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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минприроды РФ Роснедра Федеральное агентство по недропользованию Роскомнедра

Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Россия создаст «мозг» для нефтегазовой отрасли — единую платформу с десятками ИИ-агентов 3
11.03.2025 В России разработан материал на замену редкоземельным магнитам в производстве электроники 1
14.02.2025 Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники 2
26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений 1
06.05.2024 Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro 3
06.05.2024 Получение разрешений на строительство над месторождением полезных ископаемых ускорили в два раза в Подмосковье 2
05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 1
29.06.2022 Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 1
23.05.2022 На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи 1
23.05.2022 Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти 1
23.05.2022 Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти 1
15.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: все больше проектов выпускников курса РЦТ становятся реальной частью цифрового госуправления 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 2
28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов 1
16.11.2016 Минкомсвязи с задержкой на год пытается узаконить систему ЦОДов для госструктур 1
08.09.2016 В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger 2
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 1
15.05.2015 На базе СЭД «Дело» модернизирован документооборот в Роснедрах 7
08.10.2013 Интервью замминистра энергетики о создании ГИС ТЭК 1
25.06.2013 Отчет правительства: Электронные госуслуги заглохли 1
13.05.2013 «Когнитивные технологии» модернизируют ИТ-инфраструктуру центрального аппарата Роснедра 2
07.02.2013 Минсвязи Татарстана: Для улучшения оказания госуслуг необходим сервисный центр СМЭВ 1
27.12.2011 Управление по недропользованию Иркутской области начинает внедрение СЭД Directum 1
21.12.2009 Владимир Путин утвердил состав совета главных конструкторов по использованию ИКТ 1
02.11.2009 Началась 55-я Российская антарктическая экспедиция 1
06.03.2009 В перечень участков недр федерального значения России включены 135 урановых месторождений 1
06.11.2008 Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" отправилось в Антарктику 1
01.02.2008 В России в 2007 году открыто 62 новых нефтяных месторождения 2
20.06.2007 Попутный газ в России начинают беречь 1
29.03.2007 Прогнозные ресурсы углеводородного сырья в России увеличены в 1,5 раза 2
11.10.2006 В России временно приостановлено лицензирование урановых месторождений 3
11.10.2006 В России временно приостановлено лицензирование урановых месторождений 3
11.10.2006 Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений 1
11.10.2006 Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений 1
03.07.2006 47 тыс. разведочных скважин попали в БД 2
20.06.2006 "Аэрогеология" обеспечит хранение данных по дистанционному зондированию земли 1
17.10.2005 В России создадут единую БД нефтяных скважин 1

Публикаций - 40, упоминаний - 62

Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1129 2
ЮНИ Корпорация 65 1
Т1 Интеграция - Техносерв - Технософт 6 1
Сиброн Консалт 2 1
Беспилотные авиационные системы 97 1
Ростелеком 11028 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3170 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
SAS Institute 1087 1
Directum - Директум 1282 1
TrueConf - ТруКонф 458 1
Poly - Plantronics 144 1
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 52 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
ЮНИ 68 1
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 2
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 733 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1817 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
ВЫГОН Консалтинг 3 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - ЛГОК - Ловозерский ГОК - Ловозерский горно-обогатительный комбинат 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Газпром ПАО 1498 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 460 1
Транснефть 338 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Аэрогеология НПП ФГУ 1 1
ПМГРЭ ФГУНПП - Полярная морская геологоразведочная экспедиция 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 19
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 159 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 9
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 9
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 8
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 8
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4006 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 7
Федеральное казначейство России 1953 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 24 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3087 6
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 6
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 91 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1001 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 391 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2895 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 5
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 5
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 129 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2362 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1522 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 619 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 4
4CIO 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 8
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 6
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ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 121 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1182 1
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4084 1
Микрофон - Microphone 2847 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6376 9
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 36 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1110 2
Linux OS 11641 2
Intel x86 - архитектура процессора 2185 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 49 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 2
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 374 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 15 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 621 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 110 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 136 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 81 1
Т1 Интеграция - Техносерв Технодата 2 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 146 1
Минприроды РФ - Роснедра - ЕФГИ ФГИС - Единый фонд геологической информации о недрах - АСЛН ФГИС - Федеральная государственная автоматизированная система лицензирования недропользования 1 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 386 1
Google Android 15353 1
Apple iOS 8644 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1677 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1641 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2552 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5840 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 742 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 210 1
Apple iPhone 6 4860 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 1
Путин Владимир 3470 4
Чернышенко Дмитрий 581 3
Ледовских Анатолий 2 2
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Пак Олег 112 1
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Малков Павел 51 1
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Земля - планета Солнечной системы 10901 6
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 52 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3502 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19735 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8671 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 2
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Россия - ПФО - Ульяновская область 685 2
Россия - УФО - Челябинская область 1531 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1424 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 798 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1381 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1074 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 2
ЮАР - Кейптаун 46 2
Южный океан 10 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 1
Европа 25019 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1470 1
Япония 13846 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Швеция - Королевство 3792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 9
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1047 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2304 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10972 6
Энергетика - Energy - Energetically 5951 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4605 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4460 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3025 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11471 4
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2160 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6217 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6621 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2949 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8904 3
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 489 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6856 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10521 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21971 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1522 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 127 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5565 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1511 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Минприроды РФ - Государственный водный реестр 6 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6672 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4003 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1503 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3815 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4665 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2354 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Цифровой регион - Федеральный проект 118 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 853 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11591 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1290 1
Ведомости 1515 1
23ABC News 186 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
РАН - Российская академия наук 2139 2
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 1
РАН ИОНХ - Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова 8 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 1
День молодёжи - 27 июня 1109 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2689 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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