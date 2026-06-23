FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах Провайдер FirstVDS объявил о запуске тарифов с виртуальными GPU (vGPU) на базе Nvidia L40S. Теперь в линейке два варианта: можно арендовать физическую ви

Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя те скрыт под массивным радиатором охлаждения. Один из пользователей, получивших карту с пластиковым GPU, решил посмотреть, почему она не работает. На его фотографиях процессор видеокарты выгляд

Разработчики Linux спасают мир от дефицита и безумных цен видеокарт. Они массово «оживляют» древние ускорители, чтобы не покупать новые Помощь, откуда не ждали Участники сообщества Linux начали возвращать к жизни старые видеокарты, вышедшие 15 лет назад и больше. Как пишет Tom’s Hardware, реализуют они это при п

Itglobal.com расширил GPU-инфраструктуру на фоне роста спроса на ИИ-инфраструктуру Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) в пять раз увеличил мощности GPU-кластера на базе ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition по сравнению с

Крупный и средний бизнес за полтора года вчетверо увеличил траты на GPU-серверы — данные «Рег.облака» нную инфраструктуру в сегменте крупного и среднего бизнеса. По данным аналитиков, средняя стоимость GPU-конфигураций в 2025 г. выросла в два раза, а с начала 2026 г. — еще в два раза. При этом

Adata Trusta AI Scaler — решение расширенной памяти преодолевает ограничения GPU фициально представляет решение Trusta AI Scaler Extended Memory Solution. Trusta представляет AI Scaler Toolkit как основу решения, которое расширяет развертывание моделей ИИ за пределы исключительно GPU-архитектур на системную память и высокоскоростные SSD. Об этом CNews сообщили представители Adata. Это комплексное программно-аппаратное решение помогает предприятиям преодолевать ограничен

Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня арту LX 7G100. Несмотря на не самые выдающиеся результаты бенчмарков в сравнении с демонстрируемыми GPU Nvidia и AMD текущего поколения, компании удалось распродать более 30 тыс. девайсов по пр

Провайдер mClouds запустил обновленную облачную GPU-платформу на новейших процессорах AMD Epyc Zen 5 Облачный провайдер mClouds сообщил о введении в эксплуатацию обновленной GPU-платформы на серверах Dell R7725 с процессорами последнего поколения AMD Epyc 9555 4,2 ГГ

«Руцентр» запускает аренду выделенных серверов с GPU для ИИ-задач орами и собственные каналы позволяют получать оборудование быстрее среднерыночных сроков. В линейку входят как базовые серверы, так и кластеры с графическими ускорителями. Клиентам доступны серверы с GPU L40S, A100, H100 и H200 — отгрузка от одного до трех дней, а также B200/B300 под заказ от месяца. Установка серверов возможна как в дата-центре, так и на площадке заказчика по модели HaaS (

Palit представила видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 серии Infinity 3 Palit Microsystems представила видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с философией лаконичности внешнего вида и целенаправленной производительности, серия Infinity 3 надежно обеспечивает стабильну

ITGlobal.com предоставил GPU-инфраструктуру для запуска корпоративного ИИ-ассистента ации ITG) помог запустить ИИ-ассистента для работы с корпоративными знаниями. Компания предоставила GPU-инфраструктуру для обработки и поиска информации во внутренних источниках. Решение позвол

K2 Cloud запустил сервис Managed Kubernetes с GPU K2 Cloud, российский облачный провайдер с экспертизой интегратора, объявил о запуске нового сервиса Managed Kubernetes с GPU в рамках направления GPUaaS. Он позволяет разворачивать управляемые кластеры Kubernetes с графическими ускорителями. Решение будет особенно актуально для компаний, которые развивают свою ИТ

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU а сможет достичь производительности в два эксафлопса, что позволит ей войти в число самых мощных суперкомпьютеров мира. Ключевой особенностью проекта является полный отказ от графических процессоров (GPU): система будет построена исключительно на CPU с использованием только отечественных китайских компонентов. Строительные этапы Суперкомпьютер LineShine будет построен в два этапа. На первом

ИИ, GPU и экспансия: CorpSoft24 подвела итоги 2025 года вестиции в разработку своей платформы», — отметил Константин Рензяев. Он также добавил: «Мы продолжим вкладываться и в рост и модернизацию парка нашего оборудования, в том числе дальнейшее расширение GPU-кластеров. Кроме того, мы будем оттачивать наши компетенции в работе с данными на всех уровнях управления корпоративными системами. Мы видим, что рынок облаков в России находится в фазе зре

SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU Создание собственных GPU Космическая компания SpaceX может взяться за одну из сложнейших задач в полупроводниковой индустрии — производство собственных графических процессоров (GPU), на которых работают сист

«Лента» использует GPU VK Tech для персонализации клиентских предложений ля персонализации клиентских предложений на базе больших языковых моделей с использованием облачных GPU от VK Cloud. Технология позволяет формировать обезличенные цифровые профили покупателей и

Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России производительности, так и в качестве дисплея. Новый Cyborg 15 Max теперь обеспечивает до 100 Вт для видеокарты, с общим энергопотреблением до 130 Вт для процессора Intel Core 200H и видеокар

Itglobal.com предоставила GPU-инфраструктуру для обучения ML-моделей компании из финтех-сектора Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) предоставила GPU-инфраструктуру для обучения ML-моделей одной из российских компаний из финтех-сектора. Решение позволило ускорить запуск новых сервисов, повысить скорость подготовки и обучения моделей, а т

ВТБ протестировал китайские видеокарты вместо американских чипов Nvidia ВТБ приступил к опытно-промышленной эксплуатации графических процессоров (GPU, Graphics Processing Unit), закупленных в рамках технологического партнерства с китайским

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому ч ИИ нужны огромные вычислительные мощности. Обеспечить их можно, используя графические процессоры (GPU), а не обычные центральные процессоры (CPU). Серверы с GPU-картами — чаще всего пр

Крупные производители микросхем заставляют облачных и GPU-гигантов перейти на долгосрочные контракты с новыми ценами сать облачных провайдеров – гиперскейлеров, которые, как правило, являются владельцами множества крупных дата-центров, на срок от трех до пяти лет. В случае с производителями графических процессоров (GPU) южнокорейские технологические гиганты ориентируются на заключение трехлетних договоров. Как отмечает BusinessKorea, к реализации соответствующего подхода компании перешли после проведения

3Logic Group расширяет линейку Crusader Squire 4135R высокопроизводительными GPU-серверами ений, объявила о расширении присутствия в сегменте высокопроизводительных вычислений и выходе новых GPU-серверов Crusader Squire 4135R, специально спроектированных для задач глубокого машинного

Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО производства или производства государств ЕАЭС, исключая облачные сервисы, с функционалом управления GPU-ресурсами аналогичным или приближенным к функционалу Nvidia Run:ai. Банк России собирает

Itglobal.com подвела итоги работы облачного направления за 2025 год провайдер увеличил мощности площадки в IXcellerate MOS5 в два раза, почти втрое нарастил совокупные GPU-ресурсы в России и Казахстане, сохранил динамику роста выручки в сегменте Private Cloud и

Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей Intel пытается в профессиональную графику Компания Intel разработала две новые дискретные видеокарты, пишет портал XDA Developers. Они входят в линейку Arc, но имеют приставку Pro в с

«Тринити» разработала и тестирует GPU-сервер для задач ИИ й производитель серверного оборудования, объявила о завершении разработки и проведении тестирования GPU-сервера «Тринити» для корпоративных и государственных ИИ-инфраструктур. Новый сервер подд

«Т1»: Вычислительной инфраструктурой для ИИ обеспечена только каждая десятая организация , согласно результатам исследования ИТ-холдинга «Т1» «Рынок ИИ-ускорителей: обзор российского рынка GPU для задач в области ИИ». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Больше половины отече

Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU ечение лет в пользу Meta дополнительных вычислительных мощностей на основе графических процессоров (GPU) для развертывание платформы Nvidia Vera Rubin. Сумма данного соглашения составляет $12 м

Новые видеокарты NVidia B300 для крупномасштабных ИИ-нагрузок стали доступны в Selectel но обеспечить бесперебойную работу ИИ-сервисов для миллионов пользователей. Благодаря восьми мощным GPU, объединенным в одну систему, можно обучать большие ИИ-модели или мгновенно обрабатывать

Облачный провайдер «Рег.облако» подключил новый ЦОД в Москве под интенсивный рост спроса бизнеса на ИИ-вычисления энергоресурсов видеокарты Nvidia нашли второе дыхание в России: на них уже приходится 70% спроса на GPU для ИИ, тогда как новейшие чипы остаются труднодоступными. Столичный дата-центр «Магистра

Itglobal.com запустила специализированную GPU-инфраструктуру для инференса нейросетей и корпоративных LLM global.com (международное облачное направление корпорации ITG) представила новое решение в портфеле GPU-услуг — инфраструктуру, оптимизированную для эксплуатации нейросетей и больших языковых м

Аналитика «Турбо Облака»: стоимость аренды облачных видеокарт в РФ выросла на 27% к концу 2025 года Эксперты облачного провайдера «Турбо Облако», входящего в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», проанализировали российский рынок графических процессоров (GPU) в 2025 г., отметив заметное изменение ценовой конъюнктуры в IV квартале. Согласно данным исследования, первую половину прошлого года рынок демонстрировал стабильность. У крупнейших облачны

Аналитика «Турбо Облака»: стоимость аренды облачных видеокарт в России выросла на 27% к концу 2025 года Эксперты облачного провайдера «Турбо Облако», входящего в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», проанализировали российский рынок графических процессоров (GPU) в 2025 г., отметив заметное изменение ценовой конъюнктуры в IV квартале. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако». Согласно данным исследования, первую половину прошлого года ры

Создан инструмент для удешевления вычислений при разработке ИИ Институт AIRI опубликовал инструмент для автоматической генерации и оптимизации GPU-ядер. Об этом CNews сообщили представители AIRI. На фоне стремительного роста затрат на о

Новый драйвер для видеокарт Nvidia ломает компьютеры. Изображение пропадает, производительность падает ПК просто черный экран – изображение полностью исчезло. Но даже это еще мелочи – нашлись и те, чьи видеокарты из-за нового творения Nvidia начали перегреваться и зависать во время работы. Это

GPU-инфраструктура Itglobal.com ускорила 3D-визуализацию архитектурной студии в 8 раз Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) предоставила GPU-инфраструктуру для автоматизации 3D-визуализации интерьеров крупной архитектурной студии премиального сегмента. Решение на базе ускорителей Nvidia A100 позволило внедрить технологию Neural

На российском рынке появилась видеокарта Acer Nitro Radeon RX 9060 XT 8GB OC т комплекс гарантирует стабильно низкие температуры при длительной работе с максимальной нагрузкой. Видеокарта Acer Nitro RX 9060XT 8GB OC уже доступна к покупке в магазинах российских ритейлер

RDW Computers представил новый GPU-сервер серии «Хибины» Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) впервые представила GPU-сервер серии «Хибины». Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи». «Наш анализ

Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia o. - Именно этот сегмент во многом задает динамику средних чеков и структуру спроса на промышленные GPU». По данным компании, в 2026 г. основной спрос будет сосредоточен на системах на базе NVI