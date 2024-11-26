Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд

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Timeweb Cloud — международная облачная платформа для бизнеса и частных лиц. Ключевые возможности платформы: создание, управление и масштабирование ИТ-инфраструктуры по всему миру, защищенное хранение данных, а также использование управляемых сервисов Kubernetes, DBaaS и др.
|26.11.2024
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Облачная платформа Timeweb запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty
В рамках публичной программы специалисты по информационной безопасности, зарегистрированные на платформе Standoff Bug Bounty, получат возможность исследовать основные веб-ресурсы Timeweb. Таким образом облачный провайдер планирует достичь высокого уровня защищенности своих сервисов в условиях роста кибератак на сферу информационных технологий. Суммы вознаграждений варьи
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Облачные сервисы 2024
преимуществом в конкурентной борьбе. Читать полностью Сергей Наумов CEO Timeweb Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя Российский рынок обл
|01.11.2024
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Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud
Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру интегратору digital-решений AGIMA. Это позволило ком
|15.08.2024
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Сергей Наумов -
Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя
структуру можно перенести в облако и делегировать решение таких вопросов провайдеру. Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Клиенты обращают больше внимания на скорость отгрузки, надежность и безопаснос
|15.07.2024
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Бесшовная миграция ИИ-сервиса Raft в облако Timeweb Cloud
Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил компании Raft — разработчику и интегратору LLM-моделей — виртуальну
|19.06.2024
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Российская IoT-платформа MoveMove разместилась в облаке Timeweb Cloud
ести проекты заказчиков, включая части базовой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Рассматривался провайдер с площадками в России и за рубежом, способный в короткие ср
|22.03.2024
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Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру для консультационной платформы DocMa
Облачный провайдер Timeweb Cloud, специализирующийся на оказании услуг для разработчиков и бизнеса любого уровня
|18.03.2024
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ICL Services и Timeweb Cloud заключили соглашение о партнерстве
ИТ-сервисная компания ICL Services и международный облачный провайдер Timeweb Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные
|16.02.2024
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Фронтенд и бэкенд ИИ-сервиса Glagol разместился в облаке Timeweb Cloud
в сутки и экономить до 70% бюджета на операторах колл-центра. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Glagol, еще до запуска, планировали приземлять в облаке, поскольку инфраструктура пр
|30.01.2024
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Langame развернула в облаке Timeweb Cloud ПО для управления киберспортивными клубами в 15 странах мира
ке. Клиенту требовалось определиться с выбором поставщика облачных услуг. Успешное сотрудничество с Timeweb в рамках хостинг-проектов интернет-коммерции стало определяющим при выборе облачного
|15.12.2023
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Системный ИТ-интегратор Nixys разместил в облаке Timeweb Cloud более 1000 DevOps-проектов
е реализации клиентских проектов, требовательных к надежности. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Nixys обладает экспертизой в области DevOps, SRE, DevSecOps, MLOps. С 2011 г. внедря
|11.10.2023
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До 500 тыс. руб. на ИТ-инфраструктуру для бизнес-проектов — грант Timeweb Cloud
Компания Timeweb Cloud начала прием заявок на грантовую программу по поддержке бизнеса любого масштаба
|20.06.2023
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В России запустился первый ИИ-ассистент для разработчиков TimewebGPT
и интегрирован непосредственно в панель управления провайдера. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud. С помощью TimewebGPT пользователи могут получать детальные ответы на техническ
|13.04.2023
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Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty
ю программу по поиску уязвимостей, чтобы проверить безопасность сервисов и продуктов. Независимые исследователи получат от 10 тыс. до 250 тыс. руб. в зависимости от критичности найденных уязвимостей. Timeweb — международная облачная платформа для бизнеса и частных лиц, позволяющая создавать и масштабировать ИТ инфраструктуру в дата центрах по всему миру. Компания включена в реестр отечестве
|26.01.2023
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Neoflex и Timeweb Cloud объявили о начале стратегического партнерства
lex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и международный облачный провайдер Timeweb Cloud объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства компании объединят усили
Timeweb и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
|Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
|Наумов Сергей 25 16
|Королюк Алексей 86 3
|Мартынов Евгений 19 3
|Цаплин Никита 51 2
|Баширов Андрей 2 2
|Свидерский Евгений 25 2
|Бунин Андрей 2 2
|Трифонов Анатолий 3 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Королев Илья 15 2
|Каргалев Ярослав 21 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Захарченко Антон 10 1
|Анисимов Константин 36 1
|Шурыгин Михаил 7 1
|Зыряев Сергей 3 1
|Нафиков Рамиль 6 1
|Волошин Евгений 63 1
|Ансимов Константин 32 1
|Шпаков Михаил 1 1
|Любимов Олег 45 1
|Рензяев Константин 62 1
|Хала Илья 43 1
|Царева Наталья 7 1
|Богданова Любовь 7 1
|Зайко Михаил 1 1
|Тибекин Станислав 1 1
|Качурин Александр 7 1
|Лукин Дмитрий 4 1
|Ковалев Дмитрий 35 1
|Ефимцева Наталия 2 1
|Константинов Александр 19 1
|Шлегель Максим 2 1
|Никитин Андрей 45 1
|Михалюк Александр 6 1
|Осипов Александр 87 1
|Симонов Константин 7 1
|Шарашкин Андрей 2 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 4
|Forbes - Форбс 817 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 22
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 6
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|Gartner - Гартнер 3556 2
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