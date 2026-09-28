Индексная книга (каталог) CNews*
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Минприроды РФ Роснедра Федеральное агентство по недропользованию Роскомнедра
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 62
Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3470 4
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Ледовских Анатолий 2 2
|Шадаев Максут 1225 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Кишкурно Андрей 4 1
|Куртяник Надежда 451 1
|Карпинский Александр 1 1
|Бабич Михаил 3 1
|Маилянц Владимир 1 1
|Перцева Ирина 1 1
|Тарабрин Вадим 1 1
|Казанов Олег 1 1
|Миронович Андрей 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Мишустин Михаил 792 1
|Пак Олег 112 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Малков Павел 51 1
|Шклярук Мария 15 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Приходько Сергей 28 1
|Левашов Александр 92 1
|Мурашко Михаил 18 1
|Инюцын Антон 17 1
|Гончаров Евгений 25 1
|Трутнев Юрий 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.