Получите все материалы CNews по ключевому слову
Alibaba AliCloud Alibaba Cloud Qwen Tongyi Qianwen
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Alibaba AliCloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Самигуллин Артур 8 1
|Данилкин Виталий 1 1
|Мыльников Леонид 1 1
|Сторчевой Максим 1 1
|Виноградов Виталий 1 1
|Казак Николай 2 1
|Кириленко Михаил 1 1
|Оселедец Иван 37 1
|Выгон Григорий 2 1
|Свидерский Евгений 57 1
|Селезнев Денис 30 1
|Атрепьев Григорий 34 1
|Чернышев Владимир 2 1
|Мозжеров Сергей 8 1
|Петухов Денис 37 1
|Gartner - Гартнер 3603 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.