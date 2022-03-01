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Экватор Equator



01.03.2022 Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»
18.12.2012 Древний экватор: мир повернулся на 90 градусов
08.10.2012 Cеть Huawei 100G превысила по протяженности длину экватора
24.02.2010 «Инталев» автоматизировал учет краснодарского холдинга «Экватор»
17.01.2006 Экватор Веги холоднее полюсов?
21.04.2005 Кратеры помогли найти древний экватор Марса
21.04.2005 Кратеры помогли найти древний экватор Марса
19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора

Публикаций - 194, упоминаний - 205
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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