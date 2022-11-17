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Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift

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17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift

платформа dBrain, которую разработчики позиционируют как полноценную отечественную замену сервисам Red Hat OpenShift Container Platform. В структуру dBrain входит среда Kubernetes, программно-
03.02.2022 Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, сегодня объявила, что Red Hat OpenShift Platform Plus, отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, теперь постав
17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift

ла о том, что совместно со Sbercloud администрирует кластеры, создаваемые с помощью сервиса Managed Openshift облачного провайдера. Инженеры ИТ-компании сопровождают клиентские кластеры в режим
16.12.2021 Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift

что облачная платформа Digital Energy поддерживается корпоративной контейнерной платформой Red Hat OpenShift – ведущей индустриальной платформой Kubernetes. Также компания объявила, что присое
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» разработали систему автоматического предоставления кластеров Managed OpenShift. С его помощью SberCloud разворачивает кластеры OpenShift в пределах 30 мину
31.08.2021 Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift

сти. Полученные сертификаты позволяют развертывать образы приложений «Диасофт» на платформе Red Hat OpenShift под управлением Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenShift – это ведущая от
03.08.2021 Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений

позволит интегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV. Red

02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака

Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenShift 4.8, новой версии ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Пр
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане

«Инфосистемы джет» внедрила систему управления контейнерами Red Hat Openshift Container Platform. Переход на технологии контейнеризации поможет ДБ Сбербанка пост
28.04.2021 Red Hat представила Openshift Platform Plus

Red Hat анонсировала Red Hat Openshift Platform Plus, новую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, призв
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS

Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat Openshift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчикам Red
01.03.2021 Red Hat представила новую версию OpenShift

Red Hat представила Red Hat OpenShift 4.7, новую версию ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Ре
26.01.2021 Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений

Red Hat представила решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6, которое входит в линейку Red Hat Data Services и позволяет з
18.11.2020 Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift

Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift, ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса. Повышая эффективность разработ
25.09.2020 Red Hat выпустила OpenShift Container Storage 4.5

Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила Red Hat OpenShift Container Storage 4.5. Это решение предоставляет современным облачным приложениям K
14.05.2020 Red Hat и AWS представили Amazon Red Hat OpenShift

Red Hat и AWS в рамках расширения сотрудничества представили Amazon Red Hat OpenShift, Kubernetes-сервис корпоративного класса AWS, который будет поддерживаться и управл
17.10.2019 Red Hat обновила корпоративную Kubernetes-платформу OpenShift до версии 4.2

Red Hat анонсировала Red Hat OpenShift 4.2, новейшую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, уделив в ней
02.08.2019 IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat

ктов, который теперь предназначен для облачных сред и оптимизирован для работы на платформе Red Hat OpenShift. Предприятия смогут единовременно создавать критически важные приложения и запускат
05.02.2019 Red Hat выпустила Kubernetes-ориентированную IDE CodeReady Workspaces

aces, построенная на основе IDE-проекта с открытым кодом Eclipse Che и оптимизированная для Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux, предоставляет корпоративным командам разработчиков обще
23.08.2018 Sabre выбрала Red Hat OpenShift Container Platform для поддержки платформы следующего поколения

ытым кодом, в рамках стратегической инициативы по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. Red Hat OpenShift Container Platform станет основой для создания современной архитектуры, вкл
10.05.2018 Red Hat и Microsoft анонсировали совместное OpenShift-решение на платформе Azure

ения в облаке Microsoft Azure и на локальных вычислительных мощностях с помощью первого совместного OpenShift-решения на основе Red Hat OpenShift для общедоступного облака Microsoft Azur
17.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform

Red Hat выпустила Red Hat OpenShift Container Platform 3.7, новую версию корпоративной платформы контейнерных приложени
25.08.2017 Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0

создавать приложения .NET для различных платформ и развертывать их как на Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift Container Platform, так и на других платформах.Новейшая версия .NET Core, к
24.08.2017 Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков

частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также
12.07.2017 Red Hat представила новое поколение облачной платформы OpenShift Online

Red Hat представила новое поколение Red Hat OpenShift Online, первой в истории отрасли контейнерной мультитенантной платформы с открытым

02.06.2017 Red Hat приобрела поставщика облачной среды разработки приложений Codenvy

инструментов разработки и платформ приложений Red Hat, таких как Red Hat JBoss Middleware и Red Hat OpenShift, и расширит возможности разработчиков по созданию приложений для гибридных облачных
15.05.2017 BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform

явила о том, что производитель автомобилей и мотоциклов премиум-класса BMW Group развернула Red Hat OpenShift Container Platform в качестве платформы для своих бизнес-приложений и сервисов. Кон
17.04.2017 Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform

Red Hat анонсировала выпуск Red Hat OpenShift Container Platform 3.5, новейшей версии своей корпоративной платформы контейнерных

27.09.2016 Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 обеспечит крупномасштабное развертывание приложений в гибридных облачных средах

Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, анонсировала защищенную контейнерную платформу Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 корпоративного класса, которая предлагает новые возможности

16.12.2015 Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, запустила новый облачный сервис OpenShift Dedicated, предназначенный для корпоративных заказчиков и разработчиков. Как сообщи

Публикаций - 169, упоминаний - 377

Red Hat OpenShift и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 98
Microsoft Corporation 25775 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 25
Google LLC 12688 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Broadcom - VMware 2610 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Oracle Corporation 7074 12
Flant - Флант 213 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
SAP SE 5601 8
Red Hat Consulting 9 7
Lenovo Group 2446 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
IBM Garage 7 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Huawei 4676 6
9594 6
SAS Institute 1082 6
IBM Technology 15 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Cisco Systems 5372 5
Commvault 187 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
Открытые технологии 732 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 4
Dell EMC 5180 4
Intel Corporation 12811 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Крок - Croc 1964 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 3
Cloudera 65 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
Nvidia Corp 4002 3
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Georgia-Pacific 5 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 2
Banca Progetto 2 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Совкомбанк ПАО 316 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
ВТБ Лизинг 73 1
Runa Capital 158 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 13 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
LEGO 260 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Конституционный суд РФ 112 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 123
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 109
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 103
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 92
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 91
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 50
DevOps - Development и Operations 1240 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 32
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 30
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 26
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 22
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 570 21
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 21
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 18
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 15
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 515 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 13
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 13
Linux OS 11533 46
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 45
Docker - Платформа распределённых приложений 543 32
Red Hat Ansible 143 23
Microsoft Azure 1526 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Oracle Java - язык программирования 3469 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 14
Microsoft Windows 16882 14
Google Cloud Platform - GCP 383 14
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 49 13
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 11
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 11
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 10
Red Hat OpenStack Platform 32 10
openSUSE - SUSE Linux Rancher 25 9
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 8
Broadcom - VMware vSphere 614 7
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 7
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 7
Red Hat Cloud Forms 22 7
Red Hat Customer Portal 23 7
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 7
Red Hat Developer Program 9 7
Red Hat Ceph Storage 126 6
Red Hat Services & Support 6 6
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 13 6
Red Hat CodeReady Containers - Red Hat Certified Containers 6 6
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 6
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 6
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 5
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 5
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 5
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 12
Краснов Александр 91 11
Cormier Paul - Пол Кормье 24 8
Кульчицкий Тимур 10 7
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 6
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 5
Shander Eric - Шандер Эрик 10 5
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 4
Титов Александр 54 3
Юдин Дмитрий 38 3
Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 3
Piech Mike - Пич Майк 4 3
Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 3
Галеев Артур 13 3
Аксенов Константин 55 3
Таскаранов Нурсултан 4 3
Shah Roshan - Шах Рошан 3 3
Hicks Matt - Хикс Мэтт 3 3
Осипов Александр 96 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 2
Санин Александр 54 2
Пономарев Андрей 27 2
Безбогов Сергей 69 2
Krebs Laurie - Кребс Лори 2 2
Славин Борис 37 2
Totton Jim - Тоттон Джим 5 2
Морарь Максим 25 2
Минин Тимофей 5 2
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 2
Mower Harry - Моуэр Гарри 2 2
Vojslavek Tony - Войцлавек Тони 2 2
Лобоцкий Михаил 44 2
Бочарникова Татьяна 83 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Березин Максим 144 1
Ройфман Роман 16 1
Титов Борис 64 1
Смирнов Алексей 269 1
Сыкулев Андрей 85 1
Кулик Вадим 206 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Казахстан - Республика 6048 6
Европа 24964 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Северная Каролина 328 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа Восточная 3138 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Нидерланды 3746 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Япония - Токио 1020 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Филиппины - Республика 599 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Чехия - Прага 207 1
Ирландия - Дублин 164 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Закавказье - Transcaucasia 127 1
Австралия - Сидней 276 1
США - Колорадо 385 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
США - Южная Каролина - Чарльстон 4 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 47 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 5
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
Bloomberg 1627 3
GigaOM 71 2
ZDnet 663 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
Hacker News 92 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IDC - International Data Corporation 4975 18
Gartner - Гартнер 3658 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Fortune Global 500 295 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IBM Research 111 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast 2 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
Allied Market Research 22 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IBM Global C-Suite 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок компьютерных игр 2 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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Red Hat Forum 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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