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«Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift

«Инфосистемы джет» объявила о том, что совместно со Sbercloud администрирует кластеры, создаваемые с помощью сервиса Managed Openshift облачного провайдера. Инженеры ИТ-компании сопровождают клиентские кластеры в режиме 24х7. При этом Sbercloud предоставляет услугу, не увеличивая свой штат техподдержки.

Совместная сервисная команда «Инфосистемы джет» и Sbercloud обеспечивает вторую линию поддержки. Специалисты отвечают за бесперебойную работу кластеров Red Hat Openshift. По условиям SLA инженеры техподдержки реагируют на критичные ситуации в течении 15 и в течение 30 минут на задачи со средним и низким приоритетом.

«Вместе с "Инфосистемы джет" мы создали первую в России услугу автоматического развертывания кластеров Red Hat Openshift — Managed Openshift. Партнер показал прекрасную экспертизу в проекте. И когда мы задумались о дальнейшей поддержке кластеров, вопрос выбора партнера не стоял, — сказал Михаил Лобоцкий, заместитель генерального директора Sbercloud. — Это сотрудничество поддерживает компетенции наших инженеров по продукту Red Hat Openshift. Кроме того, для нас ценен партнерский подход команды "Инфосистемы джет" — уже были случаи, когда мы получили их консультацию по смежным продуктам, например, кластерам Kubernetes».

В настоящий момент специалисты «Инфосистемы джет» и Sbercloud разрабатывают чек-лист и инструкцию для решения типовых вопросов. Эти документы будет использовать первая линия поддержки провайдера, чтобы помогать клиентам.

Sbercloud и «Инфосистемы джет» разработали услугу Managed Openshift для развертывания контейнерных приложений в октябре 2021 г. С помощью сервиса Managed Openshift кластеры Openshift разворачиваются в пределах 30 минут без участия ИТ-специалистов. Это ускоряет разработку ПО и вывод конечного продукта на рынок для клиентов Sbercloud.

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