Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой Российские RPA платформы Сегодня многие говорят о том, что искусственный интеллект может все и скоро заменит человека. Сотрудники уже используют генеративные модели, но скрывают это от руководства. Это несет с собой целый ряд рисков, таких как утечка данных, использование недостоверных ответов и т.д. «ИИ уже стал «вторым сотрудником», д

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста е настраивать под свои бизнес-сценарии и встраивать в операционную модель. В Fix Price мы применяем генеративный ИИ, в частности, в проектах видеоаналитики и аудиоаналитики. Если же говорить о

Премия Generation AI Awards 2026: 12 номинаций, бесплатное участие, подача заявок до 20 апреля акой экономический эффект дает и насколько устойчива в промышленной эксплуатации. Рынок повзрослел, генеративный ИИ становится полноценным участником пользовательского опыта — и планка для прое

targetai запустила подписку для внедрения генеративного ИИ в клиентский сервис «под ключ» Компания targetai запустила подписной сервис сопровождения проектов внедрения генеративного искусственного интеллекта в клиентский сервис — targetcare. Сервис предназначен

Российский бизнес массово сворачивает ИТ-проекты по внедрению генеративного ИИ ь в совместном исследовании консалтинговой компании Onside и вендора Just AI. Прогнозы по росту ВВП Генеративный ИИ способен обеспечить дополнительный прирост валовый внутренний продукт (ВВП) Р

Премия по применению GenAI бизнесом Generation AI Awards 2026: прием заявок до 20 апреля Первая премия по применению GenAI бизнесом, некоммерческая Generation AI Awards 2026, объявляет о старте второго сезона и

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил е закрепляет правила разработки и использования ИИ в России — от маркировки сгенерированного контента до ответственности за вред, причиненный нейронными сетями. Freepik - pch.vector При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой Законопроект вводит базовые понятия: под ИИ предлагается понимать комплекс технологий, который позволяет имитировать

«Авито» назначил директора центрального маркетинга и коммерческого департамента искусственный интеллект стал фундаментом развития бизнеса, а не просто дополнительным инструментом. Генеративный ИИ открывает новые возможности для маркетинга: процессы создания креативов, прое

МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов енджеры. МТС AdTech и MWS AI также провели опрос 2000 человек в возрасте старше 18 лет, применяющих генеративный ИИ, чтобы определить наиболее популярные сценарии использования нейросетей. Сцен

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики ела управления системами ЭДО «Систэм электрик». Для юридического отдела, казначейства и бухгалтерии генеративный ИИ проверяет на соответствие правилам все договоры на сумму до 1 млн руб. Благод

Исследование ВШЭ выявило дисбаланс на рынке генеративного ИИ урнале Foresight and STI Governance. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. В последние годы генеративный искусственный интеллект (GenAI) стал одним из главных направлений технологически

«Евраз», «Красцветмет» и ГИАП объединят усилия по внедрению генеративного ИИ в инженерное проектирование частниками рынка проектных и инжиниринговых услуг, застройщиками, исследователями и разработчиками для успешного развития и применения ИИ. Ключевые цели сотрудничества – ускорение развития технологий генеративного искусственного интеллекта, снижение рисков, связанных с внедрением инноваций, повышение эффективности инженерных решений за счет автоматизации рутинных процессов и интеграции с те

Почти 50% крупнейших промышленных компаний готовы использовать генеративный искусственный интеллект в производственных процессах менеджеры ищут способы повысить эффективность, снизить затраты и ускорить создание новой продукции. Генеративный ИИ предлагает решения для этих задач. Ключевым барьером сейчас становятся внутре

Генеративный ИИ внедрен в процесс проверки качества медицинской документации -Скай», разработчик платформы Webiomed, резидент «Сколково», разработала сервис, предназначенный для автоматической проверки, оценки качества и помощи в корректировке медицинских документов на основе генеративного искусственного интеллекта. Решение позволяет проверить документ и сгенерировать подробный отчет в течение 5-15 сек. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Новый сервис п

«Агроэко» повысил компетенции сотрудников в области ИИ с помощью команды Axenix неративный ИИ для решения реальных практических задач холдинга. Обучение проходило на корпоративной GenAI-платформе при экспертной поддержке консалтинговой технологической компании Axenix. Об э

Больше половины крупных компаний превышают бюджет на внедрение генеративного ИИ в три раза и более первоначальную смету на 200% и более. Это одна из ключевых причин, по которым существенная часть проектов не доходят до стадии продуктивной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители AutoFAQ. Генеративный ИИ демонстрирует рекордные темпы распространения. Согласно исследованию «Яков и Партнеры», технология прошла путь от единичных пилотных инициатив до массового внедрения всего за дв

Сотрудники «Северстали» разработали решения на основе генеративного ИИ для ежедневных задач «Северсталь» завершила корпоративный конкурс «Лидеры металлургИИ», объединивший сотрудников компании для разработки решений на основе генеративного искусственного интеллекта. Участники не только предложили креативные идеи, но и самостоятельно создали рабочие прототипы ИИ-агентов, которые в будущем могут изменить подходы к реш

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего содержания неструктурированных документов (договоров, заявлений, исков, входящей корреспонденции). Генеративный ИИ также дает возможность типизировать их по контексту и вносить правки. Это осо

Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам Обновление правил Утверждены правила для попадания ИТ-решений генеративного искусственного интеллекта в реестр российского программного обеспечения (ПО), пишет «Коммерсант». Участники рынка уверены в том, что требование о собственном дата-центре — это иск

Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform Just AI представляет каталог шаблонов ИИ-агентов — инструмент для запуска проектов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Период

В России впервые использовали генеративный ИИ при проведении прямой линии главы региона вонков и сообщений использовались вычислительные ресурсы (процессоры GPU и CPU) Cloud.ru Evolution. «На прошедшей конференции AI Journey 2025 президент Владимир Путин поручил масштабировать внедрение генеративного ИИ в регионах. Кейс с прямой линией в этом году стал одним из первых примеров такой практики. Нижегородская область является одним из ведущих ИТ-хабов, и эта технология позволит н

58 млрд руб. составит российский рынок GenAI к концу 2025 года , подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside при поддержке Just AI, вендора решений на базе GenAI. В оценку рынка включены сервисы использования LLM через API и подписки, платформенные

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса но этот сценарий зависит от успешного масштабирования внедрений в 2026-2027 г., отмечают аналитики. Генеративный ИИ — это тип ИИ-технологий, который может создавать новый контент и идеи, включа

Доля крупных российских компаний, использующих генеративный ИИ, превысила 70% 71% крупных российских компаний уже используют генеративный ИИ хотя бы в одной функции бизнеса. Об этом говорится в исследовании «Искусствен

93% российских СМО уже используют GenAI, но только треть — системно личной и корпоративной зрелостью маркетологов. Об этом CNews сообщили представители red_mad_robot. Генеративный искусственный интеллект прочно вошёл в арсенал российских маркетинговых команд:

От автоматизации к аугментации: компании хотят усилить человека с помощью GenAI Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда,

«Аэрофлот» и «Сбер» создадут умный онлайн-сервис на основе генеративного ИИ для планирования путешествий й сети «Аэрофлота». Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Наша ключевая задача — обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей. Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективн

«Сбер» и «Лаборатория Касперского» займутся развитием генеративного ИИ «Сбер» и «Лаборатория Касперского» заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта. Документ подписали вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов и технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Ив

Оценка качества genAI-фичей, ML для кибербеза, MCP-серверы и оптимизация LLM – о чем расскажут на зимней Conversations? я деятельности за компьютером. От «что-то к чаю» до +N% к продажам: строим и масштабируем поисковый GenAI-сервис в Самокате. Арнольд Сааков, Head of Data Science, GenAI, ecom.tech Доклад

40% российских ИT-компаний уже используют генеративный ИИ » и «Сбер Бизнес Софт». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Как показало наше исследование, генеративный ИИ перестал быть экспериментом и напрямую влияет на эффективность бизнеса. Технологии интегрируются в самые важные процессы — от создания продуктов до общения с клиентами. Компании

25+ докладов про genAI: что ждет участников Conversations в декабре? империю. Данил Ивашечкин, Норникель Как AI-Native компании меняют бизнес-ландшафт, и что делать остальным. Кирилл Петров, Just AI От «что-то к чаю» до +N% к продажам: строим и масштабируем поисковый GenAI-сервис в Самокате. Арнольд Сааков, ecom.tech Автоматизация на грани: почему LLM-проекты терпят фиаско и как этого избежать. Дмитрий Легчиков, 2ГИС А также 2 дискуссии и нетворкинг с экспе

Генеративный ИИ теперь в ITSM: партнерство «Т1 Интеграция» и Ainergy ускорит автоматизацию бизнес-процессов ого интеллекта) заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства «Т1 Интеграция» будет внедрять платформу Ainergy как инструмент для ускоренной автоматизации бизнес-процессов с применением генеративного ИИ в системах класса ITSM/ESM. Сотрудничество позволит дополнить функциональность в текущих и будущих проектах «Т1». «Т1 Интеграция» обеспечивает полный цикл работ: от аудита и пр

Сбербанк создает новый блок для развития генеративного ИИ Антона в команде Сбера. Уверен, что вместе с Андреем и его коллегами мы выходим на новый этап, где генеративный искусственный интеллект станет нашим соратником и позволит радикально улучшить о

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ чения кибербезопасности. Атакующие не только создают качественные фишинговые рассылки и дипфейки с помощью ИИ, но и интегрируют ВПО с LLM-моделями, а также разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ — это получило название «vibe hacking», по аналогии с «vibe coding» (разработка ПО с помощью ИИ). Поиск уязвимостей, разработка эксплойтов, первичное проникновение в инфраструк

BSS-AI и «Бизматика» будут совместно развивать решения по автоматизации процессов обслуживания на основе генеративного ИИ BSS-AI и «Бизматика» будут совместно развивать решения по автоматизации процессов обслуживания на основе генеративного ИИ. Компании нацелены на синергию своих разработок для усиления отечественных цифровых решений и предложения реальному сектору инновационных продуктов. Об этом CNews сообщили пред

BSS-AI и группа Arenadata объединяют усилия по внедрению мультиагентных систем на базе генеративного ИИ государственном секторах экономики. В частности, экспертизу BSS-AI в области анализа коммуникаций, генеративного искусственного интеллекта в автоматизации клиентских и внутренних процессов с э

Исследование hh.ru: 23% топ-менеджеров разрабатывают планы широкого внедрения ИИ в бизнес в ближайшее время видят в их применении. По результатам опроса, каждый десятый (10%) участник уже активно использует генеративный ИИ в работе, еще 37% экспериментируют на постоянной основе с отдельными инструме

Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами ремя с предсказуемой стоимостью владения продуктом (TCO)», — говорит Андрей Грабарник, руководитель genAI-продуктов Just AI. Новый отечественный инструмент для ИИ-трансформации бизнеса сейчас п