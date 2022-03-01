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Экватор Equator

СОБЫТИЯ


01.03.2022 Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»

фраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети более 12 тыс. социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 г. линий связи превысила длину экватора. Реализовать масштабную программу позволил комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов: системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта н
18.12.2012 Древний экватор: мир повернулся на 90 градусов

лее точно определить расположение многочисленных природных ресурсов". "Определив положение древнего экватора, мы сможем нанести на карту все тогдашние широты, а затем точно спрогнозировать, как
08.10.2012 Cеть Huawei 100G превысила по протяженности длину экватора

Компания Huawei объявила о том, что ее сеть 100G имеет протяженность более 50000 км – расстояние, превышающее длину экватора. Сети 100G Huawei используются более чем 40 операторами из 30 стран Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Главное преимущество решения 100G Hua
24.02.2010 «Инталев» автоматизировал учет краснодарского холдинга «Экватор»

Группа компаний «Инталев» завершила постановку и автоматизацию управленческого учета и отчетности в холдинге «Экватор» (Краснодар). На сегодняшний день «Экватор» имеет широкую сеть розничных магазинов в Краснодаре, а также развивает оптовую торговлю на юге страны. Увеличение масштаба деятельност
17.01.2006 Экватор Веги холоднее полюсов?

овели серию интерферометрических исследований светимости поверхности Веги и выявили, что светимость экватора звезды гораздо меньше полюсов. Эти результаты согласуются с существующей теорией о т
17.01.2006 Экватор Веги холоднее полюсов?

овели серию интерферометрических исследований светимости поверхности Веги и выявили, что светимость экватора звезды гораздо меньше полюсов. Эти результаты согласуются с существующей теорией о т
21.04.2005 Кратеры помогли найти древний экватор Марса

возможно. Однако недавно Джафар Аркани-Хамед (Jafar Arkani-Hamed), планетолог из университета Макджил в Монреале, использовал остроумный метод, чтобы определить положение древних полюсов, а значит, и экватора этой планеты. Он заметил, что самые древние ударные кратеры (Аргир, Эллада, Изида, Томасия, Утопия), которые образовались еще до возникновения массива Тарсис, расположены вдоль большог
21.04.2005 Кратеры помогли найти древний экватор Марса

возможно. Однако недавно Джафар Аркани-Хамед (Jafar Arkani-Hamed), планетолог из университета Макджил в Монреале, использовал остроумный метод, чтобы определить положение древних полюсов, а значит, и экватора этой планеты. Он заметил, что самые древние ударные кратеры (Аргир, Эллада, Изида, Томасия, Утопия), которые образовались еще до возникновения массива Тарсис, расположены вдоль большог
19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора

ма Плесецк в Архангельской области был успешно осуществлен испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-2», модификацию которой планируют использовать для запусков из Французской Гвианы. Запуск ракет с экватора позволит существенно увеличить их полезную нагрузку. Соглашение об использовании космодрома Куру для запуска «Союзов» было подписано Францией и Россией в 2003 году. Сотрудничество Росс
19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора

ма Плесецк в Архангельской области был успешно осуществлен испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-2», модификацию которой планируют использовать для запусков из Французской Гвианы. Запуск ракет с экватора позволит существенно увеличить их полезную нагрузку. Соглашение об использовании космодрома Куру для запуска «Союзов» было подписано Францией и Россией в 2003 году. Сотрудничество Росс

Публикаций - 206, упоминаний - 217

Экватор и организации, системы, технологии, персоны:

ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 7
Ростелеком 10948 5
Галактика - Корпорация 1545 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
Rover - RoverComputers 423 3
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 3
Bigelow Aerospace 12 2
Kvaerner - Kværner - Aker Solutions - Aker Kvaerner 7 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4677 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
СКАУТ 81 2
Epicor Software Corporation 166 2
BAE Systems 179 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 2
СФР - ПФР - ИЦПУ - Информационный центр персонифицированного учета 11 1
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 1
Радиан ТД 13 1
Tessera 6 1
GeoID - ГеоИД 4 1
TE Connectivity - Tyco Electronics - AMP Incorporated - Tyco Electronics Subsea Communications - TyCom - Tyco Telecommunications - Tyco Undersea Systems - Tyco Submarine Systems 30 1
Rocket Lab 4 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 25
Arianespace 87 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 7
Boeing 1031 5
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 3
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Skymec - Небесная Механика 13 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
General Dynamics 60 2
Новый век 27 2
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
IARC - International Agency for Research on Cancer - Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC - Международное агентство по исследованию рака, МАИР 8 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Бион - Bion 9 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Елтранс плюс ГК - Елтранс + 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 45
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 5
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 5
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 3
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
Президент Украины 128 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ГосИнформСистемы 160 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 81
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
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Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 14
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 10
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 8
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Микроскоп - Microscope 347 5
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 24
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 17
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 15
Космодром Байконур 1072 14
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 12
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 9
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 8
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 4
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 4
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 4
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 4
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 4
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 3
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 2
NSO Group - Pegasus 98 2
NASA JIMO - Jupiter Icy Moons Orbiter - NASA JIME - Jupiter Icy moons Explorer 4 2
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 2
Рахманов Максим 47 5
Cassini Giovanni - Кассини Джованни 10 5
Алешин Борис 16 4
Anderson John - Андерсон Джон 14 3
Гусев Матвей 2 2
Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
Chicarro Agustin - Чикаро Августин 4 2
Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
Крейденко Константин 6 2
Давиденко Вячеслав 5 2
Dordain Jean-Jacques - Дорден Жан-Жак 15 2
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 2
Maser Jim - Мазер Джим 2 2
Arkani-Hamed Jafar - Аркани-Хамед Джафар 2 2
Aufdenberg Jason - Офденберг Джейсон 2 2
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
Gray Richard - Грей Ричард 3 2
Devey Colin - Дэви Колин 2 2
Вольпе Борис 92 2
Черный Владимир 6 2
Гагарин Юрий 98 2
Кучма Леонид 29 2
Шалманов Сергей 202 2
Перминов Анатолий 131 2
Миллер Сергей 43 2
Hoover Richard - Гувер Ричард 2 2
Wang Jack - Ван Джек 6 1
Шлыгин Максим 2 1
Погореленко Евгений 3 1
Попова Анастасия 6 1
Захарова Нина 1 1
Спиренков Вячеслав 38 1
McCausland Phil - МакКосланд Фил 1 1
Райкевич Алексей 129 1
Hill Frank - Хилл Фрэнк 3 1
Мушинский Денис 1 1
Gray William - Грей Вильям 3 1
McKinnon William - Маккиннон Уильям 3 1
Gray William - Грэй Уильям 1 1
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 106
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 60
Европа 24964 45
Солнечная система - Solar system 2569 43
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Франция - Французская Республика 8177 23
США - Калифорния 4829 21
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 21
Юпитер - планета Солнечной системы 557 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 17
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 16
Сатурн - планета Солнечной системы 136 14
Земля - Южное полушарие 160 14
Япония 13807 12
Индия - Bharat 5870 12
Украина 7928 12
Африка - Африканский регион 3641 11
Канада 5082 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Норвегия - Королевство 1858 9
Америка Южная 884 9
Ближний Восток 3154 9
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 9
Земля - Северное полушарие 152 9
США - Пасадина 169 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 7
Сатурн - Япет (спутник) 28 7
Казахстан - Республика 6048 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
США - Аляска 246 6
Мировой океан - World Ocean 528 6
Арктика - Северный полюс 184 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 23
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 16
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 14
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 13
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 11
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 10
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Физика - Градус Цельсия 293 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Геология - Ледник - Glacier 218 6
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 6
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 6
Ботаника - Растения - Plantae 1167 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 5
Зоология - наука о животных 2887 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 4
Парашют - Прыжки с парашютом 119 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Space Daily 528 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Nature 832 6
New Scientist 1448 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
Future - Space.com 200 4
ScienceDaily 399 4
Universe Today 34 2
Phys.org 972 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Korea Times 132 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Astrophysics and Space Science 4 1
SpaceNews 73 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
AP - Associated Press 2007 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Optics 143 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Телеспутник - Telesputnik 6 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Nature Geoscience 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews Инновационные СМБ-компании 13 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Research and Markets 26 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 11
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
UB - University of Bremen - Бременский университет 16 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 2
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 2
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 1
SETI Institute 23 1
SDU - University of Southern Denmark - Университет Южной Дании - Южно-Датский университет - Сидданский университет 5 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
CZU - Czech University of Life Sciences - Чешский агротехнический университет 1 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 1
Boğaziçi University - Bosphorus University - Босфорский университет 2 1
Universität zu Köln - University of Cologne - Кёльнский университет 4 1
РАН ИФЗ - Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 3 1
Lehigh University - Лихайский университет 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Навитех-Экспо 32 1
CSTB Telecom & Media 83 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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