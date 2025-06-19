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Шпаков Михаил


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Timeweb Cloud запустил интерактивные дашборды для визуального управления облаком 1
20.06.2023 В России запустился первый ИИ-ассистент для разработчиков TimewebGPT 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шпаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 55 1
OpenAI 272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 467 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4203 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2139 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 225 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4717 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1123 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9707 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 998 1
Timeweb - TimewebGPT 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1209 1
Наумов Сергей 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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