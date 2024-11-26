Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд

Облачная платформа Timeweb запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty В рамках публичной программы специалисты по информационной безопасности, зарегистрированные на платформе Standoff Bug Bounty, получат возможность исследовать основные веб-ресурсы Timeweb. Таким образом облачный провайдер планирует достичь высокого уровня защищенности своих сервисов в условиях роста кибератак на сферу информационных технологий. Суммы вознаграждений варьи

Облачные сервисы 2024 преимуществом в конкурентной борьбе. Читать полностью Сергей Наумов CEO Timeweb Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя Российский рынок обл

Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру интегратору digital-решений AGIMA. Это позволило ком

Сергей Наумов - Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя структуру можно перенести в облако и делегировать решение таких вопросов провайдеру. Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Клиенты обращают больше внимания на скорость отгрузки, надежность и безопаснос

Бесшовная миграция ИИ-сервиса Raft в облако Timeweb Cloud Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил компании Raft — разработчику и интегратору LLM-моделей — виртуальну

Российская IoT-платформа MoveMove разместилась в облаке Timeweb Cloud ести проекты заказчиков, включая части базовой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Рассматривался провайдер с площадками в России и за рубежом, способный в короткие ср

Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру для консультационной платформы DocMa Облачный провайдер Timeweb Cloud, специализирующийся на оказании услуг для разработчиков и бизнеса любого уровня

ICL Services и Timeweb Cloud заключили соглашение о партнерстве ИТ-сервисная компания ICL Services и международный облачный провайдер Timeweb Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные

Фронтенд и бэкенд ИИ-сервиса Glagol разместился в облаке Timeweb Cloud в сутки и экономить до 70% бюджета на операторах колл-центра. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Glagol, еще до запуска, планировали приземлять в облаке, поскольку инфраструктура пр

Langame развернула в облаке Timeweb Cloud ПО для управления киберспортивными клубами в 15 странах мира ке. Клиенту требовалось определиться с выбором поставщика облачных услуг. Успешное сотрудничество с Timeweb в рамках хостинг-проектов интернет-коммерции стало определяющим при выборе облачного

Системный ИТ-интегратор Nixys разместил в облаке Timeweb Cloud более 1000 DevOps-проектов е реализации клиентских проектов, требовательных к надежности. Об этом CNews сообщили представители Timeweb. Nixys обладает экспертизой в области DevOps, SRE, DevSecOps, MLOps. С 2011 г. внедря

До 500 тыс. руб. на ИТ-инфраструктуру для бизнес-проектов — грант Timeweb Cloud Компания Timeweb Cloud начала прием заявок на грантовую программу по поддержке бизнеса любого масштаба

В России запустился первый ИИ-ассистент для разработчиков TimewebGPT и интегрирован непосредственно в панель управления провайдера. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud. С помощью TimewebGPT пользователи могут получать детальные ответы на техническ

Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty ю программу по поиску уязвимостей, чтобы проверить безопасность сервисов и продуктов. Независимые исследователи получат от 10 тыс. до 250 тыс. руб. в зависимости от критичности найденных уязвимостей. Timeweb — международная облачная платформа для бизнеса и частных лиц, позволяющая создавать и масштабировать ИТ инфраструктуру в дата центрах по всему миру. Компания включена в реестр отечестве