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Red Hat OpenShift
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.11.2022
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Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift
платформа dBrain, которую разработчики позиционируют как полноценную отечественную замену сервисам Red Hat OpenShift Container Platform. В структуру dBrain входит среда Kubernetes, программно-
|03.02.2022
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Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных
Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, сегодня объявила, что Red Hat OpenShift Platform Plus, отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, теперь постав
|17.01.2022
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«Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift
ла о том, что совместно со Sbercloud администрирует кластеры, создаваемые с помощью сервиса Managed Openshift облачного провайдера. Инженеры ИТ-компании сопровождают клиентские кластеры в режим
|16.12.2021
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Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift
что облачная платформа Digital Energy поддерживается корпоративной контейнерной платформой Red Hat OpenShift – ведущей индустриальной платформой Kubernetes. Также компания объявила, что присое
|21.10.2021
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SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» разработали систему автоматического предоставления кластеров Managed OpenShift. С его помощью SberCloud разворачивает кластеры OpenShift в пределах 30 мину
|31.08.2021
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Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift
сти. Полученные сертификаты позволяют развертывать образы приложений «Диасофт» на платформе Red Hat OpenShift под управлением Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenShift – это ведущая от
|03.08.2021
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Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений
позволит интегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV. Red
|02.07.2021
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Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака
Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenShift 4.8, новой версии ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Пр
|08.06.2021
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«Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане
«Инфосистемы джет» внедрила систему управления контейнерами Red Hat Openshift Container Platform. Переход на технологии контейнеризации поможет ДБ Сбербанка пост
|28.04.2021
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Red Hat представила Openshift Platform Plus
Red Hat анонсировала Red Hat Openshift Platform Plus, новую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, призв
|26.03.2021
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Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS
Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat Openshift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчикам Red
|01.03.2021
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Red Hat представила новую версию OpenShift
Red Hat представила Red Hat OpenShift 4.7, новую версию ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Ре
|26.01.2021
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Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений
Red Hat представила решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6, которое входит в линейку Red Hat Data Services и позволяет з
|18.11.2020
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Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift
Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift, ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса. Повышая эффективность разработ
|25.09.2020
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Red Hat выпустила OpenShift Container Storage 4.5
Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила Red Hat OpenShift Container Storage 4.5. Это решение предоставляет современным облачным приложениям K
|14.05.2020
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Red Hat и AWS представили Amazon Red Hat OpenShift
Red Hat и AWS в рамках расширения сотрудничества представили Amazon Red Hat OpenShift, Kubernetes-сервис корпоративного класса AWS, который будет поддерживаться и управл
|17.10.2019
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Red Hat обновила корпоративную Kubernetes-платформу OpenShift до версии 4.2
Red Hat анонсировала Red Hat OpenShift 4.2, новейшую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, уделив в ней
|02.08.2019
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IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat
ктов, который теперь предназначен для облачных сред и оптимизирован для работы на платформе Red Hat OpenShift. Предприятия смогут единовременно создавать критически важные приложения и запускат
|05.02.2019
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Red Hat выпустила Kubernetes-ориентированную IDE CodeReady Workspaces
aces, построенная на основе IDE-проекта с открытым кодом Eclipse Che и оптимизированная для Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux, предоставляет корпоративным командам разработчиков обще
|23.08.2018
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Sabre выбрала Red Hat OpenShift Container Platform для поддержки платформы следующего поколения
ытым кодом, в рамках стратегической инициативы по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. Red Hat OpenShift Container Platform станет основой для создания современной архитектуры, вкл
|10.05.2018
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Red Hat и Microsoft анонсировали совместное OpenShift-решение на платформе Azure
ения в облаке Microsoft Azure и на локальных вычислительных мощностях с помощью первого совместного OpenShift-решения на основе Red Hat OpenShift для общедоступного облака Microsoft Azur
|17.11.2017
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Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform
Red Hat выпустила Red Hat OpenShift Container Platform 3.7, новую версию корпоративной платформы контейнерных приложени
|25.08.2017
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Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0
создавать приложения .NET для различных платформ и развертывать их как на Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift Container Platform, так и на других платформах.Новейшая версия .NET Core, к
|24.08.2017
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Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков
частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также
|12.07.2017
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Red Hat представила новое поколение облачной платформы OpenShift Online
Red Hat представила новое поколение Red Hat OpenShift Online, первой в истории отрасли контейнерной мультитенантной платформы с открытым
|02.06.2017
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Red Hat приобрела поставщика облачной среды разработки приложений Codenvy
инструментов разработки и платформ приложений Red Hat, таких как Red Hat JBoss Middleware и Red Hat OpenShift, и расширит возможности разработчиков по созданию приложений для гибридных облачных
|15.05.2017
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BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform
явила о том, что производитель автомобилей и мотоциклов премиум-класса BMW Group развернула Red Hat OpenShift Container Platform в качестве платформы для своих бизнес-приложений и сервисов. Кон
|17.04.2017
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Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform
Red Hat анонсировала выпуск Red Hat OpenShift Container Platform 3.5, новейшей версии своей корпоративной платформы контейнерных
|27.09.2016
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Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 обеспечит крупномасштабное развертывание приложений в гибридных облачных средах
Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, анонсировала защищенную контейнерную платформу Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 корпоративного класса, которая предлагает новые возможности
|16.12.2015
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Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated
Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, запустила новый облачный сервис OpenShift Dedicated, предназначенный для корпоративных заказчиков и разработчиков. Как сообщи
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