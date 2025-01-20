Искусственный интеллект Генеративный ИИ RAG Retrieval-Augmented Generation генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей
Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Масютин Алексей 4 2
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Филиппов Денис 54 1
|Павлов Александр 88 1
|Стрельников Александр 1 1
|Назаров Александр 65 1
|Коптюбенко Дмитрий 1 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Выгон Григорий 1 1
|Лазаренко Дмитрий 50 1
|Султанов Артем 1 1
|Макаров Валентин 220 1
|Лашин Ренат 69 1
|Гончаров Андрей 5 1
|Дбар Федор 35 1
|Воробьев Павел 3 1
|Кузнецов Игорь 14 1
|Атрепьев Григорий 27 1
|Огнев Василий 6 1
|Малькова Лариса 16 1
|Супрунова Виктория 6 1
|Славкина Татьяна 4 1
|Шеходанов Дмитрий 8 1
|Третьяков Ярослав 9 1
|Нартов Максим 18 1
|Захарян Артур 9 1
|Рогов Олег 3 1
|Никольский Евгений 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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