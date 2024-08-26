Разделы

ВЫГОН Консалтинг

«ВЫГОН Консалтинг» — независимый российский отраслевой консультант, специализирующийся на оказании услуг компаниям российского ТЭК и профильных органов государственной власти. На рынке консалтинговых услуг с 2015 года. Параллельно компания разрабатывает IT-решения для российского нефтегазового сектора, среди которых:

  • ПО для оценки экономики освоения месторождений углеводородов в разных макроэкономических и налоговых сценариях с разным уровнем детализации
  • продукты на базе генеративного ИИ для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли.

Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам 2
26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Promt - Промт 303 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Газпром ПАО 1385 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Татнефть 233 1
Газпром нефть 650 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 675 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 518 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 591 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 536 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3647 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 448 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 62 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 273 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 252 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
Alibaba Group - Qwen - Tongyi Qianwen 20 2
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 53 2
СалютДевайсы - GigaChat 299 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 289 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 134 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 18 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 40 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2299 1
Выгон Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 87 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 301 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 459 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 405 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Английский язык 6820 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1025 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
