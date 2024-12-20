Лобоцкий Михаил
Лобоцкий Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Колбин Евгений 67 2
|Лоевская Анна 49 2
|Сорокоумов Александр 19 1
|Краснов Александр 74 1
|Акулов Андрей 5 1
|Рудевский Антон 39 1
|Райманов Ильдар 3 1
|Демидов Сергей 127 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Полянский Денис 11 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Душа Игорь 22 1
|Сбер - Академия Искусственного интеллекта 13 1
|ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
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Создано именных указателей - 166143.
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