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Индексная книга (каталог) CNews*
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Alibaba Group AliCloud Alibaba Cloud Qwen Tongyi Qianwen

Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2026 «БКС Мир инвестиций» запустил сервис для работы с брокерским счетом через ИИ 1
27.08.2026 «Рег.облако» перевел доступ к нейросетям на оплату по токенам 1
26.08.2026 Timeweb Cloud AI Gateway открыл доступ к 70 моделям через единый API 1
25.08.2026 Nodul: российские большие языковые модели подешевели до 67% 1
25.08.2026 «Фаберлик» запустил нейросетевой поиск товаров на GPU-инфраструктуре VK Cloud 1
24.08.2026 Selectel усиливает ИИ-платформу новой функциональностью в кaталоге моделей 1
24.08.2026 Onellect выпустил aiimba — коробочную платформу ИИ-агентов для автоматизации первой линии техподдержки 1
19.08.2026 Стоимость развёртывания ведущих мировых больших языковых моделей в России за год выросла в 2,8 раза 3
19.08.2026 В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ 2
13.08.2026 Потребление китайских LLM в России выросло более чем в 11 раз 2
12.08.2026 Максим Радюков -

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

 1
12.08.2026 Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью «Экзоинтеллекта» 1
07.08.2026 Миллион токенов контекста и 753 млрд параметров: первые итоги работы новых моделей в «Турбо Облаке» 4
06.08.2026 Innostage представляет версию 1.0.0 решения Innostage TDIR Интеллектуальная автоматизация расследования инцидентов ИБ 2
31.07.2026 ГК Softline разработала ИИ-классификатор для автоматической обработки обращений 1
27.07.2026 ИИ сформировал в российском бизнесе новый класс разработчиков: 81% вайбкодеров — не программисты 1
22.07.2026 Решение Cloud.ru и Metamentor втрое сократило затраты на транскрибацию бизнес-звонков 1
17.07.2026 Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык 3
17.07.2026 Группа «Т-Технологии» представила открытую модель T-Search для многошагового поиска для бизнеса 2
17.07.2026 MWS Cloud развернула GLM 5.2 в собственном облаке 3
14.07.2026 ИИ-помощник «ГигаЧат» теперь распознает эмоции и находит нужные моменты в длинных аудио 2
13.07.2026 Selectel представил ИИ-роутер для централизованной работы с популярными генеративными моделями 1
10.07.2026 Исследователи из лаборатории научных исследований «Т-Технологий» разработали единый подход к оценке методов дообучения языковых моделей 2
03.07.2026 Cloud.ru добавил внешние языковые модели в сервис Foundation Models 1
02.07.2026 Just AI представляет caila.io – платформу, которая делает бизнес независимым от любой отдельной ИИ-модели 1
23.06.2026 FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах 4
23.06.2026 Евгений Мартынов -

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

 2
17.06.2026 Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? 1
17.06.2026 ИТМО и MWS AI открыли лабораторию по ускорению нейросетей и развитию языковых ИИ-моделей 1
16.06.2026 Александр Тугов -

Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора

 1
01.06.2026 Исследователи из лаборатории научных исследований «Т-Технологий» разработали новый метод обучения визуально-языковых моделей 1
29.05.2026 Adata Trusta AI Scaler — решение расширенной памяти преодолевает ограничения GPU 1
25.05.2026 «Сетевая компания» внедряет интеллектуального помощника для клиентской службы 1
21.05.2026 «Умный шлагбаум» разработали в Центре искусственного интеллекта НГУ 1
12.05.2026 Smart Engines выпустила Smart ID Engine 2.9 с улучшенным на 40% качеством распознавания СТС 1
07.05.2026 В России разработали новый тест для проверки рассуждений ИИ в длинном мультимодальном контексте 2
06.05.2026 Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ 1
28.04.2026 Российские разработчики нашли способ отучить GPT и DeepSeek от соглашательства 1

Публикаций - 139, упоминаний - 186

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 238 66
Yandex - Яндекс 9298 25
OpenAI 572 24
Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 33 19
Nvidia Corp 4047 15
Alibaba Group 477 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 658 13
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 304 13
Hugging Face 66 12
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 151 12
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 197 11
Anthropic 181 10
MiniMax Group 11 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15950 9
Google LLC 12746 9
Microsoft Corporation 25822 7
SpaceX - Cursor 57 6
Huawei 4689 6
Microsoft Corporation - GitHub 1086 6
Selectel - Селектел 551 6
i-Free Just AI 78 5
Perplexity - Perplexity AI 63 4
Moonshot AI 12 4
Ростелеком 10998 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5681 4
ИИ-Технологии 319 4
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 25 3
МегаФон 10848 3
Softline - Софтлайн 3768 3
9640 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 3
Telegram Group 2968 3
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 106 3
Napoleon IT - Наполеон Айти 79 3
К2Тех - K2Tech 361 3
Mistral AI 16 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 37 2
Metamentor - Метаментор 15 2
SAP SE 5611 2
Apple Inc 13225 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8944 13
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 175 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1539 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1720 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 608 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 2
ФосАгро 177 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 2
Janus Henderson Group 7 2
ВЫГОН Консалтинг 3 2
Рубеж ГК - Рубеж-Транспорт - Рубеж-Маркет - Рубеж-Лайн 5 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 1
Химпэк 3 1
НаПоправку 8 1
EUROCERT S.A. 2 1
Газпром ПАО 1497 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 1
ГПБ - Газпромбанк 1281 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 97 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 623 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
Альфа-Банк 1985 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Татнефть 244 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Газпром нефть 735 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 501 1
АльфаСтрахование СГ 398 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 298 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 552 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5717 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3969 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5749 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2083 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 91 1
РНФ - Российский научный фонд 209 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2346 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
МИК - Московский инновационный кластер 187 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 6 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1696 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 52 1
Apache Software Foundation - ASF 231 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23144 125
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1447 86
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7216 67
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1248 42
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4975 38
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Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 78 24
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Moonshot AI - Kimi 24 13
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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор - MWS GPT Model Hub 27 6
JavaScript - JS - язык программирования 1439 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2537 6
Microsoft 365 Copilot 256 6
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 42 6
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 90 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 183 5
Microsoft Office 4194 5
Midjourney - нейросеть 122 5
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 4
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CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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