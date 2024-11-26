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Timeweb ТаймВэб Timeweb Cloud Таймвэб Клауд

Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд

Timeweb Cloud — международная облачная платформа для бизнеса и частных лиц. Ключевые возможности платформы: создание, управление и масштабирование ИТ-инфраструктуры по всему миру, защищенное хранение данных, а также использование управляемых сервисов Kubernetes, DBaaS и др.

Обзор «TimeWeb» на Market.CNews

26.11.2024 Облачная платформа Timeweb запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty

В рамках публичной программы специалисты по информационной безопасности, зарегистрированные на платформе Standoff Bug Bounty, получат возможность исследовать основные веб-ресурсы Timeweb. Таким образом облачный провайдер планирует достичь высокого уровня защищенности своих сервисов в условиях роста кибератак на сферу информационных технологий. Суммы вознаграждений варьи
Облачные сервисы 2024

преимуществом в конкурентной борьбе. Читать полностью Сергей Наумов CEO Timeweb Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя Российский рынок обл
01.11.2024 Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud

Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру интегратору digital-решений AGIMA. Это позволило ком
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

структуру можно перенести в облако и делегировать решение таких вопросов провайдеру. Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Клиенты обращают больше внимания на скорость отгрузки, надежность и безопаснос
15.07.2024 Бесшовная миграция ИИ-сервиса Raft в облако Timeweb Cloud

Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил компании Raft — разработчику и интегратору LLM-моделей — виртуальну
19.06.2024 Российская IoT-платформа MoveMove разместилась в облаке Timeweb Cloud

ести проекты заказчиков, включая части базовой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Рассматривался провайдер с площадками в России и за рубежом, способный в короткие ср
22.03.2024 Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру для консультационной платформы DocMa

Облачный провайдер Timeweb Cloud, специализирующийся на оказании услуг для разработчиков и бизнеса любого уровня
18.03.2024 ICL Services и Timeweb Cloud заключили соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services и международный облачный провайдер Timeweb Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные

16.02.2024 Фронтенд и бэкенд ИИ-сервиса Glagol разместился в облаке Timeweb Cloud

в сутки и экономить до 70% бюджета на операторах колл-центра. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Glagol, еще до запуска, планировали приземлять в облаке, поскольку инфраструктура пр
30.01.2024 Langame развернула в облаке Timeweb Cloud ПО для управления киберспортивными клубами в 15 странах мира

ке. Клиенту требовалось определиться с выбором поставщика облачных услуг. Успешное сотрудничество с Timeweb в рамках хостинг-проектов интернет-коммерции стало определяющим при выборе облачного

15.12.2023 Системный ИТ-интегратор Nixys разместил в облаке Timeweb Cloud более 1000 DevOps-проектов

е реализации клиентских проектов, требовательных к надежности. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Nixys обладает экспертизой в области DevOps, SRE, DevSecOps, MLOps. С 2011 г. внедря
11.10.2023 До 500 тыс. руб. на ИТ-инфраструктуру для бизнес-проектов — грант Timeweb Cloud

Компания Timeweb Cloud начала прием заявок на грантовую программу по поддержке бизнеса любого масштаба
20.06.2023 В России запустился первый ИИ-ассистент для разработчиков TimewebGPT

и интегрирован непосредственно в панель управления провайдера. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud. С помощью TimewebGPT пользователи могут получать детальные ответы на техническ
13.04.2023 Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

ю программу по поиску уязвимостей, чтобы проверить безопасность сервисов и продуктов. Независимые исследователи получат от 10 тыс. до 250 тыс. руб. в зависимости от критичности найденных уязвимостей. Timeweb — международная облачная платформа для бизнеса и частных лиц, позволяющая создавать и масштабировать ИТ инфраструктуру в дата центрах по всему миру. Компания включена в реестр отечестве
26.01.2023 Neoflex и Timeweb Cloud объявили о начале стратегического партнерства

lex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и международный облачный провайдер Timeweb Cloud объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства компании объединят усили

Публикаций - 51, упоминаний - 77

Timeweb и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 24
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 13
Softline - Софтлайн 2811 12
Cloud4Y 285 12
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 12
LanCloud - ЛанКлауд 55 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 6
Yandex - Яндекс 7340 6
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 6
Ланит - Онланта - Onlanta 108 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 5
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 5
Nubes - Нубес 51 5
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 4
8213 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Linx - Связь ВСД 158 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 3
Masterhost - Мастерхост 54 3
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 3
МегаФон 8805 3
Microsoft Corporation 24625 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 3
Крок - Croc 1777 2
Beget - Бегет 5 2
Majordomo - Мажордомо 17 2
FirstVDS - ИОТ 9 2
Ростелеком 9701 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
RuVDS - МТ Финанс 57 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 2
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Talos Fund I LP 5 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 37
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 22
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 20
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 16
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 15
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 13
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 12
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 9
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 7
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 5
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 24
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 9
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 9
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 8
Linx Cloud 56 6
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 5
Depositphotos - фотобанк 422 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 4
FreePik 980 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Intel Xeon E 191 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
MariaDB - SkySQL 40 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 11 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 1
Timeweb - TimewebGPT 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Nubes Alto 17 1
3data - RCloud by 3data 11 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Наумов Сергей 25 16
Королюк Алексей 86 3
Мартынов Евгений 19 3
Цаплин Никита 51 2
Баширов Андрей 2 2
Свидерский Евгений 25 2
Бунин Андрей 2 2
Трифонов Анатолий 3 2
Зинкевич Сергей 55 2
Королев Илья 15 2
Каргалев Ярослав 21 1
Соловьев Михаил 30 1
Захарченко Антон 10 1
Анисимов Константин 36 1
Шурыгин Михаил 7 1
Зыряев Сергей 3 1
Нафиков Рамиль 6 1
Волошин Евгений 63 1
Ансимов Константин 32 1
Шпаков Михаил 1 1
Любимов Олег 45 1
Рензяев Константин 62 1
Хала Илья 43 1
Царева Наталья 7 1
Богданова Любовь 7 1
Зайко Михаил 1 1
Тибекин Станислав 1 1
Качурин Александр 7 1
Лукин Дмитрий 4 1
Ковалев Дмитрий 35 1
Ефимцева Наталия 2 1
Константинов Александр 19 1
Шлегель Максим 2 1
Никитин Андрей 45 1
Михалюк Александр 6 1
Осипов Александр 87 1
Симонов Константин 7 1
Шарашкин Андрей 2 1
Джабиев Георгий 45 1
Юдин Дмитрий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Ближний Восток 2943 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Нидерланды 3517 1
Европа 21767 1
Израиль 2730 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Казахстан - Республика 5526 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 6
Аренда 2416 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 2
Английский язык 6634 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 96 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 4
Forbes - Форбс 817 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 5
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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