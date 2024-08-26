«ВЫГОН Консалтинг» — независимый российский отраслевой консультант, специализирующийся на оказании услуг компаниям российского ТЭК и профильных органов государственной власти. На рынке консалтинговых услуг с 2015 года. Параллельно компания разрабатывает IT-решения для российского нефтегазового сектора, среди которых:

ПО для оценки экономики освоения месторождений углеводородов в разных макроэкономических и налоговых сценариях с разным уровнем детализации

продукты на базе генеративного ИИ для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли.