Китайские ИТ-компании собираются в альянсы для создания ИИ, независимого от США

Китайские ИИ-компания объединяются в альянсы

Китайские технологические компании, занятые разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сформировали два новых отраслевых альянса. По сообщению Reuters, своей целью организации видят создание собственной ИИ-экосистемы и снижение степени зависимости от иностранных технологий – в свете экспортных ограничений со стороны США.

Первая из ассоциаций получила название Model-Chip Ecosystem Innovation Alliance и объединяет разработчиков больших языковых моделей (LLM) и производителей ИИ-ускорителей из Поднебесной. Среди ее участников такие компании – поставщики GPU Huawei, Biren, Enflame и More Threads, вероятно, сильнее других пострадавшие от американских технологических санкций. Инициатором создания альянса выступила компания StepFun, которая разрабатывает LLM и ИИ-боты на их основе.

По словам Чжао Лидуна (Zhao Lidong), генерального директора Enflame, члены новоиспеченной структуры займутся созданием «экосистемы, которая объединяет всю технологическую цепочку – от чипов до моделей и инфраструктуры».

Как отмечает Tom’s Hardware, пока рано строить догадки относительно перспектив Model-Chip Ecosystem Innovation Alliance, однако для шанса на успех компаниям, вошедшим в ее состав, придется стремиться к стандартизации и совместимости разрабатываемых ими продуктов. Таким образом, вероятно, следует ожидать от альянса выработки и «принятия на вооружение» общих протоколов, интерфейсов и фреймворкам, которые обеспечат функциональную совместимость моделей ИИ, «железа» и инфраструктуры.

Аппаратное обеспечение, выпускаемое в Китае и применяемое для обучения/инференса моделей ИИ, довольно разнообразно в плане задействованных в них технологий (в том числе архитектур Arm, PowerVR и кастомных наборов инструкций), что усложняет его унификацию на низком уровне. Tom’s Hardware считает, что, к примеру, не следует ожидать совместимости CANN – программно-аппаратной платформы Huawei, позиционируемой в качестве альтернативы Nvida CUDA, с ускорителями других китайских фирм.

Тем не менее участники альянса вполне могут договориться о функциональной совместимости на более высоком, программном уровне – уровне стандартизированных API и форматов моделей. Благодаря этому модели той же StepFun или ее конкурентов окажутся работоспособными при использовании самых разных бэкендов.

Вторая инициатива – Shanghai General Chamber of Commerce AI Committee – нацелена на глубокую интеграцию ИИ в промышленность и ее цифровую трансформацию. В числе участников SenseTime, находящаяся в санкционных списках США, первоначально фокусировавшаяся на технологиях машинного зрения (в частности, распознавания лиц), а впоследствии перешедшая к работе над большими языковыми моделями. Также к ней присоединились уже ранее упомянутая StepFun, MiniMax – еще один разработчик LLM и, наконец, чипмейкеры Metax и Iluvatar CoreX.

Последняя в 2021 г. выпустила ускоритель вычислений TianGai-100, производительность которого, по мнению отдельных экспертов, была сопоставима с уровнем, демонстрируемым Nvidia A100 – предшественника H100.

Свежие новинки в сфере ИИ, разработанные компаниями из КНР

Публичный анонс создания двух новых отраслевых альянсов совпало по времени с конференцией World Artificial Intelligence Conference, которая проходила в Шанхае (КНР) в период с 26 по 28 июля 2025 г. В рамках мероприятия китайские участники рынка ИИ продемонстрировали ряд новейших продуктов. Так, Huawei представила серверное решение для высокопроизводительных вычислений и ИИ-нагрузок – CloudMatrix 384. Машина построена на основе 384 ускорителей Huawei Ascend 910C, объединенных в своего рода кластер. Исследователи из SemiAnalysis окрестили устройство аналогом наиболее передового решения Nvidia – GB200 NVL72.

Как отмечает Reuters, по крайней мере еще шесть технологических компаний, помимо Huawei, продемонстрировали схожие технологии «кластеризации» на уровне чипов. Metax показала ИИ-систему на основе 128 чипов C550, подходящих для работы в средах с жидкостным охлаждением.

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