Телеспутник Telesputnik
Телеспутник и организации, системы, технологии, персоны:
|Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 1
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
|АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
|Boeing 1009 1
|Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 1
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
|Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 1
|Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 1
|Frost & Sullivan 203 1
|Медиалогия 31 1
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