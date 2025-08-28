Timeweb Cloud запустил персональных ИИ-агентов для бизнеса

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, запустил SaaS-платформу для создания и управления ИИ-помощниками на базе генеративных моделей. Можно выбирать разные языковые модели и добавлять к ним свои базы знаний, используя RAG. Готовый интерфейс чат-бота быстро встраивается на сайт или в приложение.

Сервис провайдера – это платформа для создания ИИ-агентов с базами знаний и готовыми виджетами. Компании смогут внедрять искусственный интеллект без технических разработок и инвестиций в инфраструктуру. Благодаря технологии RAG агенты используют базы знаний компаний – например, документы и инструкции. Это превращает их в специализированных экспертов, которые знакомы со спецификой конкретного бизнеса. Под каждого агента можно загрузить несколько баз знаний. Аналогично и к базе знаний — можно подключить несколько агентов.

ИИ-ассистент создается в панели управления Timeweb Cloud, а затем легко встраивается в цифровые ресурсы компании. Готовый виджет чата интегрируется с помощью одной строки кода.

Агенты могут одновременно обрабатывать тысячи запросов с максимальной персонализацией и высокой скоростью. На сайтах, в соцсетях и мессенджерах — при заказе, бронировании, диагностике, поддержке и в ряде других сценариев. Можно автоматизировать анализ данных и отчетность, обработку внутренних документов, проведение обучающих программ для новых сотрудников и другое.

«Платформа для ИИ-агентов — это собственная разработка, которая автоматизирует рутинные задачи. Мы одни из немногих на рынке страны, кто сделал действительно простой и удобный в использовании сервис ИИ-помощников. Это не просто доступ к языковым моделям, а платформа для создание промптов, управления базами знаний и встраивания готового чат-бота в цифровые ресурсы компаний», — отметил Михаил Шпаков, руководитель разработки Timeweb Cloud.

Доступны разные языковые модели в зависимости от задач и бюджета: от недорогих, например, GPT 4.1 nano, до самых мощных — таких как GPT-5. На первом этапе можно воспользоваться: GPT 4o, 4o mini, 4.1, 4.1 mini/nano, 5, 5 mini/nano, а также DeepSeek R1, V3.1. Далее добавятся Claude, Grok и Gemini. Также в планах провайдера — расширение кастомизации виджетов и создание маркетплейса готовых сценариев для различных отраслей.

Возможности платформы ИИ-агентов: чат-бот можно добавить на свой ресурс в несколько кликов: достаточно сделать API агента публичным и скопировать код; можно создавать и привязывать к агентам RAG-системы для контекстного поиска и генерации. Тогда агенты будут искать ответы не только в своей модели, но и в данных клиента; есть дашборд для мониторинга использования токенов, настраиваемый доступ по API и площадка для тестирования агента. Можно настроить ключевые параметры моделей, которые влияют на длину, креативность и разнообразие ответов; используется простая система тарификации — клиент оплачивает пакеты токенов, которые обновляются каждый месяц.