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Экватор Equator
СОБЫТИЯ
|01.03.2022
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Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»
фраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети более 12 тыс. социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 г. линий связи превысила длину экватора. Реализовать масштабную программу позволил комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов: системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта н
|18.12.2012
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Древний экватор: мир повернулся на 90 градусов
лее точно определить расположение многочисленных природных ресурсов". "Определив положение древнего экватора, мы сможем нанести на карту все тогдашние широты, а затем точно спрогнозировать, как
|08.10.2012
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Cеть Huawei 100G превысила по протяженности длину экватора
Компания Huawei объявила о том, что ее сеть 100G имеет протяженность более 50000 км – расстояние, превышающее длину экватора. Сети 100G Huawei используются более чем 40 операторами из 30 стран Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Главное преимущество решения 100G Hua
|24.02.2010
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«Инталев» автоматизировал учет краснодарского холдинга «Экватор»
Группа компаний «Инталев» завершила постановку и автоматизацию управленческого учета и отчетности в холдинге «Экватор» (Краснодар). На сегодняшний день «Экватор» имеет широкую сеть розничных магазинов в Краснодаре, а также развивает оптовую торговлю на юге страны. Увеличение масштаба деятельност
|17.01.2006
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Экватор Веги холоднее полюсов?
овели серию интерферометрических исследований светимости поверхности Веги и выявили, что светимость экватора звезды гораздо меньше полюсов. Эти результаты согласуются с существующей теорией о т
|17.01.2006
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Экватор Веги холоднее полюсов?
овели серию интерферометрических исследований светимости поверхности Веги и выявили, что светимость экватора звезды гораздо меньше полюсов. Эти результаты согласуются с существующей теорией о т
|21.04.2005
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Кратеры помогли найти древний экватор Марса
возможно. Однако недавно Джафар Аркани-Хамед (Jafar Arkani-Hamed), планетолог из университета Макджил в Монреале, использовал остроумный метод, чтобы определить положение древних полюсов, а значит, и экватора этой планеты. Он заметил, что самые древние ударные кратеры (Аргир, Эллада, Изида, Томасия, Утопия), которые образовались еще до возникновения массива Тарсис, расположены вдоль большог
|21.04.2005
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Кратеры помогли найти древний экватор Марса
возможно. Однако недавно Джафар Аркани-Хамед (Jafar Arkani-Hamed), планетолог из университета Макджил в Монреале, использовал остроумный метод, чтобы определить положение древних полюсов, а значит, и экватора этой планеты. Он заметил, что самые древние ударные кратеры (Аргир, Эллада, Изида, Томасия, Утопия), которые образовались еще до возникновения массива Тарсис, расположены вдоль большог
|19.01.2005
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"Союзы" будут запускать с экватора
ма Плесецк в Архангельской области был успешно осуществлен испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-2», модификацию которой планируют использовать для запусков из Французской Гвианы. Запуск ракет с экватора позволит существенно увеличить их полезную нагрузку. Соглашение об использовании космодрома Куру для запуска «Союзов» было подписано Францией и Россией в 2003 году. Сотрудничество Росс
|19.01.2005
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"Союзы" будут запускать с экватора
ма Плесецк в Архангельской области был успешно осуществлен испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-2», модификацию которой планируют использовать для запусков из Французской Гвианы. Запуск ракет с экватора позволит существенно увеличить их полезную нагрузку. Соглашение об использовании космодрома Куру для запуска «Союзов» было подписано Францией и Россией в 2003 году. Сотрудничество Росс
Экватор и организации, системы, технологии, персоны:
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