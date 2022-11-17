Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift платформа dBrain, которую разработчики позиционируют как полноценную отечественную замену сервисам Red Hat OpenShift Container Platform. В структуру dBrain входит среда Kubernetes, программно-

Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, сегодня объявила, что Red Hat OpenShift Platform Plus, отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, теперь постав

«Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift ла о том, что совместно со Sbercloud администрирует кластеры, создаваемые с помощью сервиса Managed Openshift облачного провайдера. Инженеры ИТ-компании сопровождают клиентские кластеры в режим

Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift что облачная платформа Digital Energy поддерживается корпоративной контейнерной платформой Red Hat OpenShift – ведущей индустриальной платформой Kubernetes. Также компания объявила, что присое

SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений ИТ-компания «Инфосистемы Джет» разработали систему автоматического предоставления кластеров Managed OpenShift. С его помощью SberCloud разворачивает кластеры OpenShift в пределах 30 мину

Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift сти. Полученные сертификаты позволяют развертывать образы приложений «Диасофт» на платформе Red Hat OpenShift под управлением Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenShift – это ведущая от

Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений позволит интегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV. Red

Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenShift 4.8, новой версии ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Пр

«Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане «Инфосистемы джет» внедрила систему управления контейнерами Red Hat Openshift Container Platform. Переход на технологии контейнеризации поможет ДБ Сбербанка пост

Red Hat представила Openshift Platform Plus Red Hat анонсировала Red Hat Openshift Platform Plus, новую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, призв

Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat Openshift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчикам Red

Red Hat представила новую версию OpenShift Red Hat представила Red Hat OpenShift 4.7, новую версию ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Ре

Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений Red Hat представила решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6, которое входит в линейку Red Hat Data Services и позволяет з

Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift, ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса. Повышая эффективность разработ

Red Hat выпустила OpenShift Container Storage 4.5 Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила Red Hat OpenShift Container Storage 4.5. Это решение предоставляет современным облачным приложениям K

Red Hat и AWS представили Amazon Red Hat OpenShift Red Hat и AWS в рамках расширения сотрудничества представили Amazon Red Hat OpenShift, Kubernetes-сервис корпоративного класса AWS, который будет поддерживаться и управл

Red Hat обновила корпоративную Kubernetes-платформу OpenShift до версии 4.2 Red Hat анонсировала Red Hat OpenShift 4.2, новейшую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, уделив в ней

IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat ктов, который теперь предназначен для облачных сред и оптимизирован для работы на платформе Red Hat OpenShift. Предприятия смогут единовременно создавать критически важные приложения и запускат

Red Hat выпустила Kubernetes-ориентированную IDE CodeReady Workspaces aces, построенная на основе IDE-проекта с открытым кодом Eclipse Che и оптимизированная для Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux, предоставляет корпоративным командам разработчиков обще

Sabre выбрала Red Hat OpenShift Container Platform для поддержки платформы следующего поколения ытым кодом, в рамках стратегической инициативы по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. Red Hat OpenShift Container Platform станет основой для создания современной архитектуры, вкл

Red Hat и Microsoft анонсировали совместное OpenShift-решение на платформе Azure ения в облаке Microsoft Azure и на локальных вычислительных мощностях с помощью первого совместного OpenShift-решения на основе Red Hat OpenShift для общедоступного облака Microsoft Azur

Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform Red Hat выпустила Red Hat OpenShift Container Platform 3.7, новую версию корпоративной платформы контейнерных приложени

Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0 создавать приложения .NET для различных платформ и развертывать их как на Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift Container Platform, так и на других платформах.Новейшая версия .NET Core, к

Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также

Red Hat представила новое поколение облачной платформы OpenShift Online Red Hat представила новое поколение Red Hat OpenShift Online, первой в истории отрасли контейнерной мультитенантной платформы с открытым

Red Hat приобрела поставщика облачной среды разработки приложений Codenvy инструментов разработки и платформ приложений Red Hat, таких как Red Hat JBoss Middleware и Red Hat OpenShift, и расширит возможности разработчиков по созданию приложений для гибридных облачных

BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform явила о том, что производитель автомобилей и мотоциклов премиум-класса BMW Group развернула Red Hat OpenShift Container Platform в качестве платформы для своих бизнес-приложений и сервисов. Кон

Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform Red Hat анонсировала выпуск Red Hat OpenShift Container Platform 3.5, новейшей версии своей корпоративной платформы контейнерных

Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 обеспечит крупномасштабное развертывание приложений в гибридных облачных средах Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, анонсировала защищенную контейнерную платформу Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 корпоративного класса, которая предлагает новые возможности