канаверал
16.07.2009 Шаттл Endeavour стартовал с мыса Канаверал к МКС
12.05.2009 С мыса Канаверал стартовал шаттл Atlantis
25.03.2009 На мысе Канаверал готовится к старту ракета-носитель Atlas-5
11.03.2008 На мысе Канаверал состоялся запуск корабля "Индевор"
21.02.2008 Atlantis совершил посадку на мысе Канаверал
15.06.2007 Космодром на мысе Канаверал начали патрулировать F-22A Raptor
25.08.2006 Экипаж шаттла Atlantis прибыл на мыс Канаверал
25.08.2006 Экипаж шаттла Atlantis прибыл на мыс Канаверал
12.08.2005 Ракета-носитель с марсианским аппаратом MRO стартовала с мыса Канаверал

Публикаций - 245, упоминаний - 427

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 18
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 17
Spirit DSP - Спирит Корп 425 9
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 7
Inmarsat - Инмарсат 96 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
AT&T Inc 1563 3
СКАУТ 71 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 3
Минтранс РФ - Морсвязьспутник ФГУП 22 2
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 49 2
Галактика - Корпорация 1077 2
Eutelsat 143 2
Globalstar - Глобалстар 164 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 2
Thuraya 62 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 1
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
GeoEye 88 1
Технологии Распознавания 455 1
6072 1
Amazon Inc - Amazon.com 2650 1
Cisco Systems 4720 1
Орбита 76 1
PayPal 634 1
Twitter 2493 1
GM - Hughes - DirecTV 114 1
EchoStar Communications 78 1
Rakuten 37 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 1
Vodafone Group 1318 1
OneWeb - WorldVU 29 1
Microsoft Corporation 22497 1
Lockheed Martin 730 19
Boeing 957 18
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 9
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Arianespace 83 4
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Самолёт ГК 216 3
Northrop Grumman 200 3
Точка 1820 2
ЕКА Топливная компания 137 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 26 2
ILS - International Launch Services 58 2
Викинг 34 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 146
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
Счётная палата РФ 628 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 25 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
ГИС-Ассоциация 231 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 17
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 4
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 3
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 87 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 129 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 62 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 94 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 90
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 132 32
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 0 21
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 0 19
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 17
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 149 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 7
Космодром Байконур 1025 7
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 93 7
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 7
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 0 5
EADS Astrium - Beagle - Бигль 53 5
NASA Deep Impact 38 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
Nuvia Phoenix 126 5
Huawei Harmony OS - Harmonica 117 4
NASA New Horizons 84 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 3
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 65 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 134 3
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 71 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 2
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 26 2
Microsoft Windows 10 11713 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
NASA SOHO - Solar and Heliospheric Observatory 12 2
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 2
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 31 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 2
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 2
NASA Mars Odyssey 56 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Spirit 0 2
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 0 1
NASA Perseverance - Персеверанс - марсоход 0 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
Корзун Валерий 17 6
Виноградов Павел 30 6
Novak Lisa - Новак Лиза 24 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 4
Трещев Сергей 10 4
Рахманов Максим 47 4
Тюрин Михаил 35 2
Коптев Юрий 27 2
Путин Владимир 2542 2
Крикалев Сергей 24 2
Тресчев Сергей 6 2
Перминов Анатолий 125 2
Захаркина Ольга 24 2
Phillips Jon - Филлипс Джон 16 2
Шалманов Сергей 199 2
Назарбаев Нурсултан 81 2
Rubenson Aaron - Робинсон Аарон 1 1
Callahan Lisa - Каллахан Лиса 1 1
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 1
Истомин Максим 26 1
Романенко Роман 17 1
Сураев Максим 19 1
Маленченко Юрий 55 1
Левкевич Михаил 60 1
Дауни-младший Роберт 4 1
Patel Jeetu - Патель Джиту 10 1
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Гусинский Владимир 16 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 123
США - Флорида 734 88
Земля - планета Солнечной системы 7427 86
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 30
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 29
Солнечная система - Solar system 2236 25
США - Калифорния 3381 22
Япония 10069 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 18
Россия - РФ - Российская федерация 108428 17
Луна - спутник Земли 1184 16
Европа 12319 14
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 7
Атлантический океан - Атлантика 233 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Италия - Итальянская Республика 3310 6
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Африка - Африканский регион 2928 4
США - Нью-Мексико 239 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 4
США - Луизиана - Новый Орлеан 94 4
Индийский океан 151 4
Колумбия - Республика 476 4
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 4
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 158 3
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 3
Сатурн - Титан (спутник) 279 3
Канада 3319 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - Сибирь 1579 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Казахстан - Республика 4467 3
Венгрия 615 2
Польша - Республика 1559 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 5
Атлантис 71 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 3
Физика - область естествознания 889 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 2
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Метан - methanum - болотный газ 0 1
Тёмная материя - Dark Matter 0 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Пероксид водорода 0 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
Прогноз погоды 196 1
Абонентская база 1383 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 47 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 52
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 23
Space Daily 528 15
Associated Press 1975 12
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
NEWSru.com 221 8
New Scientist 1447 7
CNews RND - R&D.CNews 2112 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Future - Space.com 195 4
Известия ИД 307 2
The Washington Post 298 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
Nature 770 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
NBC News 165 1
Nextgov 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190685, в очереди разбора - 947696.
Создано именных указателей - 86482.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
Показать еще