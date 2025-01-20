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Индексная книга (каталог) CNews*
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Искусственный интеллект Генеративный ИИ RAG Retrieval-Augmented Generation генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей



20.01.2025 «Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk 1
23.12.2024 JTI и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ 1
16.12.2024 ИИ-ассистенты: какие бывают, и как сделать так, чтобы они эффективно работали на бизнес 1
13.12.2024 Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям 1
12.12.2024 Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot 1
28.11.2024 Axenix – лауреат премии «Твердые знаки» с платформой для создания чат-ботов BotAx 2
22.11.2024 Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве 1
22.11.2024 В НИУ ВШЭ разработали ИИ-ассистента для студентов и сотрудников учебных офисов 1
21.11.2024 Yandex B2B Tech поможет компаниям ускорить разработку собственных ИИ-ассистентов на базе YandexGPT 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
01.11.2024 VK Cloud запустила ИИ-консультанта для работы с облачными сервисами 1
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 1
24.10.2024 Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео 1
24.10.2024 «Яндекс» запускает новое поколение языковых моделей YandexGPT 4 1
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам 1
11.10.2024 Дмитрий Юдин -

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

 2
11.10.2024 Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу 1
08.10.2024 Российская нейросеть «Рика» ввела валидацию предоставленных данных 1
30.09.2024 ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 1
25.09.2024 Ozon разработал ИИ-редактор для изображений товаров 1
12.09.2024 В России создана ИТ-система с искусственным интеллектом для борьбы с подделкой голосов телефонными мошенниками 1
04.09.2024 SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний 1
14.08.2024 Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов 1
19.07.2024 ChatGPT, нам с тобой не по пути 1
28.05.2024 Клиентам платформы SaluteBot стали доступны новые возможности создания чат-ботов на базе GigaChat 1
24.05.2024 ВШЭ поможет выбрать, кем стать, с помощью YandexGPT 1
19.03.2024 Новые ИИ-инструменты группы ЦРТ позволят бизнесу оптимизировать процессы 1
28.02.2024 ИИ-решение «Сбер Бизнес Софт» поможет бизнесу быстро находить нужную информацию в больших массивах данных с помощью GigaChat 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 5
ИИ-Технологии 104 3
OpenAI 217 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Promt - Промт 293 2
8213 1
Oracle Corporation 6687 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Softline - Софтлайн 2810 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
Microsoft Corporation 24623 1
Google LLC 11775 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Цифра ГК 2426 1
Код Безопасности 616 1
QRate - КуРэйт 30 1
КуБорд - ОКТ 4 1
Yandex B2B Tech 5 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
SAP SE 5276 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 271 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЫГОН Консалтинг 2 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Татнефть 226 1
Газпром нефть 618 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Unsplash 762 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 25
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 22
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 14
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 11
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 11
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 508 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Axenix - BotAx 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Microsoft Office 3734 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Amazon OpenSearch 23 1
Сбер - СберБизнес - Сбербизнесбот 3 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 1
WaveAccess - ValueAI 10 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 1
Microsoft Azure Cognitive Services 10 1
Google Tesseract 13 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Python PyTorch 45 1
MLflow 14 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 28 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
NVision Барьер 648 1
Open Library - Открытая библиотека 13 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 79 1
FreePik 980 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 4 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
Масютин Алексей 4 2
Дырмовский Дмитрий 129 1
Филиппов Денис 54 1
Павлов Александр 88 1
Стрельников Александр 1 1
Назаров Александр 65 1
Коптюбенко Дмитрий 1 1
Юдин Дмитрий 23 1
Выгон Григорий 1 1
Лазаренко Дмитрий 50 1
Султанов Артем 1 1
Макаров Валентин 220 1
Лашин Ренат 69 1
Гончаров Андрей 5 1
Дбар Федор 35 1
Воробьев Павел 3 1
Кузнецов Игорь 14 1
Атрепьев Григорий 27 1
Огнев Василий 6 1
Малькова Лариса 16 1
Супрунова Виктория 6 1
Славкина Татьяна 4 1
Шеходанов Дмитрий 8 1
Третьяков Ярослав 9 1
Нартов Максим 18 1
Захарян Артур 9 1
Рогов Олег 3 1
Никольский Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Ближний Восток 2942 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Эквадор - Республика 115 1
Индонезия - Республика 956 1
Индия - Bharat 5431 1
Америка Латинская 1811 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Малайзия 865 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Английский язык 6634 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
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Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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