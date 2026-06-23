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GPU Graphics processing unit Графический процессор Видеопроцессор Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель графическая карта

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах

Провайдер FirstVDS объявил о запуске тарифов с виртуальными GPU (vGPU) на базе Nvidia L40S. Теперь в линейке два варианта: можно арендовать физическую ви
19.06.2026 Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя

те скрыт под массивным радиатором охлаждения. Один из пользователей, получивших карту с пластиковым GPU, решил посмотреть, почему она не работает. На его фотографиях процессор видеокарты выгляд
09.06.2026 Разработчики Linux спасают мир от дефицита и безумных цен видеокарт. Они массово «оживляют» древние ускорители, чтобы не покупать новые

Помощь, откуда не ждали Участники сообщества Linux начали возвращать к жизни старые видеокарты, вышедшие 15 лет назад и больше. Как пишет Tom’s Hardware, реализуют они это при п
09.06.2026 Itglobal.com расширил GPU-инфраструктуру на фоне роста спроса на ИИ-инфраструктуру

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) в пять раз увеличил мощности GPU-кластера на базе ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition по сравнению с

04.06.2026 Крупный и средний бизнес за полтора года вчетверо увеличил траты на GPU-серверы — данные «Рег.облака»

нную инфраструктуру в сегменте крупного и среднего бизнеса. По данным аналитиков, средняя стоимость GPU-конфигураций в 2025 г. выросла в два раза, а с начала 2026 г. — еще в два раза. При этом

29.05.2026 Adata Trusta AI Scaler — решение расширенной памяти преодолевает ограничения GPU

фициально представляет решение Trusta AI Scaler Extended Memory Solution. Trusta представляет AI Scaler Toolkit как основу решения, которое расширяет развертывание моделей ИИ за пределы исключительно GPU-архитектур на системную память и высокоскоростные SSD. Об этом CNews сообщили представители Adata. Это комплексное программно-аппаратное решение помогает предприятиям преодолевать ограничен
26.05.2026 Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня

арту LX 7G100. Несмотря на не самые выдающиеся результаты бенчмарков в сравнении с демонстрируемыми GPU Nvidia и AMD текущего поколения, компании удалось распродать более 30 тыс. девайсов по пр
25.05.2026 Провайдер mClouds запустил обновленную облачную GPU-платформу на новейших процессорах AMD Epyc Zen 5

Облачный провайдер mClouds сообщил о введении в эксплуатацию обновленной GPU-платформы на серверах Dell R7725 с процессорами последнего поколения AMD Epyc 9555 4,2 ГГ
19.05.2026 «Руцентр» запускает аренду выделенных серверов с GPU для ИИ-задач

орами и собственные каналы позволяют получать оборудование быстрее среднерыночных сроков. В линейку входят как базовые серверы, так и кластеры с графическими ускорителями. Клиентам доступны серверы с GPU L40S, A100, H100 и H200 — отгрузка от одного до трех дней, а также B200/B300 под заказ от месяца. Установка серверов возможна как в дата-центре, так и на площадке заказчика по модели HaaS (
12.05.2026 Palit представила видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 серии Infinity 3

Palit Microsystems представила видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с философией лаконичности внешнего вида и целенаправленной производительности, серия Infinity 3 надежно обеспечивает стабильну
04.05.2026 ITGlobal.com предоставил GPU-инфраструктуру для запуска корпоративного ИИ-ассистента

ации ITG) помог запустить ИИ-ассистента для работы с корпоративными знаниями. Компания предоставила GPU-инфраструктуру для обработки и поиска информации во внутренних источниках. Решение позвол
29.04.2026 K2 Cloud запустил сервис Managed Kubernetes с GPU

K2 Cloud, российский облачный провайдер с экспертизой интегратора, объявил о запуске нового сервиса Managed Kubernetes с GPU в рамках направления GPUaaS. Он позволяет разворачивать управляемые кластеры Kubernetes с графическими ускорителями. Решение будет особенно актуально для компаний, которые развивают свою ИТ
29.04.2026 В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

а сможет достичь производительности в два эксафлопса, что позволит ей войти в число самых мощных суперкомпьютеров мира. Ключевой особенностью проекта является полный отказ от графических процессоров (GPU): система будет построена исключительно на CPU с использованием только отечественных китайских компонентов. Строительные этапы Суперкомпьютер LineShine будет построен в два этапа. На первом
28.04.2026 ИИ, GPU и экспансия: CorpSoft24 подвела итоги 2025 года

вестиции в разработку своей платформы», — отметил Константин Рензяев. Он также добавил: «Мы продолжим вкладываться и в рост и модернизацию парка нашего оборудования, в том числе дальнейшее расширение GPU-кластеров. Кроме того, мы будем оттачивать наши компетенции в работе с данными на всех уровнях управления корпоративными системами. Мы видим, что рынок облаков в России находится в фазе зре
27.04.2026 SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU

Создание собственных GPU Космическая компания SpaceX может взяться за одну из сложнейших задач в полупроводниковой индустрии — производство собственных графических процессоров (GPU), на которых работают сист
27.04.2026 «Лента» использует GPU VK Tech для персонализации клиентских предложений

ля персонализации клиентских предложений на базе больших языковых моделей с использованием облачных GPU от VK Cloud. Технология позволяет формировать обезличенные цифровые профили покупателей и
22.04.2026 Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России

производительности, так и в качестве дисплея. Новый Cyborg 15 Max теперь обеспечивает до 100 Вт для видеокарты, с общим энергопотреблением до 130 Вт для процессора Intel Core 200H и видеокар
17.04.2026 Itglobal.com предоставила GPU-инфраструктуру для обучения ML-моделей компании из финтех-сектора

Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) предоставила GPU-инфраструктуру для обучения ML-моделей одной из российских компаний из финтех-сектора. Решение позволило ускорить запуск новых сервисов, повысить скорость подготовки и обучения моделей, а т
08.04.2026 ВТБ протестировал китайские видеокарты вместо американских чипов Nvidia

ВТБ приступил к опытно-промышленной эксплуатации графических процессоров (GPU, Graphics Processing Unit), закупленных в рамках технологического партнерства с китайским
08.04.2026 Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

ч ИИ нужны огромные вычислительные мощности. Обеспечить их можно, используя графические процессоры (GPU), а не обычные центральные процессоры (CPU). Серверы с GPU-картами — чаще всего пр
03.04.2026 Крупные производители микросхем заставляют облачных и GPU-гигантов перейти на долгосрочные контракты с новыми ценами

сать облачных провайдеров – гиперскейлеров, которые, как правило, являются владельцами множества крупных дата-центров, на срок от трех до пяти лет. В случае с производителями графических процессоров (GPU) южнокорейские технологические гиганты ориентируются на заключение трехлетних договоров. Как отмечает BusinessKorea, к реализации соответствующего подхода компании перешли после проведения

02.04.2026 3Logic Group расширяет линейку Crusader Squire 4135R высокопроизводительными GPU-серверами

ений, объявила о расширении присутствия в сегменте высокопроизводительных вычислений и выходе новых GPU-серверов Crusader Squire 4135R, специально спроектированных для задач глубокого машинного
30.03.2026 Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО

производства или производства государств ЕАЭС, исключая облачные сервисы, с функционалом управления GPU-ресурсами аналогичным или приближенным к функционалу Nvidia Run:ai. Банк России собирает

26.03.2026 Itglobal.com подвела итоги работы облачного направления за 2025 год

провайдер увеличил мощности площадки в IXcellerate MOS5 в два раза, почти втрое нарастил совокупные GPU-ресурсы в России и Казахстане, сохранил динамику роста выручки в сегменте Private Cloud и
26.03.2026 Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей

Intel пытается в профессиональную графику Компания Intel разработала две новые дискретные видеокарты, пишет портал XDA Developers. Они входят в линейку Arc, но имеют приставку Pro в с
26.03.2026 «Тринити» разработала и тестирует GPU-сервер для задач ИИ

й производитель серверного оборудования, объявила о завершении разработки и проведении тестирования GPU-сервера «Тринити» для корпоративных и государственных ИИ-инфраструктур. Новый сервер подд
23.03.2026 «Т1»: Вычислительной инфраструктурой для ИИ обеспечена только каждая десятая организация

, согласно результатам исследования ИТ-холдинга «Т1» «Рынок ИИ-ускорителей: обзор российского рынка GPU для задач в области ИИ». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Больше половины отече
19.03.2026 Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU

ечение лет в пользу Meta дополнительных вычислительных мощностей на основе графических процессоров (GPU) для развертывание платформы Nvidia Vera Rubin. Сумма данного соглашения составляет $12 м
18.03.2026 Новые видеокарты NVidia B300 для крупномасштабных ИИ-нагрузок стали доступны в Selectel

но обеспечить бесперебойную работу ИИ-сервисов для миллионов пользователей. Благодаря восьми мощным GPU, объединенным в одну систему, можно обучать большие ИИ-модели или мгновенно обрабатывать

17.03.2026 Облачный провайдер «Рег.облако» подключил новый ЦОД в Москве под интенсивный рост спроса бизнеса на ИИ-вычисления

энергоресурсов видеокарты Nvidia нашли второе дыхание в России: на них уже приходится 70% спроса на GPU для ИИ, тогда как новейшие чипы остаются труднодоступными. Столичный дата-центр «Магистра
16.03.2026 Itglobal.com запустила специализированную GPU-инфраструктуру для инференса нейросетей и корпоративных LLM

global.com (международное облачное направление корпорации ITG) представила новое решение в портфеле GPU-услуг — инфраструктуру, оптимизированную для эксплуатации нейросетей и больших языковых м
12.03.2026 Аналитика «Турбо Облака»: стоимость аренды облачных видеокарт в РФ выросла на 27% к концу 2025 года

Эксперты облачного провайдера «Турбо Облако», входящего в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», проанализировали российский рынок графических процессоров (GPU) в 2025 г., отметив заметное изменение ценовой конъюнктуры в IV квартале. Согласно данным исследования, первую половину прошлого года рынок демонстрировал стабильность. У крупнейших облачны
11.03.2026 Аналитика «Турбо Облака»: стоимость аренды облачных видеокарт в России выросла на 27% к концу 2025 года

Эксперты облачного провайдера «Турбо Облако», входящего в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», проанализировали российский рынок графических процессоров (GPU) в 2025 г., отметив заметное изменение ценовой конъюнктуры в IV квартале. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако». Согласно данным исследования, первую половину прошлого года ры
06.03.2026 Создан инструмент для удешевления вычислений при разработке ИИ

Институт AIRI опубликовал инструмент для автоматической генерации и оптимизации GPU-ядер. Об этом CNews сообщили представители AIRI. На фоне стремительного роста затрат на о
27.02.2026 Новый драйвер для видеокарт Nvidia ломает компьютеры. Изображение пропадает, производительность падает

ПК просто черный экран – изображение полностью исчезло. Но даже это еще мелочи – нашлись и те, чьи видеокарты из-за нового творения Nvidia начали перегреваться и зависать во время работы. Это

26.02.2026 GPU-инфраструктура Itglobal.com ускорила 3D-визуализацию архитектурной студии в 8 раз

Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) предоставила GPU-инфраструктуру для автоматизации 3D-визуализации интерьеров крупной архитектурной студии премиального сегмента. Решение на базе ускорителей Nvidia A100 позволило внедрить технологию Neural

18.02.2026 На российском рынке появилась видеокарта Acer Nitro Radeon RX 9060 XT 8GB OC

т комплекс гарантирует стабильно низкие температуры при длительной работе с максимальной нагрузкой. Видеокарта Acer Nitro RX 9060XT 8GB OC уже доступна к покупке в магазинах российских ритейлер
17.02.2026 RDW Computers представил новый GPU-сервер серии «Хибины»

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) впервые представила GPU-сервер серии «Хибины». Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи». «Наш анализ
10.02.2026 Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia

o. - Именно этот сегмент во многом задает динамику средних чеков и структуру спроса на промышленные GPU». По данным компании, в 2026 г. основной спрос будет сосредоточен на системах на базе NVI
26.01.2026 Российский бизнес массово переходит с покупки на аренду облачных GPU-серверов для работы с ИИ и VDI — исследование «Рег.облака»

Российский рынок выделенных GPU-серверов (bare-metal) в 2025 г. завершил этап экспериментов и сформировался в устойчивый


Публикаций - 4512, упоминаний - 6372

GPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3940 1738
Intel Corporation 12770 1112
AMD - Advanced Micro Devices 4621 882
Microsoft Corporation 25685 450
Apple Inc 13050 407
Acer Group - Acer Inc 2754 403
AMD Graphics Product Group - ATI 971 380
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 373
Samsung Electronics 10989 371
Lenovo Group 2424 267
Sony 6718 261
Dell EMC 5164 251
HP Inc. 5868 251
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 726 211
Google LLC 12592 183
Huawei 4493 152
Toshiba Corporation 2979 141
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 137
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 412 129
VAIO 475 128
IBM - International Business Machines Corp 9675 127
Qualcomm Technologies 1965 117
Dell Technologies - Dell Computer 2205 112
Xiaomi 2182 109
LG Electronics 3725 104
Yandex - Яндекс 9085 95
9492 92
Broadcom - VMware 2592 83
Amazon Inc - Amazon.com 3246 82
MediaTek - Ralink 590 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 78
Fujitsu 2097 77
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 76
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 72
Selectel - Селектел 528 72
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 624 65
Meta Platforms - Facebook 4605 57
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 56
HP - Hewlett-Packard 3662 55
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 55
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2896 84
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8730 67
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 55
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 51
Tesla Motors 450 50
Белый Ветер 365 33
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 27
Россети Ленэнерго 1698 24
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 492 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1858 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2785 19
TÜV Rheinland Group 178 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1581 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 16
РЖД - Российские железные дороги 2081 15
Альфа-Банк 1966 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 15
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 479 12
BMW Group 481 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 11
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 11
Совкомбанк Совесть 278 11
Верный - торговая сеть 323 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 11
ГПБ - Газпромбанк 1261 10
Assist - Ассист 217 10
Эра HD - Эра ХД 54 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1200 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 9
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 9
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 231 9
Композит 99 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 202
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3816 105
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13623 74
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1671 40
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 26
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 26
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 15
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 13
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 84 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 12
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3652 10
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U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 8
Судебная власть - Judicial power 2474 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 7
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2322 6
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 5
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 55
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 22
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 21
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 61 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 262 7
Linux Foundation 196 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 5
Apache Software Foundation - ASF 227 5
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 4
OLPC - One Laptop per Child 82 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
TCG - Trusted Computing Group 31 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
4CIO 20 1
HD DVD Promotion Group 10 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22386 2751
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10212 1466
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 1375
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18197 1192
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 1142
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 1026
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21612 1008
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10540 983
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13150 962
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13387 849
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 847
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 796
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4177 770
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6435 742
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 730
DDR - Double data rate 3059 723
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8670 700
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14679 659
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 652
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 648
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3742 646
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7877 645
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10562 645
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6367 583
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 560
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26497 541
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 491
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4977 484
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 451
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3120 445
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12699 441
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3005 431
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 422
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3900 420
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17942 420
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6445 404
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2464 400
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10697 399
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15883 398
Наушники - Headphones 4429 388
Microsoft Windows 16778 541
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 864 509
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1367 439
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 364
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 359
Intel Core - Семейство процессоров 1246 347
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 441 345
Nvidia GeForce GTX 523 338
Microsoft DirectX 722 306
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 286
Linux OS 11413 285
Google Android 15140 265
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1210 206
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 627 204
Nvidia GeForce GT 337 198
Intel Core i - Cерия процессоров 534 194
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 193
Microsoft Windows 10 1930 187
Microsoft Windows 7 2006 187
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 184
AMD Radeon HD 282 175
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 168
Apple MacBook - серия ноутбуков 1063 165
AMD Radeon 295 161
Intel x86 - архитектура процессора 2138 160
Microsoft Windows XP 2430 155
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 196 155
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 148
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 144
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 143
Nvidia Quadro GPU 279 139
Nvidia Tesla GPU 196 137
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 162 128
Intel Celeron - Серия процессоров 979 126
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 126
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 568 125
Apple MacBook Pro 553 120
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 120
Apple iPhone - серия смартфонов 7566 119
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 176 119
Ксенин Алекс 311 92
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 126 66
Арлазаров Владимир 290 35
Свидерский Евгений 76 29
Королюк Алексей 87 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 24
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 22
Ширшов Павел 76 20
Lisa Su - Лиза Су 58 19
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 19
Путин Владимир 3444 16
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 15
Наумов Максим 100 14
Бровкин Дмитрий 55 13
Мартынов Евгений 40 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 13
Евдокимов Андрей 95 12
Ансимов Константин 37 12
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 441 11
Ерофеева Мария 31 10
Шадаев Максут 1206 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Зотов Алексей 68 10
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 10
Колбин Евгений 87 9
Волож Аркадий 267 9
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 9
Чачава Александр 123 9
Тугов Александр 23 9
Алекперов Вагит 44 9
Наумов Сергей 40 8
Гендрих Сергей 28 8
Brown Jeff - Браун Джефф 16 8
Лобоцкий Михаил 39 8
Опанасенко Всеволод 139 8
Зинкевич Сергей 75 8
Никитин Андрей 64 8
Лазаренко Дмитрий 103 8
Россия - РФ - Российская федерация 164413 1861
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 651
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18937 481
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 243
Европа 24899 242
Китай - Тайвань 4231 216
Япония 13753 212
Южная Корея - Республика 7008 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 113
Германия - Федеративная Республика 13146 104
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 99
Солнце - звезда Солнечной системы 5452 98
Азия - Азиатский регион 5885 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 75
Индия - Bharat 5836 64
Франция - Французская Республика 8135 59
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 48
Земля - планета Солнечной системы 10826 47
Казахстан - Республика 5995 43
Украина 7903 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 40
Канада 5057 40
США - Калифорния 4807 39
Беларусь - Белоруссия 6248 33
Америка - Американский регион 2204 29
Нидерланды 3720 29
Италия - Итальянская Республика 4492 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 26
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 26
Россия - СФО - Новосибирск 4838 26
Испания - Королевство 3817 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 23
Африка - Африканский регион 3630 23
Ближний Восток 3134 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 22
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1455 22
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1236 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 20
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26990 481
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 343
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 338
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 327
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57092 326
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 204
Ergonomics - Эргономика 1738 198
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21368 158
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1501 155
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 154
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 141
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 135
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5701 126
Английский язык 6992 119
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 117
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 116
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6106 108
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 105
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 99
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12173 97
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 95
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3309 89
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3065 86
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4587 83
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 83
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1564 82
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5976 79
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 77
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2636 75
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8782 73
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6653 71
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 71
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7384 69
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3935 68
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 68
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3674 65
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 63
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1329 63
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6663 62
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6526 61
CNews - ZOOM.CNews 1864 221
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РАН - Российская академия наук 2098 23
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 12
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 296 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 8
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 7
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 6
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 6
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 5
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 4
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 303 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 108 4
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 299 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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