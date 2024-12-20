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Лобоцкий Михаил



20.12.2024 Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру 1
15.04.2024 В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется 1
21.09.2023 В облаке Cloud.ru появятся операционные системы Astra Linux 1
29.08.2023 Облако Cloud.ru пополнят продукты вендора Arenadata 1
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады 1
22.02.2023 Cloud начал предлагать виртуальные рабочие места для работы с графикой 1
28.10.2022 Облачная платформа Cloud поможет клиентам сервиса Analytic Workspace оптимизировать работу с данными 1
17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift 1
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений 1
09.01.2020 SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка 1
09.01.2020 Вице-президент Сбербанка возглавил Sberсloud 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Лобоцкий Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
ИКС 318 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Nvidia Corp 3487 1
Цифровые активы 118 1
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
Red Hat 1305 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Selectel - Селектел 385 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
DevOps - Development и Operations 865 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 88 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Сбер - SberX Экосистема 19 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 2
Red Hat OpenShift 132 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Microsoft Windows 15657 1
SUSE Linux 202 1
Linux OS 9937 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 15 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
FreePik 980 1
Т1 НОТА Купол 17 1
Колбин Евгений 67 2
Лоевская Анна 49 2
Сорокоумов Александр 19 1
Краснов Александр 74 1
Акулов Андрей 5 1
Рудевский Антон 39 1
Райманов Ильдар 3 1
Демидов Сергей 127 1
Лукацкий Алексей 119 1
Полянский Денис 11 1
Пермяков Руслан 19 1
Душа Игорь 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Европа Восточная 3075 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Ведомости 996 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Allied Market Research 21 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 13 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Red Dot Design Award 55 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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