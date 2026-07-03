Cloud.ru добавил внешние языковые модели в сервис Foundation Models

Cloud.ru расширил возможности сервиса Foundation Models — теперь в нем доступны не только локально развернутые, но и внешние большие языковые модели от Alibaba, DeepSeek, Z.ai и других глобальных провайдеров. Пользователи смогут выбрать подходящие под конкретные задачи открытые и проприетарные модели и при этом использовать инструменты контроля и безопасности, встроенные в платформу Cloud.ru. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Foundation Models станет единой точкой доступа к широкому пулу моделей от ведущих мировых компаний. Это сделает сервис полноценной альтернативой платформы-агрегатора OpenRouter, которая покинула российский рынок в июне 2026 г. Подключить модели можно будет через единый API и вэб-интерфейс, платить за фактическое использование, сравнивать параметры и цену.

Ключевое отличие сервиса Cloud.ru от OpenRouter — встроенные механизмы безопасности, которые позволят применять сторонние модели в рабочих сценариях и оставлять чувствительные данные внутри корпоративного ИТ-контура. В частности, инструмент Guardrails позволяет автоматически проверять и маскировать корпоративные и пользовательские данные в запросах, минимизируя риски утечек. Более того, система автоматически фиксирует и записывает в алерты мониторинга все случаи обнаружения чувствительных данных.

«Мы развиваем сервис, который объединяет лучшее из двух подходов. Для сценариев, где требуется соблюдение требований 152-ФЗ, Cloud.ru продолжает предлагать наиболее востребованные на рынке модели, развернутые в собственной инфраструктуре. При этом мы подключаем внешние модели, заменяя OpenRouter в России, что позволяет нам масштабировать потребности клиентов и предоставить им доступ к новым моделям сразу после их появления у глобальных провайдеров. Список моделей в каталоге Foundation Models будет регулярно расширяться», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

В данный момент в каталоге Foundation Models представлено более 20 популярных больших языковых моделей из семейств GLM, Qwen, DeepSeek, MiniMax, GigaChat и других. Среди уже доступных внешних нейросетей — GLM-5.2, которая появилась на мировом рынке в конце июня и быстро стала одной из самых обсуждаемых новинок благодаря сильным результатам в кодинге и агентных задачах.

C момента выхода сервиса Foundation Models в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2025 года модели обработали 450 млрд токенов. Наиболее востребованы сценарии применения генеративного ИИ клиентами Cloud.ru: разработка, клиентская поддержка, продажи и создание контента.