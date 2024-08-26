Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВЫГОН Консалтинг
«ВЫГОН Консалтинг» — независимый российский отраслевой консультант, специализирующийся на оказании услуг компаниям российского ТЭК и профильных органов государственной власти. На рынке консалтинговых услуг с 2015 года. Параллельно компания разрабатывает IT-решения для российского нефтегазового сектора, среди которых:
- ПО для оценки экономики освоения месторождений углеводородов в разных макроэкономических и налоговых сценариях с разным уровнем детализации
- продукты на базе генеративного ИИ для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли.
|Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам 2
|26.08.2024
|Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений 1
