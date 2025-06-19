Timeweb Cloud запустил интерактивные дашборды для визуального управления облаком

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, запустил интерактивные дашборды для визуализации облачной инфраструктуры. В будущем можно будет создавать и управлять проектами прямо из графического интерфейса, который синхронизирован с аккаунтом клиента. ИИ-ассистент поможет подобрать сервисы и тут же спроектировать схему ИТ-ресурсов на дашборде.

Интерактивные дашборды — это собственная разработка провайдера. На визуальных схемах отображается вся облачная инфраструктура клиентов: серверы, базы данных, хранилища, Kubernetes-кластеры и сети. Ключевые изменения в аккаунте компании автоматически переносятся на визуальную схему. Дашборды позволят упростить управление проектами, обеспечат безопасное тестирование и помогут снизить затраты за счет более эффективного использования облачных ресурсов.

На первом этапе доступны широкие возможности визуализации: можно добавлять текстовые блоки и комментарии, создавать взаимосвязи между сервисами. ИТ-специалисты смогут проектировать инфраструктуру перед развертыванием прямо в панели управления, — для этого не нужно использовать стороннее ПО. Разработчики и DevOps-инженеры будут быстрее разбираться в архитектуре проектов, — это поможет снизить вероятность ошибок при запуске новых сервисов. Менеджеры проектов смогут точнее прогнозировать затраты в текущих и будущих задачах.

«Развитие панели управления — часть нашей стратегии по созданию лучшего клиентского интерфейса: простого, интуитивного и доступного для всех. Каждая новая фича — это результат анализа запросов и идей наших клиентов. Так появилось решение по визуализации инфраструктуры, аналогов которого практически нет на российском рынке. До конца этого года добавим ИИ-ассистента и управление ресурсами прямо из дашборда. Все это сделает работу с Timeweb Cloud еще удобнее», — отметил Михаил Шпаков, руководитель разработки Timeweb Cloud.

До конца 2025 г. Timeweb Cloud расширит функционал графических дашбордов. Добавятся возможности проектирования ИТ-инфраструктуры с помощью искусственного интеллекта. ИИ-ассистент подберет и тут же визуализирует на дашборде схему ИТ-ресурсов. Потом, буквально нажатием одной кнопки, можно будет заказать нужные сервисы у провайдера.

Кроме того, можно будет управлять ресурсами прямо из графического интерфейса, заказывать дополнительные мощности и мониторить их состояние в онлайне: нагрузку, трафик, объем памяти и другие параметры. Появится возможность моделирования будущих изменений и конвертирования драфтов в рабочую инфраструктуру одним кликом. Можно будет проводить тесты: добавлять или удалять часть сервисов без риска для бизнеса.