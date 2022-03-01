Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме» фраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети более 12 тыс. социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 г. линий связи превысила длину экватора. Реализовать масштабную программу позволил комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов: системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта н

Древний экватор: мир повернулся на 90 градусов лее точно определить расположение многочисленных природных ресурсов". "Определив положение древнего экватора, мы сможем нанести на карту все тогдашние широты, а затем точно спрогнозировать, как

Cеть Huawei 100G превысила по протяженности длину экватора Компания Huawei объявила о том, что ее сеть 100G имеет протяженность более 50000 км – расстояние, превышающее длину экватора. Сети 100G Huawei используются более чем 40 операторами из 30 стран Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Главное преимущество решения 100G Hua

«Инталев» автоматизировал учет краснодарского холдинга «Экватор» Группа компаний «Инталев» завершила постановку и автоматизацию управленческого учета и отчетности в холдинге «Экватор» (Краснодар). На сегодняшний день «Экватор» имеет широкую сеть розничных магазинов в Краснодаре, а также развивает оптовую торговлю на юге страны. Увеличение масштаба деятельност

Экватор Веги холоднее полюсов? овели серию интерферометрических исследований светимости поверхности Веги и выявили, что светимость экватора звезды гораздо меньше полюсов. Эти результаты согласуются с существующей теорией о т

Экватор Веги холоднее полюсов? овели серию интерферометрических исследований светимости поверхности Веги и выявили, что светимость экватора звезды гораздо меньше полюсов. Эти результаты согласуются с существующей теорией о т

Кратеры помогли найти древний экватор Марса возможно. Однако недавно Джафар Аркани-Хамед (Jafar Arkani-Hamed), планетолог из университета Макджил в Монреале, использовал остроумный метод, чтобы определить положение древних полюсов, а значит, и экватора этой планеты. Он заметил, что самые древние ударные кратеры (Аргир, Эллада, Изида, Томасия, Утопия), которые образовались еще до возникновения массива Тарсис, расположены вдоль большог

Кратеры помогли найти древний экватор Марса возможно. Однако недавно Джафар Аркани-Хамед (Jafar Arkani-Hamed), планетолог из университета Макджил в Монреале, использовал остроумный метод, чтобы определить положение древних полюсов, а значит, и экватора этой планеты. Он заметил, что самые древние ударные кратеры (Аргир, Эллада, Изида, Томасия, Утопия), которые образовались еще до возникновения массива Тарсис, расположены вдоль большог

"Союзы" будут запускать с экватора ма Плесецк в Архангельской области был успешно осуществлен испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-2», модификацию которой планируют использовать для запусков из Французской Гвианы. Запуск ракет с экватора позволит существенно увеличить их полезную нагрузку. Соглашение об использовании космодрома Куру для запуска «Союзов» было подписано Францией и Россией в 2003 году. Сотрудничество Росс