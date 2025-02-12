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Индексная книга (каталог) CNews*
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Телеспутник Telesputnik



12.02.2025 CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года 1
11.12.2002 На "НТВ-Плюс" предстоит смена системы кодирования 1
02.07.2002 С 6 июля прекращает спутниковое вещание телекомпания АСТ 1
19.06.2002 Компания "Морской старт" успешно вывела на орбиту спутник PanAmSat GalaxyIIIC 1
07.09.2001 Оборот европейского рынка видео по запросу достигнет $2,5 млрд.к 2006 г. 1
28.08.2001 Операторы спутниковой связи в России будут сотрудничать с китайскими коллегами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Телеспутник и организации, системы, технологии, персоны:

Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Boeing 1009 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9342 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9793 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 893 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10797 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4680 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 1
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 1
Кирьянова Александра 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Нидерланды 3526 1
Германия - Федеративная Республика 12702 1
Испания - Королевство 3715 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Украина 7621 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Европа 21795 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Америка Латинская 1816 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Экватор - Equator 202 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Frost & Sullivan 203 1
Медиалогия 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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