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Alibaba Group AliCloud Alibaba Cloud Qwen Tongyi Qianwen
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 139, упоминаний - 186
Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Apache Software Foundation - ASF 231 4
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 2
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
|Воронин Павел 201 6
|Филиппов Денис 80 6
|Самигуллин Артур 18 5
|Юдин Дмитрий 38 4
|Белевцев Андрей 117 3
|Тугов Александр 25 3
|Оселедец Иван 51 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 694 3
|Моисеев Станислав 4 2
|Мазаев Артемий 6 2
|Штырев Михаил 2 2
|Claude Richard - Клод Ричард 2 2
|Колбин Евгений 87 2
|Лобоцкий Михаил 47 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
|Кирьянова Александра 171 2
|Зотов Алексей 69 2
|Рыбинцев Андрей 45 2
|Фролов Антон 31 2
|Григоренко Дмитрий 255 2
|Зарубинский Игорь 41 2
|Закоржевский Вячеслав 96 2
|Саркисов Тигран 42 2
|Мартынов Евгений 44 2
|Мозжеров Сергей 10 2
|Окунев Алексей 12 2
|Гаврилов Даниил 5 2
|Lovelace Ada - Ловлейс Ада 18 1
|Бакаев Сергей 2 1
|Данилкин Виталий 1 1
|Грунин Андрей 10 1
|Кузнецов Семен 4 1
|Мыльников Леонид 1 1
|Вяликова Анастасия 3 1
|Радюков Максим 4 1
|Бабаев Евгений 10 1
|Приходько Павел 3 1
|Сторчевой Максим 1 1
|Юдин Антон 19 1
|Виноградов Виталий 1 1
|Bloomberg 1636 5
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 4
|FT - Financial Times 1299 2
|Ведомости 1498 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 245 2
|Дронус 1 1
|Forbes - Форбс 1012 1
|Wikipedia - Википедия 654 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|Reddit 404 1
|Tom’s Hardware 611 1
|BleepingComputer - Издание 461 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 95 1
|Times 666 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.