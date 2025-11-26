Разделы

Alibaba AliCloud Alibaba Cloud Qwen Tongyi Qianwen

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.11.2025 МТС Web Services открывает доступ к сверхбольшим китайским языковым моделям в сервисе MWS GPT 2
25.11.2025 «МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта 1
25.11.2025 Yandex B2B Tech открывает доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» 1
24.11.2025 Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой модели из линейки GigaChat 3
21.11.2025 Платформа речевой аналитики Deeray сократила расходы в 30 раз за счет использования ИИ-сервисов Cloud.ru 1
21.11.2025 Агентный режим: GigaCode от Сбербанка научился автономно выполнять задания разработчиков с помощью ИИ 1
20.11.2025 «Сбер» выложил в открытый доступ линейку передовых российских нейросетевых моделей 2
14.11.2025 Feedback на CNews Forum: YandexGPT и GigaChat обогнали ChatGPT по популярности в России 1
12.11.2025 Российские LLM оказались в десятки раз дороже зарубежных: исследование Nodul 1
10.11.2025 Исследователи из T-Bank AI Research и Центрального университета нашли способ дешевле и быстрее обучать большие языковые модели рассуждению 7
06.11.2025 «МегаФон»: ИИ взрослеет вместе со своими пользователями 1
30.10.2025 MWS AI выпустила новую LLM семейства Cotype с продвинутыми агентными навыками 2
27.10.2025 Клиенты Yandex B2B Tech увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз 2
23.10.2025 «Труконф» представил модуль для интеграции с Telegram, ChatGPT и другими решениями 1
22.10.2025 Wheelies расширяет платформу возможностями управления роботами-гуманоидами 1
16.10.2025 Инвестор CraftTalk запускает собственный новый продукт – Интеллектуального Диалогового Ассистента «ИДА» 1
10.10.2025 MWS AI выпустила бенчмарк для оценки качества мультимодальных моделей, работающих с документами на русском языке 1
09.10.2025 Selectel запускает Foundation Models Catalog — сервис для быстрого внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы 1
07.10.2025 Как оценить экономическую эффективность RPA 1
23.09.2025 Cloud.ru открыл доступ к новой модели T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений в каталоге Evolution Foundation Models 1
12.09.2025 «Т-Технологии» создали ИИ-агента для разработчиков 1
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам 1
03.09.2025 Cloud.ru делает открытые LLM доступнее 2
14.08.2025 Cloud.ru временно открыл бесплатный доступ к open source LLM, включая 120B от OpenAI и Qwen3-480B 1
06.08.2025 Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома 1
01.08.2025 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2025 года 1
29.07.2025 Китайские ИТ-компании собираются в альянсы для создания ИИ, независимого от США 1
25.07.2025 Yandex B2B Tech открыла доступ к самой большой языковой модели на российском рынке 3
21.07.2025 Axenix выводит бизнес-аналитику на новый уровень с ИИ-ассистентами в платформе In.Plan 1
18.07.2025 Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0 1
16.07.2025 Модуль TESSA ИИ: новый интеллектуальный помощник в автоматизации документооборота 1
01.07.2025 «Яндекс» обнулил цены на большинство функций нейросети «Алиса» 1
25.06.2025 «Юниверс Дата» внедрила прямое взаимодействие ИИ-агентов с корпоративными данными 1
23.06.2025 Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем 1
11.06.2025 МТС открыла доступ к большой языковой модели для написания компьютерного кода 1
09.06.2025 Искусственный интеллект склонен доносить властям на своих хозяев и пользователей 1
04.06.2025 «К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы 1
19.05.2025 НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии 1
24.04.2025 Yandex B2B Tech открыла доступ к опенсорсным нейросетям для анализа изображений 1
14.04.2025 Napoleon IT запускает универсальную платформу локальных LLM-решений для компаний любого масштаба 1

Публикаций - 58, упоминаний - 78

Alibaba AliCloud и организации, системы, технологии, персоны:

DeepSeek - ДипСик 105 12
Yandex - Яндекс 8384 5
OpenAI 363 5
Yandex B2B Tech 73 2
Hugging Face 40 1
МКСКОМ - Puzzle RPA - Пуск ООО 7 1
Suno - Suno AI 5 1
Oracle Corporation 6861 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 382 1
Promt - Промт 308 1
Google LLC 12234 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 157 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 515 1
Nvidia Corp 3718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2441 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 626 1
i-Free Just AI 45 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
К2Тех 226 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 173 1
Первая Форма - 1Форма 56 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 203 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 62 1
Syntellect - Синтеллект 92 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 4 1
К2Тех - К2 НейроТех 38 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 26 1
Alibaba Group 449 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14128 1
Selectel - Селектел 437 1
Telegram Group 2532 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8133 2
ВЫГОН Консалтинг 3 2
Газпром ПАО 1412 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 499 1
Татнефть 237 1
Газпром нефть 669 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 173 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1360 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2251 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3400 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12793 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17853 26
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5540 15
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 674 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72771 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8136 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4633 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 375 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33846 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56994 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5856 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4028 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11381 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22945 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22962 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 731 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17084 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31529 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4009 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13297 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 726 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12328 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2416 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14807 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 94 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2254 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3328 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8381 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2391 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6851 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 620 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2413 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2045 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13010 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3747 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1355 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7556 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1572 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4157 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31848 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27113 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 307 11
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 389 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1393 6
OpenAI - ChatGPT 505 6
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2338 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 139 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 605 3
Microsoft 365 Copilot 175 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 311 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 24 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 2
Atlassian - Confluence 152 2
X Corp - xAI - Grok AI 18 1
i-Free Just AI - Jay Knowledge Hub 3 1
Napoleon IT - Napoleon OnPremAI 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис Голосовые заметки AI 3 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 82 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 121 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1499 1
Amazon OpenSearch 33 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 51 1
AIRI - OmniFusion 6 1
AIRI - FusionBrain 28 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 821 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 467 1
Adobe Photoshop 791 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 146 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 198 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 40 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2026 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1291 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 1
Microsoft Office 3936 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 24 1
Nvidia AI Enterprise 9 1
Яндекс.Алиса Про 23 1
Самигуллин Артур 8 1
Данилкин Виталий 1 1
Мыльников Леонид 1 1
Сторчевой Максим 1 1
Виноградов Виталий 1 1
Казак Николай 2 1
Кириленко Михаил 1 1
Оселедец Иван 37 1
Выгон Григорий 2 1
Свидерский Евгений 57 1
Селезнев Денис 30 1
Атрепьев Григорий 34 1
Чернышев Владимир 2 1
Мозжеров Сергей 8 1
Петухов Денис 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 156228 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18148 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18498 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 90 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 304 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1642 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1588 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 335 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45582 1
Россия - ДФО - Амурская область 842 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53395 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31738 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15038 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11409 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6907 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6289 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25883 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10200 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 2
Английский язык 6864 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 466 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10702 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6216 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1054 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 871 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9625 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 283 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2579 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 410 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3686 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1185 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8226 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3206 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7541 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 990 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5375 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2910 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4359 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17361 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2762 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4317 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5838 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2947 1
Gartner - Гартнер 3603 1
НГУ - ИИР - Институт интеллектуальной робототехники 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 1
РАН - Российская академия наук 2006 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 95 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 261 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1631 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1246 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 975 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2595 1
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

